Кашгарские шашлычки - настоящий пир кулинарных угощений

Фото: информационная компания Урумчи

Рассказать друзьям

Если вы хотите насладиться кулинарией в Синьцзяне, то рынки и базары будут настоящим кладезем вкусных блюд, сообщает информационная компания "Урумчи".





Вечером на Хан базаре в Кашгаре открывается настоящий пир кулинарных угощений. Особенно стоит отметить маленькие шашлыки - непременно пробуйте местные закуски.





информационная компания Урумчи





Шашлычки от Лян Гуобин, приготовленные из местной баранины, обжариваются на открытом огне, приобретая богатый вкус. Каждый шашлычок сочен и золотисто-жареный.









Видя атмосферу нашего места, слушая эту музыку, а также видя наше мастерство при приготовлении шашлыка и движения, туристы привлекаются и решают попробовать наш шашлык. У нас каждый день в настоящее время продается более 3000 шашлыков и спрос превышает предложение", - рассказал шашлычник в Кашгаре Лян Гуобин.



