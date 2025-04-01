Чэнь Чжифэн: Стать достойным "конюхом" на пути "Один пояс, один путь"

Фото: На Шанхайской международной выставке станков посетители наблюдают за работой лазерного оборудования. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/У Сюэ

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28 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями международных деловых кругов в Доме народных собраний в Пекине. В мероприятии приняли участие более 40 председателей советов директоров и главных исполнительных директоров иностранных компаний, а также представители деловых ассоциаций, сообщает газета "Жэньминь Жибао".





Лидер Китая отметил, что предприятия с зарубежным капиталом являются важными участниками процесса китайской модернизации, реформ, открытости и инноваций, а также ее взаимосвязанности с миром и интеграции в экономическую глобализацию.





Китай был, остается и неизменно будет идеальным, безопасным и перспективным местом для иностранных инвестиций. Идти вместе с Китаем - значит идти навстречу возможностям, верить в Китай - значит верить в завтрашний день, и инвестировать в Китай - значит инвестировать в будущее", - подчеркнул Си Цзиньпин.





В последнее время в КНР состоялись крупные международные мероприятия, такие как Форум развития Китая-2025 на высоком уровне, ежегодное совещание Боаоского азиатского форума-2025 и инновационный форум "Чжунгуаньцунь-2025". Активное участие руководителей транснациональных корпораций в этих событиях наглядно демонстрирует уникальную ценность инновационного потенциала и открытости страны для мировой экономики.





Будучи основным драйвером роста мировой экономики, Китай, развивая модернизацию с китайской спецификой, одновременно способствует стабильности глобального развития. За первые два месяца этого года китайская экономика показала заметный подъем, второй по величине в мире потребительский рынок продолжил раскрывать свой потенциал, институциональное открытие экономики стабильно развивалось, при этом новые производительные силы ускоренно формировались, что привлекло все больше международного капитала. На фоне геополитической нестабильности, роста протекционизма и усиливающейся неопределенности в мировой экономике, "тепло", создаваемое высококачественным развитием китайской экономики, приобретает особую ценность.





Место проведения ежегодного инновационного форума Чжунгуаньцунь-2025. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Го Цзюньфэн





Китай с его обширным рыночным пространством, предсказуемой политикой и благоприятной средой для развития стал плодородной почвой для инвестиций и предпринимательства иностранных компаний. С начала года, начиная от обнародования плана действий по стабилизации иностранных инвестиций на 2025 год, включающего 20 конкретных мер, и заканчивая внесением предложений в Доклад о работе правительства КНР по усилению политики стабилизации внешней торговли, Китай продолжает работать над снижением барьеров для входа на рынок, соответствием высоким международным стандартам, повышением эффективности поддержки и созданием благоприятной бизнес-среды. Так страна активно предлагает миру возможности роста на своем огромном рынке.





Многие руководители транснациональных компаний заявили: "Широкие возможности и пространство для роста в Китае вдохновляют"; "Китайский рынок - это не "опция по выбору", а "обязательный пункт"". Этот консенсус воплощается в конкретные инвестиционные решения.





Транснациональные компании инвестируют в Китай не только ради производства, но и для проведения исследований и разработок, а китайские инновации стали важным фактором повышения конкурентоспособности международных компаний. К примеру, Mercedes-Benz инвестирует более 14 млрд юаней (1,93 млрд долл. США) в укрепление локальных исследовательских возможностей и дальнейшее развитие "умного производства" в Китае; фармацевтическая компания Eli Lilly and Company выбрала Пекин для создания своего первого инновационного инкубатора за пределами США, нацелившись на широкие перспективы, открываемые технологическими инновациями в КНР.





На 22-й Китайской международной выставке алкогольных напитков в городе Лучжоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) представители зарубежной алкогольной компании знакомят покупателей со своей продукцией. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ван Линь





Согласно недавнему исследованию аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, проведенному среди более ста руководителей транснациональных компаний, половина предприятий ожидает дальнейшего повышения значимости китайской инновационной экосистемы для своих глобальных стратегий. Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор французского продовольственного гиганта Danone, считает, что Китай представляет собой не только важный рынок, но и передовую инновационную экосистему в мире.





Мультилатерализм - неизбежный выбор для преодоления сложностей и вызовов, стоящих перед миром. Предприятия с иностранным капиталом, особенно транснациональные компании, играют ключевую роль в поддержании мирового экономического порядка и несут серьезную ответственность. В ответ на заявления некоторых стран о "разрыве экономических связей" Китай придерживается подлинного мультилатерализма, продвигает инклюзивную экономическую глобализацию, энергично участвует в глобальном экономическом управлении и стремится построить открытую мировую экономику.





По мнению руководителей транснациональных компаний, на фоне усиления протекционизма КНР продолжает расширять открытость, внося стабильность в мировую экономику и становясь оазисом определенности и привлекательным местом для инвестиций и предпринимательства. Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на принципах Всемирной торговой организации, активно адаптируется к международным высокостандартным экономическим и торговым правилам, содействует реализации преимуществ Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и развивает торговые связи с более чем 230 странами и регионами мира.





Китай готов сотрудничать с международным бизнес-сообществом для совместной поддержки многосторонней торговой системы, глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и среды открытого международного сотрудничества, способствуя развитию экономической глобализации в правильном направлении.





Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь Жибао"