12.08.2023, 15:59 13711
4 тысячи километров удивительного рафтинга по Иртышу
Фото: Кадр с видео
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Родившийся и выросший на берегу реки Иртыш Хоу Чжили созрел для идеи рафтинга по Иртышу в 2013 году.
Он был решителен и смел. Этот путь принес ему глубокие впечатления и ощущение тесной дружбы между народами трех стран. Он встретил множество прекрасных и доброжелательных людей в процессе своего путешествия", - сообщает информационная компания "Урумчи".
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14.08.2023, 08:00 8456
Путь к процветанию. Строение мечты: "Парень из Синьцзяна" на берегу моря
Фото: информационная компания Урумчи
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Большая дорога, в конце концов, приведет к далекой цели, а море достаточно широко для того, чтобы вместить сотни рек. В этом году исполнилась 10-я годовщина провозглашения инициативы "Пояс и путь". За последние десять лет строительство "Пояса и пути" достигло значительных успехов, и именно за эти десять лет Синьцзян взял старт на продвижение строительства центральной зоны экономического пояса Шелкового пути в качестве движущей силы и интегрировал свою региональную стратегию открытости в общую схему открытости страны на запад, сообщает информационная компания "Урумчи".
По случаю 10-й годовщины выдвижения инициативы "Пояс и путь" редакция синьцзянской ежедневной газеты "Синьцзян Жибао" запустила проект "Путь к процветанию - масштабный мультимедийный репортаж вдоль "Пояса и пути"". Начиная с этого дня под общей рубрикой "Путь к процветанию" будут открыты такие подрубрики, как "Строение мечты", "Декламация стихов на ходу", "Диалоги", "Прозрения", "Отражения", "Слушание" и т. д., чтобы сосредоточиться на процессе борьбы, трогательных историях и ярких сценах деятельности правительств, предприятий и отдельных людей за десять лет строительства "Пояса и пути", в полной мере проявить преимущество репортажей конвергентных СМИ, представить развитие и изменения в течение десяти лет с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь" в различных инновационных формах, чтобы рассказать историю Синьцзяна в строительстве "Пояса и пути".
7 августа 2023 года солнечный день! Это 326-й день, когда Махэцзян пришел на работу на Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества.
Когда Махэцзян сосредоточенно переводит русские и казахские корреспонденции, он поджимает губы с небольшим усилием, поднимает густые брови к центру лба, образуя перевернутый иероглиф "八". Время, казалось, застыло перед ним. Однако по мере того, как кончики пальцев этого парня быстро кликают, на экране компьютера плавно появляется китайский язык, а вереница иероглифов резво вытягивается, словно песня, плывущая издалека.
Увидев корреспондентов, он быстро встал: "Здравствуйте! Вы корреспонденты из Синьцзяна!" В уголках глаз Махэцзяна тут же показалась улыбка, а его путунхуа прозвучал настолько чисто, что было невозможно поверить, что он из Казахстана. Оглянувшись назад, за его плечами можно увидеть за окном, как на гигантском резервуаре для хранения раскинулись под голубым небом, как пара раскрытых рук, десять больших красных иероглифов.
Махэцзян смотрел на нас не совсем так, как другие, помимо дружелюбия в его глазах было что-то еще, что заставляло людей чувствовать близость к нему, не осознавая этого. Мы не понимали причину этой ситуации, пока он не улыбнулся и не сказал: "Я родился в уезде Толи округа Тачэн Синьцзяна".
Обстоятельства его рождения были связаны с ростом торговли на Шелковом пути. В 90-х годах прошлого века бурлящая энергия китайских реформ и открытости, как весенний прилив, хлынула в КПП Бакту в округе Тачэн, и жители Казахстана и Китая по обе стороны порта открыли золотой век трансграничной торговли.
