Демонстрационная зона ШОС ускоренно формирует новую площадку для международного взаимодействия

Фото: Вид с высоты птичьего полета на международный выставочный центр Жемчужина ШОС. Фотоматериал/Чжао Тяньшо

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10 июня 2018 года на 18-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что правительство Китая поддерживает создание в Циндао демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - демонстрационная зона ШОС).





За последние 6 лет демонстрационная зона ШОС ускорила создание центров международной логистики, современной торговли, двустороннего инвестиционного сотрудничества и обмена в сфере бизнеса, туризма и культуры, а также торгово-экономического института Китай - ШОС, придав новый импульс углублению практического сотрудничества между странами ШОС.





В 2019 году, менее чем через год после того как Китай объявил о поддержке создания демонстрационной зоны ШОС в Циндао, Светлана Анатольевна из России открыла здесь торговую компанию. После официального запуска международного выставочного центра "Жемчужина ШОС" в Циндао в 2022 году она стала руководителем выставочной зоны российских национальных элементов в центре. По ее мнению, политические меры Китая привлекательны, китайский рынок чрезвычайно инклюзивен.





Мы разделяем здесь китайские возможности и растем вместе с демонстрационной зоной ШОС", - сказала россиянка.





За последние 5 лет совокупный объем импорта и экспорта демонстрационной зоны ШОС со странами ШОС достиг 21,34 млрд юаней (2,94 млрд долларов), среднегодовые темпы роста показателя составляют 70%.





В последние годы, фокусируясь на ключевых областях, таких как промышленный интернет и высокотехнологичное оборудование, демонстрационная зона ШОС активно расширяет промышленное сотрудничество с другими странами организации и государствами - участниками инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря чему были реализованы более 130 проектов с общим объемом инвестиций более 270 млрд юаней (37,14 млн долларов). Примерами выступают промышленный интернет-экологический парк Haier Kaos, индустриальный парк ветроэнергетического оборудования компании Shanghai electric и индустриальный парк аэрокосмической науки и технологий Шанхэ.





Центральная станция железнодорожной контейнерной компании CRIntermodal в Центре мультимодальных перевозок ШОС в Демонстрационной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал/Чэнь Цзуцзюнь





Демонстрационная зона ШОС также организовала более 400 международных мероприятий, включая второе совещание министров энергетики стран "Одного пояса, одного пути" и первый в истории форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству "Китай + пять стран Центральной Азии". Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что демонстрационная зона ШОС объединяет силы за счет расширения открытости и эффективно способствует региональному торгово-экономическому сотрудничеству в рамках ШОС.





В ноябре 2022 года была запущена комплексная сервисная платформа регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - комплексная сервисная платформа ШОС). Эта платформа стремится предоставить комплексные решения для торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Китая и других стран ШОС.





Комплексная сервисная платформа ШОС, впервые запущенная демонстрационной зоной ШОС, является одной из четырех специальных зон единого окна международной торговли Китая. На платформе зарегистрировано около 14 тысяч предприятий, общее количество таможенных деклараций составляет более 11 тысяч, а заявленная сумма превышает 100 млрд юаней (13,75 млрд долларов)", - сообщил Чи Юнсинь, директор отдела обслуживания предприятий Управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС.





28 апреля этого года первая партия автомобилей на новых источниках энергии выехала из автомобильного торгового центра международного хаба ШОС в центр мультимодальных перевозок ШОС, а затем была отправлена поездом в Таджикистан по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа. 20 июня поезд Китай-Европа, груженный чаем, автозапчастями и другими товарами, отправился из центра мультимодальных перевозок ШОС в Казахстан.





Центр мультимодальных перевозок ШОС был официально введен в эксплуатацию в июле 2018 года, после чего была создана интегрированная логистическая система, объединяющая морские, наземные, воздушные и железнодорожные перевозки. Через этот центр в Китай доставляются сельскохозяйственная продукция и хлопчатобумажная пряжа из стран Центральной Азии, а из Китая в Центральную Азию экспортируются бытовая техника, товары повседневного спроса и автомобили.





По словам Цзан Юаньци, директора отдела промышленного развития управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС, на сегодняшний день демонстрационная зона ШОС открыла 32 железнодорожных маршрута, соединяющих 54 города в 23 странах - участницах инициативы "Один пояс, один путь", включая страны ШОС. Всего было отправлено более 3200 поездов Китай-Европа.





Демонстрационная зона ШОС также установила партнерские отношения с 20 международными портовыми городами и совместно с 40 промышленными парками инициировала создание альянса промышленных парков Китай - ШОС.





В последние годы в демонстрационной зоне ШОС были реализованы многочисленные проекты гуманитарных обменов и сотрудничества, инициированные Китаем с участием всех сторон. Результаты этого сотрудничества приносят пользу народам всех стран региона.





13 января 2022 года в Циндао официально начал работу торгово-экономический институт Китай-ШОС. Согласно заявлению заместителя директора института Чжан Сяоянь, по состоянию на май 2024 года институт провел 207 различных учебных курсов, таких как курсы по подготовке кадров для зарубежных стран, бизнес-обучение и языковые курсы, которые посетили более 15 тысяч человек из стран-членов ШОС и государств-участников "Одного пояса, одного пути".





Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юй Ичунь, Цуй Ци