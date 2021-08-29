СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В Кашгаре местная жительница основала туристический проект в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов

В Кашгаре местная жительница Саламат Гули основала туристический проект "Дом Гули" в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов.





Рано утром Саламат Гули Кари вместе с мужем приготовила завтрак для своих троих детей, а в 10.30 утра уже прибыла к Восточным воротам Синьцзян-Кашгарского древнего города, национальной туристической достопримечательности категории 5А, для ежедневной торжественной церемонии входа туристов в город. Саламат Гули, нарядившись, танцевала и одновременно, используя свой мобильный телефон, вела прямые трансляции по продвижению туристических проектов в древнем городе Кашгар. После этой церемонии многие туристы фотографируются с ней, а также следуют за ней, чтобы посетить народный "Дом Гули", расположенный в 100 метрах от восточных ворот Кашгара", - рассказывает в своем обзоре Информационная компания Урумчи.

Внутренний двор "Дома Гули" выполнен в традиционном стиле старых городских жилищ, деревянные перила и уникального вида оконный переплет. "Дом Гули" состоит из большого двора и двухэтажного здания. Но несколько лет назад это была обычная резиденция в древнем городе Кашгар. Этим огромным изменениям способствовал комплексный проект по ремонту ветхих домов в старом городе Кашгар. В 2015 году преобразованный древний город Кашгар стал национальным живописным местом уровня 5А с богатой историей. Многие жители древнего города Кашгар зарабатывают на туризме.

В 2017 году Саламат Гули основала "Дом Гули" в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов. До этого она работала гидом в местной туристической компании. Репортер вошел в "Дом Гули" и увидел во дворе огромное инжирное дерево. Туристы сидели за столом, полным сухофруктов, пили чай, болтали и смотрели на танцы. Некоторые туристы спускались по лестнице со второго этажа и записывали видео. Когда звучала музыка, Саламат Гули показала свой изящный танец и танцевала с туристами. В этом году она построила гостевой дом, и посетители могут разместиться на втором этаже.

Госпожа Ян, туристка из Сычуаня, пришедшая на звуки музыки, является руководителем туристического агентства и находится в Кашгаре уже несколько дней. Она рассказала журналисту, что в древнем городе Кашгар она увидела мастеров по изготовлению глиняной посуды, медных поделок и т.д. Культура уникальна, а люди доброжелательны и приветливы.

У Саламат Гули более 300 000 подписчиков в социальных сетях. Благодаря ее растущей известности и хорошей репутации многие местные предприятия обратились к ней за помощью в маркетинге и продвижении.

Многие думали, что мы будем брать много денег, а я ответила им, что мы готовы рекламировать Кашгар бесплатно. Позже ко мне обратились некоторые предприятия, которым требовалось продвижение и реклама в течение длительного времени, за что мы взимали соответствующую плату", - сказала успешная предпринимательница.

Накануне местный Хого ресторан пригласил ее и ее команду прорекламировать их. Ее сотрудники танцевали перед посетителями, а сама она общалась со своими поклонниками в социальных сетях и представляла ресторан .

В настоящее время у нее 16 сотрудников, самый старший из них - 78-летний Симаи Савут. Он стал известным в Кашгаре, потому что приобрел популярность, танцуя вместе с Саламат Гули на церемонии въезда, и его ежемесячный доход превышает 10 000 юаней.

Сейчас у ее детей каникулы. Ее заботой является учеба трех ее детей, учеников начальной школы. Она надеется, что дети будут хорошо учиться в новом учебном году. По этой причине она нанимает репетитора и сама уделяет им много времени: "Я как мать, стараюсь, как можно больше быть рядом с ними".

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