Дом моего дяди находится в Толи, более чем в 100 километрах от КПП Бакту. В то время он сосредоточился на внешней торговле и очень успешно занимался бизнесом, поэтому он пригласил моих родителей из Казахстана приехать в Китай, потому что здесь много возможностей. В 1994 году громко плачущий маленький ребенок пришел в мир с криком, и первое небо, которое он увидел, открыв глаза, было чистым голубым небом Толи.
Когда Махэцзяну было 9 лет, родители вернули его обратно в уезд Толи на год для обучения в начальной школе.
Просто для изучения китайского языка. Мой папа сказал, что изучение китайского языка пригодится в будущем. Мой отец очень дальновидный!" - сказал Махэцзян.
Поехать в Китай - стало зерном, которое Махэцзян посадил в своем сердце, и затем оно блестяще расцвело. В 2013 году Махэцзяну было 19 лет, этот молодой человек не осознал, что, подобно тому, как его старшее поколение извлекло выгоду из реформы и открытости Китая, его жизнь резко изменится с наступлением еще одного золотого века торговли на Шелковом пути. В том же году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой совместного строительства экономического пояса Шелкового пути в Казахстане, родине Махэцзяна. Вскоре после этого в городе Ляньюньган, на восточной оконечности Тихого океана, была официально создана Китайско-Казахстанская база логистического сотрудничества Ляньюньган, которая стала первым реальным проектом, внедренным в практику после того, как была выдвинута инициатива "Пояс и путь".
Глубокие обмены и сотрудничество между странами открыли новые возможности для множества простых людей.
После окончания бакалавриата я поступил в Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства учиться в аспирантуре. Китай и Казахстан всегда имели тесные связи как в экономическом, так и в культурном плане, и я надеюсь обучаться дальше", - сказал Махэцзян.
Судьба вновь связала его с Китаем. "После окончания аспирантуры друг представил Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества, сказав, что здесь мои чувства к Китаю и Казахстану могут быть удовлетворены, как у себя дома. Я не знал конкретной ситуации Ляньюньгана в то время, но я все равно пришел. Я молод, должен посмотреть мир!" - поделился Махэцзян.
Когда я впервые приехал в Ляньюньган, моим первым чувством был шок, я никогда не видел такого большого порта". Махэцзян сказал, что бесчисленные корабли из разных стран мира приплыли в порт через Тихий океан, десятки тысяч контейнеров, полных товаров, были загружены и выгружены в порту, длинные составы грузовых поездов Китай - Европа выехали со свистом из порта. Этого зрелища он никогда не видел одновременно. Пересечение "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" в городе Ляньюньган впервые заставило Махэцзяна осознать, что он встречается с великой эпохой: "Моя жизнь будет только один раз, и я не хочу проходить мимо нее".
Это клятва молодого человека самому себе, и реальная жизнь проверяет его волю каждый день. В повседневной работе Махецзяна имеет дело со всеми видами документов, переводит входящие письма и докладывает для утверждения логистики. За последние десять лет товарооборот Китайско-Казахстанской логистической базы увеличивается с каждым годом и объем становится все больше и больше, за каждой корреспонденцией стоит огромное количество экономической деятельности. И такие корреспонденции приходят не несколько за один раз, а десятками. "Иногда передо мной громоздятся сотни страниц документов, и давление на перевод действительно велико, но, к счастью, мои китайские коллеги очень заботятся обо мне, и они были рядом, когда я был в самом трудном положении!" Ма Хэцзян снова улыбнулся: "Теперь я здесь как рыба в воде!"
В последние годы были успешно завершены и введены в эксплуатацию такие проекты, как Китайско-Казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", Китайско-Казахстанская (Ляньюньган) база логистического сотрудничества и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос-Восточная ворота", что в значительной степени способствовало взаимосвязи между Китаем и Казахстаном. "Раньше вернувшись в Казахстан, я видел все больше и больше автомобилей китайского бренда на улицах Казахстана, и все больше и больше китайских предприятий поместились в Казахстане". Махэцзян сказал, что его брат работает именно на китайском предприятии, которое разстилось в Казахстане.
