КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в Эр-Рияде провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которой стороны пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.
Отметив, что Китай и Египет имеют общие взгляды и общие интересы, Си Цзиньпин заявил, что стороны должны объединить усилия для формирования китайско-египетского сообщества единой судьбы в новую эпоху, а также способствовать еще более масштабному развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Си Цзиньпин провел встречу с королем Саудовской Аравии
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг во второй половине дня по местному времени встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, сообщает Синьхуа.
Си Цзиньпин отметил, что очень рад спустя шесть лет снова оказаться в Саудовской Аравии. Он добавил, что хорошо помнит подробности своего прошлого визита в эту страну.
Я рад видеть, что достигнутый нами важный консенсус по развитию китайско-саудовских отношений в настоящее время превращается в осязаемые плоды сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, китайско-саудовское сотрудничество имеет широкие перспективы. Китай рассматривает Саудовскую Аравию как важную силу в многополярном мире и придает большое значение развитию с ней отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Си Цзиньпин указал, что Китай готов и дальше укреплять стратегическую коммуникацию с Саудовской Аравией, углублять сотрудничество в различных сферах, служить интересам двух стран в области развития, отстаивать мир и стабильность во всем мире.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд со своей стороны горячо приветствовал повторный визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, назвав незабываемым его успешный визит в 2016 году. Король сказал, что Саудовская Аравия и Китай добились позитивного прогресса в сопряжении своих стратегий и сотрудничестве в различных сферах. Стороны достигли важного консенсуса по многим вопросам, отметил король, подчеркнув, что интересы Китая также являются интересами Саудовской Аравии.
Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Китаем и готов совместными с Вами усилиями содействовать тому, чтобы саудовско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства постоянно развивались, принося пользу дружественным народам двух стран. Это также пойдет на пользу миру, стабильности и спокойствию как в регионе, так и во всем мире", - заявил король.
Главы двух государств подписали соглашение об отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Саудовской Аравией, а также договорились раз в два года проводить встречу глав государств поочередно в каждой из стран.
Си Цзиньпин принял участие в торжественной церемонии встречи, проведенной наследным принцем Саудовской Аравии
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Саудовскую Аравию с визитом, сегодня принял участие в торжественной церемонии встречи, которую от имени короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда устроил в королевском дворце в столице страны Эр-Рияде наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Синьхуа.
Автомобиль Си Цзиньпина в сопровождении эскорта на мотоциклах и лошадях подъехал к дворцу Аль-Ямама, где наследный принц Саудовской Аравии тепло встретил председателя КНР.
Руководители двух стран вошли в зал, где военный оркестр королевского дворца исполнил государственные гимны Китая и Саудовской Аравии.
В сопровождении наследного принца Си Цзиньпин обошел строй почетного караула, который самым торжественным образом приветствовал председателя КНР в соответствии с традиционным этикетом держания меча.
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
03.12.2022, 12:01 14681
Фото: Кадр с видео
В Китае вспоминали путь Цзян Цзэминя
01.12.2022, 23:19 17621
Фото: Кадр с видео
Тело бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя доставили в Пекин из Шанхая. В аэропорту "Сицзяо" гроб встречали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители Коммунистической партии Китая. Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96-ти лет в Шанхае в среду днем от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщает телеканал СGTN на русском.
Он занимал должности генсека ЦК КПК, председателя КНР и главы Центрального военного совета Китая. О его смерти было объявлено в письме, адресованном всей партии, армии и китайскому народу всех этнических групп. В нем сказано, что Цзян Цзэминь был выдающимся лидером с большим авторитетом. Также в письме говорится, что он известен как великий марксист, пролетарский революционер, военный стратег, дипломат и выдающийся подвижник великого дела социализма с китайской спецификой. Он был ядром третьего поколения центрального коллективного руководства КПК и главным основателем теории трех представительств.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу провинции Цзянсу. В апреле 1946 года он вступил в Коммунистическую партию Китая, за три года до основания Китайской Народной Республики. В 1947 году Цзян окончил факультет электротехники Шанхайского университета Цзяо Тун. В 1985 году стал мэром Шанхая и секретарем Шанхайского муниципального комитета КПК. В 1989 году был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и генеральным секретарем Центрального комитета КПК.
Год спустя Цзян стал председателем Центрального военного совета КНР. Он был ядром третьего поколения руководства Компартии Китая и основателем концепции "тройного представительства". Цзян Цзэминь представил ее в 2000 году во время своей поездки в город Маомин провинции Гуандун. Согласно концепции, партия отражает интересы широких слоев трудового населения. Таким образом был открыт путь в Компартию практически всем гражданам страны. Важные идеи "тройного представительства" были утверждены на 16-м съезде КПК в ноябре 2002 года и были включены в Устав КПК наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина.
В 2004 году концепция была также вписана в Конституцию страны на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва. 30 ноября 2022 года в обращении, обнародованном ЦК КПК в связи с кончиной Цзян Цзэминя, сообщалось, что он был выдающимся лидером, марксистом, стратегом и дипломатом, отстаивал идеалы коммунизма, пользовался большим авторитетом и продвигал дело социализма с китайской спецификой.
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
01.12.2022, 10:01 18681
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
Премьер-министры Китая и Казахстана обсудили расширение связей между странами
Военнослужащие ВМС НОАК отправились на Международный смотр флота
Китайский проект обеспечивает чистой водой 2 миллиона жителей столицы Анголы
Производители сувенирной продукции из КНР готовы предсказать, кто станет победителем Чемпионата мира по футболу
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
29.11.2022, 12:45 23376
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
Поездка кубинского президента в Китай помогла укрепить двусторонние отношения;
В КНР запустили онлайн-платформу для содействия экономическому сотрудничеству со странами ШОС;
Поднебесная модернизирует проведение морских поисково-спасательных работ;
В КНР наращивают темпы вакцинации против COVID-19;
Китайская система расчета углеродного бюджета вошла в четверку лучших;
На юго-западе страны разведали новое месторождение сланцевого газа с запасами более 140 миллиардов кубометров;
Китайские ученые обнаружили уникальные частицы магнетита в лунном грунте;
Подростки в КНР стали больше интересоваться футболом;
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?