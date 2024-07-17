16.07.2024, 12:14 4536

Демонстрационная зона ШОС ускоренно формирует новую площадку для международного взаимодействия

Демонстрационная зона ШОС ускоренно формирует новую площадку для международного взаимодействия
Фото: Вид с высоты птичьего полета на международный выставочный центр Жемчужина ШОС. Фотоматериал/Чжао Тяньшо
10 июня 2018 года на 18-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что правительство Китая поддерживает создание в Циндао демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - демонстрационная зона ШОС).

За последние 6 лет демонстрационная зона ШОС ускорила создание центров международной логистики, современной торговли, двустороннего инвестиционного сотрудничества и обмена в сфере бизнеса, туризма и культуры, а также торгово-экономического института Китай - ШОС, придав новый импульс углублению практического сотрудничества между странами ШОС.

В 2019 году, менее чем через год после того как Китай объявил о поддержке создания демонстрационной зоны ШОС в Циндао, Светлана Анатольевна из России открыла здесь торговую компанию. После официального запуска международного выставочного центра "Жемчужина ШОС" в Циндао в 2022 году она стала руководителем выставочной зоны российских национальных элементов в центре. По ее мнению, политические меры Китая привлекательны, китайский рынок чрезвычайно инклюзивен.

Мы разделяем здесь китайские возможности и растем вместе с демонстрационной зоной ШОС", - сказала россиянка.


За последние 5 лет совокупный объем импорта и экспорта демонстрационной зоны ШОС со странами ШОС достиг 21,34 млрд юаней (2,94 млрд долларов), среднегодовые темпы роста показателя составляют 70%.

В последние годы, фокусируясь на ключевых областях, таких как промышленный интернет и высокотехнологичное оборудование, демонстрационная зона ШОС активно расширяет промышленное сотрудничество с другими странами организации и государствами - участниками инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря чему были реализованы более 130 проектов с общим объемом инвестиций более 270 млрд юаней (37,14 млн долларов). Примерами выступают промышленный интернет-экологический парк Haier Kaos, индустриальный парк ветроэнергетического оборудования компании Shanghai electric и индустриальный парк аэрокосмической науки и технологий Шанхэ.

Центральная станция железнодорожной контейнерной компании CRIntermodal в Центре мультимодальных перевозок ШОС в Демонстрационной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал/Чэнь Цзуцзюнь

Демонстрационная зона ШОС также организовала более 400 международных мероприятий, включая второе совещание министров энергетики стран "Одного пояса, одного пути" и первый в истории форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству "Китай + пять стран Центральной Азии". Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что демонстрационная зона ШОС объединяет силы за счет расширения открытости и эффективно способствует региональному торгово-экономическому сотрудничеству в рамках ШОС.

В ноябре 2022 года была запущена комплексная сервисная платформа регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - комплексная сервисная платформа ШОС). Эта платформа стремится предоставить комплексные решения для торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Китая и других стран ШОС.

Комплексная сервисная платформа ШОС, впервые запущенная демонстрационной зоной ШОС, является одной из четырех специальных зон единого окна международной торговли Китая. На платформе зарегистрировано около 14 тысяч предприятий, общее количество таможенных деклараций составляет более 11 тысяч, а заявленная сумма превышает 100 млрд юаней (13,75 млрд долларов)", - сообщил Чи Юнсинь, директор отдела обслуживания предприятий Управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС.


28 апреля этого года первая партия автомобилей на новых источниках энергии выехала из автомобильного торгового центра международного хаба ШОС в центр мультимодальных перевозок ШОС, а затем была отправлена поездом в Таджикистан по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа. 20 июня поезд Китай-Европа, груженный чаем, автозапчастями и другими товарами, отправился из центра мультимодальных перевозок ШОС в Казахстан.