Сам он от всей души наслаждается жизнью и работой в Китае. "Каждый день в Китае - это мой самый ценный опыт, я обязательно буду дорожить им, и если смогу, надеюсь остаться надолго", - сказал Махэцзян с улыбкой.
Вы так любите Китай, тогда женитесь на китайской невесте!"
Я буду стараться".
Корреспондент Лю Дунлай Рейда
11.08.2023, 19:02 16321
Озеро Сайрам-Нур важный производственный центр рыбы в Синьцзяне
Фото: Кадр с видео
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Озеро Сайрам-Нур известно как "последняя слезинка Атлантики". До 1998 года в Сайрам-Нур не было рыбы. После разведения холодноводной рыбы, завезенной из России, и развития на протяжении последних десятилетий Сайрам-Нур стал важным производственным центром холодноводной рыбы в Синьцзяне.
Монгол по имени Турбат - самый молодой парень в рыбацкой команде Сайрам-Нур. Каждую зиму они надевают толстые теплые костюмы, ходят по безграничной ледяной поверхности озера Сайрам-Нур, пробивают лунки, сажают сети, ловят рыбу. Озеро производит особо нежную арктическую форель, которая должна быть на столе по всей стране до 9 часов утра, поэтому рыбаки озера Сайрам-Нур борются со временем и начинают работу рано", - сообщает информационная компания "Урумчи".
Турбат работает в рыбной компании с 2010 года, уже 11 лет, занимается ловлей рыбы, доставкой и переработкой. У него есть дочь, его семейная жизнь счастливая. Для него озеро Сайрам-Нур, как его мать, кормит его и кормит людей этого земельного участка. Из-за этого Турбат еще больше уважает природу и благодарит за то, что она кормит его родную землю.
09.08.2023, 22:09 20916
Творческая молодежь Кашгара поддерживает культурные традиции
Фото: Кадр с видео
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С увеличением популярности туризма в старом городе Кашгар, фотосессии в национальных нарядах становятся все более популярными среди туристов со всей страны. Одев национальную одежду, нанеся утонченный макияж, туристы из разных уголков Китая мгновенно превращаются в "жителей" старого города, оставляя здесь незабываемые воспоминания, сообщает информационная компания "Урумчи".
Владельцы магазина Маулан Турак и Азат Али привлекают туристов изо дня в день национальной традиционной одеждой, украшениями и уникальными сувенирами, помогая им преобразиться в изысканные образы. От одежды до макияжа, от съемки до изготовления сувениров - они сами разрабатывают и контролируют каждый этап. Они стремятся превратить просвещение, экспозицию, дизайн, сочетание, восстановление и продвижение традиционной национальной одежды в систематизированную индустрию.
С увеличением числа туристов на территории Кашгара с каждым годом, Маулан Турак и Азат Али надеются продолжить распространение очарования Кашгара, представить уникальную культуру национальных меньшинств Синьцзяна и таким образом обогатить культурное содержание туризма Кашгара.
08.08.2023, 19:06 23861
Спортивные объекты Универсиады в Чэнду объединяют традиции и инновации
Фото: russian.cgtn.com
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Спортивные объекты Универсиады в Чэнду - пример использования самых современных решений и одновременно сохранения традиций древних китайских архитекторов. О том, как в объектах студенческих игр переплелись прошлое и настоящее, сообщается в материале CGTN.
Круглая золотая пластина с орнаментом, изображающим солнце и бессмертную птицу, - одна из знаковых археологических находок, сделанных в провинции Сычуань. Артефакт возрастом около 3 тысяч лет обнаружили в 2001-м в зоне раскопок Цзиньша на территории современного Чэнду. Считается, что орнамент отражает представления людей того времени об устройстве вселенной. В наши дни он стал одним из главных мотивов Универсиады, которая проходит сейчас в Чэнду. Так, орнамент изображен на крыше стадиона "Дунъань", где проходила церемония открытия студенческих игр. Купол стадиона состоит из 12 540 фрагментов цветного стекла. Каждый фрагмент имеет уникальный QR-код - это значительно упростило сборку конструкции.
