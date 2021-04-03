ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цзинчжэ - Пробуждение от спячки

24 малых сезона - это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае, являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники, у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Цзинчжэ - Пробуждение от спячки

Цзинчжэ (Пробуждение от спячки) - это третий из 24 малых сезонов, обычно начинающийся с 5 или 6 марта каждого года. В этом году Цзинчжэ приходится на 5 марта. Весной часто идут дожди, гремит гром и ударяет молния. Также в этот период из почвы наружу пробиваются насекомые, которые будто начинают просыпаться от звука грома, до этого прятавшиеся зимой в почве. Все в природе начинает оживляться и пускать ростки, в этой связи этот сезон издревле образно описывали как "пробуждение от спячки". На самом деле насекомые в земле не слышат звуков грома. Настоящей причиной их "внезапного пробуждения" является весеннее оживление и потепление. Территория Китая весьма обширна, а климат очень разнообразен, из-за чего феномен "пробуждения насекомых от спячки и начала раската громов" наиболее характерен именно для южных регионов страны.

Цзинчжэ считается сезоном начала весенней вспашки. Этот сезон имеет важное значение в сельскохозяйственном производстве и почитается с древних времен. Есть китайская крестьянская пословица, которая гласит: "Начало Цзинчжэ - начало непрерывной пахоты мотыги", что означает с наступлением сезона Цзинчжэ в большей части регионов Китая начинается горячая пора весенней вспашки, когда люди усердно трудятся. Это так называемый период, когда сезон не ждет никого, данное короткое время на вес золота.

Цзинчжэ - это сезон, связанный с жизнедеятельностью сотни видов насекомых. Так как черви, муравьи и мыши грызут посевы и распространяют болезни, древние жители не воспринимали их в качестве талисманов, из-за чего многие обычаи во время Цзинчжэ в основном связаны с дезинсекцией и уничтожением насекомых. Среди народа разных регионов проводили различные ритуалы по дезинсекции, такие как окуривание дымом полыни всех уголков дома и отпугивание насекомых-вредителей с помощью разных ароматизаторов и другие методы.

Цзинчжэ тесно связан с ударами грома. В момент грохота громового удара древние жители представляли себе образ Бога грома и верили, что гром - это звук от удара в барабаны "Лэйгуном" (Богом грома). С наступлением Цзинчжэ среди народа проводили множество народных обычаев, связанных с поклонением и жертвоприношением Богу грома, такие как расклеивание изображения Бога грома, посещение храма Бога грома с воскуриванием там благовония и молитвы.

В сезон Цзинчжэ среди народа также есть обычай есть груши. Это происходит потому, что с началом Цзинчжэ значительно повышается температура воздуха и люди часто склонны к пересыханию во рту и горле. Груши в свою очередь хорошо помогают для смачивания легких и облегчения кашля, в этот период есть груши очень полезно для организма человека.

После наступления сезона Цзинчжэ резко активизируются различные вирусы и бактерии. Это время частой вспышки респираторных заболеваний, из-за чего следует обратить особое внимание на скачки температуры воздуха во избежание гриппа и заболеваний. Во время Цзинчжэ сила Ян человеческой печени постепенно повышается, поэтому уход за здоровьем должен соответствовать характеристикам подъема силы Ян и особенностям оживления всего живого, чтобы душевное состояние, настроение и жизненные силы человека смогли повышаться плавно и бодро подобно весне.

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