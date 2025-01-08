07.01.2025, 13:34 4901
Харбин переживает бум зимнего туризма
Фото: Жэньминь жибао
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Попадая зимой в парк ледяных и снежных скульптур, словно оказываешься в волшебной сказке. 31 декабря 2024 года тематический парк "Большой мир льда и снега" в городе Харбин провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) продлил свое рабочее время до 00.30 1 января 2025 года. Большое количество туристов встретило здесь Новый год в удивительной праздничной атмосфере. Согласно статистике, с момента открытия 11 декабря по 31 декабря 2024 года парк посетило почти 640 тыс. человек, сообщает "Жэньминь жибао".
Сколько бы фотографий и видео ни видел в интернете, когда входишь в парк, дух захватывает - такой красоты я еще не встречал", - делится впечатлениями турист Цинь Эр из города Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай), который впервые побывал на северо-востоке страны. Несмотря на то, что температура воздуха опустилась ниже десяти, его энтузиазм не угасал. Он назвал ледяные скульптуры парка "произведениями искусства" и "настоящим чудом", сделав более сотни фотографий на память.
Остался месяц до открытия зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине. В честь этого события 26-й фестиваль "Большой мир льда и снега" проходит под девизом "Одна мечта о льде и снеге, одно сердце Азии", а территория парка украшена символикой предстоящих Игр.
Главным украшением парка стала величественная башня "Одно сердце Азии". Это самое высокое сооружение комплекса, созданное по мотивам эмблемы Олимпийского совета Азии. В центре башни - сияющее солнце, а сама конструкция состоит из искусно расположенных ледяных колонн, которые, сужаясь кверху, создают впечатление устремленности в небо.
Более десяти тысяч мастеров ледяной скульптуры работали не покладая рук, чтобы воплотить в жизнь настоящее ледяное королевство", - рассказывает дизайнер парка Цуй Шияо.
Масштабы парка поражают воображение: площадь составляет миллион квадратных метров, а на создание скульптур ушло 300 тысяч кубометров снега - это абсолютный рекорд за всю историю. Как же удалось справиться с таким колоссальным объемом работ? На помощь пришли современные технологии.
В апреле 2024 года компания "Большой мир льда и снега" совместно с Харбинским политехническим университетом приступила к реализации инновационного проекта по созданию автоматизированного оборудования для производства стандартных ледяных блоков в рамках научно-технической программы Хэйлунцзяна 2023 года.
По сообщению Жэнь Бинъиня, профессора из Электромеханического института Харбинского политехнического университета, в отличие от традиционного ручного метода, оборудование, разработанное ими за полгода, использует систему мультисенсорного сбора данных и технологии искусственного интеллекта для визуального анализа. Система автоматически определяет положение ледяных блоков и управляет процессом их производства, что значительно повышает как производительность, так и качество материала для ледяных конструкций.
Природный лед, добытый из реки Сунхуацзян, с помощью машин эффективно нарезается на ровные блоки различных размеров. "Качество обработки поверхности значительно улучшилось, что существенно облегчает дальнейшее строительство", - отмечает Цун Пэйюй, руководитель отдела проектирования и разработок парка.
Современные технологии делают парк еще более захватывающим. Знаменитые "Часы столетия", которые стали одним из символов парка с момента его основания, теперь оснащены передовыми светозвуковыми эффектами. Каждый удар часов сопровождается волшебной игрой света на окружающих ледяных конструкциях в форме лепестков, создавая незабываемое интерактивное шоу.
Если парк "Большой мир льда и снега" - это царство ледяных скульптур, то Фестиваль снежных скульптур на Солнечном острове - настоящая галерея снежного искусства.
За 37 лет своего существования фестиваль на Солнечном острове превратился в международное событие в мире снежной скульптуры. Одним из главных шедевров этого года стала грандиозная композиция в стиле традиционного бело-голубого фарфора. Это сооружение длиной 17 м, высотой 14 м и шириной 8 м, для создания которого было использовано около 1800 кубометровснега, украшено традиционными китайскими мотивами: соснами, облаками и другими элементами с ярким национальным колоритом.
По всему Харбину можно встретить очаровательные снежные композиции: аллею снеговиков на площади района Сянфан, "снеговиков-влюбленных" в новом районе города, а также посвященных году Змеи забавных "снежных кукол" на ферме Яньцзяган, что превращает город в настоящую зимнюю сказку.
С начала зимнего сезона поток туристов, жаждущих увидеть ледяные и снежные чудеса Харбина, не прекращается. За первые три недели декабря 2024 года харбинский аэропорт обслужил 1,425 миллиона пассажиров, что на 13,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, причем около 60% из них составили туристы.
