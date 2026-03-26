25.03.2026, 20:29 5046
500 миллионов пассажиров: как Китай стал лидером по авиаперевозкам
Пассажирский лайнер заходит на посадку в международном аэропорту Цзеян Чаошань (провинция Гуандун, Южный Китай).
Рассказать друзьям
Согласно данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), 40-дневный период "Чуньюнь" 2026 года, связанный с празднованием китайского Нового года, завершился абсолютным рекордом: авиакомпании перевезли 94,39 млн человек. Это на 4,6% больше показателей прошлого года, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За сухими цифрами скрывается более масштабный сдвиг: в 2025 году число жителей Китая, хотя бы раз воспользовавшихся самолетом, превысило 500 млн. Это делает КНР крупнейшей страной в мире по размеру авиационного населения.
Понятие "авиационное население" выходит за рамки простой демографической метрики. Это совокупное число граждан, совершивших хотя бы один полет за отчетный период. Данный критерий служит для экономистов важнейшим барометром, напрямую отражая уровень реальных доходов населения и общее состояние национальной экономики.
На микроуровне тот же индикатор выступает мерилом качества авиационных услуг - позволяя судить о том, насколько отрасль справляется с потребительским спросом в части безопасности полетов, пропускной способности и качества сервиса.
Тот факт, что сегодня Китай стал крупнейшей авиационной державой мира, объясняется не только численностью населения, но в значительной степени высококачественным развитием национальной экономики и самой гражданской авиации.
Потребление стало главным локомотивом роста: деловые поездки и культурный туризм активно стимулируют спрос. Особенно отчетливо это проявляется в городах третьего и четвертого уровней, а также в отдаленных районах, куда благодаря развитию авиасообщения устремляется все больше путешественников.
Так, в период "Чуньюнь" этого года туристические платформы зафиксировали рост бронирований авиабилетов в Алтай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) и Манши (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) - на 44%, 24% и 22% соответственно по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Авиаотрасль активно наращивает мощности: растет уровень безопасности полетов и пунктуальность, расширяется сеть маршрутов. Появляются новые форматы - туры "авиация + туризм", скоростные линии и мультимодальные маршруты "самолет - поезд", что позволяет максимально гибко подстраиваться под нужды каждого пассажира.
Статус крупнейшей авиационной державы оказывает многостороннее позитивное воздействие на социально-экономическое развитие Китая, формируя новые конкурентные преимущества страны в нескольких плоскостях.
В авиационной промышленности растущий рынок гражданских перевозок напрямую выгоден производителям авиационной техники. К концу 2025 года парк гражданских самолетов отечественного производства в Китае достиг 220 бортов, увеличившись за год на 30 единиц. Это влечет за собой модернизацию всей смежной производственной цепочки - от авиадвигателей и материалов до бортового оборудования, придавая мощный импульс развитию авиационной отрасли КНР в целом.
В части расширения внутреннего спроса безопасные, удобные и доступные авиаперевозки приносят ощутимую пользу деловой среде, туризму, внешней торговле и логистике. К примеру, в 2025 году в сезон городской футбольной лиги провинции Цзянсу (Восточный Китай) пассажиропоток в международном аэропорту Лукоу (Нанкин) вырос примерно на 29%, а в международном аэропорту Янчжоу Тайчжоу - примерно на 21% в годовом выражении. Стимулирующий эффект для потребления оказался весьма значительным.
Оценивая мультипликативное влияние, можно отметить, что регионы базирования аэропортов развиваются динамичнее соседних территорий. По подсчетам Университета гражданской авиации Китая, за первые три квартала 2025 года средний прирост валового регионального продукта (ВРП) городов и районов, в которых расположены аэропорты, составил 7,5%. Этот показатель обусловлен мощным стимулирующим влиянием авиаузлов на развитие высокотехнологичных отраслей в рамках аэропортовых агломераций.
Рыночный потенциал авиационного населения КНР по-прежнему остается существенным. Молодежь становится новой движущей силой гражданской авиации: среди подростков 13-18 лет растет доля тех, кто впервые поднимается на борт самолета. Параллельно "серебряное поколение" все активнее путешествует - чаще и на большие расстояния: в дни праздника Весны этого года число пассажиров старше 60 лет, купивших свой первый в жизни авиабилет на ряде туристических платформ, выросло на 20%.
Вместе с тем, несмотря на лидерство по численности авиационного населения, Китай все еще обладает значительным потенциалом для повышения операционной эффективности и экономической отдачи. Речь идет прежде всего о создании "умной" гражданской авиации, ориентированной на нужды пассажиров и грузоотправителей. Такая модель позволит предоставлять более персонализированные и качественные услуги. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта и других инноваций в работу авиакомпаний, аэропортов и систем управления движением поможет оптимизировать использование воздушного пространства
Полмиллиарда пассажиров - это не финиш, а новая точка отсчета. По данным TravelSky - ведущего поставщика IT-услуг для авиационной и туристической отраслей Китая, только за первые два месяца текущего года ряды авиапассажиров пополнили еще 8,38 млн человек, впервые в жизни выбравших самолет.
