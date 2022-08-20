Высокая чайная культура в Китае

Преподаватель китайского языка, каллиграфии и чайной церемонии Пекинского языкового и культурного центра для дипломатических миссий (LSS) Чень Чэн.

Во-первых, давайте сначала изучим инструменты для письма, которые мы часто называем четырьмя сокровищами письменного стола. Так называемые четыре сокровища письменного стола: кисть для письма, чернильная палочка, китайская рисовая бумага и чернильный камень.

Кисть - традиционный китайский инструмент для письма. Вал щетки, как правило, сделан из бамбука, но существует много типов щеток, сначала люди использовали кроличий мех, позже также использовали куриный мех, конский мех и т. д. В настоящее время щетки, которые мы используем, можно разделить на три вида кистей: шерсть, мех ласки и смешанный мех. Шерсть берут с овец и коз, и она очень мягкая. Щетка из меха ласки изготовлена из меха ласки, поэтому она относительно более жесткая и эластичная, чем шерсть. Смешанная меховая щетка представляет собой комбинацию двух.

Далее мы рассмотрим китайскую рисовую бумагу. Существует много видов рисовой бумаги: необработанная рисовая бумага, обработанная рисовая бумага и полуобработанная рисовая бумага. На необработанной рисовой бумаге чернила капают на бумагу и очень быстро тускнеют, поэтому она очень подходит для рисования пейзажей, цветов и птиц в традиционной китайской живописи. В каллиграфии, если вам нужен более грубый стиль, хорошо подойдет сырой сюань. С обработанной рисовой бумагой все наоборот, поскольку капли чернил не впитываются быстро, что делает ее идеальной для деликатных символов и рисования. Бумага, которую мы обычно используем для каллиграфии, представляет собой наполовину обработанную рисовую бумагу, которая впитывает чернила до такой степени, что они не переливаются слишком сильно.

Древним китайцам приходилось растирать чернила перед тем, как писать. Для измельчения чернил вам понадобится чернильный камень и чернильный блок. Лучшим чернильным камнем является красный шелковый чернильный камень из Цинчжоу, провинция Шаньдун, чернильный камень Дуань из Чжаоцин, провинция Гуандун, чернильный камень Ше из Шечжоу, провинция Аньхой, и чернильный камень Таохэ из Чжуони, провинция Ганьсу, которые называются четыре знаменитых чернильных камня.





Итак, как растереть чернила? Сначала добавьте несколько капель воды на чернильный камень, затем разотрите чернильный камень в одном направлении и добавьте еще немного воды. До тех пор, пока вы не наточите достаточно чернил для своих нужд. Шлифовка чернил - очень трудоемкая задача. В древние времена люди писали в основном мелкими буквами, поэтому растирание чернил не имело большого значения. В настоящее время людям не нужно использовать чернила и кисть для ежедневного общения, заменив их декоративными и художественными, поэтому все больше и больше людей любят писать крупными символами, шлифовальные чернила трудно удовлетворить потребности крупных символов, поэтому чернила были Родился. Когда мы пишем, нам нужно использовать чернила и шлифовальные круги. Далее давайте рассмотрим пять каллиграфических стилей в китайской каллиграфии: истинный, скоропись, печать и линия.

Письмо на кости оракула, названное в честь когтей черепахи и костей животных, на которых оно выгравировано, впервые использовалось для гадания и является важным историческим источником, в котором записаны гадательные события династий Инь и Шан, которым более 3000 лет. Письмо кости оракула симметрично и стабильно по структуре и имеет три элемента каллиграфии: использование кисти (использование ножа вместо пера), окончание (структура символа) и стиль главы.