Автор Лю Мэндань
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06.01.2025, 13:33 8096
Непрерывное построение более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы - посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь в своей статье рассказал о построении более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
Прощаясь со старым и приветствуя новый год, Китай и Казахстан отмечают 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. Оглядываясь назад на 2024 год, под стратегическим руководством глав двух государств, двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном развиваются на высоком уровне. Обмены между двумя сторонами стали более тесными на всех уровнях, а потенциал сотрудничества в различных областях постоянно раскрывается, это продолжает придавать новые содержания и энергию построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, развитием и процветанием", - написал Чуньлинь.
По его словам, под стратегическим руководством глав государств, контакты между Китаем и Казахстаном на всех уровнях становятся все более тесными.
Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите ШОС, а президент Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. Главы двух государств несколько раз провели длительные переговоры, углубленно обсудив двусторонние отношения, сотрудничества в ключевых сферах, а также международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали Совместное заявление Китая и Казахстана, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И и другие официальные лица КНР успешно посетили Казахстан. В свою очередь, премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и другие официальные лица РК посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Механизмы китайско-казахстанского взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях работают эффективно, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям", - отметил посол.
Он подчеркнул, что Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах ключевых интересов, политическое взаимодоверие двух государств достигло беспрецедентного уровня.
Обе стороны продолжают углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга в вопросах важных озабоченностей и ключевых интересов. В Совместном заявлении Китая и Казахстана, подписанном главами двух государств, подчеркивается, что китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно избранный путь развития и необходимые меры, предпринимаемые Казахстаном в деле построения Справедливого Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая", выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме и против любого вмешательства внешних сил. Казахстан подтверждает, что не будет устанавливать официальные контакты с Тайванем в какой-либо форме, поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. Китай и Казахстан решительно противостоят политизации вопросов прав человека и применению политики "двойных стандартов". Китай и Казахстан предпринимают практические шаги для продвижения подхода, при котором государства с разными цивилизациями и социальными системами стремятся находить точки соприкосновения, уважая различия и совместно развиваясь", - пишет дипломат.
Он также отметил, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и Казахстана становится более эффективным.
Китай и Казахстан совместно высококачественно строят "Один пояс и один путь" и продолжают играть в нем ведущую роль. С января по ноябрь объем торговли между двумя государствами достиг 40,07 млрд долларов США, увеличившись на 8,7% в годовом исчислении. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. Транспортно-логистический терминал в Сиане официально заработал. Количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через Казахстан превысило 10 тыс., что на 20 дней раньше, чем в 2023 году. Оба государства добросовестно реализуют Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, постоянно углубляя сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимная связь и энергетика, продвигая больше проектов сотрудничества в области производственных мощностей для достижения конкретных результатов, и ускорение строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей китайско-казахстанской трансграничной железной дороги. Стороны также будут совместно развивать новые точки роста сотрудничества в сферах ключевых полезных ископаемых, новой энергетики, научно-технических инноваций, аэрокосмической промышленности, электронной коммерции, цифровой экономики и других областях, чтобы продвигать обновление практического сотрудничества между двумя государствами и приносить больше пользы народам обеих государств", - пишет Чуньлинь.
Также продолжает укрепляться сотрудничество в сфере гуманитарного обмена.
Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает передвижение людей между двумя государствами. За первые десять месяцев 2024 года число китайских туристов, посетивших Казахстан, превысило 550 тыс. человек, увеличившись на 50% по сравнению с 2023 годом, а число казахстанских туристов, посетивших Китай, выросло на 31%. "Год туризма Казахстана" в Китае прошел успешно, и Казахстан стал новым популярным направлением выездного туризма для китайских граждан. "Год туризма Китая" состоится в Казахстане в 2025 году. Генеральное консульство Китая в Актобе открылось в соответствии с графиком. Успешно открылись культурные центры двух государств и казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, а в Евразийском университете успешно открылась вторая в Казахстане "Мастерская Лу Баня". Был подписан ряд документов о сотрудничестве в области образования, науки и технологий, культуры, и местного сотрудничества и других областях. Обе стороны будут расширять сотрудничество в аналитических центрах, кино и телевидении и других областях. Глубину и охват местного сотрудничества продолжают увеличивать, общественная и народная основа дружбы между двумя государствами укрепляется", - подчеркнул посол.
Он добавил, что многостороннее сотрудничество охватывает широкий спектр тем, международное сотрудничество Китая и Казахстана стало более тесным.
