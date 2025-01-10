Харбин готов к проведению IX зимних Азиатских игр
Фото: На спортивной базе Ябули стартовали тестовые соревнования по лыжным гонкам, проводимые в рамках подготовки к IX зимним Азиатским играм 2025 года в Харбине. На фотографии запечатлен момент проведения тестовых соревнований. Фотоматериал предоставлен официальным сайтом IX зимних Азиатских игр.
В ближайшее время в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) стартуют IX зимние Азиатские игры. Спортсмены со всех уголков Азии соберутся в этом городе, чтобы упорством и трудом воплотить в жизнь свои спортивные мечты, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Эти Игры станут третьими зимними Азиатскими играми, организованными в Китае, после Харбина 1996 года и Чанчуна 2007 года. Кроме того, это будут первые крупные международные комплексные соревнования по зимним видам спорта, проводимые Китаем после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Организационный комитет придерживается принципов "экологичности, общедоступности, открытости и честности" при организации соревнований, следуя требованиям "упрощенности, безопасности и зрелищности". Наша цель - провести спортивное мероприятие, которое продемонстрирует "китайскую специфику, азиатский колорит и яркое многообразие"", - заявил Хань Шэнцзянь, заместитель председателя оргкомитета зимних Азиатских игр и вице-губернатор Хэйлунцзяна.
Для эффективного и качественного выполнения подготовительных работ исполнительный комитет зимних Азиатских игр в Харбине определил десятки направлений деятельности, более 100 ключевых этапов и свыше тысячи задач в различных областях.
На покрытой снегом горе Гокуй в горнолыжном курорте Ябули Харбина проходят тестовые соревнования по горнолыжному спорту. В то время как спортсмены спускаются по трассам, обслуживающий персонал напряженно трудится, обеспечивая безупречное проведение тестовых состязаний.
В настоящее время организационный механизм Игр полностью запущен, и подготовка вышла на финишную прямую. В рамках заключительного этапа проводится комплексная серия из 14 тестовых соревнований, позволяющая отладить все аспекты проведения будущих состязаний - от проверки спортивных объектов и оборудования до координации работы всех служб и оптимизации организационных процессов.
Особое внимание уделяется отработке системы управления соревнованиями, которая уже полностью сформирована и готова обеспечить безупречную организационную поддержку мероприятия. Помимо этого, практически завершена вся подготовительная работа по ключевым направлениям обеспечения Игр: детально проработаны протоколы встречи и проводов делегаций, организация медицинского обслуживания, транспортной логистики и информационно-технического сопровождения. Таким образом, все службы и системы находятся в высокой степени готовности к проведению соревнований.
Важно отметить, что предстоящие зимние Азиатские игры станут первыми в истории, где будет обеспечено 100-процентное использование экологически чистой электроэнергии как для реконструкции спортивных объектов и вспомогательной инфраструктуры, так и для проведения тестовых и официальных соревнований.
Комплексный зал Ледового тренировочного центра Хэйлунцзяна - старейший крытый каток в провинции и одна из основных арен предстоящих соревнований - после реконструкции предстал в совершенно новом виде.
За прошедший год мы полностью модернизировали систему охлаждения, установили новые электронные табло, обновили сетевую инфраструктуру и приобрели электрические ледозаливочные машины. Все это значительно повысило функциональность объекта и его энергоэффективность", - рассказал Син Цзюнь, менеджер по эксплуатации объектов Ледового тренировочного центра.
Согласно генеральному плану, все объекты зимних Азиатских игр модернизируются на базе существующей инфраструктуры, без масштабного сноса и нового строительства. Такой подход позволяет не только удовлетворить требования соревнований, но и обеспечить эффективное использование объектов после завершения мероприятия.
После окончания Игр все спортивные сооружения будут открыты для общественности, что будет способствовать развитию города и удовлетворению потребностей горожан", - подчеркнул мэр Харбина Ван Хэшэн.
Модернизация спортивных объектов, оптимизация транспортной системы и реконструкция городской инфраструктуры в рамках подготовки к соревнованиям значительно повысили качество городской среды. Статистика впечатляет: в Харбине отремонтировано 10,44 миллиона квадратных метров жилья в старых микрорайонах, обновлено более 4 000 километров инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газ и теплоснабжение), значительно улучшена экологическая ситуация вблизи спортивных объектов и набережной реки Сунхуацзян. Все это привело к росту уровня жизни и увеличению удовлетворенности местных жителей.
Харбин продолжает укреплять свой статус ведущего центра зимнего туризма. За первые две недели работы парка "Большой мир льда и снега" город принял на 21,3% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успешно стартовали такие мероприятия, как Международный фестиваль льда и снега, Фестиваль заготовки льда и Фестиваль катания на лыжах в Ябули. Особой популярностью у туристов пользуются десять специально разработанных тематических маршрутов по местам проведения соревнований. Используя зимние Азиатские игры как катализатор развития, Хэйлунцзян активно совершенствует туристическую инфраструктуру, модернизирует объекты общественного обслуживания и улучшает условия для туристов.
География участников зимних Азиатских игр постоянно расширяется. Ли Гуан, руководитель отдела спортивных соревнований исполнительного комитета, сообщил, что оргкомитет получил заявки от 1275 спортсменов из 34 стран и регионов Азии. Ожидается, что как по количеству стран-участниц, так и по числу спортсменов эти Игры станут самыми масштабными в истории. Особенно примечательно, что Камбоджа и Саудовская Аравия впервые примут участие в зимних Азиатских играх.
Зимние Азиатские игры также служат важной платформой для культурного обмена и взаимного обогащения азиатских народов. Поскольку соревнования совпадают с празднованием китайского Нового года, оргкомитет подготовил насыщенную культурную программу для всех делегаций.
Мы организуем целый ряд мероприятий, включая демонстрацию нематериального культурного наследия, выступления ледовых акробатов, театрализованные шествия и многое другое. Это позволит участникам лучше познакомиться с богатой традиционной культурой Китая, укрепит культурные связи и дружбу между народами", - отметил Хань Шэнцзянь.
Харбин - настоящий город льда и снега с уникальной зимней атмосферой, и я с нетерпением жду возможности лично прочувствовать атмосферу зимних Азиатских игр", - заявил президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель.
Он также подчеркнул, что Китай уже неоднократно демонстрировал свои выдающиеся организаторские способности в проведении крупных спортивных мероприятий, и выразил уверенность в успешной организации предстоящих зимних Азиатских игр.
Авторы: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Цзи Фан, Чжу Давэй