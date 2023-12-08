Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне

Фото: информационная компания Урумчи

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Для осуществления и реализации духа важного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на третьем Международном форуме по сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" для стимулирования инновационного развития внешней торговли в Синьцзянской зоне свободной торговли на территории Хоргоса 20 ноября на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся "Китайско-казахстанский международный форум высокого уровня по сотрудничеству в сфере традиционной медицины "Один пояс, один путь" - 2023". Мероприятие было организовано рабочим комитетом индустрии здоровья и стандартов "Один пояс, один путь" Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины, сообщает информационная компания "Урумчи".





информационная компания Урумчи





информационная компания Урумчи





На церемонии открытии выступили бывший заместитель руководителя государственного управления по делам традиционной медициной, заместитель председателя и секретарь Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины Ли Чжэнцзи, член партийного комитета Или-Казахского автономного округа Маматджан Даут, руководитель отдела пропаганды города Хоргоса Чжоу Хун и другие. Они выступили с речами о важной роли традиционной медицины в совместном строительстве "Один пояс, один путь" и о перспективах и путях развития в следующее десятилетие. Это позволило участникам увидеть прекрасные перспективы расцвета традиционной медицины в зоне свободной торговли. Ученые и эксперты, принимавшие участие в форуме, в своих докладах обсудили вопросы, такие как стратегия национальных и международных ресурсов, увеличение силы и влияния в области традиционной медицины, пути международного развития традиционной медицины и другие, полностью демонстрируя движущую силу и влияние инновационного развития медицины.





информационная компания Урумчи





информационная компания Урумчи





Общий план по созданию Синьцзянской зоны свободной торговли предполагает улучшение международных медицинских услуг и исследование возможности создания механизмов для связи, таких как международное медицинское коммерческое страхование, чтобы обеспечить иностранным пациентам удобные и эффективные медицинские услуги. Активно развивать международный медицинский сервисный центр, охватывающий близлежащие территории.





Мы полностью воспользуемся политическими преимуществами района Хоргос ЗСТ Синьцзян и будем активно сотрудничать с Центральной Азией в области международного и межрегионального медицинского обмена. Мы будем постоянно укреплять международные медицинские услуги, использовать ведущую роль регионального медицинского центра и совместно с Хоргосской больницей на государственной границе создадим международный центр по сотрудничеству в области медицинской диагностики и ухода за здоровьем. Воспользовавшись побратимскими отношениями между городом Хоргосом и городом Жаркентом Панфиловского района в Казахстане, мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями в Казахстане, открываем каналы для срочной медицинской помощи иностранцам, предоставляем приграничные медицинские услуги, стараемся быть мостом для облегчения взаимопонимания между народами двух стран и оказываем содействие в обеспечении здоровья обоих народов", - заявила секретарь партийной ячейки народной больницы города Хоргос Чжоу Мэйцюань.





информационная компания Урумчи





В июне этого года Национальная база по культурному и внешнеторговому сотрудничеству была учреждена в Хоргосе, где были запущены операции в рамках "пяти основных областей" и "шести бизнес-блоков". Одним из наиболее важных блоков является создание центра по оздоровлению. После предварительных переговоров международная компания по развитию культуры и туризма и Китайско-казахстанский центр традиционной медицины достигли соглашения о сотрудничестве. Во время форума заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" Сунь Сяоцзян вручил китайско-казахстанскому центру культуры и традиционной китайской медицины табличку "центр здоровья", а заместитель руководителя комитета по делам здравоохранения ИКАО Доу Юнган вручил табличку "Комитет здоровья и музыки Хоргоса". Также было объявлено об учреждении "Базы внешнеторгового и культурного сотрудничества" и "Специализированного комитета здоровья и музыки", что символизирует новый этап развития национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству.





информационная компания Урумчи





Мы будем полагаться на уникальные преимущества Центральной Азии и богатые ресурсы лекарственных растений в Синьцзяне, а также на уникальные преимущества сотрудничества между МЦПС "Хоргос" и пятью странами Центральной Азии по принципу "одним шагом через две страны". С использованием преимуществ национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству мы ускорим строительство международного комплексного медицинского центра традиционной китайской медицины и медицинского реабилитационного центра Китая и Казахстана, разработаем продукты здорового туризма в области традиционной китайской медицины с основным уклоном на китайскую медицину, а также на уйгурскую, казахскую и монгольскую традиционную медицину. Мы стремимся создать медицинский кластер с элементами "лечение, уход, оздоровление, исследование, подготовка", - отметил директор Китайско-казахстанского центра традиционной медицины, ректор Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана Фу Тиедун.





информационная компания Урумчи





информационная компания Урумчи





В течение последних десяти лет с момента предложения совместной инициативы "Один пояс, один путь" Хоргос постоянно усиливал свою открытость в международных отношениях, и его обмен и взаимодействие с странами Центральной Азии становились все более тесными. Во время форума член партийного комитета и заместитель мэра Хоргоса У Синьжи, от имени городского комитета и народного правительства, а также главы государственной больницы Минздрава Кыргызстана, Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана, медицинского центра "Air Med" в Казахстане и других учреждений здравоохранения подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве в сфере медицины.





информационная компания Урумчи





25 лет назад я изучал китайскую медицину в Сиане, а затем открыл больницу в Алматы. Развитие китайской медицины в Казахстане происходит достаточно быстро, с широким использованием характерных методов, таких как китайская традиционная медицина, иглоукалывание, баночный массаж и др. Мы находимся очень близко к Хоргосу, и соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом, а также содействовать глубокому слиянию образования, науки и производства", - подчеркнул директор больницы Air Med в Казахстане Дастан Жезбаев.





информационная компания Урумчи





В ходе форума были проведены три специальные сессии по презентации развития трех промышленных проектов, подписаны соглашения по восьми совместным проектам между китайскими и иностранными компаниями, а также была проведена церемония приглашения девяти экспертов. Это полностью демонстрирует сильный импульс Хоргоса в развитии специализированных медицинских услуг и промышленности.





Мы воспользуемся форумом как связующим звеном, содействуя более глубокому и широкому сотрудничеству и исследованиям в области традиционной медицины между странами Центральной Азии. Воспользовавшись удобством "привлечения извне и связи изнутри, соединения востока и запада, движения с запада на восток", а также преимуществами "двух ресурсов и двух рынков", мы планируем развернуть производство растительных экстрактов, гранул и порошков традиционной китайской медицины, а также других медицинских продуктов, используя богатые ресурсы лекарственных растений в странах Центральной Азии. Мы приложим все усилия для создания индустриальной базы биомедицины с благоприятной средой, высоким уровнем интернационализации", - сказал Чжоу Хун.





информационная компания Урумчи





В форуме приняли участие известные зарубежные и китайские эксперты и ученые, представители фармацевтических компаний, а также представители управляющих органов здравоохранения и медицинских учреждений Или-Казахского автономного округа и других городов.