Обе стороны содействуют реализации Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, выступают за равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, продвигают общечеловеческие ценности и активно способствуют созданию сообщества единой судьбы человечества. Обе стороны продолжают плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата "Китай-Центральная Азия", чтобы практиковать подлинную многосторонность, гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и рациональном направлении. Китай и другие члены-государства ШОС совместно поддержали Казахстан в успешном выполнении обязанностей председательства ШОС и способствовали достижению плодотворных результатов Астанинского саммита. С тех пор, как Китай принял поочередное председательство в ШОС, тема которого была объявлена "Годом устойчивого развития ШОС", Китай добросовестно реализует лозунг "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", и подготовится к проведению более 100 конференций и мероприятий, стремясь провести дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС. Китай приветствует присоединение Казахстана к БРИКС в качестве страны-партнера, поддерживает Казахстан в проведении второго саммита "Китай-Центральная Азия" в 2025 году и обеспечении полного успеха саммита", - пишет дипломат.
В прошлом году китайский Синьцзян в полной мере использовал свои географические преимущества и добился ряда выдающихся результатов в обмене и сотрудничестве с Казахстаном. В марте 2024 года председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркен Тунияз успешно посетил Казахстан. В июне заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин участвовал в 8-й межународной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия". Успешно прошли Третий форум межрегионального сотрудничества Китай-Казахстан, 19-я Выставка китайских товаров в Казахстане и другие мероприятия, предоставившие важные платформы для углубления сотрудничества Синьцзяна с Казахстаном и практического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. С января по ноябрь 2024 года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном достиг 21,1 млрд долларов США, что составляет 53% объема торговли Китая и Казахстана, увеличившись на 16,5% в годовом исчислении. С января по ноябрь Синьцзян принял в общей сложности 291 миллионов местных и иностранных туристов, а Казахстан занимает первое место по количеству въезжающих туристов. Стыковка стратегий развития между китайским Синьцзяном и Казахстаном ускоряется, помогая повысить "золотое содержание" вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации. В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором были приняты системные меры по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации китайского типа. На Центральном совещании по экономической работе, которое состоялось в декабре 2024 года, было отмечено, что в 2024 году китайская экономика демонстрирует в целом устойчивые показатели, характеризуясь прогрессом при сохранении стабильности, высококачественное развитие устойчиво продвигается вперед. Китайская экономика обладает устойчивым фундаментом, многими преимуществами, крепкой стойкостью и огромными потенциальными возможностями, а опорные условия и основная тенденция к долгосрочному росту остаются неизменными. На совещании был определен план экономической работы на 2025 год, посылая миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне для внешнего мира. Точно так же под руководством Президента К.К. Токаева Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, а его экономическое и социальное развитие полно жизненных сил и энергии. Видение "справедливого Казахстана" становится реальностью с захватывающей скоростью. Будучи дружественными соседями, соединенными общими горами и реками и разделяющими общую судьбу, Китай и Казахстан углубляют сотрудничество в различных областях и постоянно способствуют новому развитию вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, что отвечает коренным интересам двух государств и их народов", - напомнил Чуньлинь.
Он подчеркнул, что в 2025 году Китай готов работать с Казахстаном, под стратегическим руководством дипломатии глав государств, постоянно углублять политическое взаимное доверие между двумя государствами, продолжать расширять обмены на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях и продолжать способствовать построению более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, а также вносить "китайско-казахстанский вклад" в поддержание международной и региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!", - резюмировал Чуньлинь.
03.01.2025, 14:00 17576
В Китае проложили самый длинный высокоскоростной тоннель в мире
Фото: Южный выход тоннеля Тяньшань Шэнли. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао /Чжан Уцзюнь
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30 декабря 2024 года около 11 часов утра была завершена прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли, который является частью скоростной автодороги Урумчи-Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) и был возведен Китайской компанией по строительству и коммуникациям (CCCC). Благодаря 22,13-километровому тоннелю время в пути через горы Тяньшань сократилось с 3 часов до всего лишь 20 минут, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За 52 месяца строительства коллективу пришлось преодолеть множество сложностей, включая непростые геологические условия. Впервые в истории создания автодорожных тоннелей в Китае был применен проходческий комбайн в твердых породах. Кроме того, был разработан инновационный метод "три туннеля + четыре вертикальные шахты", позволивший существенно сократить сроки строительства в сложных геологических и климатических условиях.
Тоннель Тяньшань Шэнли, проложенный через центральную часть Тяньшаня, представляет собой уникальное сооружение, построенное в условиях низких температур, высокогорья и значительного горного давления. С начала работ в 2020 году тысячи строителей трудились в самом сердце заснеженных гор, создав выдающееся достижение в области транспортного строительства Китая.
