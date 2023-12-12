09.12.2023, 18:41 5216

Искусство по обработке железа в районе Казанчи в Кульдже

Искусство по обработке железа в районе Казанчи в Кульдже
Фото: информационная компания Урумчи
Если вернуться на 30 лет назад, то в каждом доме Или-Казахского автономного округа СУАР КНР часто можно было увидеть серебристо-белую жестяную посуду, сообщает информационная компания "Урумчи".

В районе Казанчи в Кульдже жестяные миски, жестяные лопаты, жестяные ведра, изготовленные Турханом Турсуном, сверкают на солнце. Это слава мастера, работающего более 50 лет.

информационная компания Урумчи

В настоящее время много пластиковой посуды, меньше из железа, но та, что из железа, менее подвержена появлению запахов и прочная в любое время года", - рассказал Турхан Турсун.


Турхан Турсун проявил интерес к изготовлению посуды с 15 лет. С 18 лет он начал обучение у мастера, начинал с изготовления заклепок и шайб. Через три года обучения он стал самостоятельным мастером, способным создавать жестяные изделия.


Даже после начала своей трудовой карьеры Турхан Турсун не отказывался от этого искусства, регулярно занимаясь изготовлением жестяных изделий в свободное время. Десять лет назад, после выхода на пенсию, он начал вести свою собственную мастерскую по обработке жести. Каждый день мастер с удовольствием выполняет заказы своих соседей и наслаждается своей работой.

информационная компания Урумчи

Сейчас больше всего я делаю копилки и маленькие ведерки. Я хочу продолжать заниматься этим ремеслом. Эти жестяные изделия для меня как мои дети, потому что многие люди не знают, как именно они создаются, через какие этапы проходят. Если где-то что-то не отшлифовано хорошо, у меня неспокойно в душе. Когда я заканчиваю работу, я очень радуюсь и чувствую удовлетворение, глядя на свои собственные творения", - рассказал Турхан Турсун.

 
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12.12.2023, 11:15 791

Восхитительное зрелище после снегопада на Памире

Восхитительное зрелище после снегопада на Памире
Фото: информационная компания Урумчи
Первый снегопад в этом году на высокогорье Памира в пределах Кызылсу-Кыргызского автономного округа в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".


Белые бескрайние облака, вода в озере у подножия гор, словно ясное зеркало, среди волнистых облаков в горах, сиреневый туман, восхитительная красота.

информационная компания Урумчи

информационная компания Урумчи


 
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11.12.2023, 11:00 2086

Народные песни татар в китайском Синьцзяне

Народные песни татар в китайском Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
Это татарская народная песня "Алма-Ата", передающаяся через поколения в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".

Татарский артист из Или-Казахского автономного округа Латип Хасан участвует в различных праздничных мероприятиях, исполняя эту песню.


Татарские народные песни, как правило, выражают богатый внутренний мир исполнителя, многие из них посвящены любви молодых мужчин и женщин.

Татарские народные песни часто представлены лирическими, нежными образами, отличаются метафоричностью и красивым музыкальным стилем.

информационная компания Урумчи

Алма-Ата" - это татарская народная песня, которую часто поют татары во время собраний. Эта песня часто исполнялась нашими родителями в нашем детстве, поэтому мы запомнили ее и теперь часто поем ее сами. Наши дети тоже присоединяются к пению этой песни", - говорит Латип Хасан.


информационная компания Урумчи
 
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10.12.2023, 07:55 2991

"Мелодии Синьцзяна". Синьцзянская опера в Или

"Мелодии Синьцзяна". Синьцзянская опера в Или
Фото: информационная компания Урумчи
Синьцзянская оперу обычно называют "мелодии Синьцзяна", основана она на традиционных оперных жанрах провинций Шэньси, Ганьсу, Цинхай и других, сообщает информационная компания "Урумчи".

Путем слияния музыкального искусства различных народов Синьцзяна был постепенно сформирован и усовершенствован этот местный стиль оперы. Богатые мелодии - основная черта синьцзянской оперы. К настоящему времени было разработано 36 больших тональностей и 72 малые тональности.


Разнообразные мелодии способны выразить богатую повседневную жизнь трудящихся людей. Форма представления синьцзянской оперы очень гибкая, часто один человек исполняет несколько ролей.

В поселке Луцаогоу уезда Хочэн Или-Казахского автономного округа при упоминании о пении синьцзянской оперы местные жители вспоминают Ян Бинжэн.

информационная компания Урумчи

В музыкальных нотах синьцзянской оперы представлено многообразие, основное содержание - это местная культура. Мы развиваем различные музыкальные инструменты, у нас есть 8-9 видов инструментов, включая и современные. В творчестве мы продолжаем исследовать традиционные темы. Я надеюсь, что в будущем к нам присоединится много молодых людей, чтобы передать и развивать синьцзянскую оперу", - рассказал наследник синьцзянской оперы уезда Хочэн Ян Бинжэн.


информационная компания Урумчи
 
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09.12.2023, 10:50 6481

Баночная терапия народности сибо

Баночная терапия народности сибо
Фото: информационная компания Урумчи
Багуань (баночная терапия) - один из самых эффективных методов лечения в традиционной китайской медицине с более чем несколькими тысячами лет истории в Китае, сообщает информационная компания "Урумчи".

Как часть китайской медицины, методика баночной терапии у народности сибо является нематериальным культурным наследием, созданным в ходе долгих периодов охоты и ведения сельского хозяйства.