Письмо на кости оракула, возможно, является самым ранним систематическим и зрелым китайским иероглифом, который мы можем видеть сегодня. Впервые ее нашли жители деревни Сяотун в Аньяне, провинция Хэнань, которые не знали, что это очень ценная культурная реликвия, а считали ее только "костью дракона", способной вылечить все болезни. Существование надписей на костях оракула было воспринято всерьез только после того, как покойный цинский чиновник по имени Ван Ижун обнаружил кость дракона с надписями из Аньяна, провинция Хэнань, в 1899 году. обнаружены в результате археологических раскопок и других средств.

Китай вступил в бронзовый век со времен династии Ся, а в периоды Шан и Чжоу технология выплавки бронзы была очень развита. Люди в династии Чжоу называли бронзу золотом, а надпись, отлитую на бронзовых сосудах, называли золотым письмом. То, что вы можете увидеть сейчас, - это знаменитая тарелка Сан, представляющая собой бронзовый сосуд поздней династии Западная Чжоу, обнаруженная во время периода Цяньлун династии Цин. У него круглая форма, неглубокий живот, двойные прикрепленные уши и высокий обод. Он украшен кюями и анималистическими мотивами. Пластина имеет надпись из 19 строк и 357 знаков, отлитых на внутренней основе. Это важный исторический источник для изучения земельной системы династии Западная Чжоу.

Линии золотых надписей на пластине Сана толстые и простые, мазок смелый, но не дикий, буквы живые, но не нестабильные, и вся работа тяжелая и энергичная, но элегантная и гладкая. В период Весны и Осени и в период Воюющих царств вассалы и лорды были разделены, и китайские иероглифы разных стран имели разную простоту и сложность и многообразие форм. После объединения Китая путем уничтожения шести королевств Цинь Ши Хуан ввел политику "одинаковый текст для книг и одинаковую колею для автомобилей" и унифицированные меры и веса. Ли Си, премьер-министр, отвечал за упрощение системы письма Цинь на основе оригинального письма печати и создал унифицированную форму китайских иероглифов, которая называется письмом малой печати.

Однако официальный сценарий, сценарий с маленькой печатью, писался медленно, в то время как официальный сценарий, превращая круг в квадратную складку, повышал эффективность письма. Здесь мы должны упомянуть человека по имени Чэн Мяо, который был чиновником династии Цинь, но был заключен в тюрьму за совершение преступлений. В тюрьме Чэн Мяо вспомнил о своей работе в качестве чиновника и подумал, что использование письма малой печати требует слишком много времени и труда, поэтому он изучил его, изменил и упростил письмо печати и создал официальный шрифт, который был утвержден Цинь Шихуанди. С тех пор родился канцелярский сценарий. Форма персонажа канцелярского письма в основном широкая и плоская, с длинными горизонтальными и короткими вертикальными рисунками, а также подчеркнуты "голова шелкопряда и гусиный хвост" и "три поворота". Согласно обнаруженным документам, канцелярская письменность была создана при династии Цинь и широко использовалась при династии Хань. Сценарий Хань достиг своего пика во времена династии Восточная Хань, унаследовав традицию письма печати и открывшись для династий Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий.

Обычный шрифт произошел от официального шрифта, который является более упрощенным, горизонтальным и вертикальным, и называется обычным шрифтом, потому что он имеет квадратную форму, штрихи в основном горизонтальные и вертикальные. Обычный шрифт использовался для многих целей, таких как написание экзаменов для древних имперских экзаменов и написание мемориалов императору. Четырьмя великими мастерами регулярного письма были Оуян Сюнь, Янь Чжэньцин, Лю Гунцюань и Чжао Мэнфу.

Бегущая рука была создана, чтобы компенсировать недостаток медленной скорости письма обычного письма. Мудрец каллиграфии Ван Сичжи сочетал в себе практичность и артистизм бегущей руки.

