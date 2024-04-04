03.04.2024, 14:28 2786
"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров
Фото: Казахстан Энерджи Инвестмент
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В конце марта студенты КазНИТУ имени К. И. Сатпаева официально приступили к прохождению практики на площадке ветроэнергетического проекта ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент". Это конкретный шаг ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент", направленный на активное содействие подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя сторонами.
31 августа 2023 года на II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области развития ВИЭ и науки в Казахстане ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии представителей Министерства образования Казахстана и China Power International Development Limited, в котором обе стороны договорились в полной мере использовать свои преимущества и углублять сотрудничество по подготовке талантливых специалистов в области электроэнергетики. В октябре 2023 года делегация во главе с генеральным директором ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" Ян Фуганом посетила университет, чтобы провести полевое исследование условий университета, члены делегации обменялись мнениями с сотрудниками университета о подготовке талантливых специалистов, и взяли инициативу по составлению подробного плана совместной подготовки специалистов. Затем обе стороны совместно планировали и проводили корпоративные презентации в кампусе и мероприятия по набору стажеров.
После длительного приема резюме и собеседований университет и компания окончательно определили список стажеров. С конца марта стажеры начнут месячную стажировку в группе Акмолинского ветроэнергетического проекта 221 МВт. В течение этого периода стажеры будут систематически изучать технические знания об ветряной электростанции.
На следующем этапе ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" добросовестно выполнит работу по обучению стажеров в соответствии с планом подготовки. В то же время компания продолжит взаимодействие и обмен с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева для подготовки местных талантов, и продолжит строить проекты возобновляемой энергетики на благо местного населения.
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20.03.2024, 12:57 101176
Положения о защите национальной безопасности приняты законодательным советом САР Сянган
Фото: Синьхуа
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Законодательный совет специального административного района Сянган принял положения о защите национальной безопасности, что стало важной вехой для Сянгана в выполнении своих конституционных обязанностей, предусмотренных статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган.
Положения были приняты единогласно в ходе третьего чтения в законодательном совете САР Сянган. В соответствии с местной законотворческой процедурой, когда законопроект проходит три чтения, он приобретает статус закона, принятого законодательным советом, сообщает Синьхуа.
Глава администрации САР Сянган Ли Цзячао заявил после голосования, что принятие положений является историческим моментом.
Этот момент - повод для гордости всех жителей Сянгана, мы вместе творим славную историю (...) История сегодня засвидетельствовала этот важный момент, а также нашу радость, воодушевление и гордость, наш совместный вклад в славную историю САР Сянган", - добавил он.
После подписания главой администрации положения о защите национальной безопасности будут обнародованы и вступят в силу 23 марта.
Положения состоят из девяти частей, включая пункты о государственной измене, мятеже, преступлениях, связанных с государственной тайной и шпионажем, а также о саботаже, угрожающем национальной безопасности.
Глава администрации САР Сянган заявил, что положения позволяют Сянгану эффективно предотвращать и пресекать шпионскую деятельность, заговоры, ловушки от иностранных спецслужб, проникновение и саботаж со стороны враждебных сил, а также наказывать за подобные деяния.
Как отметил председатель законодательного совета САР Сянган Лян Цзюньянь, все члены законодательного органа уверены, что после завершения законодательного процесса относительно статьи 23 Основного закона КНР о САР Сянган развитие мегаполиса станет более энергичным и блистательным.
Лян Цзюньянь сообщил, что депутаты законодательного совета и чиновники администрации САР Сянган работали вместе при обсуждении законопроекта в течение последних двух недель, действуя осмотрительно, строго и комплексно. Открытое и прозрачное обсуждение развеяло сомнения и устранило недопонимание, продемонстрировав позитивное взаимодействие между исполнительными и законодательными органами. Это послужит хорошим примером для будущих процессов обсуждения, констатировал председатель Законодательного совета.
Он также указал, что законодательный процесс относительно статьи 23 отражает ответственность и обязательства администрации и законодательного совета САР Сянган перед страной и жителями мегаполиса.
Отныне Сянган станет еще более комфортным местом для жизни, посещения, ведения бизнеса и развития. Сянган станет более цветущим и стабильным, его экономика будет процветать, а люди будут жить счастливой жизнью, следуя политическому курсу "одна страна, две системы", - пообещал Лян Цзюньянь.