Центр мультимодальных перевозок ШОС был официально введен в эксплуатацию в июле 2018 года, после чего была создана интегрированная логистическая система, объединяющая морские, наземные, воздушные и железнодорожные перевозки. Через этот центр в Китай доставляются сельскохозяйственная продукция и хлопчатобумажная пряжа из стран Центральной Азии, а из Китая в Центральную Азию экспортируются бытовая техника, товары повседневного спроса и автомобили.

По словам Цзан Юаньци, директора отдела промышленного развития управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС, на сегодняшний день демонстрационная зона ШОС открыла 32 железнодорожных маршрута, соединяющих 54 города в 23 странах - участницах инициативы "Один пояс, один путь", включая страны ШОС. Всего было отправлено более 3200 поездов Китай-Европа.

Демонстрационная зона ШОС также установила партнерские отношения с 20 международными портовыми городами и совместно с 40 промышленными парками инициировала создание альянса промышленных парков Китай - ШОС.

В последние годы в демонстрационной зоне ШОС были реализованы многочисленные проекты гуманитарных обменов и сотрудничества, инициированные Китаем с участием всех сторон. Результаты этого сотрудничества приносят пользу народам всех стран региона.

13 января 2022 года в Циндао официально начал работу торгово-экономический институт Китай-ШОС. Согласно заявлению заместителя директора института Чжан Сяоянь, по состоянию на май 2024 года институт провел 207 различных учебных курсов, таких как курсы по подготовке кадров для зарубежных стран, бизнес-обучение и языковые курсы, которые посетили более 15 тысяч человек из стран-членов ШОС и государств-участников "Одного пояса, одного пути".

Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юй Ичунь, Цуй Ци
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

17.07.2024, 07:30 2291

На Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем

На Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем
Фото: В контейнерном терминале порта Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) ведутся погрузочно-разгрузочные работы. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Тан Цзянькай
Более 80% мировой торговли осуществляется посредством морского транспорта, который является жизненно важной артерией для глобальной торговли товарами.

Согласно аналитическому отчету о работе китайских портов на 2024 год (далее - Отчет), недавно опубликованному институтом транспортного планирования и исследований министерства транспорта КНР, в 2023 году на Китай пришлось 30,1% от общего объема мировой торговли, реализованной морским путем. Данный показатель вырос на 2,2 пункта по сравнению с предыдущим годом. Благодаря таким факторам, как оживление внешней торговли и реструктуризация глобальной торговой системы, объем морских перевозок грузов внешней торговли Китая стремительно вырос. Грузооборот прибрежных портов страны достиг 4,96 млрд тонн, увеличившись на 9,6% в годовом выражении.

Контейнеры, уголь, металлические руды, строительные материалы и нефтепродукты являются пятью основными категориями грузов в прибрежных портах Китая. В 2023 году грузооборот этих товаров составил 84% от общего грузооборота прибрежных портов. При этом значительно вырос грузооборот импортного угля и сырой нефти и грузооборот импортной железной руды оставался на высоком уровне.

Наряду с быстрым ростом объемов структура морских перевозок грузов внешней торговли также постоянно оптимизируется. В 2023 году доля контейнерных перевозок в объеме морских перевозок грузов внешней торговли Китая достигла 23,3%, увеличившись на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим годом и сохранив тенденцию к ежегодному росту. Сегодня благодаря постоянному совершенствованию таможенных услуг в крупных прибрежных портах Китая все более удобными становятся трансграничные перевозки грузов в контейнерах, включая мелкие товары из города Иу (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), товары для чемпионата Европы по футболу 2024 и электромобили.