При возведении тоннеля им предстояло пересечь 16 зон геологических разломов, 12 из которых находились у входного портала. Здесь строители столкнулись со сложной структурой пород и нестабильной геологией. Участок строительства расположен в зоне высокого горного давления, достигавшего почти 22 МПа. Это все равно что строить в "жидкой каше" - в любой момент могли возникнуть выбросы грязи или горные удары", - рассказал главный инженер пятого участка проекта скоростной автодороги Урумчи-Юйли CCCC Хуан Дэнся.
На отметке 1900 м от входного портала строители встретили самый серьезный разлом на всей трассе - разлом Боа F6 шириной 440 м. Массив горных пород в этом месте был сильно раздроблен и насыщен водой, что создавало колоссальные трудности при строительстве.
Самое сложное для проходческого комбайна - это работа в неоднородной среде, где чередуются мягкие и твердые участки. В таких условиях постоянно возникает риск обвалов и затоплений. Бывали дни, когда водоприток достигал 7000 куб. м", - объяснил начальник инженерного отдела пятого участка шоссе Урумчи-Юйли У Тэлигэнь .
Чтобы предотвратить обрушение, команда усилила крепление, установив более 37800 полиэтиленовых труб с пенобетоном. Это создало демпфирующий слой толщиной 70 см, который помог справиться с давлением разлома на крепь. После 80 дней упорной работы удалось успешно завершить строительство на опасном участке разлома Боа F6.
Если бы два тоннеля длиной 22,13 км прокладывались в Тяньшане традиционным буровзрывным методом, эффективное время строительства составило бы около 72 месяцев. Однако потребности населения в транспортной доступности и задачи регионального развития требовали максимального ускорения работ.
После проведения многочисленных исследований и расчетов мы пришли к инновационному решению - схеме проходки "главный тоннель + центральный пилотный тоннель"", - сказал главный инженер проекта автодороги Урумчи-Или Мяо Баодун.
По его словам, между двумя основными тоннелями был проложен дополнительный центральный тоннель, где работал специально разработанный CCCC проходческий комбайн. Он выступил в роли первопроходца, открыв дополнительные рабочие фронты для левого и правого тоннелей. По сути, это позволило разделить главный тоннель на несколько участков для одновременного строительства.
Огромный режущий диск с десятками буровых головок постепенно продвигался вперед, превращая породу в щебень. Два проходческих комбайна - "Тяньшань" и "Шэнли" - одновременно шли навстречу друг другу с южного и северного склонов Тяньшаня. Максимальная скорость проходки достигала 20-30 м в сутки, что более чем в 5 раз превышало скорость ручной проходки. Благодаря этому общий срок строительства удалось сократить до 52 месяцев.
Инновационное решение ускорило процесс проходки, увеличив при этом количество забоев, что стало новой проблемой для обеспечения безопасной и эффективной работы.
В пиковые периоды только на выходном портале одновременно действовало 7 забоев. В глубине тоннеля ежедневно находилось более 1200 человек, совершалось 600-700 рейсов различной техники", - отметил руководитель шестого участка проекта Ли Ялун.
В современном центре цифрового мониторинга все данные о числе работников в тоннеле и движении транспорта отображаются в режиме реального времени. Ли Ялун рассказал, что для обеспечения безопасного и организованного передвижения людей и техники была внедрена интеллектуальная система управления движением. Все транспортные средства оснащены датчиками позиционирования, а персонал использует электронную систему контроля доступа. Современные технологии стали надежной опорой в реализации проекта.
Особую сложность представляла задача обеспечения точной стыковки двух встречных забоев в толще горного массива. Для этого была создана специальная группа высокоточных измерений. Каждые полгода специалисты группы проводили совместные измерения на входном и выходном порталах, проверяя плановые и высотные контрольные точки геодезической сети, чтобы гарантировать точное направление проходки.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Яънань
01.01.2025, 17:31 22701
Новогоднее обращение председателя КНР
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа.
Приводим полный текст новогоднего обращения:
Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Как быстро летит время, и до Нового года остались считанные часы. От всей души поздравляю вас всех!
Уходящий 2024 год для всех нас оказался весьма непростым и насыщенным, оставил нам множество потрясающих воспоминаний и незабываемых моментов.
Адекватно реагируя на внутренние и внешние факторы, мы предприняли целый набор мер для обеспечения высококачественного развития. Итак, экономика страны не только сумела удержаться на плаву, но и сохранить устойчивый рост, ВВП в годовом измерении превысит 130 трлн юаней. Урожай зерна - больше чем 700 млн тонн, самообеспеченность продовольствием в Китае растет непрерывно. Наблюдается согласованное опережающее развитие регионов, в унисон продвигается работа по урбанизации нового типа и подъему села. Зеленое и низкоуглеродное развитие осуществляется вглубь и вширь, во всей красе развертывается грандиозный свиток построения прекрасного Китая.