Статья 23 Основного закона КНР о САР Сянган предусматривает, что Сянган должен самостоятельно принимать законы, запрещающие любые акты измены, отделения, мятежа, подрывной деятельности против центрального народного правительства или кражи государственных секретов, запрещающие иностранным политическим организациям или структурам вести политическую деятельность в САР Сянган и запрещающие политическим организациям или структурам САР Сянган устанавливать связи с иностранными политическими организациями или структурами.
Положения в полной мере воплощают в жизнь конституционные обязанности, предусмотренные статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган, и рассматриваются как крайне важные для устранения лазеек и слабых звеньев в системе защиты национальной безопасности в САР Сянган.
Законодательный процесс относительно статьи 23 получил широкую поддержку в Сянгане. В ходе общественных консультаций по этому вопросу, проведенных администрацией САР Сянган ранее в этом году, 98,6 проц. опрошенных выразили поддержку данному законодательному процессу и прокомментировали его в положительном ключе.
Канцелярия по связям центрального народного правительства в САР Сянган, управление центрального народного правительства по защите национальной безопасности в САР Сянган, а также управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган высказали поздравления в связи с принятием положений о защите национальной безопасности, заявив, что данное событие стало важной вехой для обеспечения долгосрочной стабильности Сянгана.
12.03.2024, 10:23 162011
Казахстанцы стали чаще пользоваться китайской продукцией
Фото: Depositphotos
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Корреспондент CMG провел опрос среди жителей и гостей Астаны, чтобы узнать отношение казахстанцев к товарам из Поднебесной. Астанчане охотно поделились своим честным мнением о китайской продукции. Что выбирает народ и какие бренды получили особую популярность в Казахстане, расскажем в сюжете, сообщает телеграм-канал AB Silk Way.
07.03.2024, 18:46 208071
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии сессии ВСНП рассказал о приоритетах на 2024 год
Фото: russian.cgtn.com
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В Пекине стартовала вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. На ее открытии в Доме народных собраний присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители страны. Премьер Госсовета КНР Ли Цян подвел итоги работы правительства за прошлый год и рассказал о приоритетах на нынешний, сообщает CGTN.
Почти три тысячи депутатов из разных регионов Китая собрались в Пекине на главное политическое событие года. До 11 марта они будут обсуждать наиболее актуальные вопросы развития страны. Как отметил на открытии сессии премьер Госсовета КНР Ли Цян, за прошлый год Китаю удалось достичь намеченных целевых показателей развития.
ВВП Китая превысил 126 трлн юаней, увеличившись на 5,2%, что позволило Китаю занять лидирующие позиции среди ведущих экономик мира по темпам экономического роста. Прирост занятого населения в городах и поселках превысил 12,44 млн человек, средний уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, составил 5,2%. Индекс потребительских цен вырос на 0,2%. В целом сохранялась сбалансированность международных платежей", сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян заявил, что в этом году страна будет стремиться к достижению 5% экономического роста. Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться курса на поступательное движение вперед при сохранении стабильности. Среди приоритетов он выделил создание системы современных производств и ускорение производительных сил нового качества, развитие научно-технической и образовательной сфер, расширение внутреннего спроса и укрепление внутренних драйверов развития, продвижение всестороннего подъема сельских районов и интегрированного развития городов и сел, создание экологической цивилизации, повышение уровня жизни народа.
Твердо придерживаясь концепции развития, в центре которой стоит народ, нам следует надлежащим образом исполнять обязанности по гарантированию базового уровня благосостояния населения и обеспечению минимальных социальных гарантий, принимать еще больше мер, направленных на улучшение жизни населения, и проявления большей заботы о нем, основательно способствовать достижению всеобщей зажиточности, содействовать гармонии и стабильности в обществе, непрерывно укреплять у народных масс чувство обретения, счастья и защищенности", подчеркнул премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Большое внимание Ли Цян уделил и международной повестке. По его словам, Китай продолжит расширять внешнюю открытость, углублять двустороннее, многостороннее и региональное экономическое сотрудничество, продвигать строительство "Одного пояса, одного пути".
Необходимо тщательно претворять в жизнь восемь шагов, направленных на поддержку высококачественного строительства "Одного пояса, одного пути". Планомерно продвигать сотрудничество в области важнейших проектов, осуществить ряд мелкомасштабных, но эффективных для улучшения народного благосостояния проектов, активно содействовать сотрудничеству в сферах цифровой экономики, зеленого развития, инноваций, здравоохранения, культуры, туризма, сокращения бедности", проинформировал премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян подчеркнул, что Китай продолжит неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики. Он заявил о готовности страны вместе с мировым сообществом осуществлять инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, распространять общие ценности человечества, содействовать реформированию системы глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества.
