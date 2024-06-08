07.06.2024, 11:55 2916
AliPay+: социальная ответственность техногенного гиганта
Фото: pymnts.com
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Делегация ведущих казахстанских СМИ посетила в городе Ханчжоу штаб-квартиру оператора крупнейшей платежной системы в мире Alipay - корпорации Ant Group. Журналистов поразил уровень не столько технологического развития компании - в этом никто не сомневался, сколько ее уровень социальной ответственности.
В данное время предприятие проводит масштабную программу Ant Forest. В ее рамках корпорация организует работы по озеленению пустынь, в ходе которых уже было посажено 475 млн деревьев и кустарников - всего более 20 видов. Наиболее популярные породы - различные виды саксаула (Haloxylon). Инициатива покрывает всю территорию КНР, есть планы ее экспансии за границу.
Усилия Ant Group в борьбе за экологию не мешают финансовым успехам компании: "быстрые платежи", оплата через сканирование двоичных и штрих-кодов, лица и даже линий на руке - все новые и новые продукты разработчика делают жизнь рядовых китайцев все комфортнее, а реализацию бизнес-стратегий - все проще. На сегодня количество пользователей Ant Group уже перевалило за миллиард человек и 80 млн предприятий. Выходит хайтек-гигант и за границу. Число банков-партнеров Ant Group достигло 25. Такая активность стала мощным триггером развития розничной торговли в разных странах.
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03.06.2024, 08:36 10496
Порт Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян
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Порт Нинбо-Чжоушань ориентирован на оживленные основные морские пути Тихого океана и является частью динамичной экономической зоны дельты реки Янцзы на материковой части Китая. Являясь идеальным связующим звеном для морских перевозок в крупнейшие порты на всех континентах, по состоянию на конец 2023 года порт установил судоходные связи с более чем 600 портами в более чем 200 странах и регионах.
В его распоряжении обширная сеть из более чем 300 маршрутов контейнерных перевозок. По 130 маршрутам в страны "Пояса и пути" порт совершает в среднем более 5600 рейсов в год, а объем грузов превышает 14 миллионов TEU.
В порту зарегистрировано более 28 000 грузовых автомобилей для въезда и выезда, при этом почти 49 000 сертифицированных водителей грузовиков имеют право доступа в порт, из которых 32 000 водителей грузовиков продолжают работать. Три основные терминальные зоны порта - Чжэньхай, Бэйлунь и Чжуаньшань - в совокупности могут похвастаться пропускной способностью в 2 миллиона TEU в год.
Порт наладил 100 интермодальных железнодорожных и морских маршрутов, охватывающих 16 китайских провинций и муниципалитетов, а также 65 городов префектурного уровня. Эта обширная сеть образует три ключевых логистических коридора, эффективно соединяющих исторический Шелковый путь, экономический пояс реки Янцзы и магистраль Шанхай - Куньмин. Железная дорога расширяет свое присутствие в Центральной Азии, Восточной Европе и за ее пределами. В 2023 году порт выполнил интермодальные операции на общую сумму 1,65 миллиона TEU - замечательное достижение для прибрежных портов Китая, обеспечившее ему выдающееся положение на национальном уровне.
Порт Нинбо-Чжоушань через компанию Ningbo Ocean Shipping Co, Ltd сотрудничает с другими китайскими и международными судоходными компаниями для обслуживания 52 внутренних торговых маршрутов. Эти маршруты соединяют северные и южные порты Чжэцзяна, обеспечивая при этом связь с основными прибрежными портами Китая. Эта всеобъемлющая сеть предоставляет свои услуги многочисленным провинциям и муниципалитетам, расположенным вдоль экономического пояса реки Янцзы.