На океанский ролкер, пришвартовавшийся у пристани компании Дунфан ганъу при портовой компании Lianyungang Port в городском округе Ляньюньган провинции Цзянсу (Восточный Китай), загружаются автомобили, предназначенные для экспорта. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Чунь

В порту Иу таможня открыла специальное окно для чемпионата Европы по футболу. Процесс таможенного оформления реализован по принципу "одного клика", подавляющее большинство экспортных товаров проверяется компьютером и выпускается "мгновенно". Интеллектуальное оборудование, установленное на Западном вокзале Иу, позволяет автоматически принимать контейнеры и проводить проверку без их открытия. В порту Нинбо-Чжоушань таможня Нинбо использует технологию блокчейн для хранения данных и отслеживания грузов, повышая эффективность таможенного оформления массовых грузов. Это позволило увеличить эффективность погрузки контейнеров с электромобилями со 180 штук до более чем 1000 в день.　

Если морские перевозки - это "главная артерия" внешней торговли Китая, то порты - важные органы, соединяющие эту "артерию".

В порту Жичжао провинции Шаньдун (Восточный Китай) железная дорога тянется на запад, проходит через КПП Алашанькоу в Синьцзяне (Северо-Западный Китай) и Казахстан, а затем через Россию, Беларусь, Польшу и Германию достигает порта Роттердам в Нидерландах. Общая протяженность маршрута составляет более 10 тысяч км. Недавно порт Жичжао получил разрешение на осуществление международных комбинированных транзитных грузовых перевозок. Это означает, что доставляемые по морю в порт Жичжао грузы со всего мира теперь могут напрямую отправляться отсюда по железной дороге в Монголию, Россию, Северную Корею, Вьетнам и страны Центральной Азии.　

Грузооборот стремительно растет в ключевых прибрежных портах Китая, в том числе портах в Бохайском заливе, регионах дельт рек Янцзы и Чжуцзян, а также Тонкинском заливе. Годовой прирост грузооборота ряда портов превышает 10%.

Согласно Отчету, в 2023 году в Китае насчитывалось 23 прибрежных порта с годовым грузооборотом свыше 200 млн тонн. Среди них лидирует порт Нинбо-Чжоушань с показателем грузооборота 1,32 млрд тонн.

В порту Шидаосинь города Жунчэн (провинция Шаньдун, Восточный Китай) несколько иностранных грузовых судов, загруженных контейнерами, готовятся к отправке. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ли Синьцзюнь

Внушительный грузооборот говорит о постоянно совершенствующейся системе обеспечения морской навигации в прибрежных портах Китая. Страна создала крупнейший в мире механизм обеспечения безопасности мореплавания. По данным министерства транспорта КНР, с 2013 по 2023 год количество береговых навигационных знаков в Китае выросло на 68,8%, достигнув 20,6 тыс. Все они оснащены функцией дистанционного измерения и управления на базе спутниковой навигационной системы "Бэйдоу". Произошел переход к полному применению электронных морских карт, которые публикуются онлайн и обновляются в реальном режиме времени. В 2023 году было выпущено 4,92 млн электронных морских карт прибрежных районов КНР.

Параллельно Китай построил прибрежную наземную систему усиления сигналов "Бэйдоу", охватывающую 23 станции слежения за спутником и 75 постоянно действующих базовых станций. Эта система обеспечивает навигацию с точностью до сантиметра. Была создана сеть безопасной связи на воде, являющаяся частью глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания. В стране также активно внедряются технологии 4G/5G и спутниковой связи, постоянно повышается пропускная способность системы спутниковой широкополосной связи.

Согласно прогнозу Отчета, сохранится устойчивый рост грузооборота прибрежных портов Китая и объема морских перевозок грузов внешней торговли. Ожидается, что в 2024 году грузооборот во внешней торговле в прибрежных портах страны достигнет около 5,1 млрд тонн, годовой прирост составит около 3,2%.

Заместитель директора Научно-исследовательского института водного транспорта при Министерстве транспорта КНР Ли Цин полагает, что в долгосрочной перспективе в морских портах и в судоходстве необходимо ускорить внедрение таких технологий, как искусственный интеллект, 5G и "Большие данные". Это позволит создать интенсивные и эффективные портовые хабы, способствовать цифровой, интеллектуальной и экологичной модернизации прибрежных портов, а также повысить их комплексный потенциал.

Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэньчжэн
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

04.07.2024, 16:36 13436

Си Цзиньпин объясняет "сотрудничество" с помощью казахской пословицы

Си Цзиньпин объясняет "сотрудничество" с помощью казахской пословицы
Фото: Информационная компания Урумчи

Где есть единство, там будет и счастье".


В июне 2017 года на 17-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане председатель Си Цзиньпин процитировал эту казахскую пословицу, подчеркнув важность сплоченности и сотрудничества среди стран - членов ШОС, сообщает Информационная компания Урумчи.

Прошло семь лет, и теперь саммит ШОС снова проходит в Астане. Как этот международный орган, представляющий половину населения мира и четверть мировой экономики, может принести дух единства и поиск пути к счастью в нынешний период глобальных изменений и беспорядков, остается под пристальным вниманием.

ШОС была основана в 2001 году. В июне того года в Шанхае был официально создан первый межправительственный международный орган, названный в честь китайского города - Шанхайская организация сотрудничества.

На протяжении более 20 лет ШОС, изначально сосредоточившись на координации по вопросам безопасности среди стран-членов, расширила свою деятельность в сферы экономики, культуры и других областей. В настоящее время ШОС включает девять полноправных членов, три страны-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, охватывая Азию, Европу и Африку. Это самый обширный по территории и населению региональный комплексный орган в мире.

Информационная компания Урумчи

ШОС развивалась в условиях многочисленных международных и региональных вызовов.

С этими вызовами ни одна страна не может справиться в одиночку. Мы должны укреплять сотрудничество и объединяться", - отметил председатель Си Цзиньпин, впервые участвуя в саммите ШОС в 2013 году.


За последние десятилетия мир претерпел значительные изменения, локальные конфликты и нестабильность стали частым явлением, а глобальные проблемы обострились. На саммитах ШОС Си Цзиньпин выражал позицию Китая, выдвигал китайские предложения и способствовал укреплению сплоченности внутри ШОС, внося стабильность и позитив в неспокойный и меняющийся мир.

Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к общему развитию - "Шанхайский дух" стал основой существования и развития ШОС и представляет направление развития международных отношений в современном мире. Несмотря на новые проявления унилатерализма, торгового протекционизма и антиглобализационных тенденций, мир как "глобальная деревня" все больше увязывает интересы стран, делая сотрудничество и совместный выигрыш неизбежными. Единство или разделение? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова стоят перед нами. Мой ответ таков: стремление народов к лучшей жизни - это наша цель, и тренд времени - это мир, развитие, сотрудничество и совместный выигрыш, которые невозможно остановить", - подчеркнул Си Цзиньпин.


Страны ШОС имеют общие границы и взаимные интересы. В последние годы благодаря инициативе "Пояс и путь" торговые и инвестиционные потоки между странами-членами ШОС значительно возросли.

Проезжающие поезда "Китай-Европа" перевозят китайские товары через Казахстан в Центральную Азию и Европу, а казахстанское сырье и товары доставляются в логистическую базу сотрудничества между Китаем и Казахстаном в Ляньюнгане, откуда они отправляются в обширный Тихоокеанский регион.

Информационная компания Урумчи

Это повседневная реальность двусторонней логистики между Китаем и Казахстаном и пример практического сотрудничества в рамках ШОС, которое приносит ощутимые результаты населению стран-членов.

После нынешнего саммита в Астане Китай станет председателем ШОС на период 2024-2025 годов, что является возвращением Китая на эту позицию спустя семь лет.

На саммите ШОС в Циндао шесть лет назад Си Цзиньпин сказал: "Сегодня мир полон надежд, но также сталкивается с вызовами. Наше будущее яркое, но путь вперед не будет легким. Мы должны продолжать продвигать "шанхайский дух", чтобы решать проблемы нашего времени и преодолевать риски и вызовы".

Решение проблем нашего времени и преодоление рисков и вызовов - это и есть современная ценность и мировое значение ШОС.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.07.2024, 07:29 17366

Торжественное открытие 8-й выставки "Китай - Евразия"

Впечатляющие моменты на стенде Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC)
Торжественное открытие 8-й выставки "Китай - Евразия"
Фото: Информационная компания Урумчи
26 июня в городе Урумчи открылась 8-я выставка "Китай - Евразия", организованная совместно Министерством коммерции КНР, Министерством иностранных дел КНР, Китайским советом по содействию международной торговле и народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В выставке приняли участие известные предприятия из 48 стран и регионов, а также представители международных организаций, представив миру своеобразную продукцию, новейшие технологии и имидж брендов, сообщает Информационная компания Урумчи.

Посетители смотрят на макет реконструкции и расширения аэропорта города Урумчи/Информационная компания Урумчи

Впервые на выставке была организована тематическая выставочная зона для строительной отрасли. Посетители познакомились с презентационными материалами на стенде Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC), которое реализует проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи. Особое внимание посетителей привлек макет нового аэропорта в масштабе 1:500, который позволил им оценить дизайн проекта и представить себе будущие полеты по стране и даже по всему миру через терминал Т4 аэропорта Урумчи.

Посетители смотрят на макет центрального делового района новой административной столицы Египта/Информационная компания Урумчи

На выставке Восьмым инженерным подразделением Китайской строительной корпорации (CSCEC) было создано пять разделов всесторонней и глубокой демонстрации основных проектов подразделения с помощью иллюстрации, макета и видео. Из них самые приоритетные - это проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи, проект строительства центрального делового района новой административной столицы Египта и многое другое, а также интеллектуальная производственная система "Тяньгун кайу". Выставка в полной мере продемонстрировала яркую практику Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC) по содействию созданию сообщества общей судьбы человечества и расширению пространства счастья с помощью китайских решений, китайской скорости и китайской мудрости для всего мира.

Стенд Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации/Информационная компания Урумчи

Стенд Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации/Информационная компания Урумчи

Эта выставка предоставляет нам отличную платформу для демонстрации нашей возможности и инновационных достижений всему миру. Мы представляем свой опыт, накопленный в стране и за рубежом в области освоения городских территорий, зеленого строительства, интеллектуального строительства и интеллектуальной эксплуатации. Мы надеемся, что благодаря этой выставке больше людей узнает о выдающемся вкладе нашего подразделения в отрасль строительства. На следующем этапе мы с полной отдачей и со всей мерой ответственности за свою работу сосредоточимся на инновационном развитии, будучи основной опорой и "визиткой" высококачественного развития корпорации", - заявил Чэнь Сибинь, заместитель директора департамента корпоративной культуры Северо-Западной компании Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной компании (CSCEC).


Информационная компания Урумчи

В рамках выставки был проведен семинар "Китай - Центральная Азия" по городскому строительству и архитектуре. На семинаре Восьмое инженерное подразделение Китайской строительной корпорации (CSCEC) ознакомило участников с преимуществами развития, научно-техническими силами и последними достижениями корпорации в процессе содействия высококачественному развитию Синьцзяна, что укрепило сотрудничество и обмен между Китаем и странами Центральной Азии в таких областях, как строительные технологии, стандарты и т.д.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

02.07.2024, 14:41 19151

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в международный аэропорт Астаны 2 июля

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в международный аэропорт Астаны 2 июля
Фото: Акорда
Очень рад по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева посетить прекрасный Казахстан с визитом и принять участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. От имени китайского правительства и народа выражаю Президенту Касым-Жомарту Токаеву и дружественному казахстанскому народу искренний привет и наилучшие пожелания.

