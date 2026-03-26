500 миллионов пассажиров: как Китай стал лидером по авиаперевозкам

Фото: Пассажирский лайнер заходит на посадку в международном аэропорту Цзеян Чаошань (провинция Гуандун, Южный Китай). Фото/Чжэн Цун

Согласно данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), 40-дневный период "Чуньюнь" 2026 года, связанный с празднованием китайского Нового года, завершился абсолютным рекордом: авиакомпании перевезли 94,39 млн человек. Это на 4,6% больше показателей прошлого года, сообщает газета "Жэньминь жибао".





За сухими цифрами скрывается более масштабный сдвиг: в 2025 году число жителей Китая, хотя бы раз воспользовавшихся самолетом, превысило 500 млн. Это делает КНР крупнейшей страной в мире по размеру авиационного населения.





Понятие "авиационное население" выходит за рамки простой демографической метрики. Это совокупное число граждан, совершивших хотя бы один полет за отчетный период. Данный критерий служит для экономистов важнейшим барометром, напрямую отражая уровень реальных доходов населения и общее состояние национальной экономики.





На микроуровне тот же индикатор выступает мерилом качества авиационных услуг - позволяя судить о том, насколько отрасль справляется с потребительским спросом в части безопасности полетов, пропускной способности и качества сервиса.





Тот факт, что сегодня Китай стал крупнейшей авиационной державой мира, объясняется не только численностью населения, но в значительной степени высококачественным развитием национальной экономики и самой гражданской авиации.





Поток пассажиров в терминале T3 международного аэропорта Цзянбэй в городе Чунцин (Юго-Западный Китай). Фото/Сунь Кайфан





Потребление стало главным локомотивом роста: деловые поездки и культурный туризм активно стимулируют спрос. Особенно отчетливо это проявляется в городах третьего и четвертого уровней, а также в отдаленных районах, куда благодаря развитию авиасообщения устремляется все больше путешественников.





Так, в период "Чуньюнь" этого года туристические платформы зафиксировали рост бронирований авиабилетов в Алтай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) и Манши (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) - на 44%, 24% и 22% соответственно по сравнению с тем же периодом годом ранее.





Авиаотрасль активно наращивает мощности: растет уровень безопасности полетов и пунктуальность, расширяется сеть маршрутов. Появляются новые форматы - туры "авиация + туризм", скоростные линии и мультимодальные маршруты "самолет - поезд", что позволяет максимально гибко подстраиваться под нужды каждого пассажира.





Статус крупнейшей авиационной державы оказывает многостороннее позитивное воздействие на социально-экономическое развитие Китая, формируя новые конкурентные преимущества страны в нескольких плоскостях.





В авиационной промышленности растущий рынок гражданских перевозок напрямую выгоден производителям авиационной техники. К концу 2025 года парк гражданских самолетов отечественного производства в Китае достиг 220 бортов, увеличившись за год на 30 единиц. Это влечет за собой модернизацию всей смежной производственной цепочки - от авиадвигателей и материалов до бортового оборудования, придавая мощный импульс развитию авиационной отрасли КНР в целом.





В части расширения внутреннего спроса безопасные, удобные и доступные авиаперевозки приносят ощутимую пользу деловой среде, туризму, внешней торговле и логистике. К примеру, в 2025 году в сезон городской футбольной лиги провинции Цзянсу (Восточный Китай) пассажиропоток в международном аэропорту Лукоу (Нанкин) вырос примерно на 29%, а в международном аэропорту Янчжоу Тайчжоу - примерно на 21% в годовом выражении. Стимулирующий эффект для потребления оказался весьма значительным.





Перрон международного аэропорта Шоуду в Пекине. Фото/ Тан Кэ





Оценивая мультипликативное влияние, можно отметить, что регионы базирования аэропортов развиваются динамичнее соседних территорий. По подсчетам Университета гражданской авиации Китая, за первые три квартала 2025 года средний прирост валового регионального продукта (ВРП) городов и районов, в которых расположены аэропорты, составил 7,5%. Этот показатель обусловлен мощным стимулирующим влиянием авиаузлов на развитие высокотехнологичных отраслей в рамках аэропортовых агломераций.





Рыночный потенциал авиационного населения КНР по-прежнему остается существенным. Молодежь становится новой движущей силой гражданской авиации: среди подростков 13-18 лет растет доля тех, кто впервые поднимается на борт самолета. Параллельно "серебряное поколение" все активнее путешествует - чаще и на большие расстояния: в дни праздника Весны этого года число пассажиров старше 60 лет, купивших свой первый в жизни авиабилет на ряде туристических платформ, выросло на 20%.





Вместе с тем, несмотря на лидерство по численности авиационного населения, Китай все еще обладает значительным потенциалом для повышения операционной эффективности и экономической отдачи. Речь идет прежде всего о создании "умной" гражданской авиации, ориентированной на нужды пассажиров и грузоотправителей. Такая модель позволит предоставлять более персонализированные и качественные услуги. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта и других инноваций в работу авиакомпаний, аэропортов и систем управления движением поможет оптимизировать использование воздушного пространства





Полмиллиарда пассажиров - это не финиш, а новая точка отсчета. По данным TravelSky - ведущего поставщика IT-услуг для авиационной и туристической отраслей Китая, только за первые два месяца текущего года ряды авиапассажиров пополнили еще 8,38 млн человек, впервые в жизни выбравших самолет.





По мере ускорения роста внутреннего потребления, укрепления производственной базы и дальнейшего открытия страны можно с уверенностью сказать: Китай еще долго будет удерживать статус государства с крупнейшим в мире авиационным населением.





Автор: директор Института авиационной экономики и развития Университета гражданской авиации Китая. Материал подготовлен на основе интервью корреспондента газеты "Жэньминь жибао" Цю Чаои.