По мере ускорения роста внутреннего потребления, укрепления производственной базы и дальнейшего открытия страны можно с уверенностью сказать: Китай еще долго будет удерживать статус государства с крупнейшим в мире авиационным населением.
Автор: директор Института авиационной экономики и развития Университета гражданской авиации Китая. Материал подготовлен на основе интервью корреспондента газеты "Жэньминь жибао" Цю Чаои.
новости по теме
20.03.2026, 12:13 28891
Кто подрывает режим контроля над ядерными вооружениями
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В феврале этого года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) фактически прекратил действие из-за отказа США отреагировать на предложение России продлить основные ограничения договора, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние десятилетия. Однако, вместо того чтобы осмыслить собственную ответственность, определенные круги в США предпочли переложить вину на других. Они раздувают миф о ядерной угрозе со стороны Китая и вновь призывают Пекин присоединиться к переговорам США и России о ядерном разоружении.
Контроль над ядерными вооружениями имеет решающее значение для глобальной стратегической стабильности. Стоит задуматься над следующими вопросами: кто создает угрозы, а кто выступает ответственным хранителем мира? Внимательный анализ ключевых проблем дает все более очевидные ответы.
Каковы главные угрозы для контроля над ядерными вооружениями сегодня?
Ответ очевиден: наибольшую угрозу для международного режима ядерного контроля представляет отказ США от взятых на себя обязательств. Крах ДСНВ фактически означает демонтаж системы контроля ядерных вооружений между США и Россией, выстроенной еще со времен холодной войны. Россия предложила обеим сторонам добровольно соблюдать численные ограничения договора в течение как минимум одного года после его истечения. США, однако, не дали никакого официального ответа, повергнув международное сообщество в состояние полной неопределенности.
В последние годы Вашингтон вышел из ряда договоров в сфере контроля над ядерными вооружениями, включая Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Эти шаги подорвали механизмы взаимного доверия и привели к последовательному демонтажу глобальной архитектуры безопасности.
Одновременно США продолжают повышать значимость ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. В бюджете на 2026 финансовый год на развитие ядерных сил выделена рекордная сумма в 98,6 млрд долларов.
По сведениям газеты The New York Times, правительство США рассматривает возможность превышения численных лимитов ДСНВ, что с высокой долей вероятности спровоцирует новый виток гонки вооружений.
США располагают одним из крупнейших и наиболее технически совершенных ядерных арсеналов в мире. Вашингтон придерживается стратегии обеспечения исключительной и абсолютной безопасности, сохраняя доктрину превентивного ядерного удара. Кроме того, США сформировали "ядерный альянс" через механизмы совместных ядерных миссий и расширенного сдерживания. Примечательно, что именно Соединенные Штаты размещают за рубежом больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
Кроме того, Вашингтон планирует создать систему противоракетной обороны "Золотой купол", а также размещает наземные ракеты средней дальности и глобальные системы ПРО вблизи границ других ядерных держав. Подобные действия серьезно ущемляют законные интересы безопасности других ядерных государств, подрывают глобальную и региональную стратегическую стабильность и повышают риск ядерного противостояния и конфликта.
Почему Китай не участвует в российско-американских переговорах по контролю над ядерными вооружениями?
Переговоры по контролю над ядерными вооружениями должны строиться на принципах паритета - как по масштабу арсеналов, так и по степени ответственности сторон.
США и Россия в совокупности владеют примерно 90% мирового ядерного оружия. Ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, несопоставимы по масштабу с американским и российским арсеналами и существуют в принципиально иных условиях стратегической безопасности.
Тем не менее США настойчиво требуют от Китая присоединиться к рамочному соглашению, разработанному исходя из стратегических реалий Вашингтона и Москвы. Подобное требование противоречит фундаментальному принципу неделимости безопасности и идет вразрез с устоявшимся международным консенсусом о том, что именно две крупнейшие ядерные державы должны нести первоочередную ответственность за ядерное разоружение. Таким образом, это нарушает нормы международной справедливости.
На протяжении многих лет США активно вкладывали средства в модернизацию своей ядерной триады и систем ПРО. Одновременно они раздували тезис о наращивании ядерного потенциала Китая и неоднократно настаивали на его участии в так называемых переговорах по стратегической стабильности. За этим стоят две цели: создать предлог для корректировки собственной ядерной политики и переложить бремя ядерного разоружения на других, а также сформировать новую систему квот под своим руководством для сохранения ядерного превосходства.
Подобная практика - дискредитация и сдерживание других стран ради достижения абсолютной безопасности и стратегического превосходства - не способствует глобальному ядерному разоружению и серьезно подрывает авторитет международного режима ядерного нераспространения и разоружения.
Какую роль играет Китай в международной системе контроля над ядерными вооружениями?
