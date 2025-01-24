Экономика Китая продолжает придавать новый импульс мировому развитию - посол КНР в РК Хань Чуньлинь

Фото: Посольство КНР в РК

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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь в своей статье отметил, что в 2024 году экономика Китая, несмотря на трудности, сохранила общую стабильность и добилась устойчивого прогресса, демонстрируя новые успехи в качественном развитии. По его словам, основные цели и задачи экономического и социального развития были успешно выполнены, достигнуто эффективное улучшение качества и разумный рост количества. Экономика Китая продолжает служить "якорем стабильности" и "источником силы" для мировой экономики.





Во-первых, китайская экономика поступательно двигается при сохранении стабильности, демонстрируя высокую стрессоустойчивость. В 2024 году восстановление мировой экономики замедлялось, а неопределенность и нестабильность переплетались. Китайское правительство активизировало свои усилия по запуску пакет дополнительных мер политики, и китайская экономика продемонстрировала сильную устойчивость и жизнеспособность, достигнув устойчивого прогресса и высококачественного развития. ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении до 134,9 трлн юаней в 2024 году, впервые преодолев отметку в 130 трлн юаней, заняв второе место в мире. Вклад китайской экономики в мировой рынок по-прежнему составляет около 30%, что делает Китай крупнейшей движущей силой мирового экономического роста. В 2024 году объем производства зерна в Китае достигнет рекордного уровня - 700 миллионов тонн. Располагаемый доход на душу населения увеличился на 5,1% в реальном выражении, а общенациональный уровень безработицы в городах снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом", - отметил дипломат.





Во-вторых, научно-технологические инновации продолжительно набирают обороты, придавая новый импульс. В 2024 году Китай поднялся на 11-е место в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2024", став единственной страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-30 рейтинга. Кроме того, Китай является одной из экономик с самым быстрым ростом инноваций за последние 10 лет, а также страной с наибольшим числом кластеров инноваций в области науки и технологий. Bloomberg прогнозирует, что высокотехнологичная промышленность Китая составит 19% ВВП в 2026 году по сравнению с 11% в 2018 году. Если включить такую "новую тройку", как новые энергетические транспортные средства, литиевые батареи и фотоэлектрические продукты, эта пропорция к 2026 году составит до 23%. 13 из 22 новых "фабрик-маяков" находятся в Китае.





В-третьих, зеленая трансформация осуществляется умеренными темпами, проявляя комплексную мощь государства. Китай активно развивает экологически чистые и низкоуглеродные отрасли промышленности, создав крупнейшую и наиболее полную в мире цепочку новой энергетической промышленности. Китай обеспечивает 70% фотоэлектрических модулей и 60% ветроэнергетического оборудования для всего мира и занимает первое место в мире по производству фотоэлектрических модулей уже 16 лет подряд. Экспорт фотоэлектрической продукции Китая превышает 200 миллиардов юаней в течение четырех лет подряд. В 2024 году экспорт ветровых турбин увеличился на 71,9%. В 2024 году было экспортировано 3,91 млрд литиевых батарей, что является рекордным показателем. Производство новых энергетических транспортных средств в Китае продолжает стремительно развиваться: впервые годовой объем производства превысил 10 миллионов единиц, а доля на мировом рынке новых энергетических транспортных средств достигла 76%.





В-четвертых, потребительский рынок постепенно восстанавливается, раскрывая огромный потенциал экономического роста. Огромный потребительский рынок, насчитывающий 1,4 млрд человек, продолжает высвобождать "потенциал" внутреннего спроса, становясь огромной "движущей силой" экономического развития Китая. В 2024 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достигло 48,8 триллиона юаней, увеличившись в годовом исчислении на 3,5%. Китай проводит Китайское международное импортное ЭКСПО уже семь лет подряд, планомерно расширяет одностороннюю открытость и облегчает доступ к рынку, а также активно снижает уровни тарифов. В результате объем импорта продолжает достигать рекордных отметок. В 2024 году импорт Китая достигнет 18,39 трлн юаней, увеличившись на 2,3%. По данным Всемирной торговой организации, в 2024 году Китай останется вторым по величине крупным импортером в мире. Сверхкрупный рынок Китая предоставляет миру больше возможностей и больше выбора", - проинформировал посол.





В-пятых, внешняя торговля добилась плодотворных результатов, стимулируя жизненную силу рынка. Китай стал крупным торговым партнером более чем 150 стран и регионов. В 2024 году общая стоимость импорта и экспорта достигла 43,85 трлн юаней, увеличившись на 5% в годовом исчислении и установив новый исторический максимум, а позиция Китая как крупнейшей в мире страны по торговле товарами еще больше укрепилась. Импорт и экспорт товаров через трансграничную электронную торговлю Китая достигли 2,63 трлн юаней, увеличившись на 10,8%. Совокупное количество грузовых поездов Китай-Европа превысило 100 000. "Стальной караван верблюдов" новой эпохи стал важной торговой магистралей, способствующей развитию мировой экономики. В 2024 году объем торговли между Китаем и странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" увеличился на 6,4 проц. в годовом исчислении и впервые превысил 50 процентов от общего объема внешней торговли страны, достигнув 50,3 проц.





Хань Чуньлинь напомнил, что в июле 2024 года на третьем пленуме ЦК КПК 20-го созыва были выработаны систематические планы Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации в китайском стиле, а также выдвинуто более 300 важных мер в области реформ. На Центральном совещании по экономической работе в декабре 2024 года были отмечено то, что необходимо на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, стабилизировать внешнюю торговлю и иностранные инвестиции, а также был выдвинут ряд мер. В условиях международной нестабильности разрыв производственных цепочек и цепочек поставок становится все более серьезным. Неблагоприятное воздействие изменений внешней среды на экономику Китая усилилось, но экономика Китая обладает сильной устойчивостью, мощным потенциалом и хорошими дальнейшими перспективами развития. Долгосрочные позитивные основы не изменились, а позитивные факторы, поддерживающие высокое качество развития, увеличиваются. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в 2025 году на 0,4 процентного пункта - до 4,5%. Международное сообщество в целом уверено в экономических перспективах Китая. Заглядывая вперед в 2025 году, Китай будет решительно продвигать политику открытости на высоком уровне, решительно выступать против торгового протекционизма, активно выступать за инклюзивную экономическую глобализацию и стремиться вносить китайскую мудрость и решения в глобальное экономическое развитие.





Китай и Казахстан - дружественные соседи, верные друзья и хорошие партнеры, связанные общими горами и реками и имеющие общую судьбу. Экономики Китая и Казахстана в высокой степени дополняют друг друга и обладают уникальными преимуществами в экономическом и торговом сотрудничестве. В последние годы под стратегическим руководством и планированием Председателя Си Цзиньпина и Президента К.К. Токаева Китай и Казахстан продолжают укреплять стыковку стратегий развития, обе стороны вышли на скоростной путь сотрудничества в различных областях. В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и важным источником инвестиций. Согласно статистике китайской таможни, объем двусторонней торговли Китая и Казахстана в 2024 году достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% в годовом исчислении. Инвестиционный капитал Китая в Казахстане составляет 24 миллиарда долларов США. Находясь на новом историческом этапе, Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться возможностью создания следующего "золотого десятилетия" качественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути", придерживаться принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, содействовать экономическому и торговому сотрудничеству между двумя странами для достижения более ощутимых результатов, принесения большей выгоды народам двух стран и внесения большего вклада в развитие региональной и мировой экономики", - заявил посол.