Давайте взглянем на предисловие к "Коллекции Лантин" Ван Сижи, которая является самой известной в мире строкой письма. В апреле 353 г. н.э. (третий день третьего месяца девятого года правления Юнхэ Цзинь, 1667 лет назад) Ван Сичжи и его друзья Се Ань, Сунь Чор и еще 41 человек собрались в павильоне Лантин на горе Куайцзи, чтобы выпить. и писать стихи. Ван Сичжи собрал эти стихи в сборник и написал предисловие, в котором описал инцидент с кубками и водой и выразил свои внутренние чувства, возникшие в связи с этим. Макет предисловия разреженный и четкий, кисть разнообразна, а импульс выбран свободно, поэтому он известен как первая строка в мире.

Если обычный шрифт похож на человека, сидящего в тишине, а бегущий сценарий похож на человека, идущего, то курсив - это бегущий человек. Курсив появился в начале династии Хань, и, чтобы быть быстрым, многие символы были упрощены в курсивном письме, а штрихи между верхом и низом символов были одинаковыми, что давало людям ощущение плавности.

Иероглиф "фу" очень популярен среди китайцев. Он имеет значение счастья и удачи. Давайте посмотрим, как это выглядит при написании разными стилями каллиграфии. Это фу, написанное большой печатью, с горизонтальной и вертикальной линиями с левой стороны, образующими алтарь, и парой рук, держащих бутылку вина с правой стороны, подносящих ее к алтарю, что означает молиться о счастье. Это небольшой знак-печать, написанный канцелярским шрифтом, обычным шрифтом, бегущей рукой и курсивом.

Сегодня мы учимся писать символы предсказания. Сначала нужно научиться держать кисть. Можешь попробовать. Используйте большой, указательный и средний пальцы, чтобы прижать кисть, безымянный палец к щетке и мизинец к безымянному пальцу. Оставьте расстояние между ладонью и пером, чтобы вам казалось, что вы можете держать яйцо. Вы можете представить свою руку в виде тигрицы, а ручку в виде тигренка. Тигрица движется с тигренком во рту и натыкается на горный ручей, который нужно перепрыгнуть. В это время сила тигрицы, сжимающей маленького тигра, не может быть большой, иначе маленький тигр будет укушен до смерти. Конечно, нельзя применять слишком много силы, иначе тигренок упадет в долину и погибнет.

Научившись держать ручку, мы перешли к письму. Сегодня мы будем учиться писать иероглиф фу мелким шрифтом. Во-первых, давайте попрактикуемся в основном штрихе, горизонтальном. Начните с мазка влево, не слишком длинного, затем расслабьтесь и позвольте мазку вернуться вперед, отрегулируйте мазок так, чтобы кончик находился в середине чернил, и выровняйте мазок слева направо. Горизонталь должна быть написана ровно и ровно.

Далее идет вертикаль, которая пишется вверх, не слишком длинная, затем расслабьтесь, дайте мазку вернуться, отрегулируйте мазок и пройдитесь сверху вниз так, чтобы кончик мазка оказался посередине чернил. Вертикаль должна быть написана правильно.

Далее рисуем круг. В два шага мы сначала пишем левую половину, идем вправо, возвращаем штрих, корректируем штрих, чтобы нарисовать полукруг влево, затем идем влево, возвращаем штрих и корректируем штрих, чтобы нарисовать половину круг вправо. От начала и до конца кончик пера должен ходить по середине чернил.

Сторона ши. Первый штрих не должен быть слишком длинным, а второй штрих должен быть длиннее первого. Вертикаль находится посередине горизонтали и должна быть написана длиннее. Затем нарисуйте дугу влево, чуть короче вертикали, и дугу вправо, примерно такой же длины, как дуга влево. Самая широкая часть двух линий не должна быть шире второй горизонтальной линии.

Далее пишем иероглиф фу. Сначала напишите символ знака, затем правую часть, обращая внимание на расстояние между крестиками в верхней части. Не пишите верхнюю часть слишком близко к знаку, иначе не останется места для нижней части. Пожалуйста, постарайтесь нарисовать круг в нижней половине как можно более круглым. Персонаж фу готов!

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.