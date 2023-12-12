Искусство по обработке железа в районе Казанчи в Кульдже

Фото: информационная компания Урумчи

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Если вернуться на 30 лет назад, то в каждом доме Или-Казахского автономного округа СУАР КНР часто можно было увидеть серебристо-белую жестяную посуду, сообщает информационная компания "Урумчи".





В районе Казанчи в Кульдже жестяные миски, жестяные лопаты, жестяные ведра, изготовленные Турханом Турсуном, сверкают на солнце. Это слава мастера, работающего более 50 лет.





информационная компания Урумчи





В настоящее время много пластиковой посуды, меньше из железа, но та, что из железа, менее подвержена появлению запахов и прочная в любое время года", - рассказал Турхан Турсун.





Турхан Турсун проявил интерес к изготовлению посуды с 15 лет. С 18 лет он начал обучение у мастера, начинал с изготовления заклепок и шайб. Через три года обучения он стал самостоятельным мастером, способным создавать жестяные изделия.









Даже после начала своей трудовой карьеры Турхан Турсун не отказывался от этого искусства, регулярно занимаясь изготовлением жестяных изделий в свободное время. Десять лет назад, после выхода на пенсию, он начал вести свою собственную мастерскую по обработке жести. Каждый день мастер с удовольствием выполняет заказы своих соседей и наслаждается своей работой.





информационная компания Урумчи





Сейчас больше всего я делаю копилки и маленькие ведерки. Я хочу продолжать заниматься этим ремеслом. Эти жестяные изделия для меня как мои дети, потому что многие люди не знают, как именно они создаются, через какие этапы проходят. Если где-то что-то не отшлифовано хорошо, у меня неспокойно в душе. Когда я заканчиваю работу, я очень радуюсь и чувствую удовлетворение, глядя на свои собственные творения", - рассказал Турхан Турсун.