Кроме того, порт продолжает расширять свою интермодальную сеть "река - море", охватывающую более 40 пунктов на реке Янцзы, Большом канале Пекин - Ханчжоу, реке Хуай и внутренних водных путях провинции Чжэцзян. В частности, был создан интермодальный канал "река - море" "Речной порт - порт Цзясин Чжапу - порт Нинбо-Чжоушань". В 2023 году объем перевалки грузов по сети "река - море" в порту превысил 9,5 млн TEU, что составило более 279% от общего объема перевалки.
9 ноября 2016 года основные портовые зоны порта Нинбо-Чжоушань, включая Дакси, Чжуаньшань, Мэйшань, Бэйлунь, Чжэньхай, а также аэропорт Нинбо, успешно прошли оценку экспертной группы Всемирной организации здравоохранения. Они были аккредитованы в качестве международных портов здравоохранения как ВОЗ, так и главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Это достижение означает, что все международные порты имеют статус международных центров здравоохранения. А аэропорты Нинбо в настоящее время получили статус международных центров здравоохранения, что делает Нинбо первым городом в Китае, получившим это звание.
Проект порта Нинбо-Чжоушань "Преобразование нефти в электроэнергию", в котором задействовано более 220 портальных кранов, является самым масштабным проектом такого рода в портовом секторе Китая. Это преобразование привело к ежегодной экономии энергии примерно на 15 000 тонн стандартного угля и сокращению примерно на 38 000 тонн выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Это способствует внедрению экологически чистого транспорта, работающего на энергии транспортных средств, постепенно выводя из эксплуатации традиционные контейнеровозы, работающие на дизельном топливе. Постепенное расширение использования контейнеровозов, работающих на электрическом и водородном топливе, выводит порт Нинбо-Чжоушань на первое место среди крупнейших портов страны по внедрению экологически чистых транспортных средств.
Порт Нинбо-Чжоушань может похвастаться самым большим количеством и широким распределением береговых линий электропитания для судов в Китае. Он обслуживает наибольшее количество судозаходов с использованием береговой энергии и обеспечивает наиболее благоприятные результаты использования. В настоящее время в районе порта установлено 147 береговых электростанций, которые ежегодно обслуживают около 12 000 судозаходов.
Совокупный объем беспошлинной бункеровки СПГ для судов, совершающих международные рейсы, в порту Нинбо-Чжоушань превысил десятки тысяч тонн. Этот порт является одним из немногих в мире, оборудованных для бункеровки судов, будущие цели которого заключаются в получении сжиженного природного газа, запуск первой в Китае бункеровочной установки на биотопливе и ускорение технико-экономического обоснования бункеровки экологически чистым метанолом.
02.06.2024, 12:43 13686
Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров
Фото: kitau.ru
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Иу - город в провинции Чжэцзян, который до появления интернет-торговли называли "крупнейшим товарным рынком Китая". Сегодня Иу считается самым крупным центром распределения товаров в мире, пользуясь признанием даже таких авторитетных международных организаций, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.
В Китае Иу называют одним из лучших мест для шопинга наряду с Шанхаем и Гонконгом. Выгодное отличие от последних двух городов заключается в том, что на рынках Иу можно приобрести все что угодно по низким оптовым ценам. Это обусловлено тем, что в Иу располагаются несколько десятков тысяч заводов и производственных цехов.
Рынок Футьен - главная достопримечательность города - специализируется на оптовых продажах мелких товаров, таких как сувениры, бижутерия, ювелирные украшения, аксессуары, фурнитура, игрушки и подарки, товары широкого потребления, бытовые товары, ткани и материалы. С каждым годом ассортимент представленной продукции растет, привлекая оптовых клиентов из других китайских городов-конкурентов.
На протяжении почти 10 лет в рамках инициативы "Один пояс, один путь" курсируют грузовые поезда Иу - Синьцзян - Европа. Маршрут берет начало в городе Иу и следует до столицы Испании города Мадрида. Это единственное направление в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, эксплуатируемое частным предприятием Tianmeng.
