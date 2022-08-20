Высокая чайная культура в Китае

Деревня Цзянцзяпин расположена на юго-западе поселка Лаосянь уезда Пинлу городского округа Анькан провинции Шанси площадью 14 кв. км, где проживают 377 домохозяйств в количестве 1 тысячи 193 сельчан, среди которых 195 малообеспеченных домохозяйств в размере 537 сельчан, так что она определена как крайне бедная деревня и вырвалась из нищеты в 2019 году.
Чай представляет собой ведущую отрасль промышленности этого селения. Благодаря ряду политических мер в области борьбы с бедностью в деревне построен демонстрационный сад современной чайной промышленности муниципального уровня (чайная гора "Феникс"), открыт сад горного чая площадью примерно 183,3 га, а также созданы 3 чайных предприятия, 4 профессиональных кооператива и 2 стандартизированных завода по переработке чая. В то же время с опорой на локальные туристические достопримечательности, такие как обширная чайная плантация, Дворец спокойствия и Тысячелетнее чайное дерево, развивались 8 гостевых домов чайного туризма.
Основным источником дохода для масс служат чаеводство в деревне и работа за ее пределами, при этом по итогам 2020 года чистый доход на душу населения в деревне составил 9411 юаней. 21 апреля 2020 года во время своей инспекционной поездки в образцовую чайную плантацию "Феникс" генсек ЦК КПК Си Циньпин выразил должную оценку работе деревни Цзянцзяпин в плане сокращения нищеты, дав важные указания: "Зеленые горы принесут пользу местным сельчанам, если последние не нанесли урон первым" и "Производство чая способствует процветанию уезда, дает возможность местным жителям вести собственный бизнес, это вносит весомый вклад в ликвидацию бедности и создание среднезажиточного общества", заверив сельчан в том, что "эта деревня меняется и будет меняться к лучшему".
Поселок Чанъань
Поселок Чанъань как восточные ворота уезда Пинли расположен на пересечении провинций Шэньси и Хубэй географической площадью 227 кв. км, постоянно проживающее население которого насчитывает 20 510 из 5857 домохозяйств. На территории поселка, чья приоритетная индустрия - чай и гиностемма пятилистная (вид целебных трав китайской медицины), построена экскурсионная чайная плантация площадью 1,4 тыс. га, площадь выращивания гиностеммы пятилистной стабилизируется на уровне около 333 га, созданы 67 крупных домохозяйств чайных напитков, охватывающих зеленый, желтый, белый, черный и темный сорта, 18 заводов по переработке чая, 12 ведущих предприятий центрального, провинциального и городского уровня, а также 8 промышленных парков чайных напитков провинциального и муниципального уровня, среди которых 5 предприятий получили сертификат ЕС на чайную продукцию.
Волшебный травяной сад уезда Пинли
Пинлинская чайная компания "Волшебный травяной сад", основанная в 2006 году, с устаным капиталом 18 миллионов юаней, расположеная в деревне Чжунъюань поселка Чанъань уезда Пинлу городского округа Анькан, занимает площадь около 1,33 га с площадью застройки 8860,81 кв.м, производственным цехом 6500 кв.м и существующей базой свыше 53,33 га.
Главная сфера хозяйственной деятельности компании охватывает исследования, разработки, производство и реализацию гиностеммы пятилистной (вида целебных трав китайской медицины) и сопряженных с ней продуктов в 3 категориях из 10 отдельных позиций, в частности чай, супермикропорошек, крахмальная вермишель, мучная лапша, остро-кислая крахмальная лапша (характерное китайское традиционное блюдо), пастилки и маски для лица из гиностеммы пятилистной или с ее добавкой. Гиностемма пятианстная, знаменитая как "Волшебная трава на Востоке", содержащая стеролы и флавоноиды, 17 видов аминокислот, включая глютаминовую кислоту, и 18 видов микроэлементов, таких как железо, цинк и медь, устраняет жар и обезвреживает яд, останавливает кашель и очищает легкие, питает сердце и успокаиваст душу, a также укрепляет Ци и стимулирует секрецию Цзин. В настоящее время годовой объем производства и сбыта предприятия оценивается в более чем 200 тонн, а выручка от продаж достигает 31,46 млн юаней. В 2019 году оно было признано ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства и высокотехнологичным предприятием правительством провинции Шэньси.
Чайная церемония
Легенда о Шен Нонге Это имя означает "фермер, обладающий божественной силой". Существующие исторические данные не могут подтвердить , существовал ли Шен Нонг на самом деле или нет. Но в Китае хорошо известна легенда о том, что Шэнь Нун пробовал все виды трав.
От листьев деревьев до Чайных листьев
В первые годы правления династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. ~ 771 г. до н.э.) в провинции Сычуань уже выращивали чайные деревья. Чай также был принят как овощ, который можно было готовить, есть и пить как напиток. Во времена правления Кинг Ву из Чжоу чай был записан как дань уважения. От листьев деревьев до Чайных листьев Самый ранний искусственный чай, выращенный в 1 веке, был найден на горе Менгдин. Хуа Туо (141-203), легендарный хирург, писал, что чаепитие полезно для здоровья. Во времена Вэй-Цзинь, Южной и Северной династий (220-589) выращивание чая расширилось.
Приготовление чая во времена династии Тан
Чай стал обычным и изысканным напитком, поднявшись в духовное царство "способа пить".
Искусство чаепития в стиле Тан
Чайная церемония во времена династии Тан была довольно сложной и изысканной, чайные сервизы найденны в храме Фамен в провинции Шэньси.
Чай из притока Дракона и Феникса
Вскоре после основания династии Сун император Тайцзун издал указ о производстве Драконов - Чай из притока Феникса в качестве дани императорскому двору с 977 года.
