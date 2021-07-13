СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Новая страница в тысячелетней истории Хоргоса: от почтовой станции до приграничного логистического хаба

Хоргос на монгольском языке означает "место, где проходят верблюды", с казахского языка - "место накопления богатства", известное как "тысячелетний пост, вековой переход". Он расположен в самом западном регионе Китая на Евразийском континентальном мосту и был первым пограничным переходом Китая в западном направлении. Так называемая приграничная земля - ворота страны. Вдоль длинной границы Китая расположены сотни государственных пограничных переходов, Хоргос - важный государственный переход на северо-западной границе страны. Благодаря своим географическим преимуществам, Хоргос стал крупнейшим и наиболее развитым наземным переходом в западном Китае, сообщает в своем обзоре Информационная компания Урумчи.





Это ворота первого поколения, несмотря на то, что имелось только пять одноэтажных зданий, их также называли героическим воротами. Во время Войны Сопротивления против Японии большое количество ресурсов для нужд войны было перевезено отсюда, а затем на передовые рубежи Войны Сопротивления. Чтобы приспособиться к торговым отношениям в советский период, были созданы государственные ворота второго поколения. 27 сентября 2018 года было официально запущено шестое поколение государственных ворот, что также ознаменовало начало новой эпохи. Перед государственными воротами также построены гостиница и офисные помещения для удобства посетителей", - рассказала гид культурно-выставочного комплекса "Хоргос - государственные ворота" Адила.





По словам гида, "в настоящее время преимущества железнодорожного транспорта в Хоргосе очевидны. Раньше транспортировка товаров в Центральную Азию и Европу из прибрежных провинций и городов Китая занимала не менее 45 дней, но теперь это занимает всего 10 дней".





К настоящему времени общее количество грузовых поездов Китай - Европа достигло 38 000, перевезено 3,4 миллиона контейнеров товаров в 151 город 22 стран, включая Польшу, Германию, Грузию, Беларусь и Литву. Хоргос стал важными воротами для открытия страны и торгово-экономических обменов, отметили в администрации культурно-выставочного комплекса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства