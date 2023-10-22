21.10.2023, 09:29 3856
Аналитический центр Тайхэ в Пекине
Фото: taiheinstitute.org
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Основанный в 2013 году институт Тайхэ (TI) является независимым некоммерческим аналитическим центром, базирующимся в Пекине, Китай, с миссией содействия взаимному пониманию между цивилизациями и содействия глобальному миру и развитию. Придерживаясь девиза "Мы фокусируемся на моментах", TI стремится предоставлять обоснованный анализ и экспертные рекомендации, подкрепленные глубокими исследованиями. Непредубежденное исследование TI предоставляет различные точки зрения частным лицам, организациям и правительствам, стремящимся лучше понять Китай и мир в целом.
На сегодняшний день TI получил заказ от целого ряда центральных и местных правительственных ведомств Китая на проведение исследований внутренней и внешней политики Китая, региональной экономики и социального развития. Между тем TI установил и поддерживает связи почти с 60 посольствами и зарубежными учреждениями, а также осуществляет богатые академические обмены с известными организациями и аналитическими центрами в стране и за рубежом, включая среди прочего посольство Соединенных Штатов Америки в Китае, посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Китае, посольство Королевства Нидерландов в Китае, посольство Испании в Китае, посольство Японии в Китае, посольство Республики Индонезия в Китае, посольство Республики Сингапур в Китае, посольство Исламской Республики Пакистан в Китае, посольство Республики Узбекистан в Китае, посольство Королевства Саудовской Аравии в Китае, посольство Государства Израиль, посольство Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Китае, посольство Республики Колумбия в Китае, Китайский народный институт - министерство иностранных дел, Китайскую ассоциацию публичной дипломатии, Китайскую образовательную ассоциация международного обмена, Центр АСЕАН-Китай, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), секретариат Шанхайской организации сотрудничества, Торговую палату Европейского союза в Китае, Национальный комитет по американо-китайским отношениям, стипендии Эйзенхауэра, Институт Брукингса, Национальный комитет по американской внешней политике (NCAFP), China-Brücke e.V., Китайско-Израильская глобальная сеть и академическое лидерство (SIGNAL), Фонд Восточной Азии, Международный фонд "Низами Гянджеви Центр", химическое общество Пакистана, Институт политических и международных исследований (IPIS), Трехконтинентальный институт социальных исследований, Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Шанхайский финансово-экономический университет, Уханьский университет, Нанькайский университет, Восточно-Китайский педагогический университет, Северо-Западный политехнический университет, Хунаньский университет, Хунаньский сельскохозяйственный университет, Шэньчжэньский университет, Сянтаньский университет, Шанхайскую академию социальных наук и другие высшие учебные заведения и исследовательские центры.
TI также является инициатором создания Китайского института инноваций и стратегии развития, членом исследовательской сети "Пояс и путь" и Международной коалиции по экологическому развитию BRI, а также председателем экспертного комитета Инновационного центра по китайско-американским молодежным обменам.
TI активно сотрудничает с международными СМИ и публикует результаты своих исследований через СМИ и свои официальные аккаунты на различных онлайн-платформах, включая ежемесячное онлайн-издание на английском языке TI Observer. Основные результаты также публикуются в виде библиотеки TI.
В 2017 году под девизом "Научная культура · Этика будущего · общие ценности" TI инициировал ежегодный форум цивилизаций Тайхэ (TCF), целью которого является "поиск общих ценностей и изучение гармоничного развития". Теперь форум превратился в важнейшую платформу для международных академических обменов и публичной дипломатии.
В 2021 году TI учредил сообщество наблюдателей Института Тайхэ (TIO Community), совершенно новую платформу обмена мнениями для китайской и международной политической, деловой и академической элиты.
Kazakhstan Today посетил институт Тайхэ в ходе пресс-тура для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023, организованного газетой "Жэньминь жибао".
Как официальное печатное издание ЦК КПК "Жэньминь жибао" является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира.
Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК Партии придает газете большое значение.
Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ.
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17.10.2023, 09:29 12061
Жанатасская ветряная электростанция: профессиональный рост главного казахстанского специалиста
Фото: pixabay.com
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В степи Гоби в городе Жанатасе на юге Казахстана, где расположена ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", возвышается белая ветряная турбина. Вращаясь на ветру, огромные лопасти преобразуют энергию ветра в экологически чистое электричество. Ильяс, казахстанский сотрудник ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", работает в компании уже четыре года и в настоящее время является главным специалистом производственного отдела.