07.03.2024, 10:24 211136
Китай намерен интенсивно продвигать создание системы современных производств
Фото: russian.news.cn
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Китай будет интенсивно продвигать создание системы современных производств и ускорять развитие производительных сил нового качества, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
В докладе также перечислен ряд задач по этому направлению, включая оптимизацию и модернизацию производственных цепочек и цепочек поставок, а также культивирование нарождающихся отраслей и индустрий будущего, таких как водородная энергетика, новые материалы, биопроизводство, коммерческая космонавтика, квантовые технологии и науки о жизни.
Кроме того, страна будет интенсивно продвигать инновационное развитие цифровой экономики и реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс".
Также Китай готов закреплять и расширять конкурентные преимущества интеллектуальных подключенных автомобилей на новых источниках энергии и других отраслей производства, говорится в докладе.
07.03.2024, 10:09 211831
Ключевые понятия доклада о работе правительства КНР
Фото: xinhuanet.com
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5 марта премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
Ниже представлены ключевые понятия доклада.
Три новых вида товара
В 2023 году объем экспорта "трех новых видов товара" - электромобилей, литийионных аккумуляторов и фотоэлектрической продукции - вырос приблизительно на 30%.
Сверхдолгосрочные специальные гособлигации
Чтобы систематически решать проблему с финансированием ряда важнейших проектов в процессе построения могущественной державы и возрождения китайской нации, с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации, предназначенные для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах. В 2024 году будут выпущены специальные гособлигации в размере 1 трлн юаней.
Производительные силы нового качества
Интенсивно продвигать создание системы современных производств, ускорять развитие производительных сил нового качества. Мы должны в полной мере проявлять ведущую роль инноваций, стимулировать промышленные инновации за счет научно-технических инноваций, ускорять процесс индустриализации нового типа, повышать общую факторную производительность, непрерывно создавать новые драйверы и преимущества в области развития, способствовать новому скачкообразному развитию производительных сил общества.
Индустрии будущего
Необходимо разработать программу развития индустрий будущего, открыть новые направления развития в таких областях, как квантовые технологии и науки о жизни, создать ряд передовых зон развития индустрий будущего.
Искусственный интеллект плюс
Интенсифицировать технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных и искусственного интеллекта, реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс", создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии.
Всекитайская интегрированная вычислительная система
По принципу умеренного опережения развивать цифровую инфраструктуру, форсировать создание всекитайской интегрированной вычислительной системы.
Бренд "Инвестирование в Китай"
Предстоит интенсивно обеспечивать предоставление услуг иностранным инвесторам, создать бренд "Инвестирование в Китай".
Передовые зоны реализации программы "Прекрасный Китай"
Прилагать усилия к строительству передовых зон реализации программы "Прекрасный Китай", строить зоны с наиболее высоким уровнем зеленого и низкоуглеродного развития.
Высокоэффективное ведение каждого дела
Руководствуясь принципом "высокоэффективного ведения каждого дела", будем повышать уровень предоставления государственных услуг.
06.03.2024, 17:42 214641
В Пекине открылась вторая сессия ВСНП 14-го созыва
Фото: Синьхуа
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2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник в Доме народных собраний в Пекине, сообщает "Синьхуа".
На первом заседании, в котором приняли участие почти 3 тысячи депутатов ВСНП, присутствовали Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.
Первое заседание провел исполнительный председатель президиума Чжао Лэцзи.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства.
Как отметил Ли Цян, в условиях необычайно сложной международной обстановки и трудных задач по продвижению реформ и развития и обеспечению стабильности внутри страны Китай выполнил основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год и добился значительных успехов во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства.
Анализируя работу, проделанную в прошлом году, премьер Госсовета КНР отметил, что правительство усилило макрорегулирование и способствовало устойчивому восстановлению и росту экономики. Кроме того, он упомянул и другие направления работы, такие как содействие модернизации промышленности за счет инноваций, углубление реформ, расширение открытости и улучшение условий для ведения бизнеса.
Признавая достижения, Ли Цян также отметил проблемы и вызовы, пообещав, что правительство встретит их лицом к лицу, приложит все силы для выполнения поставленных задач и сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания и доверие народа.