США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе
13.08.2022, 16:20 3836
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Недавно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что серьезно нарушило принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно нарушило суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Китай решительно выступает против этого поступка, строго осуждает и принимает эффективные контрмеры. США распространяют фейковые новости, пытаясь "обелить" Пелоси и "облить грязью" Китай. Эти действия серьезно загрязнили информационное пространство общественного мнения, что негативно влияет на суждения глобальных наблюдателей и сбивает с толку широкую общественность. Как посол Китая в Казахстане, я обязан разъяснить правду о напряженности в Тайваньском проливе и разоблачить позорное лицо американской стороны, которая сама вор, но при этом кричит: держи вора!
Во-первых, кто несет прямую ответственность за напряженность в Тайваньском проливе и кто меняет статус-кво здесь?
Американская сторона заявила, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана "чрезмерной" реакцией Китая, особенно военными учениями, которые могут "изменить статус-кво в Тайваньском проливе".
На самом деле, этот кризис был полностью вызван тем, что США в одностороннем порядке изменили статус-кво в Тайваньском проливе. Каков же статус-кво Тайваньского пролива? Тайвань является частью территории Китая с древних времен. Этот статус подрывает не Китай, а США и сепаратистские силы на Тайване. Соединенные Штаты в одностороннем порядке придумали так называемый "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", не меняет ли это статус-кво? Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие и технику на Тайвань для поддержки тайваньских сепаратистов, не меняет ли это статус-кво? Тайваньские сепаратисты все активнее продвигают преступный план "независимости Тайваня", пытаясь похитить 24 миллиона жителей Тайваня в своих корыстных интересах, не меняет ли это статус-кво? Не говоря уже о том, что Пелоси, фигура № 3 в политических кругах США, ездила на Тайвань на военном самолете, серьезно и грубо нарушила суверенитет Китая, преднамеренно подорвала мир в Тайваньском проливе и напрямую спровоцировала эскалацию напряженности в Тайваньском проливе. Если бы не поездка Пелоси, ситуация в Тайваньском проливе была бы не такой, как сейчас.
В ответ на провокацию США китайские военные провели военные учения в акватории Тайваня, что является необходимой и законной мерой для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Соответствующие китайские власти заранее выпустили напоминания о безопасности и предупреждения о навигации. Военные учения проводятся открыто, прозрачно и профессионально, в соответствии с национальным законодательством, международным правом и международной практикой. Его цель - защитить суверенитет и территориальную целостность Китая, сдержать антикитайские силы США и тайваньских сепаратистов и действительно поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Во-вторых, США заявляют, что они очень "сдержанны", ложно утверждая, что Китай может "вторгнуться" на Тайвань, как это произошло в Украине. Это полностью переворачивает факты и попирает правовые принципы.
На самом деле, на протяжении десятилетий США неоднократно вмешивались в дела Тайваньского пролива и неоднократно угрожали воссоединению Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? В последнее время американская сторона настаивает на попустительстве поездки Пелоси на Тайвань, несмотря на неоднократные заявления и жесткое противодействие со стороны Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? Сообщается, что США наращивают свое военное присутствие в Азии, что соответствует последовательному поведению США, заключающемуся в том, чтобы "сначала создавать проблемы, а затем перекладывать вину на других для достижения своих целей". Это "сдержанность" по-американски?
Не говоря уже о том, что США вели войны и военные операции по всему миру и совершали бесчисленные преступления. Вот лишь некоторые из них: проект Брауновского Университета "Цена войны" показал, что более 47 тыс. мирных жителей погибли в результате войны в Афганистане. По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за почти 20-летней войны в Афганистане 2,6 миллиона афганцев бежали за границу и 3,5 миллиона людей скитаются по белу свету. По другим данным, с 2003 по 2021 год около 209 тысяч иракских мирных жителей погибли в войнах конфликтах, а около 9,2 миллиона иракцев стали беженцами или были вынуждены покинуть родину. В отчете ООН отмечается, что во многих авиаударах США по таким местам, как Сирия, "не были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы отличить военные цели от гражданских". The New York Times сообщила, что, основываясь на расследовании секретных документов Пентагона, частые авиаудары США в Сирии привели к большому количеству жертв среди гражданского населения из-за "серьезных недостатков разведки" и "неправильного прицеливания". И это американская "сдержанность"!
Де-юре Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и у Китая нет возможности идти на уступки в плане суверенитета и территориальной целостности. Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос - это вопрос межгосударственных отношений, что совершенно несопоставимо. Понятия "вторгнуться" или "наступить" могут произойти только между двумя странами. Называть действия Китая по защите воссоединения Родины "вторгнуться на Тайвань" - это чистое "загрязнение дискурса". Мы надеемся, что все стороны будут проявлять повышенную бдительность в отношении этого. Мы должны серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис.
В-третьих, большинство стран мира поддерживают Китай или США?
В последнее время под манипуляциями американской стороны некоторые страны выступили с заявлениями в поддержку американской стороны. Соединенные Штаты использовали это, чтобы заявить, что международное сообщество поддерживает их и осуждает Китай. Это типичный нонсенс. На самом деле международные голоса, поддерживающие Китай, гораздо громче тех, кто поддерживает США.
Принцип одного Китая принят большинством стран мира и является базовой нормой в международных отношениях. Его смысл очень ясен: в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В настоящее время 181 страна установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая, в том числе США. Как США объясняют собственные "двойные стандарты"? Сколько стран в мире повторяют бред правительства США и противоречат сами себе?
Дело в том, что более 160 стран уже публично подтверждают свою твердую приверженность политике одного Китая, понимание и поддержку законной позиции Китая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш четко подчеркнул, что ООН будет и впредь придерживаться резолюции 2758 ГА ООН. Президент Казахстана г-н К.Ж.Токаев и Министерство иностранных дел Казахстана неоднократно выражали свою твердую позицию поддержки принципа одного Китая и противодействия "независимости Тайваня", что является важным проявлением высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Это голос справедливости, разделяемый международным сообществом.
