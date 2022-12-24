23.12.2022, 14:28 1826
CMG представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Нового года по лунному календарю
Фото: кадр с видео
Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны, или Нового года по лунному календарю. Его транслируют ежегодно в канун торжества. В этот раз его покажут 21 января. Талисманом предстоящего концерта стал заяц Туюаньюань. Его создали с использованием методов анализа больших данных. Прототипом Туюаньюаня стала аньхойская пищуха - древнейший представитель зайцеобразных, живший 62 млн лет назад. К талисману Туюаньюань отсылает и логотип, специально разработанный для концерта. Также в нем угадывается написанный скорописью иероглиф "Мао", который с китайского переводится как "год Зайца или Кролика", сообщает CGTN.
новости по теме
19.12.2022, 12:17 7481
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадрс с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
17.12.2022, 11:43 14031
В КНР наметили приоритетные направления в экономической работе на 2023 год
Фото: Синьхуа
Пекин. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 16 декабря в Пекине прошло центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.
Выступая с речью на совещании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы в стране за 2022 год, проанализировал текущую экономическую ситуацию и дал установки по экономической работе на следующий год, сообщает "Синьхуа".
На заседании было отмечено, что в следующем году ожидается общее оживление и улучшение экономических показателей страны, для успешной экономической работы необходима твердая уверенность.
На встрече прозвучало требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и продолжать добиваться устойчивого прогресса при обеспечении стабильности экономики в следующем году.
Как было заявлено на заседании, реализация активной налогово-бюджетной и взвешенной кредитно-денежной политики будет продолжена в следующем году.
Одновременно с этим будут предприняты действия по усилению макроконтроля и координации различных политических мер, чтобы формировать синергию для высококачественного развития.
17.12.2022, 09:56 14656
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
10.12.2022, 22:54 24011
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
10.12.2022, 13:26 25611
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- В Поднебесной принимают меры для восстановления промышленной экономики;
- В Синьцзяне после вспышки коронавируса открылся один из лучших горнолыжных курортов страны;
- Военный корабль ВМС Китая принял участие в международном смотре флота в водах Бангладеш;
- Две большие панды попали в объективы видеокамер в Национальном природном заповеднике.
09.12.2022, 13:20 28551
Китай и Египет пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь"
Фото: russian.xinhuanet.com
Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в Эр-Рияде провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которой стороны пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.
Отметив, что Китай и Египет имеют общие взгляды и общие интересы, Си Цзиньпин заявил, что стороны должны объединить усилия для формирования китайско-египетского сообщества единой судьбы в новую эпоху, а также способствовать еще более масштабному развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
09.12.2022, 13:12 28961
Си Цзиньпин провел встречу с королем Саудовской Аравии
Фото: russian.news.cn
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг во второй половине дня по местному времени встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, сообщает Синьхуа.
Си Цзиньпин отметил, что очень рад спустя шесть лет снова оказаться в Саудовской Аравии. Он добавил, что хорошо помнит подробности своего прошлого визита в эту страну.
Я рад видеть, что достигнутый нами важный консенсус по развитию китайско-саудовских отношений в настоящее время превращается в осязаемые плоды сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, китайско-саудовское сотрудничество имеет широкие перспективы. Китай рассматривает Саудовскую Аравию как важную силу в многополярном мире и придает большое значение развитию с ней отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Си Цзиньпин указал, что Китай готов и дальше укреплять стратегическую коммуникацию с Саудовской Аравией, углублять сотрудничество в различных сферах, служить интересам двух стран в области развития, отстаивать мир и стабильность во всем мире.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд со своей стороны горячо приветствовал повторный визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, назвав незабываемым его успешный визит в 2016 году. Король сказал, что Саудовская Аравия и Китай добились позитивного прогресса в сопряжении своих стратегий и сотрудничестве в различных сферах. Стороны достигли важного консенсуса по многим вопросам, отметил король, подчеркнув, что интересы Китая также являются интересами Саудовской Аравии.
Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Китаем и готов совместными с Вами усилиями содействовать тому, чтобы саудовско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства постоянно развивались, принося пользу дружественным народам двух стран. Это также пойдет на пользу миру, стабильности и спокойствию как в регионе, так и во всем мире", - заявил король.
Главы двух государств подписали соглашение об отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Саудовской Аравией, а также договорились раз в два года проводить встречу глав государств поочередно в каждой из стран.
09.12.2022, 12:20 28591
Си Цзиньпин принял участие в торжественной церемонии встречи, проведенной наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: russian.xinhuanet.com
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Саудовскую Аравию с визитом, сегодня принял участие в торжественной церемонии встречи, которую от имени короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда устроил в королевском дворце в столице страны Эр-Рияде наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Синьхуа.
Автомобиль Си Цзиньпина в сопровождении эскорта на мотоциклах и лошадях подъехал к дворцу Аль-Ямама, где наследный принц Саудовской Аравии тепло встретил председателя КНР.
Руководители двух стран вошли в зал, где военный оркестр королевского дворца исполнил государственные гимны Китая и Саудовской Аравии.
В сопровождении наследного принца Си Цзиньпин обошел строй почетного караула, который самым торжественным образом приветствовал председателя КНР в соответствии с традиционным этикетом держания меча.
Читаемое
24.12.2022, 09:59В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 24.12.2022, 09:251961Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь 24.12.2022, 12:20791Названы участники военно-биологических проектов США 18.12.2022, 18:34130346В реанимации находятся пятеро детей, пострадавших в ДТП близ Актобе 18.12.2022, 09:59130226Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации 17.12.2022, 10:00128856В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 17.12.2022, 15:52127646Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 17.12.2022, 10:31ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями121571ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством199361В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34198516ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13197851В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33193776Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35190271Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?