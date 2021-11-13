Система Orphus

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Туристические возможности древнего Кашгара

12.11.2021, 01:01 15256
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Туристические возможности древнего Кашгара
Каждое утро в древнем городе Кашгар в Синьцзяне проходит церемония открытия туристической зоны. Каждый турист, приезжающий в Кашгар, должен не пропустить это великолепное выступление.
 
Музыкально-танцевальное представление на церемонии открытия

 
Во многих женских уйгурских именах присутствует слово "гуль" (цветок), что также означает "красота". Танцующую вместе дедушкой девушку зовут Саламатгуль, она одна из многих "прекрасных цветов", выступающих в древнем Кашгаре.
 
Саламатгуль умеет отлично петь и танцевать, а в туристской зоне древнего Кашгара у нее есть свой собственный туристский пункт - "Дом Саламатгуль". И туристы, которых она встречает, всегда уезжают с прекрасными впечатлениями о поездке. 
 

Поначалу мы предлагали нашим гостям только несколько видов услуг: чайхана, питание и представления. В прошлом году я вложила более 200 тысяч юаней (30 тысяч долларов) и сделала в каждом доме туалетную комнату. Теперь туристы могут проживать здесь, познакомиться с национальным бытом и прочувствовать его", - рассказывает Саламатгуль.

 
Пять лет назад Саламатгуль работала гидом-экскурсоводом в туристской зоне древнего Кашгара. В то время многие приехавшие сюда говорили, что хотели бы пожить в уйгурских домах. Именно тогда она поняла, что не следует упускать такую возможность, и родные поддержали бизнес-идею. Девушка превратила национальные жилища в туристические объекты и начала принимать гостей со всего мира.
 

Во время создания туристического объекта мы вместе с мужем проектировали каждую зону: например, в качестве декора в гостиной, представляя культурную особенность уйгурского дома, использовали старые деревянные двери как подвижной элемент интерьера", - вспоминает Саламатгуль.

 
В прошлом году она открыла аккаунт в социальной сети "Тикток", чтобы рассказать всем о "Доме Саламатгуль", после чего многие туристы, увидев рекламу в интернете, стали приезжать в Кашгар специально. Кроме того, аккаунт Саламатгуль помог продвижению и реализации национальных ремесленных изделий и популяризации древнего Кашгара. 
 

Вырезанный на кабачке цветок пиона очень красив, он символизирует счастье и благополучие, поэтому уйгуры любят украшать дом именно этими цветами. Более 80% приезжающих к нам туристов узнали о нас через "Тикток". Надеюсь, что наши соседи по бизнесу тоже воспользуются преимуществом интернета. Если один получает выгоду, то и находящиеся рядом с ним тоже получают выгоду", - рассказала девушка.

 
Работы в каждым днем становится все больше, и Саламатгуль с супругом четко распланировали свой рабочий день, ведь вместе они еще воспитывают троих детей.
 

Самое важное, что мой муж поддерживает меня: когда я сильно занята, он присматривает за детьми. Зная, что он всегда поможет, я со спокойной душой продолжаю работать", - говорит Саламтгуль.

 
После окончания ежедневной церемонии открытия туристской зоны Саламатгуль вместе со своими работниками обсуждают план на предстоящий рабочий день. 

На обед надо забронировать стол на 20 человек. Ила и Мухтаржан, не забудьте связаться с рестораном. Вечерние мероприятие организовывает турагентство, поэтому после обеда определимся. Чуть позже не забудь поменять костюмы и надеть тюбетейку. Костюм надо поменять обязательно, чтобы каждый турист был доволен. Всегда говорите всем гостям: "Здравствуйте, добро пожаловать!" - напомнила Саламатгуль.

 
Все два года работы в своем личном туристском бизнесе она использует слово "комфорт". Саламатгуль специально ездила в Шанхай, провинцию Юньнань и другие туристские места, чтобы набраться опыта и изучить передовые методы приема туристов. Сейчас ее гостевой дом не только бесплатно обучает туристов уйгурским танцам, но оказывает и услугу трансфера. 
 

В будущем мы продолжим трудиться над повышением качества обслуживания. Наш гостевой дом становится популярным в Кашгаре, поэтому мы будем постоянно улучшать наш уровень, чтобы "Дом Саламатгуль" стал туристским брендом и был известен не только в Кашгаре, но и в других городах", - поделилась планами Саламатгуль.