Предпринятые Китаем контрмеры в отношении США направлены не только на защиту национального единства, но и принципа невмешательства во внутренние дела, предусмотренного международным правом. Если отказаться от этого принципа, мир вернется в состояние джунглей, где большие запугивают малых, а сильные притесняют слабых, а Соединенные Штаты будут более безрассудно обижать другие страны, особенно малые и средние страны, с их так называемой позиции силы. Мы не можем позволить этому. Сегодня, когда происходит разгул односторонней травли международное сообщество должно прийти к более четкому консенсусу по этому вопросу, произнести более сильный голос и совместно защищать международную справедливость, а также законные права и интересы всех развивающихся стран.
В-четвертых, как следует решать Тайваньский вопрос?
Кое-кто в США утверждает, что тайваньский вопрос является долгосрочным, "нерешенным". На самом деле, решение тайваньской проблемы легкодоступно: придерживаться принципа одного Китая. До тех пор, пока США перестанут вмешиваться во внутренние дела Китая, поддерживать тайваньских сепаратистов и препятствовать мирному воссоединению Китая, тайваньский вопрос, естественно, будет решен. Мы готовы стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, что касается исключительно вмешательства внешних сил и кучки сепаратистов "независимости Тайваня" и их сепаратистской деятельности.
Если Соединенные Штаты все еще в бреду хотят оставаться "мировым лидером", используя проблему Тайваня для воспрепятствования великому возрождению китайской нации и создания нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обмен на политический капитал, намерены пойти все дальше и дальше по ложному и опасному пути, то я хотел бы подчеркнуть, что осознание воссоединения обеих сторон Тайваньского пролива является общим стремлением китайской нации. Ни одна страна, никакая сила или кто-либо не должны недооценивать чёткую решимость, твердую волю и сильную способность китайского правительства и народа защитить национальный суверенитет и территориальную целостность, добиться национального воссоединения и национального возрождения.
Медная улица Бакчи в Кашгаре
12.08.2022, 19:55 6321
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
В древнем городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая собирается местная семья медников. На уйгурском языке медников называют мысгер, каждый кусок меди различной формы в руках мысгеров в результате прокаливания, резки, ковки, сварки и других процессов превращается в художественное произведение искусства. В этой серии прогуляйтесь по улице Бакчи в древнем городе и узнайте о процессе изготовления традиционных медных изделий от владельца Магазина медных изделий ручной работы шестого поколения Имама Мамата.
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) древняя пагода стала символом революции
Гора Баоташань в Китае - одна из самых высоких вершин над уровнем моря. На вершине горы находится пагода, первоначально возведенная при династии Тан ( 618-907 гг.). Она была восстановлена в период династии Сун ( 960-1279 гг.), в также была отремонтирована при династиях Цзинь (1115-1234 гг.) и Мин (1368-1644 гг.).
1200-летнее сооружение высотой 44 метра, с периметром 36,8 метра, представляет собой восьмиугольную девятиэтажную кирпичную башню в стиле лофт. Во времена династии Сун на холме были построены Академия "Цзялян Шуюань" (образовательная благотворительная организация), Храм Дунъюэ, Башня Чжайсин (сбора звезд), Сигнальная башня, a у подножия горы видны наскальные надписи, Лес стел и Колодец Фаньгун. У подножия горы выгравированы на каменной скале три китайских нероглифа "Цзя Лин Шань", которые написал Фань Чжунъянь (известный литератор и политик в династии Северная Сун (960-1127 гг.).
Древняя пагода приобрела новый вид и стала пылающим факелом, который вел китайскую революцию от победы к триумфу, когда в 1937 году председатель ЦК КПК Мао Цзедун переехал в Яньань. В 1957 году пагода была внесена в число первой партии ключевых объектов охраны культурных ценностей провинцией Шэньси, а в 1996 году была признана Госсоветом КНР в качестве организации.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (C9IPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) жители целой деревни в полном объеме избавились от нищеты
08.08.2022, 08:29 10566
Фото: Кадр с видео
Деревня Наньгоу общей площадью 24 кв. км расположена на южной части района Аньсай городского округа Яньань провинции Шанси, которой подчиняются 7 крестьянских ячеек в количестве 1009 сельчан из 345 домохозяйств, среди них 45 зарегистрированных малообеспеченных домохозяйств в размере 119 сельчан.
На территории деревни обрабатывают около 211 га, действуют 8 крупных домохозяйств разведения, и численность поголовья местных овец Хуэян равна 1200. Деревня оснащена современной инфраструктурой: территории полностью покрыты электроснабжением, есть водопровод и гудронированное шоссе, построен сельский медицинский пункт высокого уровня, а также гарантировано безопасное и надежное проживание.
В 2018 году жители целой деревни уже в полном объеме избавились от нищеты. По итогам 2021 года среднедушевой располагаемый доход достиг отметки в 17 500 юаней. На пути к искоренению нищеты в деревне Нангоу, приняв уникальную модель развития под лозунгом "кооперативного хозяйствования с помощью поддержки предприятий под эгидой партийной ячейки на основе выявления образцового эффекта членов Компартии и участия народных масс", благодаря укреплению руководящего состава, трансформации мышления сельчан и вовлечению ведущих предприятий жители всемерно продвигали реформу системы прав коллективной собственности в сельской местности, а также энергично развивали современное сельское хозяйство и сельский туризм, что позволило вывести жителей из бедности в 2018 году. В этом процессе деревня Наньгоу преобразуется с опорой на три реформирования, а именно: превращение ресурсов в активы, капитала - в акции, а также фермеров - в акционеров, благодаря чему удалось добиться прорывного развития.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Китае жители поддерживают традиционную культуру и культивируют ее бережным сохранением секретов производства и обычаев ношения традиционной одежды
01.08.2022, 10:58 14676
Фото: Кадр с видео
В Китайской Народной Республике жители поддерживают традиционную культуру и культивируют ее бережным сохранением секретов производства и обычаев ношения традиционной одежды, рассказала в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) владелец магазина традиционной китайской одежды Ши Нана.