С момента создания ядерного оружия Китай неизменно выступает за его полный запрет и окончательное уничтожение. Пекин официально обязался ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первым, а также безоговорочно не применять его и не угрожать его применением против неядерных государств и безъядерных зон. Среди всех государств "ядерной пятерки" политика Китая в этой области признана наиболее стабильной, последовательной и предсказуемой.
Китай стал одной из первых стран, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и провел наименьшее число таких испытаний среди всех ядерных держав. Помимо этого, были окончательно закрыты объекты по разработке и производству ядерного оружия в городе Чунцине (Юго-Западный Китай) и провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).
Китай проявляет максимальную сдержанность в вопросах количественного и качественного развития своего ядерного арсенала. Пекин никогда не вступает в гонку вооружений, не соревнуется с другими странами в расходах на оборону или масштабах ядерного потенциала и не намерен участвовать в ядерной гонке в будущем.
Китай твердо поддерживает международный режим ядерного нераспространения, краеугольным камнем которого является Договор о нераспространении ядерного оружия. КНР играет важную роль в содействии политическому и дипломатическому урегулированию острых региональных ядерных проблем.
Мир остается неизменным стремлением человечества, а контроль над ядерными вооружениями - важнейшим заслоном, оберегающим этот мир. Сегодня наиболее насущная задача состоит в том, чтобы не допустить нового витка ядерного соперничества между крупными державами, несущими особую ответственность перед мировым сообществом.
США должны сосредоточиться на выполнении своих первоочередных обязательств в области ядерного разоружения, возобновить диалог по стратегической стабильности с Россией и обсудить дальнейшую судьбу ДСНВ - вместо того чтобы перекладывать ответственность на других и тем самым подрывать глобальную стратегическую стабильность.
Источник: рубрика "Хуаньюйпин" газеты "Жэньминь жибао".
16.03.2026, 20:58 44446
Китайская Наземная космическая станция открывает новые возможности для аэрокосмических исследований
Фото: Система имитации и исследования космической плазменной среды на Наземной космической станции. Фото/Ли Лиюнь
Рассказать друзьям
В научно-технологическом инновационном городке нового района Харбина (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) расположен белоснежный архитектурный комплекс, занимающий площадь почти 50 футбольных полей. Это Наземный испытательный комплекс моделирования космической среды - важнейший государственный объект научно-технической инфраструктуры аэрокосмической отрасли Китая. Объект также известен как Наземная космическая станция, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Комплекс создавался совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) в течение почти 20 лет и в 2024 году успешно прошел государственную приемку. Установка способна воспроизводить на Земле девять видов экстремальных условий открытого космоса - вакуум, радиационное облучение, слабое магнитное поле, плазму и другие. Это обеспечивает возможность наземной верификации, необходимой для реализации крупнейших аэрокосмических программ.
Большинство наземных имитационных стендов в мире воспроизводят лишь один фактор, тогда как реальная среда открытого космоса представляет собой комплексное воздействие сразу нескольких", - пояснил Ли Лии, директор Института космической среды и физики материалов Харбинского политехнического университета.
Он отметил, что Наземная космическая станция создана именно для максимально точного моделирования реальных условий космического пространства.
Установка - это не просто набор разрозненных испытательных камер. Это единое физическое пространство, позволяющее воссоздавать комплексное воздействие факторов, например, радиационное облучение при сверхнизких температурах или синергетический эффект нескольких видов излучения одновременно.
Спектр научных исследований, доступных на Наземной космической станции, чрезвычайно широк: от анализа микромеханизмов и космической биологии до численного моделирования и централизованного мониторинга.
К примеру, здесь моделируют воздействие космической пыли, движущейся со скоростью 70 км/с, что необходимо для разработки систем защиты космических аппаратов. В огромной вакуумной камере, несмотря на колоссальную нагрузку (почти 10 тонн на квадратный метр из-за перепада давления), точность позиционирования ключевых компонентов оборудования сохраняется до миллиметра. Кроме того, здесь воссоздается среда заряженной лунной пыли для испытания материалов скафандров, предназначенных для высадки на Луну.
За весь период от проектирования до государственной приемки команда решила 15 ключевых технологических задач, способствовала созданию более 2 тыс. аэрокосмических компонентов и обеспечила квалификационные испытания свыше десяти крупных космических аппаратов.
Благодаря своим уникальным возможностям Наземная космическая станция с начала эксплуатации привлекла множество ученых как из Китая, так и из других стран.
В марте 2025 года группа профессора Лу Цюаньмина из Китайского университета науки и технологий совместно с Харбинским политехническим университетом впервые в лабораторных условиях воспроизвела и экспериментально подтвердила процесс магнитного пересоединения на магнитопаузе земной магнитосферы.
Раньше мы были ограничены установками размером в несколько десятков сантиметров, а здесь оборудование в десятки раз крупнее, что позволяет исследовать несравненно более сложные физические процессы", - делится один из участников эксперимента.
В последние годы на фоне бурного роста коммерческой космонавтики нагрузка на установку существенно возросла.
В 2023 году коммерческие испытательные задачи составляли лишь 36% от общего числа, а во второй половине 2025 года эта доля выросла до 67%", - сообщил Ли Лии.