Дружба между Китаем и Казахстаном уходит корнями в далекое прошлое. Еще 2000 лет назад Великий шелковый путь тесно нас связал, положил начало дружеским контактам между нашими странами. За 32 года с момента установления дипломатических связей китайско-казахстанские отношения выдержали испытания временем и международной турбулентностью, получили уникальный статус вечного всестороннего стратегического партнерства. Многовековая дружба наших стран позволяет создать образец отношений между соседями в духе взаимной помощи, обоюдной выгоды и совместного процветания.

11 лет назад я в Казахстане впервые объявил инициативу о совместном строительстве Экономического пояса шелкового пути, в рамках которой наши страны ведут плодотворное сотрудничество, о чем свидетельствует рекордный объем торгово-экономической кооперации, яркие моменты культурно-гуманитарных обменов и эффективное взаимодействие на международной арене. Все это не только пошло на пользу благосостоянию наших народов, но и послужило стабилизирующим и конструктивным фактором в международной и региональной обстановке.

В ходе предстоящего визита буду с Президентом Касым-Жомартом Токаевым обстоятельно обмениваться мнениями по развитию двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества, по международной и региональной повестке, представляющей общий интерес, намечать новые планы для дальнейшего развития вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана.

Ожидаю возможности на полях Астанинского саммита ШОС обсуждать с партнерами перспективы нашей Организации и развитие сотрудничество в интересах новых достижений ШОС как весомой многосторонней площадки.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

07.06.2024, 11:55 42926

AliPay+: социальная ответственность техногенного гиганта

AliPay+: социальная ответственность техногенного гиганта
Фото: pymnts.com
Делегация ведущих казахстанских СМИ посетила в городе Ханчжоу штаб-квартиру оператора крупнейшей платежной системы в мире Alipay - корпорации Ant Group. Журналистов поразил уровень не столько технологического развития компании - в этом никто не сомневался, сколько ее уровень социальной ответственности.

В данное время предприятие проводит масштабную программу Ant Forest. В ее рамках корпорация организует работы по озеленению пустынь, в ходе которых уже было посажено 475 млн деревьев и кустарников - всего более 20 видов. Наиболее популярные породы - различные виды саксаула (Haloxylon). Инициатива покрывает всю территорию КНР, есть планы ее экспансии за границу.

Усилия Ant Group в борьбе за экологию не мешают финансовым успехам компании: "быстрые платежи", оплата через сканирование двоичных и штрих-кодов, лица и даже линий на руке - все новые и новые продукты разработчика делают жизнь рядовых китайцев все комфортнее, а реализацию бизнес-стратегий - все проще. На сегодня количество пользователей Ant Group уже перевалило за миллиард человек и 80 млн предприятий. Выходит хайтек-гигант и за границу. Число банков-партнеров Ant Group достигло 25. Такая активность стала мощным триггером развития розничной торговли в разных странах.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.06.2024, 08:36 50566

Порт Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян

Порт Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян

Порт Нинбо-Чжоушань ориентирован на оживленные основные морские пути Тихого океана и является частью динамичной экономической зоны дельты реки Янцзы на материковой части Китая. Являясь идеальным связующим звеном для морских перевозок в крупнейшие порты на всех континентах, по состоянию на конец 2023 года порт установил судоходные связи с более чем 600 портами в более чем 200 странах и регионах.

В его распоряжении обширная сеть из более чем 300 маршрутов контейнерных перевозок. По 130 маршрутам в страны "Пояса и пути" порт совершает в среднем более 5600 рейсов в год, а объем грузов превышает 14 миллионов TEU.

В порту зарегистрировано более 28 000 грузовых автомобилей для въезда и выезда, при этом почти 49 000 сертифицированных водителей грузовиков имеют право доступа в порт, из которых 32 000 водителей грузовиков продолжают работать. Три основные терминальные зоны порта - Чжэньхай, Бэйлунь и Чжуаньшань - в совокупности могут похвастаться пропускной способностью в 2 миллиона TEU в год.