Я из города Хен Шуй (Heng shui), провинция Хэбэй. Я начала работу в этом бренде 10 лет назад. История этого бренда уже насчитывает 20 лет. Его создала госпожа Ян Фань в 2002 году. Она очень любит китайскую культуру. До создания этого бренда, она не была знакома с дизайном одежды. Она изучала авиастроение. Заниматься дизайнерским делом было предначертано ей судьбой. Когда Ян Фань была Европе, многие люди считали ее кореянкой или японкой. В тот момент в ней начало расти патриотичное чувство, желание рассказать о своей родине при помощи традиционной одежды. В 2002 году она вернулась в город Шэньчжэнь и создала бренд Цзи Сян Чжай", - рассказала эксперт.
По ее словам, "госпожа Ян Фань изучает китайскую культуру более 20 лет. В начале творческого пути ей стало понятно, что многие китайские женщины, на самом деле, очень любят традиционную культуру. Возраст покупателей бренда на сегодняшний день от 11 до 80 лет, они испытывают глубокую любовь к китайской культуре. В дизайне наших костюмов вы можете увидеть элементы, свойственные различным династиям, таким как Хань, Тан, Сун.
Сегодня можно встретить как школьников, так и студентов, одевающихся в традиционную одежду".
Традиционная одежда подходит для людей любого возраста. Все элементы которые мы используем в создании дизайна для одежды имеют свое положительное значение. К примеру дракон, феникс - знаки благополучия, в дизайне мы используем изображения цветов - пиона, камелии и птиц. Пион означает богатство, благородство. Клиенты у нас могут быть чиновниками телеведущими, бизнес леди, но также и обычные люди, интересующиеся традиционной одеждой", - отметила Ши Нана.
Процесс создания - достаточно трудоемкий и включает в себя множество этапов. Все материалы натуральны, из нитей тутового шелкопряда.
С точки зрения фэн-шуй такой материал может повысить уровень Ян в человеке. Суть человеческого тела принадлежит Инь, а такой материал содержит в себе Ян. Таким образом создается баланс", - пояснила Ши Нана.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Национальная и религиозная политика с китайской спецификой
Китай - единое многонациональное государство. Здесь проживают 56 национальностей. По данным 7-й (последней) Всекитайской переписи, проведенной 1-го ноября 2021 года, численность населения на континенте Китая составляет 1 млрд. 411 млн. 780 тыс. человек. По количеству населения Китай занимает первое место в мире. Самая крупная национальность Китая - ханьцы составляют 91,11 процента общей численности населения Китая, выходцы из других 55 национальностей - 8,89 процента. По сравнению с ханьцами все остальные национальности являются малочисленными. В их число входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо. маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун. яо, бай, хани, казахи, дай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсян, наси, ту, киргизы, цян, дауры, мулао, гэлао, сибо, цзинпо, салары, буланы, маонань, таджики, пуми, ну, ачаны, эвенки, цзино, узбеки, цзин, дэаны, юйгу, баоань, мэньба, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ и лоба. Из них наиболее многочисленной этнической группой являются чжуаны - 15,556 млн. человек, а самой малочисленной - лоба (2322 человека).(展示各民族图片)
В последние годы с развитием рыночной экономики в Китае усиливаются и расширяются межэтнические контакты в области культуры и быта. Те районы, которые раньше были замкнутыми, теперь стали открытыми для туристов страны и всего мира. Кроме того, у нас все большее распространение получают межнациональные браки.
Национальная политика
После образования КНР в Китае внедрена в жизнь политика национальной автономии. Наше правительство подчеркивает, что все национальности вне зависимости от количества населения, степени развитости экономики и социальной структуры, национальных привычек и вероисповедания полностью равноправны. Правительство выступает против любых проявлений национального угнетения и дискриминации по национальному признаку, укрепляет дружбу между национальностями и дружбу внутри национальностей.
Равенство, сплочённость, взаимопомощь и совместное процветание всех наций - таковы основные принципы китайского правительства в решении национального вопроса. В введении Конституции КНР предусмотрено: "Китайская Народная Республика - единое многонациональное государство, созданное общими усилиями народов различных национальностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться впредь национальные отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи. В борьбе за сохранение национальной сплочённости следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому, чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей страны".
Кроме того, в статье 4 Конституции подчеркивается, что все национальности в Китае равноправны. Государство гарантирует законные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи всех национальностей. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол.
На основе конституционных принципов национальной политики в районах компактного проживания нацменьшинств осуществляется региональная национальная автономия. Таким образом, нацменьшинства получили возможность быть хозяевами страны и распоряжаться внутренними делами своего национального региона. Принятый в 1984 году на 2-й сессии ВСНП 6-го созыва "Закон о национальной районной автономии" является основным законом, конкретно гарантирующим претворение в жизнь основных принципов и положений Конституции относительно национальной районной автономии.
Районы национальной автономии включают в себя три вида автономных формирований: автономный район, автономный округ и автономный уезд. Центральное правительство оказывает районам национальной автономии весомую финансовую и материальную помощь, стимулируя их экономическое и культурное развитие. Ныне в Китае существуют пять автономных районов - Автономный район Внутренняя Монголия (создан 1 мая 1947 года), Синьцзян-Уйгурский автономный район ( 1 октября 1955 года), Гуанси-Чжуанский автономный район (5 марта 1958 года), Нинися-Хуэйский автономный район (25 октября 1958 года), и Тибетский автономный район (9 сентября 1965 года), сформированы 30 автономных округов, 120 автономных уездов. Кроме того, учреждены более 1300 национальных волостей. Органами самоуправления в местах национальной автономии являются Собрания народных представителей и народные правительства автономных районов, автономных округов и автономных уездов. Все районы национальной автономии Китая являются неотъемлемыми частями Китая. Теперь во всех автономных районов Китая высшую исполнительную власть выполняет человек из титульной нации данного района, а секретарь Компартии обычно по национальности - ханец.