В 2019 году ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" еще находилась на этапе строительства, а когда начинаешь с нуля, то надо решать тысячу задач. Ильяс, специальность которого была китайский язык, тогда только пришел в компанию, взял на себя большую часть работы по переводу и обработке документов, и вскоре влился в коллектив. Помимо получения опыта работы, Ильяс принял активное участие в тренинге по управлению проектами, а также и в других видах тренингов.
Я получил новые знания и навыки в области управления, с которыми раньше не сталкивался и это укрепило и улучшило мои комплексные навыки управления", - говорит Ильяс.
Потрясение от того, что он впервые увидел ветряную турбину, зародило в сердце Ильяса зерно любопытства к ветряной энергетике. "Я впервые вижу такую большую ветряную турбину", - поделился Ильяс. Выполнив свои обязанности в качестве координатора и администратора, он проявил инициативу и принял участие в управлении инженерными работами, такими как проверка и тестирование оборудования. Карьерный план Ильяса и его готовность перепрофилироваться были поддержаны ТОО "Жанатасская ветровая электростанция". Компания организовала для Ильяса участие в соответствующем техническом тренинге и экзамене на получение профессионального сертификата электромонтера 5-го уровня (наивысшего уровня), организованном Министерством энергетики Казахстана, на котором Ильяс также показал отличные результаты.
Получение профессионального сертификата стало лишь отправной точкой. В компании работа Ильяса расширилась от офиса до управления проектами в области ветроэнергетики. Благодаря "индивидуальному обучению" компании и "неустанным усилиям" Ильяса он постепенно превратился из генерального менеджера в междисциплинарного специалиста, который умеет общаться, разбирается в технологиях, способен координировать управление проектом и технические задачи.
Процесс работы на площадке проекта не всегда проходит гладко, возникают непредвиденные проблемы, такие как отключение питания оборудования и системные сбои. Чтобы не задерживать производство, Ильяс часто брал инициативу в свои руки, используя свои переводческие и профессиональные навыки, чтобы срочно приступить к работе.
При непосредственном общении с китайскими производителями я могу шаг за шагом решать всевозможные технические проблемы. И хотя тогда мне очень не хватало времени, я испытывал огромное чувство удовлетворения, когда проблемы были решены, и каждый раз узнавал много нового", - вспоминает Ильяс.
Четыре года назад Ильяс только чувствовал, что работа в таком месте - это что-то новое и стабильное, но сегодня у него есть свое понимание и ожидания от этой отрасли.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
16.10.2023, 13:26 16081
Порт города Сианя. Индустриальная корпорация "Ай Цзюй"
Фото: Kazakhstan Today
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Зона международного портового бизнеса города Сиань является главной платформой постройки сборочного центра поездов железнодорожных линий Китай - Европа.
Зона является образцовой базой мультимодальных перевозок национального уровня и национальным наземным и портовым логистическим узлом. В рамках работы зоны международного портового бизнеса города Сианя организована совместная индустриальная корпорация "Ай Цзюй".
Сианьская индустриальная корпорация "Ай Цзюй" по переработке зерна и производству масла основана в 1934 году, является национальным ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства. Ключевое демонстрационное предприятие в национальной промышленности по переработке основных продуктов питания, национальная образовательная база социальной практики для учащихся начальной и средней школы, национальная информационно-просветительская база по вопросам продовольственной безопасности. Были реализованы три крупных проекта правительства, направленных на благо людей, а именно: гарантированное производство зерна и масла, булочек на пару и соевых продуктов. В настоящее время это крупнейшая комплексная зерновая и масличная группа на северо-западе Китая. Это называется "модель Ай Цзюй" для развития зерновых предприятий китайской зерновой промышленностью. Около 1000 представителей городских правительственных ведомств и бизнес-лидеров приехали посетить ее и поучиться.
