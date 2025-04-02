01.04.2025, 14:56 7801

Идти вместе с Китаем - значит, идти навстречу возможностям

Идти вместе с Китаем - значит, идти навстречу возможностям
Фото: На Шанхайской международной выставке станков посетители наблюдают за работой лазерного оборудования. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/У Сюэ
28 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями международных деловых кругов в Доме народных собраний в Пекине. В мероприятии приняли участие более 40 председателей советов директоров и главных исполнительных директоров иностранных компаний, а также представители деловых ассоциаций, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Лидер Китая отметил, что предприятия с зарубежным капиталом являются важными участниками процесса китайской модернизации, реформ, открытости и инноваций, а также ее взаимосвязанности с миром и интеграции в экономическую глобализацию.

Китай был, остается и неизменно будет идеальным, безопасным и перспективным местом для иностранных инвестиций. Идти вместе с Китаем - значит, идти навстречу возможностям, верить в Китай - значит, верить в завтрашний день, и инвестировать в Китай - значит, инвестировать в будущее", - подчеркнул Си Цзиньпин.


В последнее время в КНР состоялись крупные международные мероприятия, такие как Форум развития Китая-2025 на высоком уровне, ежегодное совещание Боаоского азиатского форума - 2025 и инновационный форум "Чжунгуаньцунь-2025". Активное участие руководителей транснациональных корпораций в этих событиях наглядно демонстрирует уникальную ценность инновационного потенциала и открытости страны для мировой экономики.

Будучи основным драйвером роста мировой экономики, Китай, развивая модернизацию с китайской спецификой, одновременно способствует стабильности глобального развития. За первые два месяца этого года китайская экономика показала заметный подъем, второй по величине в мире потребительский рынок продолжил раскрывать свой потенциал, институциональное открытие экономики стабильно развивалось, при этом новые производительные силы ускоренно формировались, что привлекло все больше международного капитала. На фоне геополитической нестабильности, роста протекционизма и усиливающейся неопределенности в мировой экономике, "тепло", создаваемое высококачественным развитием китайской экономики, приобретает особую ценность.

Место проведения ежегодного инновационного форума Чжунгуаньцунь-2025. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Го Цзюньфэн

Китай с его обширным рыночным пространством, предсказуемой политикой и благоприятной средой для развития стал плодородной почвой для инвестиций и предпринимательства иностранных компаний. С начала года, начиная от обнародования плана действий по стабилизации иностранных инвестиций на 2025 год, включающего 20 конкретных мер, и заканчивая внесением предложений в Доклад о работе правительства КНР по усилению политики стабилизации внешней торговли, Китай продолжает работать над снижением барьеров для входа на рынок, соответствием высоким международным стандартам, повышением эффективности поддержки и созданием благоприятной бизнес-среды. Так страна активно предлагает миру возможности роста на своем огромном рынке.

Многие руководители транснациональных компаний заявили: "Широкие возможности и пространство для роста в Китае вдохновляют"; "Китайский рынок - это не "опция по выбору", а "обязательный пункт". Этот консенсус воплощается в конкретные инвестиционные решения.

Транснациональные компании инвестируют в Китай не только ради производства, но и для проведения исследований и разработок, а китайские инновации стали важным фактором повышения конкурентоспособности международных компаний. К примеру, Mercedes-Benz инвестирует более 14 млрд юаней (1,93 млрд долл. США) в укрепление локальных исследовательских возможностей и дальнейшее развитие "умного производства" в Китае; фармацевтическая компания Eli Lilly and Company выбрала Пекин для создания своего первого инновационного инкубатора за пределами США, нацелившись на широкие перспективы, открываемые технологическими инновациями в КНР.

На 22-й Китайской международной выставке алкогольных напитков в городе Лучжоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) представители зарубежной алкогольной компании знакомят покупателей со своей продукцией. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ван Линь

Согласно недавнему исследованию аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers, проведенному среди более ста руководителей транснациональных компаний, половина предприятий ожидает дальнейшего повышения значимости китайской инновационной экосистемы для своих глобальных стратегий. Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор французского продовольственного гиганта Danone, считает, что Китай представляет собой не только важный рынок, но и передовую инновационную экосистему в мире.