Грузовой поезд Китай - Европа отправился из Иу 18 ноября 2014 года, прошел через порт Алашанькоу в Синьцзяне, через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию продолжительностью пути в 21 день. Итоговое прибытие поезда было в Мадрид, столицу Испании. Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет 13 052 километра. Этот грузовой поезд находится в центре внимания стратегии "Один пояс и один путь" и укрепляет связь между восточным побережьем Китая, Центральной Азией и Европой.
01.06.2024, 18:59 16796
В Китае культивируют экологические деревни
Фото: пресс-служба правительства провинции Чжэцзян
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В Китайской Народной Республике культивируют экологические деревни, сообщает пресс-служба правительства провинции Чжэцзян.
Уезд Аньцзи расположен на северо-западе провинции Чжэцзян и расположен в географическом центре дельты реки Янцзы. Здесь есть семь гор, вода и поля. Это родной город мастера искусств У Чаншо. Уезд Анжи был основан в 185 году нашей эры. Название уезда взято из "Ань Ци Си" из "Книги песен", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на протяжении многих лет Анжи Чжун реализовал концепцию, согласно которой зеленые воды и красочные горы являются ценными активами, и исследовал путь зеленого развития, который сочетает в себе экологическую красоту, процветающую промышленность и процветание людей.
Деревня Луцзя расположена на северо-востоке уезда Анжи. В 2023 году коллективный экономический доход на уровне деревни составил 6,9 миллиона юаней, а доход на душу населения превысил 50 000 юаней. В 2011 году комитет деревни запустил проект строительства красивой сельской местности и исследовал путь создания и управления инновациями в красивой сельской местности, используя 18 уникальных ферм в качестве точки развития и бизнес-модель "компания + деревня + семейная ферма", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, была открыта первая в Китае агломерация и демонстрационная зона семейных ферм.
С 2023 года Lujia Village сосредоточила свое внимание на цели создания "предпочтительного места для сельского предпринимательства" и продолжила усиливать агломерационный эффект бренда сельскохозяйственного предпринимательства Lujia, создавая офисные помещения, жилые помещения, пространства для социальных развлечений, помещения для промышленных инкубаторов, коммерческие помещения", - заявили в правительстве провинции Чжэцзян.
Также подчеркивается, что красивое сельское строительство Юцуна и строительство экологической цивилизации занимают лидирующие места на уровне провинции и даже Китая.
Это лучшая туристическая деревня Всемирной туристической организации ООН", - добавили в пресс-службе.
11.05.2024, 09:17 44856
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"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров
Фото: Казахстан Энерджи Инвестмент
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В конце марта студенты КазНИТУ имени К. И. Сатпаева официально приступили к прохождению практики на площадке ветроэнергетического проекта ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент". Это конкретный шаг ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент", направленный на активное содействие подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя сторонами.
31 августа 2023 года на II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области развития ВИЭ и науки в Казахстане ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии представителей Министерства образования Казахстана и China Power International Development Limited, в котором обе стороны договорились в полной мере использовать свои преимущества и углублять сотрудничество по подготовке талантливых специалистов в области электроэнергетики. В октябре 2023 года делегация во главе с генеральным директором ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" Ян Фуганом посетила университет, чтобы провести полевое исследование условий университета, члены делегации обменялись мнениями с сотрудниками университета о подготовке талантливых специалистов, и взяли инициативу по составлению подробного плана совместной подготовки специалистов. Затем обе стороны совместно планировали и проводили корпоративные презентации в кампусе и мероприятия по набору стажеров.
После длительного приема резюме и собеседований университет и компания окончательно определили список стажеров. С конца марта стажеры начнут месячную стажировку в группе Акмолинского ветроэнергетического проекта 221 МВт. В течение этого периода стажеры будут систематически изучать технические знания об ветряной электростанции.
На следующем этапе ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" добросовестно выполнит работу по обучению стажеров в соответствии с планом подготовки. В то же время компания продолжит взаимодействие и обмен с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева для подготовки местных талантов, и продолжит строить проекты возобновляемой энергетики на благо местного населения.
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