Компания "Ай Цзюй" активно откликается на инициативу "Один пояс, один путь". Завершено строительство "Троицы" из Северного Казахстана, Синьцзян-Алашанькоу и Сианя, провинция Шэньси. Эти три локации поддерживают друг друга и развиваются скоординированным образом. Вся многонациональная производственная цепочка интегрирована, включая посадку, переработку, складирование, логистику, дистрибуцию и продажи. Первоначально завершено строительство Международного портового района Сианя, зоны свободной торговли Алашанькоу и трех крупных китайско-иностранных парков в Северном Казахстане общей площадью почти 3,996 миллиона квадратных метров. Продвигаемая в Казахстане программа "заказное сельское хозяйство" имеет посевную площадь в 1,5 миллиона гектаров и емкость хранилища в 300 000 тонн.
Компания "Ай Цзюй" располагает самой передовой в мире линией по производству специальной муки Swiss Buller, линией по производству специального риса сатаке в Японии, линией по переработке масла и консервированию. Она может перерабатывать 300 000 тонн муки, 100 000 тонн риса и 550 000 тонн пищевого масла в год. Здесь установлена самая совершенная в мире механизированная производственная линия, которая перерабатывает 1 миллион булочек на пару в день, а также линии по производству лапши и выпечки, которые могут перерабатывать 200 тонн основных продуктов питания в день.
Компания "Ай Цзюй" владеет более чем 40 сортами и спецификациями импортных серий муки и отечественных серий муки, в нем представлено более 30 разновидностей и спецификаций рисомеров серии Northeast China，также представлено более 40 разновидностей и спецификаций импортных серий пищевых масел и отечественных серий пищевых масел, а также представлено более 100 разновидностей и спецификаций ряда предпочтительных неосновных продуктов питания и импортных полуфабрикатов. В то же время компания располагает крупнейшей сетью зерновых и масличных, насчитывающей около 1000 магазинов на северо-западе Китая, что обеспечивает сбыт.
Продукция "Ай Цзюй" была одобрена руководителями на всех уровнях страны, провинции и города. Накануне праздника весны 2015 года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава государства и председатель Центрального военного совета, отправился в Лянцзяхэ. Он купил продукт "Ай Цзюй" - рис, муку и масло для приготовления рисовой лапши. Цзя Хэйи, председатель группы, дважды становился лауреатом премии "Национальная модель честности и надежности (номинация)" в 2013 и 2015 годах. Он был сердечно принят генеральным секретарем Си Цзиньпином и другими национальными лидерами. 17 августа 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылетел на специальном самолете в казахстанский парк Ай Цзюй для осмотра и инструктажа. В мае 2023 года во время саммита "Китай - Центральная Азия" компания была приглашена принять участие в круглом столе по инвестициям между Казахстаном и Китаем, на котором присутствовал президент Казахстана Токаев и выступил с обменной речью.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.
В 2023 году тираж газеты "Жэньминь жибао" составляет 3,56 миллиона экземпляров. Газета "Жэньминь жибао" активно способствует глубокой интеграции традиционных и новых СМИ и превратилась в новый тип основных средств массовой информации с более чем 10 носителями, такими как газеты, журналы, веб-сайты, мобильные приложения, аккаунты WeChat, микроблоги и электронные газетные стенды. Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ. Официальный аккаунт "Жэньминь жибао" сохраняет преимущество "№1 СМИ Китая в микроблоге". "Жэньминь жибао" также занимает первое место по масштабу влияния на платформе WeChat и по количеству подписчиков на платформе Douyin. Кроме того, английская версия приложения "Жэньминь жибао" занимает первое место в отношении зарубежных пользователей среди приложений ведущих китайских СМИ.
16.10.2023, 07:23 16786
Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху
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Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху занимает площадь 23 га, площадь застройки составляет около 11 тыс. кв. м. Строительство начинал в августе 2022 года. Проект состоит из четырех зданий: променада времени, павильона планирования, контактного центра торговцев и офисного здания предприятий. В том числе два здания представляют собой переоборудованные старые заводские корпуса, а два - новые здания. Проект объединяет в себе различные функции, такие как выставка-планирование, инвестиционный контакт и промышленный парк.
В марте 2023 года 3000 квадратных метров резидентов предприятия - офисное здание для прямого интернет-вещания было первым, что ввели в эксплуатацию.
На следующем этапе проект будет опираться на цифровую экономику, трансграничную торговлю, такую как Amazon и Easy Click Worldwide и др., трансграничную торговлю в области больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других основных компетенций цифровой индустрии, осуществлять морской бизнес, облачные услуги, рыночную деятельность, развитие технологий и другие области сотрудничества, расширяя возможности высококачественного развития района Ляньху.