Мультилатерализм - неизбежный выбор для преодоления сложностей и вызовов, стоящих перед миром. Предприятия с иностранным капиталом, особенно транснациональные компании, играют ключевую роль в поддержании мирового экономического порядка и несут серьезную ответственность. В ответ на заявления некоторых стран о "разрыве экономических связей" Китай придерживается подлинного мультилатерализма, продвигает инклюзивную экономическую глобализацию, энергично участвует в глобальном экономическом управлении и стремится построить открытую мировую экономику.

По мнению руководителей транснациональных компаний, на фоне усиления протекционизма КНР продолжает расширять открытость, внося стабильность в мировую экономику и становясь оазисом определенности и привлекательным местом для инвестиций и предпринимательства. Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на принципах Всемирной торговой организации, активно адаптируется к международным высокостандартным экономическим и торговым правилам, содействует реализации преимуществ Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и развивает торговые связи с более чем 230 странами и регионами мира.

Китай готов сотрудничать с международным бизнес-сообществом для совместной поддержки многосторонней торговой системы, глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и среды открытого международного сотрудничества, способствуя развитию экономической глобализации в правильном направлении.

Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
 
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02.04.2025, 11:16 1296

Весна в Синьцзяне: время романтических прогулок и цветущих садов

Весна в Синьцзяне: время романтических прогулок и цветущих садов
Фото: информационная компания Урумчи
С потеплением погоды дыхание весны в Синьцзяне становится все ощутимее. Север и юг Тянь-Шаня постепенно вступают в сезон цветения, привлекая туристов на прогулки и любование цветами, создавая романтическую атмосферу, сообщает информационная компания "Урумчи".

В Турфане стартовал фестиваль цветения абрикосов "Первая весна Синьцзяна"

Путешествие по цветущему Синьцзяну, конечно же, начинается с фестиваля цветения абрикосов в Турфане, который называют "первой весной Синьцзяна". Культурно-туристическое мероприятие "Первая весна Синьцзяна · Цветение в Турфане" 2025 года, а также VIII фестиваль цветения абрикосов в уезде Токсу начались 22 марта и продлятся до 10 апреля.

В этом году фестивальная программа стала еще более насыщенной по сравнению с предыдущими годами. Помимо местных художественных выступлений, зрителей ждет совместное выступление Синьцзянского ансамбля мукама и труппы Куньцзюй провинции Хунань.

Заместитель секретаря партийного комитета и заместитель начальника управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма города Турфан Ян Юн заявил: "В прошлом году фестиваль цветения абрикосов принес туристический доход в 7,9 миллиарда юаней. В этом году мы добавили ночные экскурсии в абрикосовые сады, полеты на воздушном шаре над цветущими садами и другие проекты. Ожидаем, что количество туристов увеличится на 20%".

Кроме того, в районе Гаочан города Турфан прошла полная модернизация Базарного фольклорно-музыкального карнавала, который объединяет любование цветами с шопингом, гастрономией и развлечениями, предлагая туристам еще более разнообразный опыт.

информационная компания Урумчи

Ледяные цветы и дикие абрикосовые рощи раскрашивают весну в Северном Синьцзяне

Если весна Турфана - это оживленный базар, то весна в уезде Кунес напоминает яркую горную картину. С конца марта до середины апреля в степях Нарат и на северных склонах поселка Жекетай в уезде Кунес сквозь остатки снега пробиваются ледяные цветы, которые ласково называют "вестниками весны".

Весенний сезон цветения. Абрикосовые деревья в долине Нарат, словно розовые облака, покрывают весь склон, а более 2000 гектаров первозданных диких абрикосовых рощ расцветают в полном великолепии. В то же время ледяные цветы мужественно прорываются сквозь лед, а их желто-белые лепестки украшают луга, перекликаясь с абрикосовыми цветами", - рассказал начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма уезда Кунес Лю Бан. "В этом году мы специально подготовили весеннюю тематическую программу "Цветущий Кунес", включающую фотоконкурс абрикосовых деревьев, кемпинг среди цветущих лугов и другие глубокие впечатления, приглашая туристов присоединиться к этому весеннему пиршеству гор и цветущих садов".


Уезд Кунес богат цветочными ресурсами. В первой половине апреля в долине абрикосов Нарат бескрайние дикие абрикосовые рощи расцветают бело-розовыми красками, создавая потрясающий весенний пейзаж. С середины апреля до середины мая в питомнике диких плодовых деревьев поселка Алмалы зацветают яблони, груши и боярышник. А с середины мая до июля туристический район Нарат превращается в цветочное море, где распускаются всевозможные дикие цветы, создавая яркую палитру красок.