По его словам, станция обеспечивает наземную отработку электронных систем для большинства спутников орбитальных группировок Китая, способствуя ускоренному развертыванию отечественных низкоорбитальных созвездий.
Наземная космическая станция работает не только в интересах китайской науки, но и активно развивает партнерство с зарубежными коллегами: ведется совместная работа над сложными научными задачами, налажен обмен данными, а также организована подготовка специалистов.
В частности, совместно с Азиатско-Тихоокеанской организацией по космическому сотрудничеству официально запущена Глобальная программа открытого доступа. Сегодня станция ведет масштабное научное взаимодействие с 15 исследовательскими организациями из восьми стран по ряду приоритетных направлений, используя технологический обмен как инструмент международного сближения.
С момента государственной приемки станция обеспечивает выполнение задач в таких стратегически важных областях, как пилотируемая и коммерческая космонавтика, исследование дальнего космоса, медицина и здравоохранение, сельскохозяйственная селекция, разработка новых материалов и возобновляемая энергетика. Наряду с прикладными задачами, здесь проводятся фундаментальные научные исследования. В общей сложности услугами станции воспользовались более 200 организаций, включая CASC, и свыше 400 научных групп; общее время работы оборудования превысило 60 тыс. часов.
В дальнейшем Наземная космическая станция будет развиваться по трем векторам: точнее, шире и глубже", - обозначил Ли Лии.
В техническом плане усилия сосредоточатся на совершенствовании высокоточного моделирования, производстве микросхем и создании новых материалов для аэрокосмической отрасли. Что касается спектра услуг, приоритетными направлениями станут исследования дальнего космоса, квантовые технологии и возобновляемая энергетика. В сфере международного сотрудничества станция продолжит предоставлять зарубежным научным коллективам уникальную испытательную базу - прежде всего для изучения радиационной стойкости материалов и проверки надежности аппаратов, предназначенных для дальних космических миссий.
Опираясь на возможности этого комплекса, мы намерены ускорить реализацию Глобальной программы открытого доступа и инициировать международные мегапроекты, объединив ведущие университеты, институты и выдающихся ученых со всего мира для проведения передовых исследований", - заключил Ли Лии.
Наземная космическая станция - это не только стратегический объект государственного значения для Китая, но и форпост всего человечества в познании Вселенной. В перспективе она обеспечит надежную наземную поддержку пилотируемым экспедициям на Луну, миссиям по доставке образцов с Марса и исследованиям самых дальних рубежей Солнечной системы.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Фан Юань
13.03.2026, 15:19 60261
"Метафора гранатовых зерен" Си Цзиньпина превращена в государственный закон
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Беречь национальное единство так же, как собственные глаза, дорожить национальным единством так же, как собственной жизнью, крепко держаться вместе, как зерна граната", сообщает информационная компания "Урумчи".
12 марта на четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва голосованием был принят Закон о содействии национальному единству и прогрессу, который закладывает правовую основу для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации. Часто используемая Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета Си Цзиньпином "метафора гранатовых зерен" официально преобразована в государственную волю и наглядно выражена в виде правовых положений.
Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является насущным требованием для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации.
После XVIII съезда КПК Си Цзиньпин творчески выдвинул важный тезис об "укреплении осознания общности китайской нации" и постоянно углублял и расширял богатое содержание теории и практики. В 2021 году на Центральном совещании по национальной работе он подчеркнул, что укрепление осознания общности китайской нации является "стержнем" национальной работы партии в новую эпоху, и вся работа должна быть сосредоточена вокруг этого.
Законодательная работа является важным звеном в создании институционального барьера для укрепления национального единства и прогресса.
Обеспечивать национальное единство посредством закона", "управлять национальными делами на основе закона" - такие требования Си Цзиньпина продолжают способствовать совершенствованию институциональных механизмов укрепления осознания общности китайской нации.
От выдвижения в "Решении" третьего пленума ЦК КПК двадцатого созыва задачи "разработать Закон о содействии национальному единству и прогрессу" до проведенного в августе прошлого года Си Цзиньпином заседания Политбюро ЦК КПК по изучению проекта этого закона, соответствующий законодательный процесс продвигался упорядоченно.
Этот "гранатовый закон" содержит положения о формировании общего духовного дома, содействии взаимодействию, обменам и взаимному сближению, а также продвижении совместного процветания и развития. Важные идеи Си Цзиньпина об укреплении и совершенствовании национальной работы проходят через весь текст.
Объединяя силы посредством закона, прокладывается путь к совместному процветанию и развитию.
Совместное единство и прогресс всех национальностей, совместное процветание и развитие - это источник жизни, силы и надежды китайской нации", - Си Цзиньпин постоянно держит это в своих мыслях.