Премьер Госсовета напомнил, что в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития (2021-2025 гг.). Он раскрыл основные цели развития на этот год, включая рост ВВП примерно на 5%, создание более 12 млн рабочих мест в городских районах и увеличение индекса потребительских цен примерно на 3%.
Для достижения поставленных целей Ли Цян призвал сконцентрировать все силы на продвижении высококачественного развития, способствовать более качественному взаимодействию между эффективным рынком и хорошо функционирующим правительством, а также дальше стимулировать и повышать энергию общества.
Премьер Госсовета обозначил основные задачи на 2024 год, включая продвижение строительства модернизированной промышленной системы и ускоренное развитие производительных сил нового качества, углубленное осуществление стратегии подъема страны за счет науки и образования, расширение внутреннего спроса, неуклонное углубление реформ и повышение высокоуровневой внешней открытости.
Он также подробно остановился на мерах, связанных с улучшением работы правительства, этническими и религиозными вопросами, оборонным и армейским строительством, развитием Сянгана и Аомэня, межбереговыми отношениями и внешней политикой Китая.
Депутаты ВСНП рассмотрели доклад Госсовета КНР о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год и о проекте плана социально-экономического развития на 2024 год, а также проект плана социально-экономического развития на 2024 год.
Они также рассмотрели доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2023 год и о проекте центрального и местных бюджетов на 2024 год, а также проект центрального и местных бюджетов на 2024 год.
Заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун дал пояснения относительно проекта поправок к закону об организации Госсовета КНР. Проект поправок состоит из 20 статей.
Как было отмечено, данный закон имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы Госсовет КНР выполнял свои обязанности в соответствии с Конституцией и другими законами.
04.03.2024, 19:22 221911
В Пекине открылась ежегодная сессия ВК НПКСК
Фото: Xinhua/Li He
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Ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) открылась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине, где собрались более 2 тысяч членов ВК НПКСК, сообщает Синьхуа.
Партийные и государственные руководители страны - Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн - заняли свои места в президиуме.
На первом заседании была рассмотрена и принята повестка дня сессии.
Председатель ВК НПКСК Ван Хунин выступил с докладом о работе Бюро ВК НПКСК 14-го созыва.
Анализируя работу НПКСК за прошедший год, Ван Хунин отметил новые достижения ВК НПКСК 14-го созыва и его Бюро, а также их вклад в развитие дела Коммунистической партии Китая и китайского государства.
Как напомнил председатель ВК НПКСК, в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития (2021-2025 гг.). Кроме того, в нынешнем году также отмечается 75-летие основания НПКСК, добавил Ван Хунин.
По его словам, в 2024 году НПКСК сосредоточится на продвижении модернизации в китайском стиле, будет активно выдвигать предложения, способствовать широкому консенсусу, объединять мудрость и силу, чтобы страна достигла целей социально-экономического развития, поставленных на этот год.
Как указывается в докладе о ходе рассмотрения предложений членов ВК НПКСК, за год после проведения 1-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва было подано 5621 предложение, и из 4791 зарегистрированного предложения 99,9% были рассмотрены и учтены.
28.02.2024, 17:04 229326
Президент Казахстана ознакомился с деятельностью "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске
Фото: Akorda
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки посетил Восточно-Казахстанский технический университет в городе Усть-Каменогорске, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Бань". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает "Синьхуа".
В "Мастерской Лу Бань" имеются две лаборатории - "Инновационные конструкции автомобилей" и "SMART-технологии автомобилей". Уникальность учебного центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техобслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.
Президент осмотрел "SMART-стол", представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Токаева также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.
Открытие "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске было инициировано лидерами Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) на саммите "Китай - Центральная Азия". "Мастерская Лу Бань" открылась в Казахстане в декабре прошлого года. В ней готовят высококвалифицированные технические и инженерные кадры для казахстанского автопрома.
Токаев побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как "Мастерская Лу Бань".
Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы
11 ноября 2022 года в газетах "Деловой Казахстан", "Шелковый путь сегодня" и на сайте Kazakhstan Today была опубликована статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо "Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы".
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос для профессиональных и технических талантов. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить острое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
В сентябре 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Бань" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Бань". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане мастерских Лу Бань.
Мастерская Лу Бань" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Бань в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первого в Центральной Азии "Мастерской Лу Бань". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "Мастерская Лу Бань", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Бань" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Бань".
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями, при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "Мастерская Лу Бань" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее, и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.
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