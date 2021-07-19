СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Кухня Синьцзяна на магистрали Дуку

"4 июля открылось движение по автомагистрали Душаньцзы - Кучэ, считающейся одной из самых красивых дорог в Китае и соединяющей северные и южные отроги гор Тянь-Шаня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вдоль этой дороги раскинулись прекрасные виды и ресторанчики местной кухни", - сообщает в своем обзоре Информационная компания Урумчи.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства