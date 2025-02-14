Индустрия электромобилей Китая: "проблемы роста" и прорывы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

По "лунной" системе исчисления времени год сменяется в первое новолуние после зимнего солнцестояния. При этом начало года совпадает с началом весеннего периода, отсюда и название "праздник Весны". По-китайски - Чуньцзе. В 2025 году он начнется 29 января, а его торжественным завершением станет праздник фонарей 12 февраля. В Китае первая новогодняя неделя - выходная, и в 2025 году дни с 29 января по 4 февраля - нерабочие.





Китайский Новый год - древний праздник, которому уже более четырех тысяч лет. Считается, что его ввел один из императоров Поднебесной Шунь. День, когда он взошел на престол, стал первым днем нового года. С тех пор в Китае стали отмечать Новый год именно в этот лунный день, сообщает журнал RUSSPASS





По одной из китайских легенд в первый день года на землю спускается чудовище по имени Нянь (по кит. "год"). Оно съедает скот и зерно, уносит взрослых и детей. Договориться с ним можно, только если оставить еду у входа в дом - так чудовище наестся и не будет вредить людям.





Каждый год посвящен одному из 12 зодиакальных животных: кролик, дракон, змея и так далее. У символа года есть еще и определенный цвет, который соответствует одной из пяти стихий - вода, земля, огонь, дерево и металл. Каждая комбинация повторяется раз в 60 лет. 2024 год был Зеленого Деревянного Дракона, а 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи.





В отличие от горячего и общительного Дракона, Змея олицетворяет спокойствие и самоанализ. Эти черты считаются необходимыми для руководства жизнью с мудростью и изяществом. В китайской традиции Змея - мудрое и проницательное животное, предвестник трансформаций, которые несут возможности для роста и перемен.





Традиции празднования Китайского Нового года





Depositphotos





Главный подарок на китайский Новый год - красные конверты с деньгами. Они называются хунбао. Можно вручать и другие подарки, но хунбао - обязательно: он предвещает удачу и благополучие в наступающем году, сообщает yandex.ru





Обычай дарить деньги идет еще из эпохи династии Хань, которая правила в I веке до нашей эры. В те времена на монеты наносили благоприятные надписи, и использовали их для защиты от злых духов. Одним из самых опасных духов был Суй, больше всего он не любил детей и пугал их в новогоднюю ночь. Чтобы отогнать этого демона, родители заворачивали монеты-обереги в красную бумагу и прятали в детских кроватках. Так постепенно сложилась традиция дарить деньги в конвертах.





Цвет конверта принципиально важен: он должен быть красным. Можно украшать его золотыми рисунками, часто наносят иероглифы 福 "Богатство" и 财 "Счастье". Такой подарок означает благословение и доброе отношение к человеку. Тонкий момент: купюр не должно быть четыре, это число несчастливое.





Из того, что можно подарить на Китайский Новый год, популярностью пользуются фрукты (мандарины, апельсины), чай, сухофрукты, орехи, керамика. Все эти вещи так или иначе ассоциируются с богатством, процветанием, здоровьем и долголетием.





Упаковать подарок лучше в красный и золотой цвета, они символизируют счастье и изобилие.





Есть и то, что не стоит дарить. Худший подарок в китайском представлении - часы. Причина в том, что фраза "дарить часы" звучит похоже на "оказывать последние почести".





Не принято дарить подарки в наборах по четыре штуки - слово "четыре" созвучно слову "смерть".





Семейный ужин и традиционная еда





Depositphotos





Традиционно на праздничном столе подают тушеную или приготовленную на пару рыбу. Она символизирует изобилие и достаток в будущем году. Также часто готовят блюдо сычуаньской кухни - цыпленка гунбао. Это куриное филе, которое жарят с острым перцем, овощами и арахисом. На столе в новый год можно увидеть и мясные тефтели - их обычно четыре штуки, и они называются "четыре счастья". Каждый из шариков символизирует удачу, почет, долголетие и радость. Еще китайцы готовят свинину, утку, сладкий рис с цукатами, куриный суп и многое другое.