Межнациональные отношения Китая
За период после образования КНР китайское правительство разработало ряд политических установок, благоприятствующих развитию национальных районов и районов компактного проживания нацменьшинств, благодаря чему в национальных районах произошли огромные перемены, непрерывно повышается жизненный уровень меньшинациональностей, укрепляются и развиваются межнациональные отношения, основанные на равноправии, единстве, сплоченности, взаимопомощи и гармонии. В целом межнациональные отношения в Китае оказываются благоприятными. Однако в связи с наличием различий между народностями в плане языка, культуры, обычаев, нравов и вероисповедания, а также по причине экономических интересов неизбежно возникновение между ними противоречий и споров. Наше правительство поощряет решить подобные противоречия политико-юридическими мерами.
Национальная политика Китая направлена в основном на решение внутренних проблем, оказывающих влияние на экономическое развитие и безопасность страны.
Религия в Китае
Конфессиональный состав Китая
Китай не только многонациональная страна, но и многоконфессиональная. Поскольку вероисповедание - это частное дело граждан, поэтому у нас нет официальных данных о точном количестве верующих. По неполным данным статистики, в Китае насчитывается более 100 млн. верующих, имеется более 85 тыс. храмов и других мест для культовых отправлений (举行宗教仪式), около 300 тыс. служащих культа, более 3 тыс. религиозных организаций, 74 духовных учебных заведения, созданных религиозными организациями. В Китае сосуществуют различные религии, каждому гражданину закон обеспечивает свободу вероисповедания.
На протяжении долгих веков китайской истории многие религии проникли в Китай, и в настоящее время здесь присутствуют пять основных религиозных учений: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Большинство из них составляют адепты (э, 信徒) буддизма и даосизма, однако выделить конкретное число последователей буддизма или даосизма достаточно сложно, т.к. эти две религии в Китае воспринимаются как целое. У нас много святынь - это место гармонии буддизма и даосизма. Традиционная китайская религия - даосизм. У нас есть православие, верующие которого составляют 15 тыс. чел. Они проживают в провинциях и автономных районах Китая, которые граничат с Россией.
К общенациональным религиозным организациям относятся: Китайская ассоциация буддистов, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация католических епископов, Китайский комитет патриотического движения христиан за "тройную независимость" (самоуправление, самообеспечение и самостоятельное толкование вероучения 自治、自养、自传，独立自主自办教会), Китайская христианская ассоциация и другие. Все эти организации формируют свои руководящие органы в соответствии со своим уставом.
Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует (出现，列入) предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.
Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы (паства 重音在前，教民) для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний (благодеяние 重音在я上，恩赐) на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так что не было конфликтов на ре6лигиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.
Государственное управление КНР по религиозным делам
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о важности "китаизации" религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете.
Справка
Дай Гуйцзю, кандидат исторических наук, профессор, научный руководитель докторантуры. Главный редактор журнала "Китайские славистические исследования", декан факультета русского языка Пекинского университета иностранных исследований, директор Центра русского языка Пекинского университета иностранных исследований, член Академического комитета Пекинского университета иностранных исследований, директор Центра славянских стран и региональных исследований Пекина Университета иностранных языков, вице-президент Ассоциации исследований истории Китая и Восточной Европы, вице-президент Ассоциации преподавания и исследований русского языка Китайско-Российского общества Восточной Европы и Центральной Азии, член редколлегии журнала "Международный форум". Председательствовал на завершении подготовки и публикации учебника по национальному планированию "Мультимедиа национальных условий России" (четыре тома) "Десятого пятилетнего плана" для общего высшего образования.Самостоятельно опубликовал научные монографии "Реформа Русской православной церкви (1861-1917)", "Православный стиль славянской цивилизации", перевел "Силу Старшего, духовного учителя России" и несколько других книг, а также десятки научных работ. Руководил завершением проекта Национального социального фонда "Исследование политических и религиозных отношений в современной России".Основные направления исследований: российское общество и культура, страноведение и регионоведение стран СНГ и славянства и др.
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Создать армию мирового уровня и поддержать мир и стабильность во всем мире - посол КНР в РК
29.07.2022, 16:35 3601
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Чжан Сяо
По случаю 95-летия со дня оброзования Народно-освободительной армии Китая Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан г-ом Чжан Сяо была опубликована статья о процессе развития Народно-освободительной армии Китая.
Славная история зарождения и развития китайской армии
1 августа 1927 года, на городской стене в Наньчане был произведен выстрел, ознаменовавший начало независимого руководства Коммунистической партии Китая в революционной войне, а также создание народной армии и начало вооруженного захват власти. Это великое событие в истории развития китайской нации.За прошедшие 95 лет народная армия вела кровопролитные сражения, мужественно шла вперед, на благо вставание, разбогатение и могущество китайского народа совершала бессмертные подвиги. После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая под личным командованием председателя Си Цзиньпина Народная армия добилась полной революционной реконструкции, реорганизовала свое вооружение и снова отправилась в путь, а ее национальная обороноспособность и экономическая мощь были улучшены. На сегодняшний день армия безукоризненно подчиняясь приказам партий, ведет успешные военные действия и обладает отличный боевой стиль. Народная армия под руководством Си Цзиньпина об укреплении армии, идя в ногу с развитием дела партии и народа, НОАК растет в битвах, используя опыт прошлого, привносит инновации, развивается и совершенствуется. Непрерывно усиливаются революционные настроения, продолжается модернизация, все чаще используются стандартные нормы. Возможности сдерживания и реальных боевых действий увеличиваются, что неуклонно ведет к цели успешного создания армии мирового уровня.