От снежных высокогорий до юга и севера Тянь-Шаня, от северных рубежей страны до юго-западных окраин он неоднократно посещал районы проживания национальных меньшинств для инспекций и исследований и давал распоряжения о совместном процветании и развитии всех национальностей. Во Внутренней Монголии он подчеркивал, что "приграничные районы проживания национальностей не должны отставать на пути к общему благосостоянию". В Юньнани требовал "углубленно продвигать действия по развитию приграничных районов и повышению благосостояния населения в новую эпоху". В Тибете ясно указывал, что "необходимо развивать характерные и преимущественные высокогорные отрасли с учетом местных условий".
С 2012 по 2024 год валовой региональный продукт национальных районов увеличился с 5,85 трлн юаней до 14,19 трлн юаней, благосостояние населения заметно улучшилось, что стало наглядным воплощением выражения "крепко держаться вместе, как зерна граната".
Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является важной мерой для укрепления сплоченности китайской нации в условиях великих перемен, невиданных за последнее столетие.
В настоящее время среда развития Китая сталкивается с глубокими и сложными изменениями. Продвижение китайской модернизации и противодействие внешним рискам и вызовам требуют, чтобы представители всех национальностей страны крепко сплотились воедино. Как сказал Си Цзиньпин, необходимо решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, воспитывать и направлять все национальности в наследовании и развитии традиций патриотизма, сознательно защищать единство Родины, государственную безопасность и социальную стабильность.
В год начала реализации "пятнадцатой пятилетки" некоторые комментаторы отмечают, что официальное превращение "метафоры гранатовых зерен" в государственный закон именно в этот момент призвано ясно обозначить, что защита государственного единства и содействие национальному единству и прогрессу являются общей ответственностью всего китайского народа, а также важной мерой по включению дела национального единства и прогресса в долгосрочную стратегию развития государства.
Теперь выражение "содействовать тому, чтобы все национальности крепко держались вместе, как зерна граната", эта хорошо известная фраза, закреплена в форме государственного закона и обрела более долговечную жизненную силу. Этот "гранатовый закон" также будет питать цветок национального единства и прогресса, позволяя ему процветать и не увядать.
11.03.2026, 11:09 73031
Это крупнейшее событие в политической жизни страны - китаевед о "двух сессиях" в Поднебесной
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Ежегодные "две сессии" - это крупнейшее событие в политической жизни Китая, в ходе которого одновременно проходят заседания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. В ходе этих сессий подводятся итоги года, в том числе принимается отчет о работе правительства, утверждаются планы и бюджеты на ближайшее время, идет обсуждение законов и общих приоритетов развития страны.
В этом году значение "двух сессий" особенно велико, поскольку Китай фактически начинает формирование параметров новой 15-й пятилетки, которая, как ожидается, будет определять - качественно и количественно - стратегию развития страны в условиях меняющегося миропорядка, внешнеполитической турбулентности, глобальной технологической конкуренции и структурных изменений мировой экономики.
В целом, решения и заявления, сделанные на полях "двух сессий", позволяют сделать вывод, что Китай в дипломатическом контексте стремится выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире, поддерживать многополярность и расширять дипломатические и экономические связи с разными регионами. Что касается экономического направления, то будет продолжаться переход к модели "высококачественного развития", где ключевыми драйверами становятся технологические инновации, устойчивое развитие и более глубокая интеграция Китая в глобальную экономику.
В этом контексте внешняя политика Китая выполняет роль инструмента реализации задач 15-й пятилетки: дипломатическая активность Пекина направлена не только на укрепление политических партнерств, но и на расширение пространства развития для китайской экономики. Пекин стремится формировать благоприятную международную среду для технологического развития, расширения торговли и инфраструктурной связанности. Например, на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, где Китай будет председателем, ожидается усиление инициатив региональной экономической интеграции - прежде всего в сферах цифровой экономики, инноваций и устойчивого развития.
В дипломатической риторике усиливается акцент на многостороннем сотрудничестве, инициативе "Пояс и путь" и взаимодействии со странами Глобального Юга. Китай подчеркивает приоритет отношений с государствами региона и продвижение принципов добрососедства, безопасности и взаимного развития. В целом, это служит реализации задачи укрепления региональной стабильности вокруг страны.
Для Казахстана, как для стратегического партнера и ближайшего соседа Китая, безусловно важны как внешнеполитические ориентиры, которые будут определены в ходе работы "двух сессий", так и векторы развития экономической политики Китая. По итогам 2025 года Китай стал крупнейшим торговым партнером не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии. Впервые товарооборот региона с Китаем превысил $100 млрд и, что крайне важно, почти половина этого показателя приходится на торговлю именно с Казахстаном.
Материалы "двух сессий" показывают, что в новой пятилетке Китай продолжит усиливать евразийское направление, где ключевыми инструментами остаются проекты "Пояса и пути", транспортно-логистические маршруты и промышленная кооперация. Странам Центральной Азии и Казахстану, таким образом, следует ожидать повышение интереса Китая к развитию инфраструктурных коридоров, энергетике и реализации совместных производственных проектов. Это сохранят и продвигает роль нашего региона в качестве важного элемента реализации долгосрочной стратегии китайского развития.