Наращивание производительных сил нового качества с учетом местных условий привело к наплыву новых отраслей, форматов и моделей бизнеса. Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии впервые превысил 10 млн единиц, достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и так далее. Зонд "Чанъэ-6" впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, научно-исследовательское судно глубоководного бурения "Мэнсян" официально введено в строй, Транспортный коридор Шэньчжэнь - Чжуншань восхищает своим подводным туннелем и мегамостами, антарктическая станция "Циньлин" надежно эксплуатируется на Южном полюсе - все это составляет самые амбициозные цели китайского народа "от моря к небу".
В этом году я ездил по нескольким провинциям и лично убедился в том, насколько разнообразна и счастлива жизнь населения. Я видел, как в Тяньшуе гордятся своими круглыми с красным румянцем яблоками Хуаню, какой был обильный улов у рыбаков поселка Аоцзяо на острове Дуншань. "Восточная улыбка" в гротах Майцзишань сохраняется в течение тысячелетий, вежливость и уступчивость как семейные ценности Переулка Лючисян передаются из поколения в поколение. На улице Древней культуры в Тяньцзине всегда бродят толпами туристы, жители многонационального микрорайона в Иньчуане едины как одна семья. Волнующие людей вопросы о трудоустройстве, повышении доходов, медицинском страховании для малообеспеченных взрослых и детей, образовании и здравоохранении - это все моя первоочередная забота. Уходящий год запоминается повышением базовой пенсии, снижением ставки по ипотеке, удобством в получении медпомощи за счет прямых расчетов между местными бюджетами, кампанией "трейд-ин". Словом, этот год для всех нас богат на новые достижения и впечатления.
В Париже наши спортсмены с доблестью и отвагой добились наилучших результатов за всю историю своего участия в Олимпийских играх за рубежом, убедительно показали насколько бодро и уверенно выросло молодое поколение. По случаю 75-й годовщины Военно-морских сил и Военно-воздушных сил НОАК боевой дух и облик народной армии вызвал всеобщее восхищение. Перед лицом наводнения, тайфуна и других стихийных бедствий сотни членов Компартии бросались строить самую крепкую защиту. Ради мечты упорно работают миллионы трудящихся, строителей, предпринимателей. Слава принадлежит тем, кому вручены мной государственные ордены и награды, она принадлежит и всем, кто трудится с полной отдачей на своем посту.
Во времена больших перемен и потрясений Китай, будучи ответственной мировой державой, прилагает большие усилия к реформированию системы глобального управления, укрепляет солидарность и взаимодействие стран Глобального Юга, способствует высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь". За этот год мы не только успешно приняли пекинский саммит Форума китайско-африканского сотрудничества, но и выступили со своими конструктивными инициативами на площадках ШОС, БРИКС, АТЭС, Группы двадцати, а также других двусторонних и многосторонних форматов, внесли тем самым значительный вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире.
Торжественно отмечая 75-летие образования КНР, мы с трепетом в душе оглянулись на пройденный огромный путь и колоссальные изменения в любимой нашей стране. Китайская цивилизация характеризуется родством поколений на протяжении более чем пятитысячелетия, ведь слово "Центральное государство", первое упоминание о котором обнаружено в надписях на дне древнего бронзового сосуда Хэцзунь, бесконечным эхом отзывается в сердцах сынов и дочерей Отчизны. Успешно состоявшийся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва сыграл вдохновляющую прелюдию к дальнейшему всестороннему углублению китайских реформ. На полных парусах мчится корабль "реформ и открытости", впереди самое светлое будущее китайской модернизации.
Всесторонне выполняя 14-й пятилетний план в 2025 году, будем инициативно и эффективно проводить политику с прицелом на высококачественное развитие, обеспечение технологического суверенитета и сохранение благоприятной динамики социально-экономического развития. Все имеющиеся вызовы, будь то складывающиеся обстоятельства вокруг функционирования экономики, непредсказуемость внешней конъюнктуры либо сложности в трансформации производственных мощностей, нам точно удастся их преодолеть своим трудом. Как жизнь учит, пройденное испытание делает нас сильнее, важно оставаться уверенным в себе.
В жизни страны и делах государства нет ничего более значимого, чем счастье народа. Качественное образование для детей, хороший уход за пожилыми людьми, самые широкие возможности для самореализации молодежи - в этих самых простых желаниях кроется самое пламенное устремление человека к счастливой жизни. Давайте вместе трудиться над повышением уровня социального строительства и управления, чтобы люди всегда жили в мире и согласии, чтобы основные нужды каждого были удовлетворены, чтобы у нас царила атмосфера душевной радости и теплоты.