Груши и технологии: AI-композиция прозвучит в "грушевом городе"

В середине апреля в южном Синьцзяне, в городе Корла, известном как "грушевый город", вдоль нескольких главных улиц появится завораживающий вид тысяч цветущих грушевых деревьев. В этот период весь город наполнится ароматом грушевых цветов, а прогулки по нему будут напоминать путешествие сквозь цветочное море. Отличными местами для любования цветением станут мост Тикэчи в живописной зоне реки Лебедь и башня Юнъань на реке Хунъянь. В поселке Ават в это же время расцветут десятки тысяч гектаров грушевых деревьев.

В 2025 году Управление культуры и туризма Корлы совместно с технологическими компаниями создало AI-композицию "Груши цветут по всему городу". Начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Корлы Фэн Улинь отметил: "Фестиваль "Сезон грушевых цветов" 2025 года пройдет под темой "Посвятите выходные Корле, проведите прекрасное время среди груш", предложив богатую программу: художественные выступления, шопинг и развлечения, спортивные соревнования, культурные мероприятия, гастроли Молодежного ансамбля песни и танца из Санкт-Петербурга (Россия) и многое другое. Мы также организовали четыре специализированные туристические линии для фотосъемки цветущих деревьев".

информационная компания Урумчи

Приглашение в "родину белого абрикоса" на фестиваль цветения

С 22 по 31 марта в демонстрационном саду белого абрикоса деревни Токенай поселка Яха уезда Кучар, известного как "родина белого абрикоса", пройдет культурно-туристическая серия мероприятий "Апрельские абрикосы древнего Кучара". В поселке Яха выращивают 1667 гектаров белого абрикоса, что составляет 25% от общей площади посадок в уезде Кучар. Цветение здесь начинается на 10 дней раньше, чем в соседних поселках.

По словам Заместителя начальника Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Кучара Пан Тао, во время мероприятия туристы смогут попробовать местные деликатесы, посетить сельскохозяйственные ярмарки, бросать вышитые шары под абрикосовыми деревьями, участвовать в музыкальном фестивале среди цветущих садов, а также запускать воздушных змеев в абрикосовых рощах. Туристы также смогут получить подарки или специальные наборы продукции, делясь видео с мероприятия или фотографиями с геометками.

Кроме того, с середины марта до середины сентября любование цветами охватит весь Синьцзян: абрикосы в округе Ташкурган, тюльпаны на озере Сайрам, купальницы и первоцветы в уезде Текес, лавандовые поля в уезде Хочэн, а также рапсовые и подсолнечные поля в уезде Монголкуре - все это станет частью бесконечного цветущего путешествия, приглашая туристов к встрече с "поэзией и дальними странами".
 
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01.04.2025, 18:31 3426

"Мирфиз" финансовый вестник в МЦПС

"Мирфиз" финансовый вестник в МЦПС
Фото: Скрин с видео
 
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31.03.2025, 12:57 17001

Чэнь Чжифэн: Стать достойным "конюхом" на пути "Один пояс, один путь"

Чэнь Чжифэн: Стать достойным "конюхом" на пути "Один пояс, один путь"
Фото: Скрин с видео
 
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30.03.2025, 12:44 17501

Казахстанская юная актриса Дильназ Нұрсейіт: В будущем хочу учиться в Китае

Казахстанская юная актриса Дильназ Нұрсейіт: В будущем хочу учиться в Китае
Фото: Скрин с видео
 
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28.03.2025, 20:01 40876

Китайские зубные протезы широко применяются в стоматологии Центральной Азии

Китайские зубные протезы широко применяются в стоматологии Центральной Азии
Фото: Скрин с видео
 
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27.03.2025, 21:28 47296

История "короля фруктов и овощей" Юй Чэнчжуна о дружбе с соседями

История "короля фруктов и овощей" Юй Чэнчжуна о дружбе с соседями
Фото: Скрин с видео
 
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26.03.2025, 17:46 51751

Высококачественное развитие Китая служит "стабильным якорем" глобальной экономики

