ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цюфэнь - Осеннее равноденствие

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.





Цюфэнь - Осеннее равноденствие





Цюфэнь (Осеннее равноденствие) - это шестнадцатый из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 сентября по григорианскому календарю. В этом году Цюфэнь приходится на 22 сентября. В день Цюфэнь солнечные лучи стоят прямо над экватором, во всем мире начинается равноденствие дня и ночи. В древнем Китае было такое описание о сезоне Цюфэнь: "Осеннее равноденствие сопровождается гармонией сил Инь и Ян, поэтому наблюдается равноденствие дня и ночи, а также баланс между жарой и холодом". В это время в большинстве регионов Китая наступает прохладная осень. Как говорится, "Погода становится холоднее с каждым осенним дождём", в этот сезон происходит слияние холодных и теплых воздушных потоков, в результате чего многократно идут дожди, соответственно, температура воздуха начинает падать, и погода становится все холоднее.

Цюфэнь - это время сбора урожая. Тогда во всех местах Китая люди заняты осенними полевыми работами, как осенняя уборка, пахота и посев озимых. К этим "трём видам занятости" следует приступить заблаговременно. Своевременный сбор осенних культур может защитить их от ранних заморозков и продолжительных дождей. Своевременный посев озимых культур способствует выращиванию сильных саженцев и может проложить основу для обильного урожая в наступающий год. С 2018 года день Цюфэнь объявлен "Праздником урожая китайских фермеров".

В народе существует множество обычаев, связанных с малым сезоном Цюфэнь, таких как поклонение луне, ставить вертикально яица и дарение картинок с изображением осеннего быка. Как говорится, "Весной поклоняются солнцу, а осенью луне". День Цюфэнь в древности был "Праздником поклонения Луне", но поскольку день осеннего равноденствия не всегда совпадал с полнолунием, люди перенесли этот праздник на 15-ое августа по лунному календарю, в результате чего появилось традиционное торжество - "Праздник середины осени". В Китае издревле существует традиция в день Цюфэнь ставить вертикально яица, как гласит поговорка: "с наступлением Цюфэнь и яйца становятся краше". Обычай "дарения картинок с изображением осеннего быка" означает, что в день Цюфэнь сельские мастера присылают по домам картинки с изображением полевых работ крестьян. Приходя в дом, они воспевают песню с пожеланиями хозяину дома хорошего урожая и благополучия, а хозяин в свою очередь тоже дает им какую-нибудь награду.

Во время Цюфэнь наблюдается большая разница в температуре воздуха между утром и вечером. Людям следует одеваться в соответствии с изменениями погоды и личного здоровья во избежание переохлаждения. Однако не стоит преждевременно начинать носить много одежды. Умеренная "осенняя прохлада" полезна для повышения сопротивляемости организма к холоду. Во время осени повседневная жизнь должна следовать принципу сдержанности и баланса: рано ложиться спать и рано вставать, и следует заниматься более легким и спокойным видом спорта. В питании необходимо обращать внимание на предотвращение "осенней сухости", следует пить больше воды, есть меньше острой пищи и употреблять в пищу больше семян кунжута, грецких орехов, клейкого риса, меда, молочных продуктов, груши и других теплых продуктов, которые питают силу Инь и способствуют секреции текущей в организме жидкости.





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