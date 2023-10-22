Аналитический центр Тайхэ в Пекине

Рассказать друзьям

Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху занимает площадь 23 га, площадь застройки составляет около 11 тыс. кв. м. Строительство начинал в августе 2022 года. Проект состоит из четырех зданий: променада времени, павильона планирования, контактного центра торговцев и офисного здания предприятий. В том числе два здания представляют собой переоборудованные старые заводские корпуса, а два - новые здания. Проект объединяет в себе различные функции, такие как выставка-планирование, инвестиционный контакт и промышленный парк.





В марте 2023 года 3000 квадратных метров резидентов предприятия - офисное здание для прямого интернет-вещания было первым, что ввели в эксплуатацию.





На следующем этапе проект будет опираться на цифровую экономику, трансграничную торговлю, такую как Amazon и Easy Click Worldwide и др., трансграничную торговлю в области больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других основных компетенций цифровой индустрии, осуществлять морской бизнес, облачные услуги, рыночную деятельность, развитие технологий и другие области сотрудничества, расширяя возможности высококачественного развития района Ляньху.





Район Ляньху обладает богатыми историческими ресурсами: в районе Ляньху находится дорога Дацзин, ворота Кайюань, через которые купцы династий Суй и Тан, путешествующие на восток и запад, должны были проходить через торговый портал. В настоящее время на западном участке дороги Дацин стоит "Скульптура группы Шелкового пути", а на восточном - "Скульптура миссии Чжан Цяня в западные регионы", эти скульптуры - не только художественное изложение истории, но и наследование и передача духа и культуры Шелкового пути, вдохновляющие поколения сианьцев следовать мудрости своих предшественников, упорно трудиться, самосовершенствоваться и проявлять предприимчивость.





После образования Нового Китая дорога Дацзин была построена в период первой и второй пятилеток. Она была известная во всей стране как "город электриков" и стала свидетелем истории промышленного развития Нового Китая.





Для того чтобы как можно скорее показать новое планирование и новый образ развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин, район Ляньху использовал участки и заводские здания, перенесенные "Сидянь", инспирировал и упаковал проект индустриального парка Ляньху.





Ляньху назван в честь циньского царя династии Мин Чжу Шэна, который выкопал здесь озеро и посадил цветы лотоса. Территория юрисдикции 43 кв. км и численность населения около 1,02 млн человек. Он является центральным районом Сианя, имеющим репутацию "корня династий Хань и Тан и истока Шелкового пути".





Ляньху - исторический и культурный город. Он был столицей 13 династий Китая, центром города Чанъань при династиях Суй и Тан, а также местом расположения местной администрации. 2100 лет назад отсюда Чжан Цянь отправился открывать Шелковый путь в западные регионы, а более 1600 лет назад император Тайцзун из династии Тан открыл здесь стратегический план династии Тан.





Сегодня в Ляньху насчитывается 125 древних зданий и реликвий, такие достопримечательности, как Колокольня, Барабанная башня и Древняя городская стена, известны во всем мире. Историко-культурный квартал Бэйюаньмэнь площадью 2,3 кв. км получил название Национального кластера потребления ночной культуры и туризма и в 2022 году принял 2803 млн отечественных и иностранных туристов.





Ляньху - открытый и динамичный городок. Во времена династии Тан западный рынок Датан в Ляньху был центром мировой экономики и торговли, а также отправной точкой древнего Шелкового пути. Чанъаньский купец Доу И открыл "магазин Доуцзя" в далеком Риме, явив Чанъань миру, а мир - Чанъаню. В XIII веке Марко Поло написал путевой рассказ о процветании торгового города Сиань.





Сегодняшний Ляньху находится в центральной части города Сианя. Постоянно оптимизируется структура четырех ведущих отраслей экономики округа - промышленности, культуры и туризма, коммерции и торговли, финансов. Два 10-миллиардных предприятия, "Сидянь" и "Фастер", возглавляют развитие второй отрасли, а объем производства передовой обрабатывающей промышленности составляет более 60%. Число предприятий ограниченной торговли превышает 200, а общий объем розничных продаж потребительских товаров достигает 51,6 млрд юаней, уверенно занимая лидирующее положение в Сиане. На долю финансовой отрасли приходится более 25% ВВП, сформировалась региональная база инкубации финансовых фондов на юге Второй кольцевой дороги. Повысилось качество и эффективность индустрии культурного туризма, город занял третье место среди 100 лучших муниципальных районов Китая по комплексному развитию туризма и получил статус провинциального модельного района регионального туризма. Здесь действуют 5 научно-технических бизнес-инкубаторов государственного уровня, около 400 высокотехнологичных предприятий. Микрорайон Старый город Корни получил статус международного характерного торгово-культурного района Китая "Один пояс - один путь", а общий объем экономики района превысил 82 млрд юаней, и он 13 раз подряд попадал в число "Пяти лучших районов" по экономическому и социальному развитию городских районов провинции Шэньси.





Ресурсы "Пояса и пути" в районе





Когда речь идет о лесополосе дороги Дацзин, которая была построена с момента основания первого "зеленого коридора" Сианя, несущего в себе воспоминания о юности жителей западной части города и борьбе с прошлым, вспоминается более чем 70-летняя слава и великолепие "города электриков". Лесополоса дороги Дацзин шириной 60 метров и является "городом электриков" - дорогой к северу от промышленной зоны и дорогой к югу от жилой зоны между изоляционной зоной. Здесь посажены большие деревья и кустарники, говорят, что когда началось строительство, многие люди были против. Сейчас, спустя более 60 лет, Сиань претерпел радикальные изменения, но лесополоса Daqing Road по-прежнему зеленая и цветущая, без масштабной реконструкции и расширения, и стала одним из немногих уличных парков в Сиане, сохранивших свой первоначальный колорит. Тень зеленых деревьев с переплетающимися ветвями стала для горожан прекрасным местом для отдыха! Каждый день они приходят сюда на утреннюю зарядку, танцуют, поют, играют в шахматы и наслаждаются различными удовольствиями, которые дарит красота природы!









Если говорить о групповой скульптуре Шелкового пути, стоит упомянуть, что каждый проезжающий мимо автобус, делает здесь остановку, она уже давно стала культовой скульптурой древнего города Сианя. В каком же году она была торжественно открыта? В 1987 году, в 2100-ю годовщину создания Шелкового пути, чтобы люди помнили о нелегком подвиге первопроходцев Шелкового пути, профессор кафедры скульптуры Сианьской академии изящных искусств Ма Чанту по заказу муниципального правительства Сианя в течение трех лет разрабатывал и создавал эту масштабную памятную скульптуру.





Скульптура деликатно изображает поход по Шелковому пути, команду купцов, трех человек из Чанъани, трех персов, 14 верблюдов, двух лошадей и трех собак, они нагружены шелком, фарфором, чаем и собираются идти на запад.





В Сиане на Юйсяньмэнь за пределами центра дороги из плит установлена бронзовая статуя "Миссия Чжан Цяня на Запад", которая стоит на Юйсяньмэнь лицом к дороге Дацин.





Статуя была воздвигнута в 2003 году. Она представляет собой работу бывшего директора Сианьской академии изящных искусств, известного скульптора Чэнь Цинана. Высота статуи составляет 9,9 м изображает Чжан Цяня и его заместителя, скачущих на коне галопом на запад.





Говорят, что здание - это живая история, осязаемая память о времени. Есть здание на дороге Дацзин - сборочный корпус Сианьского приборостроительного завода, который в 1950-1960-е годы был "приборостроительным заводом № 1 в Азии". При взгляде с воздуха здание имеет форму самолета, поэтому его называют "здание-самолет". Данное здание спроектировано Магдебургским проектным институтом бывшей ГДР.





Помимо этого здания, вдоль дороги Дацзин расположены построенные в 1950 годах административное здание Сидяньского завода выключателей и электроприборов, административное здание Сианьского завода высоковольтного электрического фарфора, административное здание Циньаньского машиностроительного завода № 25 и т.д., выполненные в ярко выраженном советском стиле и ставшие уникальной "визитной карточкой" Дацинской дороги, запечатлевшей "великолепие" той эпохи.





Характерные черты города воплощены не в тысяче небоскребов, а в историческом присутствии разных эпох и разных стилей. Сегодня с реализацией развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин будут сохранены в полном объеме эти записи изменений времени, содержащие региональную культуру выдающихся исторических зданий в соответствии с различными формами.





Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".





Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.