Высококачественное развитие Китая служит "стабильным якорем" глобальной экономики
Фото: На полностью автоматизированном терминале порта Циндао, расположенном в одноименном городе провинции Шаньдун (Восточный Китай), проводятся работы по погрузке и выгрузке с грузовых судов. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Цзиньган
Недавно в Пекине состоялся Форум развития Китая - 2025 на высоком уровне. Участники из разных стран глубоко обсудили тему "Всестороннее высвобождение драйверов развития для совместного стимулирования стабильного роста мировой экономики". Дискуссии не только затронули вызовы и возможности развития мировой экономики, но и наглядно продемонстрировали динамичность китайской экономики и уверенность мировой общественности в ее устойчивости, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Сегодня выражение "делать ставку на Китай" часто упоминается в международных деловых кругах, что говорит о растущих ожиданиях международного сообщества относительно роли Китая в качестве двигателя глобальной экономики.

Состав участников форума ярко иллюстрирует эту тенденцию: здесь присутствовали руководители транснациональных компаний из Европы и США - Apple, Siemens, BMW, а также топ-менеджеры предприятий из стран глобального Юга, таких как Малайзия и Бразилия, представившие различные сектора, включая производство, финансы и услуги. Компании единодушно подчеркнули значимость китайского рынка, выразив оптимизм касательно его возможностей и стремление к долгосрочному сотрудничеству.

На промышленной площадке по производству морских ветроэнергетических установок в городе Жунчэн провинции Шаньдун (Восточный Китай) рабочие интенсивно занимаются сборкой сверхгабаритных лопастей для ветрогенераторов. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ян Чжили

Развитие компании существенно выиграло от быстрого роста китайской экономики. Они продолжают курс на долгосрочные инвестиции в КНР, используя "китайскую скорость" для локализации инновационных технологий и продуктов, твердо следуя принципу "развиваться в Китае и вместе с Китаем", - подчеркнул председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Келлениус (Ola Källenius).


По мере появления новых перспектив в глобальной торговле и инвестициях компания с нетерпением ждет возможности содействовать дальнейшему процветанию китайской экономики и намерена продолжать вносить вклад в ее глубокую интеграцию с мировой экономикой", - заявил генеральный директор банка HSBC Джордж Элхедери (Georges Elhedery).


Председатель правления Siemens Роланд Буш (Roland Busch) с восхищением подчеркнул, что Китай показал, откуда берется рост. В начале года китайская экономика продемонстрировала множество знаковых достижений, ставших образцом экономической устойчивости, потенциала и динамизма: оживленный рынок потребления в сферах кинематографа, зимних видов спорта и туризма, раскрывающий огромный потенциал внутреннего экономического цикла; постоянные технологические прорывы стартапов, таких как шестерка ведущих стартапов в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), демонстрирующие мощный инновационный потенциал; бурное развитие энергоэффективной бытовой техники и возобновляемой энергетики, показывающее колоссальные возможности для трансформации.

Новые драйверы роста в различных сферах продолжают накапливать и укреплять свой потенциал, что обязательно принесет китайской экономике долгосрочный и мощный импульс для развития.

Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф (Dilma Rousseff) высоко оценила экономическую трансформацию Китая. По ее словам, Китай, совершив переход от "мирового завода" до "центра инноваций", благодаря стратегическому планированию и последовательным инвестициям занял лидирующие позиции в областях возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта и других передовых сферах. Все эти достижения основаны на дальновидной политике и проактивном лидерстве.

В учебно-тренировочном центре сбора данных антропоморфных роботов компании Miracle Automation Engineering, находящемся в городе Уси провинции Цзянсу (Восточный Китай), инженеры производят настройку и тестирование человекоподобных роботов. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжу Цзипэн

В условиях нарастающей внешней неопределенности и нестабильности Китай обеспечивает "стабильный якорь" для мировой экономики через последовательность высококачественного развития, оставаясь надежным источником экономической динамики.

В современном мире усиливается экономическая фрагментация, нарастают унилатерализм и протекционизм, а глобализация сталкивается с серьезными вызовами. Исторический опыт неоднократно доказывал, что открытость и сотрудничество - единственный путь к взаимной выгоде. Будучи ответственной державой, Китай твердо стоит на защите многосторонней торговой системы, демонстрируя ответственность крупной страны в продвижении экономической глобализации.