Район Ляньху обладает богатыми историческими ресурсами: в районе Ляньху находится дорога Дацзин, ворота Кайюань, через которые купцы династий Суй и Тан, путешествующие на восток и запад, должны были проходить через торговый портал. В настоящее время на западном участке дороги Дацин стоит "Скульптура группы Шелкового пути", а на восточном - "Скульптура миссии Чжан Цяня в западные регионы", эти скульптуры - не только художественное изложение истории, но и наследование и передача духа и культуры Шелкового пути, вдохновляющие поколения сианьцев следовать мудрости своих предшественников, упорно трудиться, самосовершенствоваться и проявлять предприимчивость.
После образования Нового Китая дорога Дацзин была построена в период первой и второй пятилеток. Она была известная во всей стране как "город электриков" и стала свидетелем истории промышленного развития Нового Китая.
Для того чтобы как можно скорее показать новое планирование и новый образ развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин, район Ляньху использовал участки и заводские здания, перенесенные "Сидянь", инспирировал и упаковал проект индустриального парка Ляньху.
Ляньху назван в честь циньского царя династии Мин Чжу Шэна, который выкопал здесь озеро и посадил цветы лотоса. Территория юрисдикции 43 кв. км и численность населения около 1,02 млн человек. Он является центральным районом Сианя, имеющим репутацию "корня династий Хань и Тан и истока Шелкового пути".
Ляньху - исторический и культурный город. Он был столицей 13 династий Китая, центром города Чанъань при династиях Суй и Тан, а также местом расположения местной администрации. 2100 лет назад отсюда Чжан Цянь отправился открывать Шелковый путь в западные регионы, а более 1600 лет назад император Тайцзун из династии Тан открыл здесь стратегический план династии Тан.
Сегодня в Ляньху насчитывается 125 древних зданий и реликвий, такие достопримечательности, как Колокольня, Барабанная башня и Древняя городская стена, известны во всем мире. Историко-культурный квартал Бэйюаньмэнь площадью 2,3 кв. км получил название Национального кластера потребления ночной культуры и туризма и в 2022 году принял 2803 млн отечественных и иностранных туристов.
Ляньху - открытый и динамичный городок. Во времена династии Тан западный рынок Датан в Ляньху был центром мировой экономики и торговли, а также отправной точкой древнего Шелкового пути. Чанъаньский купец Доу И открыл "магазин Доуцзя" в далеком Риме, явив Чанъань миру, а мир - Чанъаню. В XIII веке Марко Поло написал путевой рассказ о процветании торгового города Сиань.
Сегодняшний Ляньху находится в центральной части города Сианя. Постоянно оптимизируется структура четырех ведущих отраслей экономики округа - промышленности, культуры и туризма, коммерции и торговли, финансов. Два 10-миллиардных предприятия, "Сидянь" и "Фастер", возглавляют развитие второй отрасли, а объем производства передовой обрабатывающей промышленности составляет более 60%. Число предприятий ограниченной торговли превышает 200, а общий объем розничных продаж потребительских товаров достигает 51,6 млрд юаней, уверенно занимая лидирующее положение в Сиане. На долю финансовой отрасли приходится более 25% ВВП, сформировалась региональная база инкубации финансовых фондов на юге Второй кольцевой дороги. Повысилось качество и эффективность индустрии культурного туризма, город занял третье место среди 100 лучших муниципальных районов Китая по комплексному развитию туризма и получил статус провинциального модельного района регионального туризма. Здесь действуют 5 научно-технических бизнес-инкубаторов государственного уровня, около 400 высокотехнологичных предприятий. Микрорайон Старый город Корни получил статус международного характерного торгово-культурного района Китая "Один пояс - один путь", а общий объем экономики района превысил 82 млрд юаней, и он 13 раз подряд попадал в число "Пяти лучших районов" по экономическому и социальному развитию городских районов провинции Шэньси.