Китай всегда проводил оборонительную политику национальной обороны
Китайский народ с древних времен считается миролюбивым. С момента оброзования Китайской Народной Республики страна никогда не провоцировала конфликт или войну по собственной инициативе и никогда не вторгалась ни на дюйм земли другой страны. Китай неуклонно проводит политику национальной обороны, которая носит оборонительный характер, и настаивает на том, чтобы никогда не стремиться к гегемонии, никогда не расширяться и никогда не искать сфер влияния. В то же время Китай придерживается политики "сильная страна должность укреплять армию, безопасность государства может быть достигнута только при сильной армии". Страна стремится построить прочную национальную оборону и сильную армию, соответствующие международному статусу и в соответствии с интересами национальной безопасности и развития, решительно выполнять миссии и задачи, возложенные на партию и народ. Оказывать стратегическую поддержку укреплению руководства Коммунистической партии Китая и социалистической системы, оказывать стратегическую поддержку защите национального суверенитета, единства и территориальной целостности, оказывать стратегическую поддержку защите зарубежных интересов страны и оказывать стратегическую поддержку укреплению мира во всем мире. Китай придерживается пути построения сильной армии с китайской спецификой, придерживается военно-стратегия активной обороны и придерживается принципов обороны, самообороны и контрмер. Придерживаясь политики "нас не тронут-мы не тронем, ну а тронут-спуска не дадим", тем самым подчеркивают единство сдерживания войн и победы в войнах, стратегической обороны и наступательного боя.
Китай придерживается пути мирного развития
Китай придерживается независимой внешней политики мира и следует пути мирного развития - это стратегический выбор Китая. В Китае существует культурная традиция "мир дорог", а развитие Китая - это рост мировых миролюбивых сил. Китайские военные являются непоколебимой силой в поддержании мира и стабильности во всем мире. Служение созданию сообщества с общим будущим для человечества является глобальным значением национальной обороны Китая в новую эпоху. Мечты китайцев тесно связаны с мечтами людей всего мира. НОАК являются не только армиями силы, но и мира, справедливости и цивилизации. Содействия миру и развитию во благо человечества является непоколебимой целью Китая.
Китай настаивает на сохранении авторитета ООН
Китай всегда выступал за сохранение международной системы, ядром которой является Организация Объединенных Наций, международного порядка, основанного на международном праве, и основных норм, регулирующих международные отношения, на основе целей и принципов Устава ООН. Китай стремится внести значительный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания и развития во всем мире, прилагая значительные усилия для обеспечения международной справедливости. Китай всегда был есть и будет строителем мира во всем мире, страной международного порядка, а Армия Китая всегда была и остается мощной силой в защите мира во всем мире. Китай будет продолжать работать со всеми миролюбивыми странами и народами, чтобы продвигать общие ценности мира, развития, справедливости, демократии и свободы, решительно выступать против гегемонизма и силовой политики, а также защищать и практиковать подлинную многосторонность. Содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества.
Китай активно выполняет свои международные обязанности и обязательства
На протяжении многих лет Китай в полной мере демонстрировал свою роль великой державы и всегда твердо выполнял свои международные обязанности и обязательства, всегда высоко держал знамя взаимовыгодного сотрудничества и активно участвовал в международных миротворческих операциях, морском сопровождении, гуманитарной помощи и других операциях. Китай является страной с наибольшей численностью миротворческих контингентов среди "пяти постоянных членов" Совета Безопасности ООН. За последние 30 лет Китай направил около 50 000 человек для участия в 25 миротворческих операциях ООН. В настоящее время Китай занимает второе место крупнейший вклад в миротворческую деятельность ООН. Направленные Китаем военно-морские соединения играют важную роль в сопровождении Аденского залива и вод Сомали. С момента начала новой коронной эпидемии китайские военные оказали помощь, в том числе медикаментами и вакцинами, вооруженным силам более 50 стран.
Китай настаивает на разрешении международных конфликтов путем диалога и консультаций
В настоящее время в мире происходят невиданные за целое столетие глубокие изменения, глобальная эпидемия отсрочена, а "эффект бабочки", вызванный региональными конфликтами, становится все более заметным. Столкнувшись с бурной и сложной международной ситуацией, Китай как ответственная держава придерживается концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и настаивает на мирном урегулировании разногласий и споров между странами путем диалога и консультаций. Энергетический кризис и продовольственный кризис, вызванные украинским кризисом, могут подвергнуть "глобальную экономику крупнейшему испытанию со времен Второй мировой войны", а также стимулировать рост национализма и популизма в некоторых странах, общая международная обстановка ухудшается, тема мира и развития времени, сталкиваются с серьезными проблемами. Китай всегда прислушивался к голосам и интересам всех заинтересованных сторон и прилагал усилия для достижения мира и содействия путем переговоров.
Углубление китайско-казахстанского военного сотрудничества имеет стратегическое значение
Китай и Казахстан являются странами с важным международным и региональным влиянием и несут важную ответственность за поддержание мира и развития во всем мире. В последние годы под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Токаева и совместными усилиями китайского и казахстанского народов вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана выдержало крещение эпидемией текущего века и испытание перемена столетия. Политическое взаимодоверие крепнет день ото дня, а практическое сотрудничество дало плодотворные результаты, достигнув во всех аспектах высочайшего в истории уровня. Военные отношения между двумя странами также продолжают углубляться и развиваться. Новый прогресс был достигнут в сотрудничестве в таких областях, как обмены далегаций высокой котигории, совместных военных учений, международные миротворческие операции, подгтовка кадров, сотрудничество специальной облости и координирование в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества. В частности, в апреле этого года член Госсовета и министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и достиг ряда договоренностей с министром обороны РК Р. Жакслыковым по развитию отношений военного сотрудничество. Этот визит является важным дипломатическим мероприятием для руководителей двух вооруженных сил по реализации консенсуса, достигнутого двумя главами государств, что придало новый импульс углублению сотрудничества между двумя вооруженными силами и обогащению стратегической коннотации постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы следовать веяниям времени, еще больше углублять практическое сотрудничество в различных областях, включая военную, и вносить больший вклад в защиту общих интересов двух стран и созданию Центральноазиатского сообщества развития и безопасности.
