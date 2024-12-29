Иностранные студенты рассказали об учебе в Пекинском университете

Фото: Площадь Дружбы в парке Шегер, который является проектом в области зеленого развития на речном побережье в Эфиопии, реализованным китайской компанией. Фотоматериал/Чжао Сяоюй

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2 декабря председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в четвертом симпозиуме, посвященном работе по строительству "Пояса и пути", и выступил с важной речью. Он отметил значительные достижения в совместной реализации этой инициативы и представил всеобъемлющий план по продвижению ее высококачественного развития. Выступление китайского лидера служит важным руководством для стимулирования высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути" в следующем золотом десятилетии, задавая ориентиры для дальнейшего движения вперед, сообщает газета "Жэньминь жибао".





На фоне колоссальных изменений в мире, эпохе и истории председатель Си Цзиньпин выдвинул новаторскую инициативу совместного строительства "Пояса и пути", ставшую знаковым событием в истории всего человечества.





На протяжении 11 лет совместного строительства "Пояса и пути" страны-участницы неизменно придерживались духа Великого шелкового пути, который заключается в мире и сотрудничестве, открытости и инклюзивности, взаимном обучении и заимствовании, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а также руководствовались принципом "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". На этой основе непрерывно расширяются области сотрудничества, увеличиваются его масштабы, повышается его уровень, а также усиливаются его международное влияние, притягательная и консолидирующая сила. Были достигнуты значительные успехи, что позволило внести китайский вклад в укрепление дружбы со странами-участницами инициативы и содействие их социально-экономическому развитию.





Китай подписал соглашения о совместном строительстве "Пояса и пути" с более чем 150 странами и 30 международными организациями, успешно провел 3 международных форума высокого уровня по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и создал свыше 20 многосторонних платформ взаимодействия в профессиональных областях. В этом году Китай подписал планы сотрудничества с такими странами, как Египет, Восточный Тимор, Перу. Кроме того, к совместному строительству "Пояса и пути" присоединилась Бразилия.





Во втором Международном конкурсе профессионального мастерства, прошедшем в городе Чунцин на юго-западе Китая, участники соревнуются в номинации Сборка и ремонт беспилотников. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Сунь Кайфан





Никакая другая инициатива в истории не объединяла более 150 стран, как "Пояс и путь"", - отметил президент Нового банка развития Дилма Русеф.





Совместное строительство "Пояса и пути" преодолевает различия между цивилизациями, культурами, социальными системами и уровнями развития, концентрируя в себе наибольший общий делитель совместного развития человечества, что соответствует логике прогресса эпохи и признается правильным путем.





Китай выступает за то, чтобы через высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" делиться с миром возможностями развития, открывающимися в ходе модернизации КНР, и вселять больше уверенности и силы в мирное развитие во всем мире. В прошлом году Китай объявил о 8 действиях в поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", решительно углубляя партнерские отношения в рамках этой инициативы, строя открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития. Это демонстрирует ответственность крупной страны.





Инициатива "Пояс и путь" и ее основные идеи были включены в документы ООН, "Группы двадцати", АТЭС и других международных и региональных организаций. Постоянно усиливается ее роль в содействии глобальному развитию. Доклад, недавно выпущенный исследовательской организацией Брейгель в Брюсселе, показывает, что с 2013 года инициатива "Пояс и путь" упоминалась почти 1000 раз в документах ООН, только в 2019 году - более 500 раз, что ярко свидетельствует о глобальном влиянии китайской инициативы.





Совместное строительство "Пояса и пути" берет начало в Китае, но его результаты и приносимые возможности принадлежат всему миру. Китай достиг впечатляющих результатов в укреплении "жесткой" инфраструктурной связи со странами-участницами инициативы. Маршруты международных грузовых перевозок Китай-Европа охватывают 227 городов в 25 странах Европы, морские маршруты "Морского Шелкового пути XXI века" достигают 145 портов в 46 странах, в то же время линии в рамках "воздушного Шелкового пути" соединяют 104 города в 54 странах. Был введен в эксплуатацию ряд знаковых проектов, а также реализовано множество небольших, но прекрасных социальных проектов.





Китай стабильно продвигает "мягкую" связь в области правил и стандартов со странами-участницами инициативы "Пояс и путь". Уже подписано 113 соглашений о стандартизации с 69 странами и организациями, а также заключено 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, что значительно повысило уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.





В Международном выставочном центре в городе Шаосин провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) предприниматели проводят деловые переговоры с закупщиками из стран-участниц инициативы Пояс и путь. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Юнтао





Сотрудничество между народами Китая и стран-участниц продолжает углубляться. Китаем была учреждена правительственная стипендия "Шелковый путь", реализуются разнообразные меры, включая программу "Сердце Великого Шелкового пути", активно организуются обмены между общественными организациями, аналитическими центрами, СМИ и молодежью.





Соответствуя новым тенденциям глобального прогресса, высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" приносит все больше результатов в областях зеленого развития, экономики, цифровизации и инноваций. Эта инициатива не только придает новый импульс мировому экономическому росту, но и открывает новые возможности для глобального развития, создавая платформу для международного экономического сотрудничества и обеспечивая взаимную выгоду стран-участниц.





Совместное строительство "Пояса и пути" вступило в новый этап высококачественного развития. Китай надеется вместе с другими странами-участницами продолжать придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в интересах открытого, зеленого и честного развития с ориентиром на достижение высоких стандартов, благополучия населения и устойчивого роста.





Страна призывает руководствоваться восемью шагами, направленными на поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", рассматривать взаимосвязанность в качестве основной линии, совершенствовать механизм высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути", а также постоянно создавать новое пространство взаимовыигрышного развития в рамках совместного строительства "Пояса и пути", характеризующееся еще более высоким уровнем, еще большей гибкостью и устойчивостью, чтобы продвинуть модернизацию стран мира и построить сообщество единой судьбы человечества.





Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"