Ресурсы "Пояса и пути" в районе
Когда речь идет о лесополосе дороги Дацзин, которая была построена с момента основания первого "зеленого коридора" Сианя, несущего в себе воспоминания о юности жителей западной части города и борьбе с прошлым, вспоминается более чем 70-летняя слава и великолепие "города электриков". Лесополоса дороги Дацзин шириной 60 метров и является "городом электриков" - дорогой к северу от промышленной зоны и дорогой к югу от жилой зоны между изоляционной зоной. Здесь посажены большие деревья и кустарники, говорят, что когда началось строительство, многие люди были против. Сейчас, спустя более 60 лет, Сиань претерпел радикальные изменения, но лесополоса Daqing Road по-прежнему зеленая и цветущая, без масштабной реконструкции и расширения, и стала одним из немногих уличных парков в Сиане, сохранивших свой первоначальный колорит. Тень зеленых деревьев с переплетающимися ветвями стала для горожан прекрасным местом для отдыха! Каждый день они приходят сюда на утреннюю зарядку, танцуют, поют, играют в шахматы и наслаждаются различными удовольствиями, которые дарит красота природы!
Если говорить о групповой скульптуре Шелкового пути, стоит упомянуть, что каждый проезжающий мимо автобус, делает здесь остановку, она уже давно стала культовой скульптурой древнего города Сианя. В каком же году она была торжественно открыта? В 1987 году, в 2100-ю годовщину создания Шелкового пути, чтобы люди помнили о нелегком подвиге первопроходцев Шелкового пути, профессор кафедры скульптуры Сианьской академии изящных искусств Ма Чанту по заказу муниципального правительства Сианя в течение трех лет разрабатывал и создавал эту масштабную памятную скульптуру.
Скульптура деликатно изображает поход по Шелковому пути, команду купцов, трех человек из Чанъани, трех персов, 14 верблюдов, двух лошадей и трех собак, они нагружены шелком, фарфором, чаем и собираются идти на запад.
В Сиане на Юйсяньмэнь за пределами центра дороги из плит установлена бронзовая статуя "Миссия Чжан Цяня на Запад", которая стоит на Юйсяньмэнь лицом к дороге Дацин.
Статуя была воздвигнута в 2003 году. Она представляет собой работу бывшего директора Сианьской академии изящных искусств, известного скульптора Чэнь Цинана. Высота статуи составляет 9,9 м изображает Чжан Цяня и его заместителя, скачущих на коне галопом на запад.
Говорят, что здание - это живая история, осязаемая память о времени. Есть здание на дороге Дацзин - сборочный корпус Сианьского приборостроительного завода, который в 1950-1960-е годы был "приборостроительным заводом № 1 в Азии". При взгляде с воздуха здание имеет форму самолета, поэтому его называют "здание-самолет". Данное здание спроектировано Магдебургским проектным институтом бывшей ГДР.
Помимо этого здания, вдоль дороги Дацзин расположены построенные в 1950 годах административное здание Сидяньского завода выключателей и электроприборов, административное здание Сианьского завода высоковольтного электрического фарфора, административное здание Циньаньского машиностроительного завода № 25 и т.д., выполненные в ярко выраженном советском стиле и ставшие уникальной "визитной карточкой" Дацинской дороги, запечатлевшей "великолепие" той эпохи.
Характерные черты города воплощены не в тысяче небоскребов, а в историческом присутствии разных эпох и разных стилей. Сегодня с реализацией развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин будут сохранены в полном объеме эти записи изменений времени, содержащие региональную культуру выдающихся исторических зданий в соответствии с различными формами.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.
В 2023 году тираж газеты "Жэньминь жибао" составляет 3,56 миллиона экземпляров. Газета "Жэньминь жибао" активно способствует глубокой интеграции традиционных и новых СМИ и превратилась в новый тип основных средств массовой информации с более чем 10 носителями, такими как газеты, журналы, веб-сайты, мобильные приложения, аккаунты WeChat, микроблоги и электронные газетные стенды. Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ. Официальный аккаунт "Жэньминь жибао" сохраняет преимущество "№1 СМИ Китая в микроблоге". "Жэньминь жибао" также занимает первое место по масштабу влияния на платформе WeChat и по количеству подписчиков на платформе Douyin. Кроме того, английская версия приложения "Жэньминь жибао" занимает первое место в отношении зарубежных пользователей среди приложений ведущих китайских СМИ.
12.10.2023, 22:50 27651
Выставочный центр достижений районного центра Вэйнянь
Фото: Kazakhstan Today
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Выставочный центр достижений подъема села города Вэйнань расположен в центре главной части данного города. Он инвестирован и построен OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорациия". В апреле 2022 года центр введен в эксплуатацию. Это комплексный выставочный зал, в котором представлены более 150 видов, около 500 характерных сельскохозяйственных продуктов, 14 типичных товаров, 5 видов товаров нематериальных наследий, а также сельскохозяйственная культура города и достижения в области развития сельского хозяйства.
OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорация" была основана в марте 2016 года. Это государственная сельскохозяйственная инвестиционная и финансовая компания, учрежденная городским парткомом и городским правительством Вэйнань. В последние годы, используя стратегические случаи для подъема села, корпорация улучшает стратегическую систему своего развития, уделяет внимание сельскохозяйственной индустрии и финансам, полностью раскрывает роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявляет роль правительства, придерживается изначальной цели и миссии "служить сельскому хозяйству, селу и крестьянам".
Также компания создала первый государственный бренд сельскохозяйственной продукции "Вэнаньские качественные продукты", сформировав маркетинговую сеть из "трех магазинов, семи прилавков и одного центра", онлайн-торговых центров, магазинов TikTok в главном городском районе. В то же время компания открыла пункты продаж по всей стране, возглавила запуск "четырех городов и четырех павильонов" в Сиане, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне и приняла участие в ряде крупномасштабных ярмарка-выставок, чтобы продемонстрировать городскую высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Корпорация реализует проекты по управлению земельными ресурсами для увеличения производственных объемов, застройке примерно 660 гектаров высококачественных сельскохозяйственных угодий и реализует стратегию хранения зерна в земле и технологическое хранение зерна. Используя возможности развития производства готовых овощей, создает бренд готовых овощей для инвестиций в сельское хозяйство в городе Вэйнане, планирует построить промышленный парк готовых овощей, используя ресурсы вэйнаньской кухни и продвигает шэньсийскую кухню пользоваться популярностью по стране.
Корпорация активно старается приложить усилия к инициативе "Один пояс - один путь", пропагандируя сельскохозяйственные продукты, что приводит к увеличению доходов крестьян и возрождению сельских районов. Компания развивает установление контактов и расширение экономического сотрудничества и обмена со странами вдоль Шелкового пути. В конце 2019 года началась подготовительная работа над строительством китайско-таджикского яблоневого сада с применением передовых сельскохозяйственных технологий, концепций и опыта в Таджикистане, она содействовала привлечению профессиональных рабочих, повышению качества и эффективности сельскохозяйственных проектов. Компания также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с кыргызскими торговыми предприятиями и будет осуществлять углубленное сотрудничество в создании платформы, переработке продукции, продвижении бренда, международной торговле, чтобы совместно способствовать развитию экспорта вэнаньской сельскохозяйственной продукции.
На выставке шэньсийских товаров "Одного пояса - одного пути" в 2023 году компанией представлены вэнаньские характерные сельскохозяйственные продукты. Корпорация заслужила и внимание, и высокую оценку руководителей стран-участниц, заместителя премьер-министра Узбекистана и ряда узбекских предприятий, достигла намерений о сотрудничестве более чем с 10 узбекскими и казахстанскими предприятиями для экспорта яблок, груш, зерновых, расфасованных пищевых продуктов и других продуктов нашего города.
Корпорация реализует новую концепцию развития, интегрируется в новую модель развития, поощряет развитие характерных отраслей, таких как яблоко Байшуй, вишня Чэнчэн и киви Линьвэй и поддерживает 41 сельскохозяйственный проект, 24 сельскохозяйственных предприятий в 8 округах нашего города, привлекая инвестиции в социальный капитал на сумму почти 1,5 миллиарда юань. Благодаря передовому менеджменту, рыночной эксплуатации, современной системе управления корпорацией она стала мощной движущей силой для качественного развития современного сельскохозяйственного сектора города Вэйнаня, а также придала мощный импульс строительству сильного агрогорода.
12.10.2023, 21:56 28231
Поддержка бедных районов в провинции Шэньси в КНР
Фото: Kazakhstan Today
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В районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань расположен производственный парк по выращиванию мягкосеменного граната. На полях рядами растянулись теплицы, внутри которых высажены молодые гранатовые деревья.
В прошлом году мы посадили около 6 гектаров гранатовых деревьев и собрали урожай, который принес более 300 000 юаней. В значительной степени это стало возможно благодаря поддержке электроэнергетической компании, которая помогла нам соорудить холодильный склад и найти рынок сбыта, а также предоставить рабочие места простому народу", - говорит Чжан Фулай, продолжая обрезать ветви деревьев.
Согласно имеющимся данным, ферма гранатовых деревьев в районе Ченгуань - это одно из местных предприятий, поддерживаемых компанией State Grid Weinan Power Supply. Она была основана в 2018 году и на сегодняшний день занимает площадь около 23 гектаров. С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply оказала поддержку поселку Шуньфэн, в улучшение его энергетической инфраструктуры было инвестировано около 3 миллионов юаней. Компания реализовала проект State Grid Bright по установке 33 уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, для освещения дорог в ночное время с целью улучшения условий жизни местных жителей. Кроме того, компания активно реконструировала 110-киловольтную линию электропередачи, чтобы устранить возможную угрозу возникновения несчастного случая в связи с недостаточным расстоянием между старыми линиями электропередачи и планируемыми теплицами, чем смогла обеспечить долгосрочное развитие отрасли выращивания гранатовых деревьев. Компания также соорудила холодильные склады и амбары, заасфальтировала дороги и создала онлайн-платформу "Сельская помощь" для организации продажи местных гранатов, тем самым выстроив с помощью этого проекта цепочку бизнеса от производства до хранения и сбыта.
В 2017 году компания State Grid Weinan Power Supply совместно с другими организациями-партнерами завершила строительство электростанции в поселке Шуньфэн, которая генерирует электроэнергию мощностью 205 кВт с использованием солнечных батарей. Электростанция успешно присоединилась к общей сети в сентябре 2018 года. К 31 декабря 2022 года общий объем сгенерированной электроэнергии составил 1,22 миллиона кВт/ч, что принесло доход в размере 650 000 юаней и сделало фотоэлектрическую промышленность важной опорой для "возрождения" и развития сельской местности.
С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply взяла под свою опеку нашу деревню, самое большое впечатление оказало то, что мы можем пользоваться различными благами. Коллективное развитие промышленности в деревне становится все лучше и лучше, а дивиденды растут. Жизнь становится лучше с каждым днем", - говорит один из жителей поселка Шуньфен Чжан Юпин.
В будущем мы планируем расширить масштаб промышленного производства района, ускорить строительство швейных, полиграфических и красильных цехов, а также увеличить доход на душу населения. В то же время мы в полной мере воспользуемся преимуществами энергетической отрасли и объединим рабочие механизмы по развитию демонстрационных строительных работ в области фотоэлектрической энергии, чтобы поддерживать стабильное состояние существующего оборудования и добавлять новое. Мы сделаем так, чтобы изобильные природные ресурсы, такие как солнечный свет, полностью стали преимуществом поселка Шуньфэн в развитии промышленности, а также будем способствовать восстановлению и развитию этого места, чтобы сделать счастливым весь народ, - говорит Лю Вэй, первый секретарь компании State Grid Weinan Power Supply в поселке Шуньфен в районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань.
Одна деревня, единая группа людей, которые совершают переход от борьбы с бедностью до возрождения сельских районов, люди компании State Grid Weinan Power Supply раскрыли "секретный код" устойчивого развития на земле Саньцинь, создав прочный фундамент для возрождения сельских районов и объединив огнями в домах тысячи людей в провинции Шэньси.
01.10.2023, 16:19 58121
Журналисты посетили инвестиционные проекты инициативы "Один пояс - один путь"
Фото: teemetiy
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Представители казахстанских СМИ посетили объекты инициативы "Один пояс - один путь" в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан.
01.10.2023, 13:12 60966
Магистраль Европа - Западный Китай соединит порт Ляньюньган и Санкт-Петербург
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная транспортная магистраль Европа - Западный Китай соединит китайский порт Ляньюньган на Желтом море с российскими морскими воротами на Балтике - Санкт-Петербургом, передает корреспондент агентства.
Западная Европа - Западный Китай - транснациональный инфраструктурный проект и транспортный коридор, призванный укрепить связи между Европой и Азией.
Длина нового коридора составляет 8461 километр, 3425 километров из которых приходится на Китай, 2787 - на Казахстан и 2233 - на Россию.
Автомагистраль на территории Казахстана и Китая проходит через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Кордай, Алматы, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу до города Ляньюньган на побережье Желтого моря.
Проект второго участка дороги Шымкент - Жамбыл находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей и завершается примерно в 15 километрах от Шымкента. Сумма контракта составляет около 94,05 млн долларов США, срок выполнения работ - 24 месяца.