Старшее поколение любит готовить хого - "сборную солянку" из всего, что есть в холодильнике. Обычно это куриный бульон, куда добавляют ветчину, бекон, фрикадельки, свиные почки, свинину, грибы шиитаке, кальмары и много чего еще. В каждом регионе Китая это блюдо готовят по-своему.





Первые дни Китайского Нового года





В первые дни Нового года встречаются родственники, родные, соседи и друзья и дарят друг другу подарки.





На третий день праздника многие идут в храмы. Люди посещают их, чтобы сделать подношения богам и получать их благословения, да и просто взять паузу и подумать о вечном.





На пятый день приветствует Бога богатства - Цай Шэня. Дома украшают его изображения, призывая тем самым финансовое благополучие на год вперед. Можно даже менять заставки для телефона или компьютера на изображение Цай Шэня.





Фестиваль фонарей





Depositphotos





Празднование Нового года завершается Фестивалем фонарей, который в 2025 году приходится на 12 февраля.





Этот фестиваль знаменит на весь мир своими эффектными украшениями, когда города и дома украшаются красочными красными фонариками. На них пишут пожелания или загадки и отпускают в ночное небо.





Появление этого праздника предание связывает с придворной девушкой Юань Сяо, которая за годы службы у императора ни разу не видела своих родных: ей было запрещено покидать дворец. Особенно сильно она тосковала в Новый год, когда все семьи собираются вместе. Однажды горько плачущую Юань Сяо увидел министр Дунфан Шо и расспросил ее, что случилось. История девушки растрогала министра, и он решил помочь ей повидаться с родными.





Министр переоделся провидцем и стал ходить по улицам города, предвещая страшный пожар. Люди упрашивали его отвести беду, а он сказал: скоро в городе появится всадник в красной одежде на черном коне. Это будет сам дух Огня.





Всадник, и правда, прибыл в город; это была сестра Юань Сяо, посвященная в план министра. Жители упрашивали всадника пощадить город, но он был непреклонен: пожару быть, решение принято на небесах. Единственный шанс его отменить - если император прикажет приготовить любимую еду духа Огня, то есть сладкие рисовые шарики, а перед каждым домом поставить богато украшенный фонарь.





Все подданные стали готовить рисовые шарики и мастерить фонари. Сделала фонарь и Юань Сяо, крупно написав на нем свое имя. На 15 день первого месяца император приказал всем подданным идти торжественным шествием по улицам, и вместе со всеми из дворца впервые за много лет вышла Юань Сяо. Родные девушки издалека увидели фонарь с ее именем, подбежали к ней, и близкие наконец смогли увидеться. Пятнадцатый день месяца с тех пор отмечается как Фестиваль фонарей, а рисовые шарики, которые преподнесли духу Огня, называются юаньсяо - они стали главным угощением этого праздника и символом единства семьи.





Танцы львов и драконов





Depositphotos





В Новый год на улицах Китая можно встретить танцующие фигуры львов и драконов. Танец льва исполняют двое актеров, которые управляют огромной фигурой - один двигает головой животного и его передними лапами, а другой передвигает задние лапы льва. В северном Китае львы выходят парами - у самца на голове красный бант, а у самки - зеленый. Иногда вместе с ними появляются и маленькие львята. На юге страны львы имеют разные цвета, на голове у них есть рог, а ко лбу крепится зеркало - так злые духи видят себя и пугаются. Обычно в танце участвуют три льва. В Китае это животное символизируют власть, величие и мужество.





Дракон - одно из главных почитаемых животных Китая, единственное мифическое из всего зодиакального цикла. Китайцы даже называют себя потомками дракона, он символизирует достоинство и силу, а также приносит удачу. Танец дракона стал одним из важных обычаев празднования Нового года. Еще во времена династии Хань (200 до н. э. - 200 н. э.) существовал этот танец. Его исполняли во время засухи, чтобы призвать дождь, ведь дракон считался водным животным. Во время празднования Нового года огромной фигурой дракона управляют 50 человек - длина может достигать 30 метров. Они держат ее на шестах и управляют так, чтобы дракон будто извивался в воздухе. Такие фигуры делают из деревянных и бамбуковых обручей, обтянутых тканями. Сегодня драконов изготавливают из легких материалов вроде пластика и алюминия.