Страна достигла значительного прогресса в экономической реструктуризации: доля профицита счета текущих операций в ВВП сократилась с примерно 10% в 2007 году до около 1% в настоящее время.

В условиях изменяющейся международной обстановки Китай решительно расширяет открытость и сотрудничество, настаивает на честной конкуренции на основе международных общепринятых правил, защищает свободу торговли и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, ориентируясь на большее развитие через взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.

В торговых войнах нет победителей, и группа BMW по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы китайской экономики, сохраняя уверенность в своем развитии в КНР, готова продолжать расширять инвестиции, ускорять локализацию производства и исследований, а также углублять стратегическое партнерство", - заявил глава BMW Оливер Ципзе (Oliver Zipse).


Развитие - вечная задача человеческого общества. Китай всегда тесно связывает собственное развитие с глобальным прогрессом, придерживается правильного курса экономической глобализации, реализовывает подлинный многосторонний подход, стремится быть стабилизирующей и определяющей силой в деле глобального мирного развития, совместно с другими странами преодолевая риски и вызовы ради общего процветания.

Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
 
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21.03.2025, 13:36 61316

В Синьцзяне создано 28 международных "домов водителей" для обслуживания водителей на маршрутах "Один пояс, один путь"

В Синьцзяне создано 28 международных "домов водителей" для обслуживания водителей на маршрутах "Один пояс, один путь"
Фото: Информкомпания Урумчи
По сообщению китайского издания "Рабочая газета", на данный момент в Синьцзяне построено 16 международных "домов водителей" в пограничных пунктах, из которых 10 расположены непосредственно на пунктах пропуска, а 6 - в логистических парках. В этом году Федерация профсоюзов Синьцзяна планирует построить еще 12 международных "домов водителей" в пограничных пунктах, стремясь охватить профсоюзным обслуживанием все пункты пропуска.

Синьцзян граничит с 8 странами, включая Россию и Казахстан, и располагает 19 открытыми пунктами пропуска первого класса. В последние годы Синьцзян воспользовался новыми возможностями совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", всесторонне ускоряя качественное развитие ядра этого проекта, а также Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли.

В 2024 году валовой региональный продукт Синьцзяна вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2 трлн юаней, а общий объем внешнеторгового оборота увеличился на 21,8%. В том же году число грузовых транспортных средств, пересекших границу Синьцзяна, превысило 1,06 млн, из которых примерно 545 тыс. - на выезд, 519 тыс. - на въезд, а общее число китайских и иностранных водителей грузовиков, пересекших границу, достигло около 1 млн человек.

В связи с постоянным обновлением рекордов по количеству пересечений границы людьми и объемам грузоперевозок, с 2023 года Федерация профсоюзов автономного района совместно с профильными ведомствами продвигает строительство "домов водителей" в пограничных пунктах и развитие международных автотранспортных услуг.

Информкомпания Урумчи

По имеющимся данным, все 16 построенных международных "домов водителей" уже открыты для посещения. Внутри каждого из них есть диваны, телевизоры, микроволновые печи, кулеры с водой, аптечки и другие удобства. Для китайских и иностранных водителей предоставляется "единое окно" услуг, включающее 8 основных функций, таких как питание, техническое обслуживание автомобилей, телемедицина и логистическая информационная платформа. Международные "дома водителей" в пограничных пунктах в основном предназначены для кратковременного отдыха водителей грузовиков, тогда как те, что расположены в логистических парках, ориентированы на тех, кто останавливается на более длительный срок.

Пограничный пункт "Хоргос" является важным торговым узлом между Китаем и Казахстаном. Здесь расположены 5 международных "домов водителей" общей площадью более 2600 кв. м, которые с момента открытия обслужили более 30 тыс. китайских и иностранных водителей грузовиков.

Зайдя в китайско-казахстанский международный "дом водителей" в международном логистическом парке "Цзинь И" в Хоргосе, можно увидеть, как несколько водителей играют в бильярд. "Пока ждем разгрузки, отдыхаем, принимаем душ, едим - очень удобно", - говорит казахстанский водитель грузовика Сержан Бауржан.

Информкомпания Урумчи

Информкомпания Урумчи

Как сообщается, в международных "домах водителей" водители также могут подавать обращения и получать помощь через горячую линию, комнаты медиации на предприятиях и ящики для предложений на местах. (Корр. У Дуосы, Ма Аньни.)
 
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