 

Комментарии

новости по теме

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лидун - Начало зимы

07.11.2021, 23:55 30295
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лидун - Начало зимы
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями. 
 
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи. 
 
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Лидун - Начало зимы
 
Лидун (Начало зимы) - это девятнадцатый из 24 малых сезонов и первый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 7 по 8 ноября по григорианскому календарю. В этом году Лидун приходится на 7 ноября. Слово "Ли" означает начало, а "Лидун" - начало зимы. В Китае принято рассматривать четыре "Ли" (Личунь - начало весны, Лися - начало лета, Лицю - начало осени, Лидун - начало зимы) начальной точкой четырех времен года, а оба "Чжи" (Сячжи - летнее солнцестояние, Дунчжи - зимнее солнцестояние) и оба "Фэнь" (Чуньфэнь - весеннее равноденствие, Цюфэнь - осеннее равноденствие) - середины четырех времен года, что отражает тесную связь 24-х малых сезонов с астрономическими и метеорологическими явлениями.
 
С наступлением Лидун север страны вступает в период зимовки, в это время осенние посевы уже полностью собраны, высушены, и хранятся на складе, и осенние полевые работы в районах между реками Янцзыцзян и Хуайхэ также подходят к завершению. А на юге страны Лидун - это самая пора для посева озимой пшеницы. Фермеры занимаются посадкой озимой пшеницы, пользуясь благоприятными климатическими условиями, когда меньше дождей и больше солнечных дней.
 
Лидун является важным малым сезоном, который высоко ценится с древних времен, и считается временем для наслаждения урожаем и расслабления. В давние времена люди, трудившиеся целый год, отдыхали в день Лидун, готовили вкусные блюда из мяса птицы и скота, тем самым вознаграждали всю семью за тяжелый труд за прошедший год. В этот день люди также поклонялись своим предкам и приподносили им сезонные продукты, молились о хорошей погоде и обильном урожае в следующем году. Как говорится "На севере едят пельмени, а на юге - лук", в день Лидун северяне любят есть пельмени. В связи с тем, что по форме пельмени похожи на уши, в народе говорят, что если в день Лидун есть пельмени, то уши не будут замерзать всю зиму. На юге Китая люди любят есть зеленый лук в сыром виде. Лук имеет сладковатый вкус и обладает эффектом устранения холода из организма и укрепления силы Ян. Употребление в пищу лука помогает организму противостоять зимней сырости и холоду и уменьшить возникновение заболеваний. В районе около города Шаосин принято варить шаосинское рисовое вино с наступлением Лидун. Зимой вода чистая и прозрачная, а температура воздуха низкая, что пригодно для хорошего брожения и виноделия. И местные жители считают период от Лидун до Личунь следующего года, наиболее подходящим для изготовления рисового вина, и называют временем зимнего виноделия.
 
После наступления Лидун нужно обеспечить достаточный сон, следует ложиться спать пораньше, а вставать попозже. Нужно поменьше есть сырую и охлажденную пищу, а побольше теплые и питательные продукты, такие как пекинская капуста, редька, батат, картофель, тофу и грибы. Зимой все вокруг находится в состоянии спячки и сбора, "Сила Инь усиляется, а сила Ян слабеет", поэтому желательно больше находиться на солнце для накопления силы Ян. Необходимо постоянно заниматься физическими упражнениями, это помогает закалять здоровье и укреплять иммунитет. Однако упражнения не должны быть слишком интенсивными. Прогулка, пробежка, гимнастика и Тайцзицюань - наиболее подходящие виды спорта для этого периода.
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней

22.10.2021, 17:37 83674
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями. 
 
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи. 
 
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Шуанцзян - Первый иней
 
Шуанцзян (Первый иней) - это восемнадцатый из 24 малых сезонов и последний малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 октября по григорианскому календарю. В этом году Шуанцзян приходится на 23 октября. В это время с севера постоянно поступают потоки холодного воздуха, погода становится более холоднее и появляются первые заморозки. Судя по погоде во всей стране, Шуанцзян является малым сезоном с наибольшей разницей температуры воздуха днем и ночью.
 