В целом, дипломатия Китая все чаще выполняет функцию продвижения экономической модернизации, а международные площадки используются для формирования новых правил сотрудничества в технологиях, торговле и инфраструктуре.
Две сессии" демонстрируют, что Китай рассматривает предстоящую пятилетку не только как этап внутренней модернизации, но и как период активного формирования более устойчивой и взаимосвязанной международной экономической среды, где сотрудничество и инфраструктурная интеграция становятся ключевыми факторами развития.
Автор: Татьяна Каукенова, китаевед, директор образовательного центра "Лаоши", Алматы
10.03.2026, 18:40 77926
Проработка качественных законов служит опорой для реформ и развития Китая - Чжао Лэцзи
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
В Пекине состоялось второе пленарное заседание четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. В нём приняли участие Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители страны. С докладом о работе постоянного комитета ВСНП выступил его председатель Чжао Лэцзи, пишет cgtn.com.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в 2025 году активизировал законотворческую деятельность, чтобы поддерживать реформы и развитие путем принятия качественных законов, заявил председатель комитета Чжао Лэцзи. В частности, в сфере экономического законодательства в прошлом году был принят Закон о поддержке частного предпринимательства. Он призван закрепить принципы равного отношения, добросовестной конкуренции, равной защиты и совместного развития.
Также были внесены поправки в Закон о недобросовестной конкуренции, направленные на развитие экономики, основанной на деловой репутации и доверии. В области социального управления и увеличения благосостояния граждан были приняты Закон о реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и обновлена редакция Закона о предупреждении инфекционных заболеваний.
Кроме того, были внесены изменения в Закон о кибербезопасности для усиления защиты данных и личной информации. Активизировалась работа и в сфере экологического законодательства, включая разработку Кодекса об охране окружающей среды.
Чжао Лэцзи также отметил, что постоянный комитет ВСНП выполнял надзорные функции, усиливая контроль в рамках партийно-государственной системы.
Мы усовершенствовали механизмы реализации Закона о надзоре. Усилили контроль за соблюдением Конституции и законов, а также за деятельностью Государственного совета, Государственного надзорного комитета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Цель этой работы - обеспечить, чтобы государственные органы осуществляли свои полномочия и функции строго в рамках закона, а законные права и интересы граждан, особенно их демократические права, были надежно защищены и реализованы", - заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Чжао Лэцзи.
Чжао Лэцзи также сообщил, что Постоянный комитет ВСНП расширил международное взаимодействие для поддержки внешней политики страны. В перспективе комитет намерен повышать качество работы органов народного представительства, чтобы внести вклад в успешный старт 15-й пятилетки. Чжао Лэцзи подчеркнул, что ВСНП продолжит совершенствовать социалистическую правовую систему с китайской спецификой.
По его словам, "в своей деятельности по продвижению верховенства закона мы будем теснее увязывать этот процесс с реформами, развитием и обеспечением стабильности".
Особое внимание уделим защите и продвижению социальной справедливости. Чтобы поддержать выполнение плана 15-й пятилетки, мы активизируем законодательную работу в ключевых, новых и международных сферах, стремясь сделать законы более качественными", - добавил он.
09.03.2026, 14:03 84456
Понять реальный Китай: между историей и развитием
В старинном городке Мэйли города Уси (провинция Цзянсу, Восточный Китай) иностранные гости исполняют традиционный танец дракона.
Рассказать друзьям
Как познать Китай - тема, неизменно актуальная для мирового сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин не раз обращался к притче о слепцах, ощупывающих слона, подчеркивая важность целостного и объективного восприятия реального Китая.
В нынешней международной обстановке стремление различных сторон воспользоваться возможностями, открываемыми Китаем, становится все более настоятельным. Формирование полного и точного представления о стране служит надежной основой для развития сотрудничества.
Великая держава с населением свыше 1,4 млрд человек переживает крупнейший в истории человечества процесс модернизации. Глубина ее истории, необъятность территории, многообразие культур, стремительность развития и масштаб преобразований таковы, что никакое фрагментарное наблюдение, подобное попыткам слепцов на ощупь понять слона, не способно охватить картину в целом. Напротив, оно лишь усиливает искажения в восприятии и препятствует взаимному познанию и обмену.
Всестороннее познание Китая должно рассматриваться в системе координат истории и современности. В отрыве от китайской истории и культуры, от духовного мира китайского народа и от глубоких перемен, происходящих в сегодняшнем Китае, оно просто немыслимо.
Путь от крайней нищеты и отсталости к статусу второй экономики мира, от нехватки самого необходимого к построению среднезажиточного общества - "китайское чудо" отнюдь не случайно: оно стало плодом неуклонного осуществления модернизации, сообразной собственным реалиям страны. Только сочетая исторический взгляд с устремленностью в будущее, можно по-настоящему понять китайскую историю и на этой прочной основе двигаться навстречу друг другу.
В нынешнем году государственные деятели многих стран один за другим посещают Китай с визитами. В ходе живого общения укрепляются взаимопонимание и доверие, совместно ищутся новые точки опоры для сотрудничества в нестабильном мире.