Еще одно изображение солнечной птицы находится внутри, под куполом стадиона, оно сделано из звукопоглощающей мембраны. Изображение обеспечивает уникальный опыт для зрителей, когда они следят за играми на стадионе. Поклонение солнцу нашими предками совпадает с нашим стремлением к мечте сегодня", - рассказал заместитель главного конструктора стадиона "Дунъань" Юань Чжэньхуа.
Главные принципы Универсиады в Чэнду - экологичность и устойчивое развитие. Сервис-центр делегаций в деревне Универсиады - пример дизайна, направленного на сокращение эмиссии углерода и одновременно отсылающего к традиционной китайской архитектуре.
В традиционной китайской архитектуре это называется прохладной аллеей. Учитывая рельеф, мы построили сквозной коридор, который шире у входа и выхода и уже в середине. Он ориентирован с северо-востока на юг, вдоль основного направления ветра в Чэнду. Благодаря форме коридора мы добиваемся ускорения воздушного потока в середине здания. В физике это называется эффектом Вентури", - поделился генеральный конструктор деревни Универсиады Чжун Пэн.
Сейчас мы находимся у входа в коридор, вы видите, скорость ветра составляет здесь около 0,3 м/с, температура 30,6 градуса. Теперь давайте зайдем внутрь и посмотрим на скорость ветра там. Смотрите, тут скорость ветра намного выше, чем у входа, верно? Интерпретировать и совершенствовать древние знания архитекторов с помощью научных принципов - это возможность продолжать и развивать нашу традиционную культуру", - сообщил Чжун Пэн.
Дизайн сервис-центра позволяет экономить 70 000 кВт/ч электроэнергии в год, это годовой объем потребления примерно 20 домохозяйств.
21.07.2023, 20:49 37306
Влияние качества солнечных панелей на солнечные электростанции и способы выбора фотоэлектрических модулей
Фото: pixabay.com
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В последние годы, благодаря политике правительства по стимулированию фотоэлектрической промышленности, установленная мощность фотоэлектрических электростанций в Республике Узбекистан резко возросла, и люди становятся все больше и больше обеспокоены качеством фотоэлектрических электростанций.
Существует множество факторов, влияющих на качество фотоэлектрических электростанций. Во-первых, это фотоэлектрические модули, которые можно считать наиболее важным оборудованием солнечных электростанций; Во-вторых, это процесс проектирования фотоэлектрических электростанций, а также процессы строительства и монтажа оборудования оказывают столь же огромное влияние на качество фотоэлектрических электростанций; В итоге, эксплуатация и техническое обслуживание солнечных электростанций также являются важными факторами, влияющими на качество. Таким образом, можно сказать, что качество фотоэлектрических модулей напрямую влияет на мощность электростанции по выработке электроэнергии, что в свою очередь, влияет на доход электростанции. В то же время это также с большой вероятностью может вызвать проблемы с безопасностью на электростанциях", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В июне 2022 года на крыше промышленного здания в округе Принс-Джордж, США, вспыхнул пожар и от места происшествия повалил густой дым. После анализа, проведенного местной пожарной командой, пожар, скорее всего, был вызван возгоранием фотоэлектрических модулей.
Кто-то может сказать, что модули прошли сертификацию в лаборатории, так разве качество продукции не должно быть высоким? Если нет, давайте посмотрим на некоторые фотографии неисправных модулей.
Влияние сбоя:
- Оплавление места пайки, что в дальнейшем повлияет на внутреннюю схему;
- Чрезмерная высокая температура ускоряет старение упаковочного материала и влияет на срок службы;
- Локальный перегрев вызывает растрескивание стекла;
- Солнечные панели вплоть до самой электростанции могут быть сожжены дотла.