Совсем недавно я вновь посещал Аомэнь в честь 25-й годовщины его возвращения в лоно Родины, достижения в развитии САР всех восхищают. Будем и впредь непоколебимо придерживаться курса "одна страна - две системы" в интересах долгосрочного процветания и стабильности Сянгана и Аомэня. Соотечественники по оба берега Тайваньского пролива - это одна семья, это кровные связи, которые разорвать невозможно, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому не сможет никто!
В современном мире, где стремительно происходят кардинальные перемены, только великодушие может помочь преодолеть конфликты и сплотить человечество ради общего будущего. Китай готов объединить усилия со всеми странами в деле развития дружбы, сотрудничества, межцивилизационного обмена во имя единой судьбы человечества на общее благо планеты.
Путь к цели не будет далек, было бы стремление в сердце. Терпение и труд все перетрут. В новом походе китайской модернизации каждый из нас играет свою незаменимую роль, крайне важен любой вклад абсолютно каждого, ведь каждый луч создает свой блеск!
По всей стране царит праздничная атмосфера, в каждом доме горит новогодний огонек. Загадывая желания на наступающий Новый год, будем вместе желать нашей Родине процветания, благополучия и могущества! Пусть сбудутся все ваши мечты! Желаю вам счастья, радости и всего самого доброго!
28.12.2024, 22:05 34756
Иностранные студенты рассказали об учебе в Китайском Нефтяном университете
Фото: Скрин с видео
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27.12.2024, 14:45 38411
Высококвалифицированные сотрудники ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" завоевали национальную награду "Лучший инженер-энергетик"
Фото: Групповое фото получивших награды сотрудников
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Шесть казахстанских сотрудников ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" - Едили, Хасабай, Мейрхат, Ермахан, Мади и Акбар получили почетные грамоты "Лучший инженер-энергетик", подписанные министром энергетики Казахстана. Компания впервые была удостоена такой высокой награды.
15 декабря в Казахстане отмечается День энергетика, который призван выразить благодарность энергетикам за то, что они несут свет обществу в холодные зимы. Чтобы отметить этот праздник, Министерство энергетики Казахстана отобрало "Лучших инженеров-энергетиков" в энергетических компаниях. ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" активно привлекало сотрудников передовых станций к участию в отборочных мероприятиях и рекомендовало 6 выдающихся инженеров по эксплуатации и техническому обслуживанию для участия в конкурсе "Лучший инженер-энергетик". В итоге им удалось завоевать почетный титул. Кроме того, компания также провела внутреннее мероприятие по отбору и награждению "Лучшего инженера-энергетика" по случаю Дня энергетика и присвоила этим 6 казахстанским сотрудникам, работающим на переднем крае производства, звание "Лучшего инженера-энергетика" в 2024 году.
В последние годы, неуклонно развивая производство и эксплуатацию, компания активно расширяла связи и обмены с государственными ведомствами Казахстана, отраслевыми ассоциациями и энергетическими компаниями. Компания приложила все усилия для улучшения производства и эксплуатации, чтобы уровень управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также возможности по гарантированному электроснабжению станции были высоко оценены всеми слоями казахстанского общества. В то же время, придерживаясь концепции обучения кадров - "обучать людей ловить рыбу", компания внедрила ряд систематических программ профессионального обучения, включая изучение языков, развитие навыков ведения бизнеса и производства. Эти усилия значительно укрепили социальный имидж компании и обеспечили надежную платформу для карьерного роста местных сотрудников.
25.12.2024, 11:34 43266
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт в честь Праздника весны - 2025
Фото: Скрин с видео
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Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта в честь Праздника весны 2025 года. Талисман телешоу, которое знаменует начало года Змеи, называется Сышэншэн. Он символизирует жизненную силу и удачу. Лицевая сторона талисмана повторяет очертания серебряного скипетра времен династии Тан, найденного при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Рисунок змеиных глаз заимствован из бронзовых артефактов, обнаруженных в руинах Саньсиндуй на юго-западе страны. Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Проморолик гала-концерта CMG по случаю Праздника весны - 2025
Медиакорпорация Китая официально анонсировала проведение субсцен в рамках "Гала-концерта по случаю праздника Весны - 2025". На этот раз центрами празднования Китайского Нового года наряду с Пекином станут Чунцин, Ухань, Лхаса и Уси. Эти города объединятся, чтобы вместе встретить праздник Весны. Недавно Китайский Новый год был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Это событие символизирует переход к первому "международному" китайскому Новому году, который в 2025 году будет отмечаться как часть Всемирного наследия.
