Харбин готов к проведению IX зимних Азиатских игр

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Пекин. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа.

Приводим полный текст новогоднего обращения:





Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Как быстро летит время, и до Нового года остались считанные часы. От всей души поздравляю вас всех!





Уходящий 2024 год для всех нас оказался весьма непростым и насыщенным, оставил нам множество потрясающих воспоминаний и незабываемых моментов.





Адекватно реагируя на внутренние и внешние факторы, мы предприняли целый набор мер для обеспечения высококачественного развития. Итак, экономика страны не только сумела удержаться на плаву, но и сохранить устойчивый рост, ВВП в годовом измерении превысит 130 трлн юаней. Урожай зерна - больше чем 700 млн тонн, самообеспеченность продовольствием в Китае растет непрерывно. Наблюдается согласованное опережающее развитие регионов, в унисон продвигается работа по урбанизации нового типа и подъему села. Зеленое и низкоуглеродное развитие осуществляется вглубь и вширь, во всей красе развертывается грандиозный свиток построения прекрасного Китая.





Наращивание производительных сил нового качества с учетом местных условий привело к наплыву новых отраслей, форматов и моделей бизнеса. Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии впервые превысил 10 млн единиц, достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и так далее. Зонд "Чанъэ-6" впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, научно-исследовательское судно глубоководного бурения "Мэнсян" официально введено в строй, Транспортный коридор Шэньчжэнь - Чжуншань восхищает своим подводным туннелем и мегамостами, антарктическая станция "Циньлин" надежно эксплуатируется на Южном полюсе - все это составляет самые амбициозные цели китайского народа "от моря к небу".





В этом году я ездил по нескольким провинциям и лично убедился в том, насколько разнообразна и счастлива жизнь населения. Я видел, как в Тяньшуе гордятся своими круглыми с красным румянцем яблоками Хуаню, какой был обильный улов у рыбаков поселка Аоцзяо на острове Дуншань. "Восточная улыбка" в гротах Майцзишань сохраняется в течение тысячелетий, вежливость и уступчивость как семейные ценности Переулка Лючисян передаются из поколения в поколение. На улице Древней культуры в Тяньцзине всегда бродят толпами туристы, жители многонационального микрорайона в Иньчуане едины как одна семья. Волнующие людей вопросы о трудоустройстве, повышении доходов, медицинском страховании для малообеспеченных взрослых и детей, образовании и здравоохранении - это все моя первоочередная забота. Уходящий год запоминается повышением базовой пенсии, снижением ставки по ипотеке, удобством в получении медпомощи за счет прямых расчетов между местными бюджетами, кампанией "трейд-ин". Словом, этот год для всех нас богат на новые достижения и впечатления.





В Париже наши спортсмены с доблестью и отвагой добились наилучших результатов за всю историю своего участия в Олимпийских играх за рубежом, убедительно показали насколько бодро и уверенно выросло молодое поколение. По случаю 75-й годовщины Военно-морских сил и Военно-воздушных сил НОАК боевой дух и облик народной армии вызвал всеобщее восхищение. Перед лицом наводнения, тайфуна и других стихийных бедствий сотни членов Компартии бросались строить самую крепкую защиту. Ради мечты упорно работают миллионы трудящихся, строителей, предпринимателей. Слава принадлежит тем, кому вручены мной государственные ордены и награды, она принадлежит и всем, кто трудится с полной отдачей на своем посту.





Во времена больших перемен и потрясений Китай, будучи ответственной мировой державой, прилагает большие усилия к реформированию системы глобального управления, укрепляет солидарность и взаимодействие стран Глобального Юга, способствует высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь". За этот год мы не только успешно приняли пекинский саммит Форума китайско-африканского сотрудничества, но и выступили со своими конструктивными инициативами на площадках ШОС, БРИКС, АТЭС, Группы двадцати, а также других двусторонних и многосторонних форматов, внесли тем самым значительный вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире.





Торжественно отмечая 75-летие образования КНР, мы с трепетом в душе оглянулись на пройденный огромный путь и колоссальные изменения в любимой нашей стране. Китайская цивилизация характеризуется родством поколений на протяжении более чем пятитысячелетия, ведь слово "Центральное государство", первое упоминание о котором обнаружено в надписях на дне древнего бронзового сосуда Хэцзунь, бесконечным эхом отзывается в сердцах сынов и дочерей Отчизны. Успешно состоявшийся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва сыграл вдохновляющую прелюдию к дальнейшему всестороннему углублению китайских реформ. На полных парусах мчится корабль "реформ и открытости", впереди самое светлое будущее китайской модернизации.





Всесторонне выполняя 14-й пятилетний план в 2025 году, будем инициативно и эффективно проводить политику с прицелом на высококачественное развитие, обеспечение технологического суверенитета и сохранение благоприятной динамики социально-экономического развития. Все имеющиеся вызовы, будь то складывающиеся обстоятельства вокруг функционирования экономики, непредсказуемость внешней конъюнктуры либо сложности в трансформации производственных мощностей, нам точно удастся их преодолеть своим трудом. Как жизнь учит, пройденное испытание делает нас сильнее, важно оставаться уверенным в себе.





В жизни страны и делах государства нет ничего более значимого, чем счастье народа. Качественное образование для детей, хороший уход за пожилыми людьми, самые широкие возможности для самореализации молодежи - в этих самых простых желаниях кроется самое пламенное устремление человека к счастливой жизни. Давайте вместе трудиться над повышением уровня социального строительства и управления, чтобы люди всегда жили в мире и согласии, чтобы основные нужды каждого были удовлетворены, чтобы у нас царила атмосфера душевной радости и теплоты.





Совсем недавно я вновь посещал Аомэнь в честь 25-й годовщины его возвращения в лоно Родины, достижения в развитии САР всех восхищают. Будем и впредь непоколебимо придерживаться курса "одна страна - две системы" в интересах долгосрочного процветания и стабильности Сянгана и Аомэня. Соотечественники по оба берега Тайваньского пролива - это одна семья, это кровные связи, которые разорвать невозможно, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому не сможет никто!





В современном мире, где стремительно происходят кардинальные перемены, только великодушие может помочь преодолеть конфликты и сплотить человечество ради общего будущего. Китай готов объединить усилия со всеми странами в деле развития дружбы, сотрудничества, межцивилизационного обмена во имя единой судьбы человечества на общее благо планеты.





Путь к цели не будет далек, было бы стремление в сердце. Терпение и труд все перетрут. В новом походе китайской модернизации каждый из нас играет свою незаменимую роль, крайне важен любой вклад абсолютно каждого, ведь каждый луч создает свой блеск!





По всей стране царит праздничная атмосфера, в каждом доме горит новогодний огонек. Загадывая желания на наступающий Новый год, будем вместе желать нашей Родине процветания, благополучия и могущества! Пусть сбудутся все ваши мечты! Желаю вам счастья, радости и всего самого доброго!