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Мастер-класс по каллиграфии
20.07.2022, 14:23 23756
Преподаватель китайского языка, каллиграфии и чайной церемонии Пекинского языкового и культурного центра для дипломатических миссий (LSS) Чень Чэн.
Во-первых, давайте сначала изучим инструменты для письма, которые мы часто называем четырьмя сокровищами письменного стола. Так называемые четыре сокровища письменного стола: кисть для письма, чернильная палочка, китайская рисовая бумага и чернильный камень.
Кисть - традиционный китайский инструмент для письма. Вал щетки, как правило, сделан из бамбука, но существует много типов щеток, сначала люди использовали кроличий мех, позже также использовали куриный мех, конский мех и т. д. В настоящее время щетки, которые мы используем, можно разделить на три вида кистей: шерсть, мех ласки и смешанный мех. Шерсть берут с овец и коз, и она очень мягкая. Щетка из меха ласки изготовлена из меха ласки, поэтому она относительно более жесткая и эластичная, чем шерсть. Смешанная меховая щетка представляет собой комбинацию двух.
Далее мы рассмотрим китайскую рисовую бумагу. Существует много видов рисовой бумаги: необработанная рисовая бумага, обработанная рисовая бумага и полуобработанная рисовая бумага. На необработанной рисовой бумаге чернила капают на бумагу и очень быстро тускнеют, поэтому она очень подходит для рисования пейзажей, цветов и птиц в традиционной китайской живописи. В каллиграфии, если вам нужен более грубый стиль, хорошо подойдет сырой сюань. С обработанной рисовой бумагой все наоборот, поскольку капли чернил не впитываются быстро, что делает ее идеальной для деликатных символов и рисования. Бумага, которую мы обычно используем для каллиграфии, представляет собой наполовину обработанную рисовую бумагу, которая впитывает чернила до такой степени, что они не переливаются слишком сильно.
Древним китайцам приходилось растирать чернила перед тем, как писать. Для измельчения чернил вам понадобится чернильный камень и чернильный блок. Лучшим чернильным камнем является красный шелковый чернильный камень из Цинчжоу, провинция Шаньдун, чернильный камень Дуань из Чжаоцин, провинция Гуандун, чернильный камень Ше из Шечжоу, провинция Аньхой, и чернильный камень Таохэ из Чжуони, провинция Ганьсу, которые называются четыре знаменитых чернильных камня.
Итак, как растереть чернила? Сначала добавьте несколько капель воды на чернильный камень, затем разотрите чернильный камень в одном направлении и добавьте еще немного воды. До тех пор, пока вы не наточите достаточно чернил для своих нужд. Шлифовка чернил - очень трудоемкая задача. В древние времена люди писали в основном мелкими буквами, поэтому растирание чернил не имело большого значения. В настоящее время людям не нужно использовать чернила и кисть для ежедневного общения, заменив их декоративными и художественными, поэтому все больше и больше людей любят писать крупными символами, шлифовальные чернила трудно удовлетворить потребности крупных символов, поэтому чернила были Родился. Когда мы пишем, нам нужно использовать чернила и шлифовальные круги. Далее давайте рассмотрим пять каллиграфических стилей в китайской каллиграфии: истинный, скоропись, печать и линия.
Письмо на кости оракула, названное в честь когтей черепахи и костей животных, на которых оно выгравировано, впервые использовалось для гадания и является важным историческим источником, в котором записаны гадательные события династий Инь и Шан, которым более 3000 лет. Письмо кости оракула симметрично и стабильно по структуре и имеет три элемента каллиграфии: использование кисти (использование ножа вместо пера), окончание (структура символа) и стиль главы.
Письмо на кости оракула, возможно, является самым ранним систематическим и зрелым китайским иероглифом, который мы можем видеть сегодня. Впервые ее нашли жители деревни Сяотун в Аньяне, провинция Хэнань, которые не знали, что это очень ценная культурная реликвия, а считали ее только "костью дракона", способной вылечить все болезни. Существование надписей на костях оракула было воспринято всерьез только после того, как покойный цинский чиновник по имени Ван Ижун обнаружил кость дракона с надписями из Аньяна, провинция Хэнань, в 1899 году. обнаружены в результате археологических раскопок и других средств.
Китай вступил в бронзовый век со времен династии Ся, а в периоды Шан и Чжоу технология выплавки бронзы была очень развита. Люди в династии Чжоу называли бронзу золотом, а надпись, отлитую на бронзовых сосудах, называли золотым письмом. То, что вы можете увидеть сейчас, - это знаменитая тарелка Сан, представляющая собой бронзовый сосуд поздней династии Западная Чжоу, обнаруженная во время периода Цяньлун династии Цин. У него круглая форма, неглубокий живот, двойные прикрепленные уши и высокий обод. Он украшен кюями и анималистическими мотивами. Пластина имеет надпись из 19 строк и 357 знаков, отлитых на внутренней основе. Это важный исторический источник для изучения земельной системы династии Западная Чжоу.
Линии золотых надписей на пластине Сана толстые и простые, мазок смелый, но не дикий, буквы живые, но не нестабильные, и вся работа тяжелая и энергичная, но элегантная и гладкая. В период Весны и Осени и в период Воюющих царств вассалы и лорды были разделены, и китайские иероглифы разных стран имели разную простоту и сложность и многообразие форм. После объединения Китая путем уничтожения шести королевств Цинь Ши Хуан ввел политику "одинаковый текст для книг и одинаковую колею для автомобилей" и унифицированные меры и веса. Ли Си, премьер-министр, отвечал за упрощение системы письма Цинь на основе оригинального письма печати и создал унифицированную форму китайских иероглифов, которая называется письмом малой печати.