Порт наладил 100 интермодальных железнодорожных и морских маршрутов, охватывающих 16 китайских провинций и муниципалитетов, а также 65 городов префектурного уровня. Эта обширная сеть образует три ключевых логистических коридора, эффективно соединяющих исторический Шелковый путь, экономический пояс реки Янцзы и магистраль Шанхай - Куньмин. Железная дорога расширяет свое присутствие в Центральной Азии, Восточной Европе и за ее пределами. В 2023 году порт выполнил интермодальные операции на общую сумму 1,65 миллиона TEU - замечательное достижение для прибрежных портов Китая, обеспечившее ему выдающееся положение на национальном уровне.

Порт Нинбо-Чжоушань через компанию Ningbo Ocean Shipping Co, Ltd сотрудничает с другими китайскими и международными судоходными компаниями для обслуживания 52 внутренних торговых маршрутов. Эти маршруты соединяют северные и южные порты Чжэцзяна, обеспечивая при этом связь с основными прибрежными портами Китая. Эта всеобъемлющая сеть предоставляет свои услуги многочисленным провинциям и муниципалитетам, расположенным вдоль экономического пояса реки Янцзы.

Кроме того, порт продолжает расширять свою интермодальную сеть "река - море", охватывающую более 40 пунктов на реке Янцзы, Большом канале Пекин - Ханчжоу, реке Хуай и внутренних водных путях провинции Чжэцзян. В частности, был создан интермодальный канал "река - море" "Речной порт - порт Цзясин Чжапу - порт Нинбо-Чжоушань". В 2023 году объем перевалки грузов по сети "река - море" в порту превысил 9,5 млн TEU, что составило более 279% от общего объема перевалки.

9 ноября 2016 года основные портовые зоны порта Нинбо-Чжоушань, включая Дакси, Чжуаньшань, Мэйшань, Бэйлунь, Чжэньхай, а также аэропорт Нинбо, успешно прошли оценку экспертной группы Всемирной организации здравоохранения. Они были аккредитованы в качестве международных портов здравоохранения как ВОЗ, так и главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Это достижение означает, что все международные порты имеют статус международных центров здравоохранения. А аэропорты Нинбо в настоящее время получили статус международных центров здравоохранения, что делает Нинбо первым городом в Китае, получившим это звание.

Проект порта Нинбо-Чжоушань "Преобразование нефти в электроэнергию", в котором задействовано более 220 портальных кранов, является самым масштабным проектом такого рода в портовом секторе Китая. Это преобразование привело к ежегодной экономии энергии примерно на 15 000 тонн стандартного угля и сокращению примерно на 38 000 тонн выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Это способствует внедрению экологически чистого транспорта, работающего на энергии транспортных средств, постепенно выводя из эксплуатации традиционные контейнеровозы, работающие на дизельном топливе. Постепенное расширение использования контейнеровозов, работающих на электрическом и водородном топливе, выводит порт Нинбо-Чжоушань на первое место среди крупнейших портов страны по внедрению экологически чистых транспортных средств.

Порт Нинбо-Чжоушань может похвастаться самым большим количеством и широким распределением береговых линий электропитания для судов в Китае. Он обслуживает наибольшее количество судозаходов с использованием береговой энергии и обеспечивает наиболее благоприятные результаты использования. В настоящее время в районе порта установлено 147 береговых электростанций, которые ежегодно обслуживают около 12 000 судозаходов.

Совокупный объем беспошлинной бункеровки СПГ для судов, совершающих международные рейсы, в порту Нинбо-Чжоушань превысил десятки тысяч тонн. Этот порт является одним из немногих в мире, оборудованных для бункеровки судов, будущие цели которого заключаются в получении сжиженного природного газа, запуск первой в Китае бункеровочной установки на биотопливе и ускорение технико-экономического обоснования бункеровки экологически чистым метанолом.



Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПортКитай
02.06.2024, 12:43 53756

Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров  

Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров
Фото: kitau.ru
Иу - город в провинции Чжэцзян, который до появления интернет-торговли называли "крупнейшим товарным рынком Китая". Сегодня Иу считается самым крупным центром распределения товаров в мире, пользуясь признанием даже таких авторитетных международных организаций, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.

В Китае Иу называют одним из лучших мест для шопинга наряду с Шанхаем и Гонконгом. Выгодное отличие от последних двух городов заключается в том, что на рынках Иу можно приобрести все что угодно по низким оптовым ценам. Это обусловлено тем, что в Иу располагаются несколько десятков тысяч заводов и производственных цехов.

Рынок Футьен - главная достопримечательность города - специализируется на оптовых продажах мелких товаров, таких как сувениры, бижутерия, ювелирные украшения, аксессуары, фурнитура, игрушки и подарки, товары широкого потребления, бытовые товары, ткани и материалы. С каждым годом ассортимент представленной продукции растет, привлекая оптовых клиентов из других китайских городов-конкурентов.



На протяжении почти 10 лет в рамках инициативы "Один пояс, один путь" курсируют грузовые поезда Иу - Синьцзян - Европа. Маршрут берет начало в городе Иу и следует до столицы Испании города Мадрида. Это единственное направление в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, эксплуатируемое частным предприятием Tianmeng.

Грузовой поезд Китай - Европа отправился из Иу 18 ноября 2014 года, прошел через порт Алашанькоу в Синьцзяне, через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию продолжительностью пути в 21 день. Итоговое прибытие поезда было в Мадрид, столицу Испании. Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет 13 052 километра. Этот грузовой поезд находится в центре внимания стратегии "Один пояс и один путь" и укрепляет связь между восточным побережьем Китая, Центральной Азией и Европой.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:поездгрузоперевозкиКитай
01.06.2024, 18:59 56591

В Китае культивируют экологические деревни

В Китае культивируют экологические деревни
Фото: пресс-служба правительства провинции Чжэцзян
В Китайской Народной Республике культивируют экологические деревни, сообщает пресс-служба правительства провинции Чжэцзян.

Уезд Аньцзи расположен на северо-западе провинции Чжэцзян и расположен в географическом центре дельты реки Янцзы. Здесь есть семь гор, вода и поля. Это родной город мастера искусств У Чаншо. Уезд Анжи был основан в 185 году нашей эры. Название уезда взято из "Ань Ци Си" из "Книги песен", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что на протяжении многих лет Анжи Чжун реализовал концепцию, согласно которой зеленые воды и красочные горы являются ценными активами, и исследовал путь зеленого развития, который сочетает в себе экологическую красоту, процветающую промышленность и процветание людей.

Деревня Луцзя расположена на северо-востоке уезда Анжи. В 2023 году коллективный экономический доход на уровне деревни составил 6,9 миллиона юаней, а доход на душу населения превысил 50 000 юаней. В 2011 году комитет деревни запустил проект строительства красивой сельской местности и исследовал путь создания и управления инновациями в красивой сельской местности, используя 18 уникальных ферм в качестве точки развития и бизнес-модель "компания + деревня + семейная ферма", - проинформировали в пресс-службе.



Кроме того, была открыта первая в Китае агломерация и демонстрационная зона семейных ферм.

С 2023 года Lujia Village сосредоточила свое внимание на цели создания "предпочтительного места для сельского предпринимательства" и продолжила усиливать агломерационный эффект бренда сельскохозяйственного предпринимательства Lujia, создавая офисные помещения, жилые помещения, пространства для социальных развлечений, помещения для промышленных инкубаторов, коммерческие помещения", - заявили в правительстве провинции Чжэцзян.


Также подчеркивается, что красивое сельское строительство Юцуна и строительство экологической цивилизации занимают лидирующие места на уровне провинции и даже Китая.

Это лучшая туристическая деревня Всемирной туристической организации ООН", - добавили в пресс-службе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РазвитиеэкологияКитай

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?

      Архив опросов