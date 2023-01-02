Давайте вместе создадим следующие "золотые 30 лет" китайско-казахстанских отношений

Фото: Посольство КНР в РК

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Уходящему 2022 году было суждено оставить незабываемую страницу в истории китайско-казахстанских отношений. В течение этого года Китай и Казахстан под стратегическим руководством глав двух государств, не поддаваясь влияниям сложной международной обстановки, поддерживали друг друга и осуществляли тесное взаимосодействие. Обе стороны торжественно отмечали 30-летие установления дипломатических отношений, непрерывно укрепляли сотрудничество в различных областях, совместно противостояли различным вызовам, неуклонно продвигали двусторонние отношения по еще более зрелому и стабильному направлению. Было достигнуто много новых результатов и прорывов.





На протяжении года благодаря тесному взаимодействию лидеров двух государств наше политическое доверие продолжало расти. В начале года Президент Республики Казахстан К.К. Токаев посетил Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а в сентябре Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан. Главы государств успешно осуществили обмен визитами в очном режиме, вместе разработали план развития отношений, объявили о стратегической цели построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, и тем самым указали путь для качественного развития двусторонних отношений. Мы никогда не забудем, что Китай и Казахстан всегда оказывали друг другу поддержку в критические моменты, затрагивающие основные интересы и судьбу государств, демонстрируя своими действиями высокий уровень и специфику вечного всестороннего стратегического партнерства. После "январских событий" Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.К. Токаеву устное послание, выразив Казахстану решительную поддержку в защите своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Китай уважает путь развития, самостоятельно выбранный казахстанским народом, поддерживает его усилия по построению "Справедливого Казахстана", придает импульс реформам в Казахстане путем углубления двустороннего сотрудничества. В то же время, когда отдельные страны манипулируют такими вопросами, как право человека, Тайвань и Синьцзян, и пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая и сдержать его развитие, Казахстан всегда стоит на стороне справедливости и выступают за поддержку Китая. Буквально недавно успешно завершился 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Президент Казахстана К.К. Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах. Главы двух государств обменялись поздравлениями, что в очередной раз продемонстрировало твердую взаимную поддержку и решительное стремление к углублению дружбы и сотрудничества.





В течение года торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами значительно расширилось, показав положительные результаты. Согласно таможенной статистике Китая, за первые 11 месяцев этого года объем торговли между двумя странами достиг 28,22 млрд долларов США, увеличившись на 23,1%. Ожидается, что годовой объем двусторонней торговли превысит 30 млрд долларов США, тем самым будут досрочно достигнуты стратегические цели, поставленные главами двух государств. Китай прочно закрепился на позиции второго по величине торгового партнера Казахстана и второго по величине экспортного направления. В июне Казахстан стал второй страной, открывшей национальный павильон на платформе Alibaba. В настоящее время на данную площадку выведено уже более 200 казахстанских компаний, а их совокупный объем продаж достигает 168 млн долларов США. Особым спросом у китайских потребителей пользуются экологически чистые сельскохозяйственные продукты, такие как мука, мед, льняное семя и сухое верблюжье молоко. Не так давно делегация правительства СУАР посетила Казахстан и состоялась презентация по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между СУАР и Казахстаном, в ходе которой было достигнуто намерение о сотрудничестве на общую сумму около 1,37 млрд юаней. Плодотворные результаты дает сотрудничество в области производственных мощностей. Был введен в эксплуатацию Азиатский завод стальных труб, были подключены к сети ветроэнергетические установки в селе Шелек Алматинской области для выработки электроэнергии, Universal Energy выиграла тендеры на несколько проектов ветроэнергетики в Казахстане, что стало образцом международного сотрудничества в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути".





В течение года двусторонние культурно-гуманитарные обмены неуклонно развивались, и было много ярких и запоминающихся моментов. В начале года обе стороны совместно праздновали открытие зимней Олимпиады в Пекине. Рекламный ролик о зимних Олимпийских играх был показан на больших экранах на улицах города Алматы. На горнолыжном курорте "Шымбулак" состоялась презентация на тему Пекинской Олимпиады. Яркий выход казахстанской делегации на церемонии открытия стал популярным поисковым запросом в китайской сети. Зимние Олимпийские игры в Пекине стали большой площадкой для демонстрации братской дружбы между Китаем и Казахстаном. За прошедший год мы торжественно отмечали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Молодежные обмены, конкурсы рисунков, культурные выставки, песенные конкурсы, презентации новых книг, научные семинары, обмены между СМИ, презентации по туризму, кинопоказы и другие мероприятия проводились в разных городах обеих стран. Широко исполнялась песня "Наши тридцать лет", созданная совместно китайскими и казахстанскими студентами. Углубляется взаимопонимание между двумя народами, а концепция дружбы и сотрудничества прочно укоренилась в их сердцах. В этом году возобновилось прямое авиасообщение между двумя странами, а в скором времени откроются приграничные пункты пропуска, что благоприятствует передвижению людей. Стороны также провели тесные консультации по таким вопросам, как взаимное создание культурных центров и открытие мастерских имени Лубаня в Казахстане, стремясь создать более эффективную модель и более удобную платформу для двусторонних культурно-гуманитарных обменов.





Оглядываясь на прошедший год, мы твердо верим, что самый лучший способ сосуществования для Китая и Казахстана - это поддержка друг другу и взаимовыгодное сотрудничество. Если Китай и Казахстан будут действовать сплоченно, то путь к совместному процветанию и развитию двух стран будет еще шире и светлее. Первые 30 лет китайско-казахстанских отношений уже были записаны в историю, а последующие "золотые 30 лет" будут созданы нашими руками. Давайте будем дорожить каждой минутой, продолжим следовать за мечтой по намеченному пути и вместе создадим еще более прекрасное будущее двусторонних отношений.