Однако официальный сценарий, сценарий с маленькой печатью, писался медленно, в то время как официальный сценарий, превращая круг в квадратную складку, повышал эффективность письма. Здесь мы должны упомянуть человека по имени Чэн Мяо, который был чиновником династии Цинь, но был заключен в тюрьму за совершение преступлений. В тюрьме Чэн Мяо вспомнил о своей работе в качестве чиновника и подумал, что использование письма малой печати требует слишком много времени и труда, поэтому он изучил его, изменил и упростил письмо печати и создал официальный шрифт, который был утвержден Цинь Шихуанди. С тех пор родился канцелярский сценарий. Форма персонажа канцелярского письма в основном широкая и плоская, с длинными горизонтальными и короткими вертикальными рисунками, а также подчеркнуты "голова шелкопряда и гусиный хвост" и "три поворота". Согласно обнаруженным документам, канцелярская письменность была создана при династии Цинь и широко использовалась при династии Хань. Сценарий Хань достиг своего пика во времена династии Восточная Хань, унаследовав традицию письма печати и открывшись для династий Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий.
Обычный шрифт произошел от официального шрифта, который является более упрощенным, горизонтальным и вертикальным, и называется обычным шрифтом, потому что он имеет квадратную форму, штрихи в основном горизонтальные и вертикальные. Обычный шрифт использовался для многих целей, таких как написание экзаменов для древних имперских экзаменов и написание мемориалов императору. Четырьмя великими мастерами регулярного письма были Оуян Сюнь, Янь Чжэньцин, Лю Гунцюань и Чжао Мэнфу.
Бегущая рука была создана, чтобы компенсировать недостаток медленной скорости письма обычного письма. Мудрец каллиграфии Ван Сичжи сочетал в себе практичность и артистизм бегущей руки.
Давайте взглянем на предисловие к "Коллекции Лантин" Ван Сижи, которая является самой известной в мире строкой письма. В апреле 353 г. н.э. (третий день третьего месяца девятого года правления Юнхэ Цзинь, 1667 лет назад) Ван Сичжи и его друзья Се Ань, Сунь Чор и еще 41 человек собрались в павильоне Лантин на горе Куайцзи, чтобы выпить. и писать стихи. Ван Сичжи собрал эти стихи в сборник и написал предисловие, в котором описал инцидент с кубками и водой и выразил свои внутренние чувства, возникшие в связи с этим. Макет предисловия разреженный и четкий, кисть разнообразна, а импульс выбран свободно, поэтому он известен как первая строка в мире.
Если обычный шрифт похож на человека, сидящего в тишине, а бегущий сценарий похож на человека, идущего, то курсив - это бегущий человек. Курсив появился в начале династии Хань, и, чтобы быть быстрым, многие символы были упрощены в курсивном письме, а штрихи между верхом и низом символов были одинаковыми, что давало людям ощущение плавности.
Иероглиф "фу" очень популярен среди китайцев. Он имеет значение счастья и удачи. Давайте посмотрим, как это выглядит при написании разными стилями каллиграфии. Это фу, написанное большой печатью, с горизонтальной и вертикальной линиями с левой стороны, образующими алтарь, и парой рук, держащих бутылку вина с правой стороны, подносящих ее к алтарю, что означает молиться о счастье. Это небольшой знак-печать, написанный канцелярским шрифтом, обычным шрифтом, бегущей рукой и курсивом.
Сегодня мы учимся писать символы предсказания. Сначала нужно научиться держать кисть. Можешь попробовать. Используйте большой, указательный и средний пальцы, чтобы прижать кисть, безымянный палец к щетке и мизинец к безымянному пальцу. Оставьте расстояние между ладонью и пером, чтобы вам казалось, что вы можете держать яйцо. Вы можете представить свою руку в виде тигрицы, а ручку в виде тигренка. Тигрица движется с тигренком во рту и натыкается на горный ручей, который нужно перепрыгнуть. В это время сила тигрицы, сжимающей маленького тигра, не может быть большой, иначе маленький тигр будет укушен до смерти. Конечно, нельзя применять слишком много силы, иначе тигренок упадет в долину и погибнет.
Научившись держать ручку, мы перешли к письму. Сегодня мы будем учиться писать иероглиф фу мелким шрифтом. Во-первых, давайте попрактикуемся в основном штрихе, горизонтальном. Начните с мазка влево, не слишком длинного, затем расслабьтесь и позвольте мазку вернуться вперед, отрегулируйте мазок так, чтобы кончик находился в середине чернил, и выровняйте мазок слева направо. Горизонталь должна быть написана ровно и ровно.
Далее идет вертикаль, которая пишется вверх, не слишком длинная, затем расслабьтесь, дайте мазку вернуться, отрегулируйте мазок и пройдитесь сверху вниз так, чтобы кончик мазка оказался посередине чернил. Вертикаль должна быть написана правильно.
Далее рисуем круг. В два шага мы сначала пишем левую половину, идем вправо, возвращаем штрих, корректируем штрих, чтобы нарисовать полукруг влево, затем идем влево, возвращаем штрих и корректируем штрих, чтобы нарисовать половину круг вправо. От начала и до конца кончик пера должен ходить по середине чернил.
Сторона ши. Первый штрих не должен быть слишком длинным, а второй штрих должен быть длиннее первого. Вертикаль находится посередине горизонтали и должна быть написана длиннее. Затем нарисуйте дугу влево, чуть короче вертикали, и дугу вправо, примерно такой же длины, как дуга влево. Самая широкая часть двух линий не должна быть шире второй горизонтальной линии.
Далее пишем иероглиф фу. Сначала напишите символ знака, затем правую часть, обращая внимание на расстояние между крестиками в верхней части. Не пишите верхнюю часть слишком близко к знаку, иначе не останется места для нижней части. Пожалуйста, постарайтесь нарисовать круг в нижней половине как можно более круглым. Персонаж фу готов!
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?