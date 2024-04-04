"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров

Фото: Akorda

Рассказать друзьям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки посетил Восточно-Казахстанский технический университет в городе Усть-Каменогорске, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Бань". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает "Синьхуа".





В "Мастерской Лу Бань" имеются две лаборатории - "Инновационные конструкции автомобилей" и "SMART-технологии автомобилей". Уникальность учебного центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техобслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.





Президент осмотрел "SMART-стол", представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Токаева также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.





Открытие "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске было инициировано лидерами Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) на саммите "Китай - Центральная Азия". "Мастерская Лу Бань" открылась в Казахстане в декабре прошлого года. В ней готовят высококвалифицированные технические и инженерные кадры для казахстанского автопрома.





Токаев побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как "Мастерская Лу Бань".





Akorda





Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы





11 ноября 2022 года в газетах "Деловой Казахстан", "Шелковый путь сегодня" и на сайте Kazakhstan Today была опубликована статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо "Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы".





В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос для профессиональных и технических талантов. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.





Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить острое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.





Akorda





Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.





В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.





Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.





Akorda





В сентябре 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Бань" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Бань". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане мастерских Лу Бань.





Мастерская Лу Бань" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Бань в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первого в Центральной Азии "Мастерской Лу Бань". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "Мастерская Лу Бань", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.





В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Бань" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Бань".





В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями, при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "Мастерская Лу Бань" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее, и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.