Во время сезона Шуанцзян на большей части севера страны подходит к концу осенний сбор урожая. Тогда трудно выращивать даже морозостойкий зеленый лук. Как гласит сельскохозяйственная поговорка, "в Шуанцзян не вырастет лук, чем дольше он растет, тем меньше становится". Однако на юге страны все еще продолжаются осенние полевые работы (осенняя уборка, осенняя пахота и посев озимых), фермеры, в свою очередь, заняты уборкой позднего риса, сбором хлопка, посадкой ранней пшеницы и рапса. Как говорится, "если по возможности вырывать всю солому на полях, то на следующий год будет меньше насекомых и болезней", после уборки урожая люди стараются вовремя убрать всю солому и стерню на полях, чтобы устранить спрятанные яички насекомых и различные микробы и тем самым подготовиться к посевам в наступающем году.
 
В народе существует много обычаев, связанных с сезоном Шуанцзян: как любоваться хризантемой, есть хурму и укреплять здоровье полезной пищей. В этот сезон осенние хризантемы вовсю расцветают и любование хризантемой пользуется большой популярностью среди людей. Во многих местах проводятся ярмарки хризантем. В некоторых регионах существует традиция есть хурму. В это время хурма полностью созревает, имеет тонкую кожицу, восхитительный вкус и высокую питательную ценность. Умеренное употребление хурмы в пищу помогает не только защищать организм от холода, но и укреплять кости. Как говорится, "закалять организм лучше в Шуанцзян, чем зимой", в период Шуанцзян погода становится все холоднее и людям принято укреплять здоровье полезной пищей с высоким содержанием белка, такой как мясо птицы и кролика, говядина, баранина и другое.
 
Шуанцзян - это поворотный момент осеннего и зимнего сезонов, а также перехода силы Ян от ослабления до спячки в организме. В это время необходимо защищать организм от сухости, депрессий и холода. Желательно есть больше сладких и сочных продуктов, укрепляющих селезенку и желудок, таких как корень лотоса, лилия, мед, белый гриб, каштаны, осенние груши, грейпфрут и другие, а также есть меньше острой пищи. Следует почаще заниматься культурно-спортивной деятельностью, чтобы поднять настроение и избежать депрессии, вызванной листопадом и запустением. Также следует теплее одеваться, особенно держать в тепле ноги и живот.
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В казахской деревне Кокэхула в Синьцзяне активно развивается туризм

19.10.2021, 05:32 118558
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В казахской деревне Кокэхула в Синьцзяне активно развивается туризм
Казахская деревня Кокэхула расположена у подножия гор Тянь-Шань, которые были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк предлагает посетителям насладиться культурными программами в рамках 16 туристических проектов: посмотреть представление с казахскими песнями и танцами, оценить тонкости традиционной техники валяния войлока и попробовать блюда казахской кухни. Благодаря развитию туризма местные жители, включая жителей деревни Кокэхула, получили реальную выгоду, устроившись на работу в этом парке и занявшись такими профессиями, как гиды, повара и артисты казахского ансамбля песни и пляски. 
 
13 лет назад Ани Баятихан, 38-летняя жительница казахской деревни Кокэхула в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая, вышла замуж и приехала со своим мужем сюда, в его родную деревню. На тот момент все сельчане из 102 домохозяйств в основном занимались выпасом скота.
 

Ани является гидом местного парка с казахским национальным колоритом, где работает уже одиннадцатый год. Парк был создан при поддержке местного правительства в целях дальнейшего развития туризма в соответствии с планом модернизации туристической зоны государственного уровня Тянь-Шань Тяньчи", - рассказывает в своем обзоре Информационная компания Урумчи. 

 

Я нервничала, когда впервые встретила туристов, но с годами стала увереннее и все больше люблю свою работу, связанную с общением с туристами со всего мира", - рассказала Ани.

 

Казахи гордятся своей богатой историей, и этот парк представляет собой прекрасную площадку для демонстрации их культуры и истории", - сказала представитель управляющего комитета туристической зоны Тянь-Шань Тяньчи Бай Яньлин.

 
Из-за своеобразных погодных условий в этих местах жители-скотоводы деревни Кокэхула могут работать в парке только с мая по октябрь. Несмотря на это, в "мертвый" сезон, когда парк закрыт на длительные зимние каникулы, всем работникам парка выплачивается базовая зарплата.
 

Раньше они зарабатывали чуть более 10 тыс. юаней (около 1549 долларов США) в год. Теперь некоторые семьи могут заработать в пять раз больше", - сообщила начальник парка Вэй Шухуа.

 

Однако мы не беспокоимся об уменьшении своих доходов, потому что на близлежащем горнолыжном курорте нас ждет множество вакансий", - уверена Ани.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов