Гала-концерт Медиакорпорации Китая в честь Китайского Нового года

Фото: 27.01.2024 Горожане выбирают украшения к Празднику Весны на новогоднем рынке в городе Ханьдань (провинция Хэбэй, Северный Китай). Фотоматериал газеты «Жэньминь жибао» онлайн/Чжоу Шаоцзун

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Праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. ООН теперь тоже отмечает Праздник Весны. Это еще одно подтверждение того, что Праздник Весны имеет все более интернациональный характер, еще одна демонстрация влияния и привлекательности китайской культуры во всем мире. Праздник Весны принадлежит и Китаю, и всему миру.





Китайский Праздник Весны приобретает статус всемирного торжества. Согласно неполной статистике, в почти 20 странах Праздник Весны считается официальным, около 1/5 населения Земли отмечает лунный Новый год в разных формах. Последние годы за рубежом "бум празднования Праздника Весны" неуклонно нарастает. Ежегодно известные политические деятели из разных стран мира поздравляют китайский народ с Новым годом и адресуют свои новогодние пожелания. С 2010 года целый ряд мероприятий на тему "Счастливый китайский Новый год" проводится по всему миру, от Нью-Йорка США до Токио Японии, от Мадрида Испании до Белграда Сербии, от Москвы России до Окленда Новой Зеландии. Исполнение танца драконов и львов, рисование новогодних рисунков, лепка пельменей, посещение храмовых ярмарок и прочие мероприятия ярко проходят в Праздник Весны, что позволяет людям разных национальностей, цветов кожи и культур погрузиться в китайскую традиционную культуру и разделить счастливые моменты. Резолюция о включении Праздника Весны в список праздников ООН получила горячее приветствие и оживленную поддержку от государств-членов и секретариата ООН. Праздник Весны становится все более интернационализированным.





28.01.2024. На Народной площади в горнодобывающем районе Цзинсин города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, Северный Китай) местные жители исполняют народный танец в честь празднования китайского Нового года. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Лян Цзыдун





Праздник Весны открывает миру окно для знакомства с Китаем. Новый год - самый первый праздник из всех существующих за год, весна - первый сезон года. Фестиваль Весны представляет собой старейший и самый важный традиционный праздник в китайской культуре, радостный день прощания со старым и приветствия нового года. Для китайцев внутри страны и за рубежом, независимо от того, где они находятся и как далеко им ехать, "возвращение домой на Новый год" является их постоянной надеждой. Аромат Нового года - это тепло воссоединения с семьей после долгой дороги, это приятная суета, связанная с посещением родственников и друзей и дарением подарков, это радостная атмосфера на улицах и переулках, увешанных огнями и красочными украшениями, и надежда на лучшую жизнь в новом году. Времена меняются, и у китайцев появляется больше новых способов праздновать Новый год. Виртуальные красные конверты с цифровыми юанями стали новым праздничным элементом Весеннего фестиваля. Многие семьи теперь праздную Новый год в путешествиях. Однако как бы ни менялась форма празднования Нового года, неизменной остается семейная культура в душе китайцев. В Документальный фильм ВВС о китайском Празднике Весны ярко презентовал миграцию сотен миллионов людей ради воссоединения со своими семьями на китайский Новый год. Поняв Праздник Весны, вы сможете познать чувство воссоединения китайского народа, подобного перелетным птицам, возвращающимся домой, и высоко сплетенные чувства семьи и страны.





28.01.2024 Китайский дракон, сделанный из разноцветных воздушных шаров, парит в воздухе у большого торгового центра в городе Жугао (провинция Цзянсу, Юго-Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/ У Шуцзянь





Праздник Весны наводит мосты для межцивилизационной коммуникации и взаимообучения. Этот веселый и счастливый весенний праздник символизирует благословение и тепло весны, духовную основу китайской культуры - мир, гармонию и единство. Фестиваль также несет в себе такие общие ценности человечества, как семейная гармония, социальная толерантность и гармоничное сосуществование человека и природы. Включение Праздника Весны в список праздников ООН по инициативе Китая - это прагматическое действие КНР, направленное на реализацию "Глобальной цивилизационной инициативы", и уважение к разнообразию мировых цивилизаций. Данное действие также выражает надежду страны на гармоничное сосуществование, на взаимную помощь и выигрыш, на взаимодействие и обмен опытом, на сплочение народов различных стран. Посол Египта в Китае Асим Ханафи в традиционных китайских праздниках, к примеру в Празднике Весны, видит точки соприкосновения между египтянами и китайцами - в жизни народов двух стран занимает важное место семья и семейные отношения. По словам Асима Ханафи, в современном неопределенном мире народы все более нуждаются в счастье, которое приносят праздники. Нет ничего более успокаивающего, чем уютные посиделки в кругу семьи - близкие внимательно слушают друг друга, шутят и смеются вместе. Более того, Праздник Весны - еще одна возможность, позволяющая Китаю вместе с друзьями со всего мира отмечать традиционный фестиваль, делиться китайской культурой и приятно проводить время.





Внесение китайского Нового года в список праздников ООН теснее сплочает народы стран мира, интенсивно способствует межцивилизационной коммуникации и международным культурным обменам, а также активно демонстрирует плюрализм и толерантность - ценности, которым придерживается ООН.





По материалам газеты "Жэньминь жибао"