20.12.2024, 14:45 54696
Низкоуглеродная трансформация Музея Сучжоу
Фото: Туристы посещают Музей Сучжоу. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Вань Цзянькан
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Главное здание Музея Сучжоу, расположенное на улице Дунбэй в городе Сучжоу провинции Цзянсу (Восточный Китай), ежедневно принимает нескончаемый поток посетителей, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это учреждение занимает площадь 19 тыс. кв. м. В нем хранится более 25 тыс. культурных ценностей. Здание, спроектированное всемирно известным архитектором Бэй Юймином (Йо Мин Пей), с момента открытия в 2006 году неизменно привлекает множество посетителей. Ежегодно его посещает в среднем 2,5 млн человек. Однако мало кто знает, что это изящное строение, окруженное зелеными бамбуковыми рощами и журчащими ручьями, долгое время сталкивалось с серьезными проблемами: высоким энергопотреблением, значительными эксплуатационными расходами и большим объемом углеродных выбросов.
Для создания комфортных условий тысячам ежедневных посетителей и обеспечения должного состояния коллекции музею необходимо круглогодично поддерживать стабильную температуру и влажность, а также высокую степень чистоты воздуха, что требует значительных энергетических затрат", - отметила в интервью с корреспондентом директор Музея Сучжоу Се Сяотин.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, с 2021 года руководство музея начало реализацию проекта по превращению учреждения в углеродно-нейтральное.
Для внедрения энергоэффективных технологий прежде всего требовалось провести тщательный анализ энергопотребления и оценить текущий уровень выбросов углерода. С этой целью музей пригласил команду под руководством профессора Вэй Цинпэна из Центра исследований энергоэффективности в строительстве при Университете Цинхуа. Специалисты осуществили комплексное обследование здания.
Задача оказалась крайне сложной", - отметил профессор.
По его словам, поскольку оборудование музея нельзя было отключать из-за риска повреждения экспонатов, многие работы приходилось проводить буквально в промежутках между его функционированием. Более того, значительная часть оборудования и трубопроводов располагается в узком техническом пространстве между первым и подвальным этажами, поэтому специалистам приходилось протискиваться с измерительными приборами к каждой точке замера.
В результате двухлетней кропотливой работы, охватывавшей многосторонние измерения и анализ конструкции здания, строительных материалов и инженерного оборудования, команда Вэй Цинпэна подготовила подробное заключение и разработала конкретный план достижения углеродной нейтральности.
Оптимальные условия для хранения культурных ценностей в главном здании музея - это температура около 21 градуса Цельсия и относительная влажность воздуха около 50%. Как же удается поддерживать эти параметры постоянными во всем здании?
Мы достигаем нужной температуры и влажности путем смешивания холодного и теплого воздуха в определенных пропорциях. От эффективности работы этого оборудования напрямую зависит энергопотребление всего музея", - объясняет Ван Цзянь, руководитель инженерно-технического отдела музея, указывая на установленные в подвальном помещении чиллеры и котлы.
Как рассказал Ван Цзянь, за почти 20-летнюю эксплуатацию главного здания значительная часть оборудования устарела, что не только приводило к повышенному энергопотреблению, но и требовало существенных затрат на техническое обслуживание.
В настоящее время в музее произведена замена устаревших винтовых чиллеров на центробежные охладители с магнитной левитацией и регулируемой частотой, что позволило сократить потребление электроэнергии более чем на 50%.
С крыши музея в его северо-западном углу можно увидеть два массивных вращающихся вентилятора.
Это специально разработанные высокоэффективные градирни с переменным расходом", - поясняет Сунь Цзе, технический директор инновационной компании из наукограда Сучжоу.
Если раньше для обеспечения необходимой производительности требовалось шесть градирен, то после модернизации их внутренней конструкции стало достаточно всего двух. На освободившейся площади установили четыре тепловых насоса, использующих энергию воздуха. Прежде для нагрева воды применялись газовые котлы, а теперь, благодаря тепловым насосам, тепло извлекается из окружающего воздуха, что значительно снижает углеродный след.
По мере модернизации оборудования в главном здании музея Сучжоу постепенно формируется принципиально новая энергетическая система.
Даже самое современное оборудование не даст желаемого эффекта снижения энергопотребления, если его элементы будут работать разрозненно, без должной координации", - отмечает Вэй Цинпэн.
Поэтому для музея был разработан специальный "цифровой мозг" - локальный "интернет вещей", объединяющий все инженерные системы в единую сеть.
