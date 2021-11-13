СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Туристические возможности древнего Кашгара

Каждое утро в древнем городе Кашгар в Синьцзяне проходит церемония открытия туристической зоны. Каждый турист, приезжающий в Кашгар, должен не пропустить это великолепное выступление.
Музыкально-танцевальное представление на церемонии открытия
Во многих женских уйгурских именах присутствует слово "гуль" (цветок), что также означает "красота". Танцующую вместе дедушкой девушку зовут Саламатгуль, она одна из многих "прекрасных цветов", выступающих в древнем Кашгаре.
Саламатгуль умеет отлично петь и танцевать, а в туристской зоне древнего Кашгара у нее есть свой собственный туристский пункт - "Дом Саламатгуль". И туристы, которых она встречает, всегда уезжают с прекрасными впечатлениями о поездке.
Поначалу мы предлагали нашим гостям только несколько видов услуг: чайхана, питание и представления. В прошлом году я вложила более 200 тысяч юаней (30 тысяч долларов) и сделала в каждом доме туалетную комнату. Теперь туристы могут проживать здесь, познакомиться с национальным бытом и прочувствовать его", - рассказывает Саламатгуль.
Пять лет назад Саламатгуль работала гидом-экскурсоводом в туристской зоне древнего Кашгара. В то время многие приехавшие сюда говорили, что хотели бы пожить в уйгурских домах. Именно тогда она поняла, что не следует упускать такую возможность, и родные поддержали бизнес-идею. Девушка превратила национальные жилища в туристические объекты и начала принимать гостей со всего мира.
Во время создания туристического объекта мы вместе с мужем проектировали каждую зону: например, в качестве декора в гостиной, представляя культурную особенность уйгурского дома, использовали старые деревянные двери как подвижной элемент интерьера", - вспоминает Саламатгуль.
В прошлом году она открыла аккаунт в социальной сети "Тикток", чтобы рассказать всем о "Доме Саламатгуль", после чего многие туристы, увидев рекламу в интернете, стали приезжать в Кашгар специально. Кроме того, аккаунт Саламатгуль помог продвижению и реализации национальных ремесленных изделий и популяризации древнего Кашгара.
Вырезанный на кабачке цветок пиона очень красив, он символизирует счастье и благополучие, поэтому уйгуры любят украшать дом именно этими цветами. Более 80% приезжающих к нам туристов узнали о нас через "Тикток". Надеюсь, что наши соседи по бизнесу тоже воспользуются преимуществом интернета. Если один получает выгоду, то и находящиеся рядом с ним тоже получают выгоду", - рассказала девушка.
Работы в каждым днем становится все больше, и Саламатгуль с супругом четко распланировали свой рабочий день, ведь вместе они еще воспитывают троих детей.
Самое важное, что мой муж поддерживает меня: когда я сильно занята, он присматривает за детьми. Зная, что он всегда поможет, я со спокойной душой продолжаю работать", - говорит Саламтгуль.
После окончания ежедневной церемонии открытия туристской зоны Саламатгуль вместе со своими работниками обсуждают план на предстоящий рабочий день.
На обед надо забронировать стол на 20 человек. Ила и Мухтаржан, не забудьте связаться с рестораном. Вечерние мероприятие организовывает турагентство, поэтому после обеда определимся. Чуть позже не забудь поменять костюмы и надеть тюбетейку. Костюм надо поменять обязательно, чтобы каждый турист был доволен. Всегда говорите всем гостям: "Здравствуйте, добро пожаловать!" - напомнила Саламатгуль.
Все два года работы в своем личном туристском бизнесе она использует слово "комфорт". Саламатгуль специально ездила в Шанхай, провинцию Юньнань и другие туристские места, чтобы набраться опыта и изучить передовые методы приема туристов. Сейчас ее гостевой дом не только бесплатно обучает туристов уйгурским танцам, но оказывает и услугу трансфера.
В будущем мы продолжим трудиться над повышением качества обслуживания. Наш гостевой дом становится популярным в Кашгаре, поэтому мы будем постоянно улучшать наш уровень, чтобы "Дом Саламатгуль" стал туристским брендом и был известен не только в Кашгаре, но и в других городах", - поделилась планами Саламатгуль.