По мере того как взаимодействие Китая с другими странами становится все более разносторонним, все больше иностранцев стремятся лично прикоснуться к многовековому величию китайской цивилизации и ощутить многогранный облик китайской модернизации.
В последнее время среди зарубежной интернет-аудитории набирает популярность новое веяние - "стать китайцем" ("Becoming Chinese"): одни снимают видео, делясь житейской мудростью китайского образа жизни, другие показывают китайские элементы в своей повседневной жизни - все это становится непосредственным способом целостно почувствовать Китай.
Ряд зарубежных СМИ отмечает, что подобная тенденция отражает перемену в настроениях иностранных интернет-пользователей: от наблюдения со стороны - к живому участию и внутренней близости с китайской культурой. В комментариях пишут, что за желанием "стать китайцем" стоит общее для всех людей стремление к прекрасной жизни.
Недавние опросы международных социологических служб показывают, что все больше иностранцев проявляют к Китаю неподдельный интерес, относятся к нему с симпатией и ощущают духовную близость.
Си Цзиньпин не раз призывал иностранных гостей чаще приезжать в Китай, больше путешествовать по стране и знакомиться с ней своими глазами. За этим приглашением стоят открытость и уверенность Китая в себе.
В 2025 году число стран, для граждан которых действует односторонний безвизовый режим въезда в Китай, было увеличено до 48. В то же время количество пунктов пропуска, охваченных политикой безвизового транзита сроком до 240 часов, было доведено до 65.
В том же году через границу Китая въехали и выехали 82,04 млн иностранных граждан - на 26,4% больше, чем в 2024 году, причем более 70% из них воспользовались безвизовым режимом.
Самобытная древность Китая завораживает, а его современный облик вызывает искреннее восхищение. Чем глубже знакомство с ним, тем отчетливее проявляется образ страны - всесторонний, подлинный, объемный - и тем прочнее утверждается признание.
Сегодняшний Китай уверенно идет вперед по новому пути китайской модернизации. Только целостно и точно познав Китай, можно понять, почему он неизменно олицетворяет определенность, возможности и будущее.
В 15-м пятилетнем плане (на 2026-2030 годы) определяется курс социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет и одновременно предлагается миру своего рода "перечень открывающихся возможностей". Китай и впредь будет с открытостью и уверенностью смотреть навстречу миру, с искренним желанием делиться плодами своего развития и рука об руку с другими странами вписывать новые страницы в летопись совместного процветания.
Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
06.03.2026, 10:09 93911
Китай и Казахстан исполнили "мелодию дружбы"
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
В честь Китайского Нового года и в преддверии праздника Наурыз 5 марта 2026 года в 19.00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы состоялся новогодний гала-концерт "Теплая встреча праздника весны: вместе исполняем мелодию дружбы Китая и Казахстана".
С праздничным поздравлением выступил Исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И.
Сегодняшний вечер наполнен светом луны, мы вновь встречаем старых друзей и знакомимся с новыми. Это событие объединяет в себе сразу несколько важных значений. Во-первых, духовную близость Китайского праздника Весны и Наурыза. Совсем недавно мы вместе отмечали Китайский Новый год "Чуньцзе" и Праздник фонарей, время семейного единения и добрых пожеланий. А уже через две недели встретим Наурыз, праздник обновления и радости. Оба этих праздника объединяют людей, символизируют начало весны и возрождение жизни. Пусть сегодняшний вечер станет прекрасным воплощением гармонии наших культур. Во вторых, это встреча традиционной народной музыки двух стран. Музыка способна преодолевать границы и находить отклик в каждом сердце. Китайская народная музыка древняя и проникновенная, она прозвучит сегодня в исполнении ансамбля "Цинхуацы": вы услышите такие произведения, как "Лунная ночь на весенней реке", "Вслед за луной плывут цветные облака", "Лян Шаньбо и Чжу Интай" и другие. К нам также присоединился казахский государственный академический фольклорно-этнографический оркестр национальных инструментов имени Н.Тлендиева "Отырар Сазы". Это будет не только звучание нот, но и созвучие сердец, создающее прекрасную музыкальную страницу дружбы наших народов. В третьих, сегодняшний вечер отражает общность судьбы и дружбу между нашими странами. Китай и Казахстан добрые соседи и близкие друзья. Благодаря стратегическому взаимодействию лидеров двух стран Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева двусторонние отношения достигли нового исторического уровня. Наше партнерство становится все более содержательным и устойчивым, а дружба между народами крепче. Мы уверены, что в будущем именно культура будет продолжать сближать наши страны и открывать новые горизонты сотрудничества", - отметил Люй И.