Причины сбоя:
- Дефекты ячеек кремниевых пластин, такие как скрытые трещины;
- Блокирующие тени после установки панелей;
- Причины в связи с производством модулей.
Если ячейка солнечной панели имеет скрытые трещины, то во время работы ячейка панели будет подвергаться перегреву. Солнечные панели основных производителей должны пройти тест EL перед выпуском с завода. Если в ячейке модуля будут трещины, то тест EL не будет пройден, и дефектные модули не покинут завод.
EL-тестирование солнечных панелей - это проект, который использует принцип электролюминесценции для обнаружения внутренних дефектов в модулях. Точно так же, как людям нужно сделать "рентген", чтобы увидеть внутреннее состояние организма, фотоэлектрические модули нуждаются в EL-тестировании, чтобы четко увидеть, есть ли дефекты внутри. На рисунке ниже показано изображение дефектного модуля, в ходе процесса EL-теста.
Фотоэлектрические модули являются основными компонентами фотоэлектрических систем, и их качество будет тесно влиять на выработку электроэнергии и срок службы фотоэлектрических систем. После того, как в проекте фотоэлектрической электростанции будут установлены некачественные фотоэлектрические модули, доход электростанции может не достичь ожидаемого эффекта, или это может вызвать пожар, который нанесет серьезный ущерб имуществу всей электростанции.
Как говорится, "Лучше подготовиться заранее, а не копать колодец, когда хочется пить".
Качество фотоэлектрических электростанций определяет перспективы получения дохода электростанциями. Выбор оригинальных комплектующих от известных компаний является гарантией надежности электростанций. Поэтому при выборе модулей все зависит от того, является ли поставщик солнечных панелей ведущим брендом в отрасли. В конце концов, гарантия качества и послепродажное обслуживание модулей крупных брендов гарантированы.
На что следует обратить внимание в процессе выбора солнечных панелей? Об этом автор расскажет ниже.
1. Остерегайтесь контрафактной и некачественной продукции
Современный рынок полон различных некачественных товаров, таких как экономия на материале, перепродажа подержанных продуктов, ложные показатели мощности, продажа производителей под чужой маркой и поддельные торговые марки, которые не только вводят в заблуждение потребителей, но и имеют серьезные последствия для срока службы, нормальной эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрических электростанций.
- Некоторые продавцы используют недорогие вторичные модули для продажи солнечных панелей по категории класса А, что серьезно вредит интересам покупателей и представляет скрытую опасность для безопасности фотоэлектрических электростанций.
- Ложная стандартная мощность обозначена как 450 Вт, но фактическая мощность может даже не достигать 400 Вт; В целях экономии производственных затрат потребителей обманывают с помощью треснувших или откалывающихся элементов ячейки.
- Поддельные модули: некоторые мелкие производители производят солнечные панели, которые трудно продать, поэтому они маркируются как первоклассные бренды и продаются обманным путем, чтобы ввести в заблуждение непрофессиональных потребителей
- Копирование модулей: Технологии фотоэлектрического рынка очень быстро обновляются. Благодаря постоянному совершенствованию исследований и разработок крупных предприятий устраняются большое количество уже устаревших солнечных панелей. Некоторые недобросовестные продавцы покупают эти исключенные модули по низким ценам и устанавливая системные идентификационные коды и этикетку нового продукта, чтобы таким способом обмануть потребителей и получить высокую прибыль.
Вышеупомянутые некачественные солнечные панели являются вводящими в заблуждение и неверны в отношении мощности и других данных, что в серьезных случаях приведет к невосполнимым потерям. Пользуясь некомпетенцией заказчиков небольшое количество строительных подразделений преднамерено вводили их в заблуждение и использовали эти ухищрения без ведома заказчика и перенаправляли товар, предназначенный для продажи в одном проекте, для продажи в другое место между различными проектами, перепродавали оригинальные солнечные модули по высоким ценам, а затем использование поддельных модулей, бывших в употреблении солнечных модулей и б/у комплектующих для их подделки.