В рамках проекта предусмотрено строительство 11 мостов и 31 туннеля. Этот проект был реализован филиалом Sinohydro в Казахстане в сентябре 2016 года. Участок является важной частью международного транспортного коридора, который соединяет Западную Европу с Западным Китаем.
После завершения строительства магистрали расстояние между Китаем, Казахстаном и Россией значительно сократится. А значит, сократится время перевозок, повысится скорость и эффективность логистики, снизится нагрузка на иную транспортную инфраструктуру. Проект посодействует развитию торговых отношений между тремя странами.
01.10.2023, 13:04 60646
Как китайский бизнес-подход спас стекольный завод в Кызылорде
Фото: Kazakhstan Today
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Кызылорда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители стекольного завода Orda Glass LTD в Кызылорде в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан, побеседовали с журналистами о перспективах развития производства стекла в стране, передает корреспондент агентства.
Мы сделали корректировки в технологическом проектировании, вложили средства для эксплуатации завода. В 2022 году завод уже завершил строительство и вводился в эксплуатацию. Если бы не китайская компания, завод бы еще стоял", - рассказал административный директор предприятия Джао Лиенсуй.
Завод является дочерней компанией холдинга China National Glass, которая стопроцентно владеет кызылординским предприятием, инвестиционным проектом инициативы "Один пояс - один путь".
До 2017 года, до приобретения завода китайскими партнерами, производство в полном объеме находилось на остановке. Были конфликты между бывшими акционерами, скандальный арест бывшего министра нацэкономики Казахстана по факту неоднократного получения взяток, в том числе 2 млн долларов за покровительство одной из компаний, участвовавшей в строительстве стеклозавода. Предприятие было на грани банкротства, так как был большой объем долгов перед поставщиками. Сейчас все долги уже покрыты.
Можно сказать, что мы как акционеры вложили в этот завод в 2-3 раза больше, чем куда-либо. До приобретения нами этого завода государством было вложено около 50 млн долларов США. После завершения строительства мы вернули эту сумму государству. Успешный ввод завода в эксплуатацию - самый большой вклад для Кызылординской области", - добавил директор завода.
Первый запуск завода был произведен 9 октября в 2022 году. Компания является первой по производству листового стекла в Казахстане.
На заводе работают 377 человек, 107 из которых - граждане Китая. На сегодня запущена программа, по которой казахстанцев за три года обучают технологии производства и продвигают по карьерному росту до руководящих должностей. Для повышения квалификации сотрудников будут отправлять в Китай.
Если свет отключат, местные рабочие не знают, что делать. К примеру, недавно на 40 минут отключили свет, это стало убытком в 250 млн тенге из-за того, что сотрудники не знали, что именно нужно делать. Для точного понимания принципа производства необходимо минимум три года обучения", - объяснил директор завода.
Средняя зарплата сотрудников предприятия выше среднего показателя в Кызылординской области - 300 тысяч тенге.
Планируется сокращать китайских сотрудников. К 2025 году планируем оставить около 50 китайцев на рабочих местах. Их семьи в Китае, они хотят работать там. Здесь у них зарплата, соответственно, выше, это тоже сказывается на себестоимости продукции", - поделился планами руководитель.
Холдинг CNG занимает третье место по выпуску стекольной продукции в Китае. Производство превышает весь общий объем российского производителя. Выпуск стекла превышает и спрос Казахстана, поэтому 30 процентов готовой продукции экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Россию.
В планах - производство стекла для панелей солнечных станций. Такое стекло выпускается только в Китае, но если его начнут изготавливать в Казахстане, то возможен экспорт в Европу. Также в следующем году планируется производство энергосберегающего стекла Low-e и цветного стекла. В этой перспективе в предприятие планируется инвестировать еще 15 млн долларов.
Каждый день завод выпускает 500 тонн листового стекла толщиной от 3,5 до 12 миллиметров. Мощнейшее шведское, итальянское, немецкое, турецкое и японское оборудование потребляет 1,800 тысячи кВт в час.
Температура в цехах поднимается до 45 градусов. При этом рабочий труд здесь минимизирован. Человеку достаточно контролировать работу машин и управлять установками.
По ГОСТу продукция соответствует всем требованиям. Каждое стекольное полотно тщательно проверяется на прочность.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?