Мероприятие организовано генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы, Китайским культурным центром в Астане, Центром китайско-зарубежных культурных и туристических обменов совместно с Казахской государственной академической филармонией имени Жамбыла а также Китайской международной компанией культуры и искусства. На одной сцене выступили китайский оркестр народных инструментов "Цинхуацы" (Бело-голубой китайский фарфор) (Китай) и Академический фольклорно-этнографический оркестр имени Н.Тлендиева "Отырар Сазы". Концерт направлен на демонстрацию богатства национальной музыки двух стран и укрепление культурного диалога между народами.
В программе прозвучали известные китайские классические и современные произведения, такие как "Вслед за луной плывут цветные облака", "Лянь Шаньбо и Чжу Интай", "Цинхуацы", а также казахстанские композиции "Саржайлау" и "Адай", отражающие национальный дух казахского народа. Завершился концерт совместным исполнением произведений "Скачки" и "Жасмин", что стало символом гармоничного звучания традиционных инструментов двух стран и силы музыки как средства взаимопонимания.
Ансамбль "Цинхуацы" состоит из молодых исполнительниц, которые играют на специально изготовленных фарфоровых народных инструментах, украшенных традиционной подглазурной росписью. В их числе фарфоровые чаши, гонги, флейты, сяо (продольная бамбуковая флейта), барабаны, сюнь (древний китайский духовой инструмент, флейта), трубчатые и наборные колокола.
Оркестр имени Тлендиева опирается на национальные традиции, сочетая их с современными исполнительскими приемами и звучанием. Помимо домбры и қобыза, в оркестре используются жетіген, асатаяқ и другие древние инструменты, раскрывающие богатство казахской музыкальной культуры.
26.02.2026, 09:00 110891
Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
Исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И в ходе торжественного мероприятия по случаю китайского национального Праздника фонарей назвал сотрудничество Китая и Казахстана образцом добрососедского международного взаимодействия, передает корреспондент агентства.
Взаимное стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского международного сотрудничества, а древний Шелковый путь, по которому некогда раздавался звон караванных колокольчиков, сегодня обретает новую, долгосрочную и жизнеспособную энергию", - заявил исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И.
Люй И также отметил успешное проведение четвертого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Под твердым руководством ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином успешно завершилась реализация 14-й пятилетней программы, уверенно продвигается процесс модернизации по китайскому образцу, экономика Китая демонстрирует стабильный рост, а вклад Китая в рост мировой экономики по-прежнему составляет около 30%. Мы торжественно отметили 80-ю годовщину Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и Победы в Мировой антифашистской войне, чтят историю, отдавая дань памяти героям, бережно относясь к миру и устремляясь в будущее. Мы твердо отстаиваем принципы многосторонности, делимся с миром всё большим количеством "китайских решений" и "китайских возможностей", а проекты формата "малые, но красивые" приносят плоды по всему миру", - подчеркнул исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы.
По его словам, в 2025 году объем внешней торговли Китая со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" вырос на 6,3%.
Политика безвизового режима и меры по упрощению поездок в Китай продолжают совершенствоваться, все больше иностранных друзей выражают желание и получают возможность посетить Китай, увидеть изменения в развитии страны, открыть для себя "скрытые жемчужины" городов и почувствовать живую атмосферу повседневной жизни китайского народа. Современный Китай с еще большей открытостью, уверенностью и внутренней силой содействует формированию более справедливой и рациональной системы глобального управления, внося активный вклад в мирное развитие и общее процветание мира, придавая глобальному развитию больше стабильности и позитивной энергии", - сообщил он.
Как подчеркнул Люй И, 2025 год стал насыщенным яркими событиями в развитии китайско-казахстанских отношений.
Состоялись частые взаимные визиты на высшем уровне: председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан для участия во втором саммите "Китай - Центральная Азия", а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и Победы в Мировой антифашистской войне", - напомнил исполняющий обязанности генконсула.
Он отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном продолжают качественно укрепляться и наполняться новым содержанием, а практическое сотрудничество во всех сферах приносит впечатляющие плоды.
Сохраняется мощная динамика взаимодействия в традиционных сферах - торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, энергетике и горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, одновременно активно раскрывается потенциал сотрудничества в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция, "зеленое" сельское хозяйство и высокие технологии", - сказал Люй И.
Кроме того, по его словам, последовательно продвигаются проекты образовательного сотрудничества, включая институты Конфуция и мастерские Лу Бань.
Расширяются масштабы и углубляется содержание межрегионального взаимодействия. Активизируются контакты между СМИ, аналитическими центрами, экспертами и учеными. Пограничные переходы становятся все более оживленными - в течение года было открыто несколько новых прямых авиарейсов между нашими странами. Все больше граждан Казахстана приезжают в Китай, чтобы увидеть страну собственными глазами", - добавил исполняющий обязанности генконсула.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2026, 09:55После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками 26.03.2026, 09:224791Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом 19.03.2026, 13:10373286Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау 19.03.2026, 13:03371886Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana 20.03.2026, 16:03328496Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 20.03.2026, 13:21328381В Атырауской области чиновника уволили из-за участия в азартных играх 20.03.2026, 20:09327106Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт 24.02.2026, 18:562071356ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301986656Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673471Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43590916Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41475481В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?