В настоящее время, чтобы предотвратить появление контрафактной и некачественной продукции, многие производители фотоэлектрических модулей установили штрих-коды на своих изделиях для обеспечения каналов прослеживаемости. Штрих-коды печатаются на изделиях до упаковки модулей и не подлежат замене, поэтому они могут обеспечить хороший эффект защиты от подделок.
2. Обратите внимание на разницу между продуктами с пониженным рейтингом и продуктами класса А
Солнечные фотоэлектрические модули в основном делятся на панели класса A, B и C. Платы класса A являются лучшими, платы класса B немного хуже, а платы класса C представляют собой переработанные платы, вообще говоря, старые платы, которые были отремонтированы. Платы класса А также можно разделить на два класса, А и А-, а также класс В. Продукция класса А имеет гарантию качества и послепродажное обслуживание. Как правило, производитель предоставляет гарантию на материал 12-15 лет и гарантию на производительность 25-30 лет. Продукты класса B не имеют гарантии, и пользователи могут нести убытки только сами в случае их отказа.
Поэтому при выборе солнечных панелей клиенты должны в первую очередь рассматривать модули от известных производителей и приобретать панели через местных официальных дилеров, сертифицированных производителем, чтобы можно было гарантировать не только качество модулей, но и гарантировать послепродажное обслуживание. Большинство подлинных производителей имеют функцию запроса серийного номера, которая позволяет идентифицировать подлинную или контрафактную продукцию с помощью этого метода.
14.07.2023, 15:46 45776
В Синьцзяне запущена крупнейшая электрохимическая энергосистема на основе аккумуляторных батарей
Фото: информационная компания Урумчи
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13 июля состоялась церемония полного подключения к сети проекта интеграции фотоэлектрической энергии и накопительных батарей мощностью 1 миллион кВт в уезде Яркенд округа Кашгар СУАР КНР.
Общий объем инвестиций в этот проект составил около 5 миллиардов юаней, с установленной мощностью 800 000 кВт и хранилищем энергии мощностью 200 000 кВт/ч. В частности, электрохимическая энергосистема на основе аккумуляторных батарей является крупнейшей в Китае", - сообщает информационная компания "Урумчи".
На фото показан обслуживающий персонал, проверяющий работу электрохимической энергосистемы.
13.07.2023, 19:47 48411
Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году
Фото: Кадр с видео
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Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Об этом в среду заявил заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь на 9-м Китайском международном коммерческом аэрокосмическом форуме в Ухане, сообщает CGTN.
Для этого планируется отправить две ракеты-носителя с лунным посадочным модулем и пилотируемым космическим кораблем на окололунную орбиту для сближения и стыковки. По плану китайские космонавты войдут в лунный модуль с космического корабля, а затем лунный спускаемый аппарат сам приземлится на заданном участке поверхности естественного спутника Земли, и люди высадятся на Луну для проведения научных исследований и сбора образцов. После выполнения задач космонавты сядут на посадочный модуль, на нем поднимутся на лунную орбиту, вновь состыкуются с космическим аппаратом и вернутся на Землю на борту возвращаемой капсулы.
22.06.2023, 21:58 63326
В Китае на фестивале лодок драконов показали эффектное шоу дронов
Фото: Кадр с видео
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Жители Шэньчжэня увидели эффектное шоу дронов. В ночном небе над городом летал дракон. Шоу устроили в честь ежегодного фестиваля лодок драконов, передает телеканал "Известия". Событие известно соревнованиями по гребле на лодках. Состязания проходят практически во всех городах, где есть водоемы.
Фестиваль драконьих лодок, или Дуаньу - китайский народный праздник, который отмечают в пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этом году торжество пришлось на 22 июня.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?