Ба Сяофэн - третье поколение представителей семьи Ба, занимающейся баночной терапией в Чапчал-Сибосском автономном уезде. В детстве Ба Сяофэн столкнулся с частичной утратой зрения из-за болезни, но, углубившись в изучение методов лечения народности сибо на протяжении многих лет, он унаследовал и развил уникальные методы баночной терапии народности сибо, став представителем на уровне автономного округа в качестве носителя нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо.

информационная компания Урумчи

Климатические условия способствовали появлению наших банок. У банок имеется большое отверстие, и поскольку сибо - это народ, занимающийся охотой и рыболовством, после возвращения с охоты или рыбалки перед сном на горячей печи банку ставят на тело. Это позволяет избавиться от сырости и холода. На следующее утро все возвращается к нормальному состоянию", - сказал наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн.



Традиционная методика баночной терапии проста и легкодоступна. Инструменты удобны для переноски и могут использоваться в любое время и в любом месте. Поэтому она широко распространена в народной практике сибо и тесно связана с повседневной жизнью людей.

Уникальные традиционные методы сибо в медицине эффективны при лечении обычных заболеваний, таких как простуда, кашель, поясничная боль, боли в животе, рвота, понос, острые кишечные инфекции, простудные заболевания и др.

информационная компания Урумчи

Наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн: "Сейчас наша молодежь не очень глубоко понимает (баночную терапию), и у меня есть обязанность передать традиционную народную медицину сибо.

Я также надеюсь, что больше молодых людей присоединятся к моей медицинской команде, чтобы освоить традиционную народную медицину, которую передали нам предки".
 
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08.12.2023, 08:29 7221

Искусство создания головных уборов - илийская допа

Искусство создания головных уборов - илийская допа
Фото: информационная компания Урумчи
В Синьцзяне уйгуры любят носить цветные тюбетейки во время праздников. Эти маленькие цветные головные уборы на уйгурском языке называются "допа", сообщает информационная компания "Урумчи".

Допа различаются по форме и стилю в различных частях Синьцзяна. В долине реки Или уйгуры предпочитают носить допа с нежными оттенками и изысканными узорами.

информационная компания Урумчи

Наши уйгурские мастерицы вышивают ковровые узоры на тюбетейках и украшениями из бисера. На тюбетейках расписаны розы и красные цветы, все вышито вручную, и некоторые из них украшены одним или двумя цветами", - поделилась мастерица уезда Инин Шамшикамар Нурмамат.



Шамшикамар Нурмамат - вышивальщица из уезда Инин, искусна в вышивании, а особенно в создании цветочных тюбетеек. Каждая маленькая вышивка на головном уборе приносит ей удовольствие. Цветочные узоры, растения или яркие бисерные детали в ее работах демонстрируют естественную красоту в каждой детали допа.

Более 20 видов созданных ей цветочных тюбетеек пользуются популярностью у всех - мужчин, женщин и детей.

информационная компания Урумчи

В детстве моя мама и бабушка часто делали цветные допа, и я тоже под их влиянием полюбила создавать головные уборы. Я училась у них. Сейчас те цветные допа, которые я создаю, хорошо продаются на рынке. Я также обучаю своих учеников и в будущем хочу подготовить еще больше учеников, разработать больше разнообразных узоров и создать еще более красивые допа", - рассказала мастерица.

 
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07.12.2023, 23:39 13606

Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня

Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня
Фото: информационная компания Урумчи
Каждый год в это время, в природе Тянь-Шаня, простирающейся на север и на юг от Синьцзяна, открываются разноцветные картины, сообщает информационная компания "Урумчи".

информационная компания Урумчи

В уезде Хэцзин Баянгол-Монгольского автономном округа, желтые листья падают, дороги Тянь-Шаня, дикие прекрасные лошади пасутся в горах, приносят жизнь в этот тихий уголок природы.


Горный хребет Тянь-Шань является одной из семи больших горных систем в мире, расположенный в самой большой части суши на Земле, внутри Евразийского континента, простирается на протяжении 2500 километров через весь Синьцзян, представляя собой уникальный символ географии Синьцзяна.

информационная компания Урумчи

В 2013 году Китай подал заявку на включение Тянь-Шаня в Синьцзяне в список Всемирного наследия, став 44-м объектом Всемирного наследия в Китае.
 
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07.12.2023, 10:30 15416

Архары в горах Алтая в Синьцзяне

Архары в горах Алтая в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
В последние дни горные архары - животные второй категории государственной охраны в Китае, собираются в горах Саур в уезде Зимунай округа Алтай СУАР КНР, ищут пищу и играют, сообщает информационная компания "Урумчи".


Архары предпочитают жить в открытых горных областях и холмистых районах, обычно образуют небольшие группы.

информационная компания Урумчи

Каждую зиму, помимо постоянного присутствия архаров в горах Алтая, также можно увидеть других диких животных и птиц, таких как горные козлы, беркуты и другие, которые ищут себе пропитание.

информационная компания Урумчи
 
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06.12.2023, 17:44 16666

Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне

Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
В китайском Синьцзяне "палаз" представляет собой древнее национальное искусство ткачества, которое почетно называют "живым ископаемым" в технологии текстиля, сообщает информационная компания "Урумчи".

В уезде Бай округа Аксу этот древний метод "палаз" сохранился. "Палаз" включает в себя ткачество из овечьей шерсти, окрашивание природными красителями, такими как минералы и растения.

информационная компания Урумчи

Цветные узоры или черно-белые полосы практически не изменились в течение многих веков.


Жители уезда Бай придерживаются традиций "палаз", передавая древнюю культуру от поколения к поколению.

информационная компания Урумчи

Искусство "палаз" внесено в государственный реестр нематериального культурного наследия Китая, обеспечивая сохранение этого мастерства и в наше современное время.
 
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