В настоящее время его команда работает над усовершенствованием этой интеллектуальной системы. В будущем "цифровой мозг" будет с высокой точностью определять необходимое количество энергии для каждого экспоната и оптимальный объем охлажденного воздуха для каждой витрины. К 2025 году планируется превратить Музей Сучжоу в современное интеллектуальное учреждение культуры, отвечающее принципам безопасности, экологичности, интеллектуальности и эффективного взаимодействия всех систем", - сообщил профессор.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэйцзянь
20.12.2024, 14:29 54736
Пустыню Такла-Макан в Китае окружила противопесчаная полоса длиной 3046 км
Фото: В уезде Керия округа Хотан Синьцзян-Уйгурского АР было построено несколько противопесчаных барьеров. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ван Чжицин
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Недавно завершилось создание защитного "зеленого пояса" вокруг пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило местное управление лесного и степного хозяйства, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Пустыня Такла-Макан простирается на 33,76 тыс. кв. км между горными хребтами Тяньшань и Куньлунь. Протяженность пустыни с востока на запад составляет около 1000 км, а с севера на юг - около 400 км. Это крупнейшая пустыня в Китае и вторая по размеру подвижная пустыня в мире.
Длина окружности пустыни Такла-Макан равна 3046 км. На протяжении последних 40 лет в рамках лесозащитного проекта "Три севера" (крупный проект по лесонасаждению, направленный на борьбу с опустыниванием на северо-западе, севере и северо-востоке Китая) вокруг Такла-Макан был создан защитный барьер протяженностью 2761 км. К концу 2023 года оставалось всего 285 км незащищенного пространства. После напряженной работы 28 ноября текущего года эта задача была полностью выполнена - вокруг пустыни появился замкнутый "зеленый пояс".
В городском уезде Мэньфэн округа Хотан СУАР, некогда подверженном интенсивному воздействию ветров и песков, теперь аккуратные улицы уютно вписываются в окружающий ландшафт.
За пределами уезда, на краю пустыни Такла-Макан, кипит работа по укрощению песков. Травяные решетки, словно огромные сети, сдерживают подвижные дюны, кусты саксаула и тамарикса качаются на ветру.
Как отметил Ван Чжэньси, начальник отдела экологической защиты и восстановления Управления лесного и степного хозяйства СУАР, пустыня Такла-Макан необычайно суровая: ветер здесь достигает 8 баллов, площадь подвижных песков составляет около 258,4 тыс. кв. км, а среднегодовое количество осадков не превышает 80 мм.
Благодаря реализации программы "Три севера" за последние 40 лет удалось значительно улучшить экологическую ситуацию Синьцзяна. Лесистость территории выросла с 1,03% в 1978 году до 5,06% в настоящее время. За последние 30 лет площадь искусственных оазисов увеличилась с 65 до 100 тыс. кв. км, рост составил почти 54%. Согласно проведенному в 2022 году шестому по счету национальному мониторингу ситуации с опустыниванием и деградацией земель, в Синьцзяне площади земель, подверженных опустыниванию, сократились на 1 956 кв. км, а песчаных земель - на 242,82 кв. км.
Оставшиеся земли, отличающиеся сильным опесчаниванием, требуют особенно тщательного подхода из-за высокой степени опустынивания и сложных природных условий. В рамках усилий по созданию защитного барьера на границе пустыни Такла-Макан Синьцзян разработал специальный план. Ожидается, что комплексные меры охватят площадь 32,66 млн му (2,18 млн га), а общий объем инвестиций составит 12,36 млрд юаней (1,79 млрд долл. США). Проект продлится до 2030 года.
Посредством лесонасаждений, травяных насаждений и инженерных методов укрепляются пески на краевых зонах пустыни, в то же время создаются защитные лесополосы и травяные насаждения для предотвращения расширения пустыни. В зонах формирования пылевых бурь проводятся целенаправленные работы по снижению негативного воздействия ветропесчаных потоков. Внутри оазисов, в местах, где отсутствуют лесные полосы, и в зонах, где не проводятся мероприятия по борьбе с опустыниванием, осуществляется комплексное устранение проблем. Эти меры направлены на улучшение общего экологического состояния и достижение целей по защите от ветра, песков и пыли", - сказал Ван Чжэньси.
Параллельно с экологическими проектами идет развитие местной экономики. В округе Хотан был создан полный производственный цикл по выращиванию цистанхе пустынной и адениума обесума, что помогает увеличивать доходы местных жителей. Уезд Чира развивает выращивание фиников, создавая зеленые заслоны между поселками и песчаными барханами.
Статистика впечатляет: площадь специализированных сельскохозяйственных культур в песчаных районах Синьцзяна достигает 1,85 млн му (123 тыс. га), а годовая стоимость продукции, выпускаемой в пустынях, составляет 4,37 млрд юаней (600,63 млн долл. США).
Можно с уверенностью сказать, что вслед за появлением зеленого защитного пояса вокруг пустыни Такла-Макан некогда бесплодная земля обрела новую жизнь и потенциал для развития.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ардак
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?