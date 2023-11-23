22.11.2023, 11:24 9616
"Казахстан Энерджи Инвестмент" запускает серию мероприятий по тимбилдингу
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Испытайте вместе острые ощущения от скорости на трассе для картинга, соревнуйтесь в мастерстве и развивайте взаимопонимание без слов на площадке для боулинга, а также дайте волю своей страсти под звуки караоке... Это серия мероприятий по тимбилдингу, которые ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" организовал в ноябре этого года. Около 30 казахстанских и китайских сотрудников из штаб-квартиры компании и региональных проектных отделов собрались вместе и провели незабываемый досуг.
В последние годы, начиная с Жанатасской ветровой электростанции, ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" реализует все больше проектов в области возобновляемых источников энергии.
Это результат совместных усилий казахстанских и китайских сотрудников. Говоря о стремительном развитии компании и растущей местной команде. Обычно все разбросаны по разным проектам, и я надеюсь использовать это мероприятие, чтобы собраться вместе и сказать всем спасибо", - отметил Ян Фуган, генеральный менеджер ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент".
Одна из ключевых концепций компании и отправная точка этой серии мероприятий "Добивайтесь общего успеха". На протяжении многих лет компания поддерживала прекрасную традицию "составления пары" китайских и казахских сотрудников, Есть надежда, что благодаря обменам "один на один" сотрудники из Китая и Казахстана смогут дополнять друг друга с точки зрения технических навыков и языковых способностей, создавать хорошие условия для межкультурного общения и развивать дружбу между сотрудниками.
С быстрым развитием компании и постоянным увеличением числа проектов взаимодействие "один на один" также приобрело новые формы. В рамках серии мероприятий по тимбилдингу в третьем квартале этого года генеральный менеджер ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" провел "индивидуальные интервью с генеральными менеджерами", охватывающие различные проектные отделы, активно выслушивал требования сотрудников и усердно работал над продвижением предложений сотрудников, таких как улучшение рабочей среды. В то же время руководство компании недавно посетило различные проекты, чтобы изучить, в том числе ситуацию на строительстве второй очереди Жанатаса, состояние эксплуатации и технического обслуживания недавно переданного проекта и т.д., чтобы полностью понять условия работы и различные ожидания сотрудников по каждому проекту.
Две страны, две нации и две культуры. Несмотря на различия в культуре и других аспектах, сотрудничество в проектах зеленой энергетики органично связывает нас. Сотрудники компании являются одновременно строителями и свидетелями дружбы между народами Казахстана и Китая. В будущем они продолжат работать рука об руку для продвижения казахстанско-китайского сотрудничества в области зеленой и низкоуглеродной энергетики.
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22.11.2023, 22:29 4096
"Один пояс, один путь" придает Хоргосу импульс развития
Фото: информационная компания Урумчи
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Круглое лицо, загорелая кожа - вот первое впечатление, которое производит Лю Чунлэй. Ранее он был садоводом в деревне Ичегашань города Хоргос. Он обеспечивал себя за счет персикового сада. Теперь он стал "перегонщиком" для экспорта автомобилей, профессией, которая стала популярной из-за стремительного роста экспорта легковых автомобилей, сообщает информационная компания "Урумчи".
С января по август через Хоргос было экспортировано 164 000 автомобилей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году, что стало новым ярким моментом во внешней торговле Синьцзяна. Это также означает, что многие экспортные автомобили были доставлены такими "перегонщиками" как Лю Чунлэй через Хоргос на КПП "Нур Жолы" в Казахстане и переданы покупателям.
На территории зоны "Буферной зоны" на автомобильном пункте пропуска "Хоргос" прибывшие транспортные средства сканируют двухмерные коды предварительной записи, подтверждают информацию и организовывают очереди для прохождения таможни. Лю Чунлэй стоит в конце очереди, следуя за колонной автомобилей. Он рассказал журналистам, что раньше он работал водителем грузовика и, услышав, что прогон автомобилей через КПП приносит хорошие деньги, решился на этот шаг.
Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" дало нам больше возможностей для трудоустройства", - говорит он. Работа "перегонщиком" для экспорта автомобилей довольно проста: забрать автомобиль из таможенной зоны, доставить его на КПП "Хоргос", произвести таможенное оформление, пройти через границу по мосту и снова доставить автомобиль на стоянку, все таможенные документы уже должны быть подготовлены компанией, экспортирующей автомобиль.
Профессия "перегонщика" не требует высокой квалификации, достаточно иметь паспорт и водительские права. Лю Чунлэй говорит, что в начале года из-за резкого увеличения числа экспортируемых автомобилей спрос на услуги приема автомобилей был высоким. Теперь их стало больше, и разнообразился ассортимент автомобилей. За "перевозку" одного автомобиля платят 500 юаней, а за спец технику - от 800 до 1000 юаней.
С 15 августа автомобильный пункт пропуска "Хоргос" начал круглосуточное оформление грузов, став первым в Синьцзяне автомобильным пунктом пропуска с круглосуточным оформлением грузов. Администрация пограничного пункта и таможни тесно сотрудничают, чтобы обеспечить транзит грузов при их поступлении и быстро сократить время организации транспорта для въезда и выезда. Ежедневно различные марки и модели автомобилей проезжают здесь, формируя экономический мост, который тесно связывает внутренний и мировой рынки, принося Хоргосу бесконечный импульс для развития.
С момента предложения инициативы "Один пояс, один путь" прошло уже десять лет, и все больше продукции "сделано в Китае" продаётся через Хоргос на зарубежных рынках. В то же время сельскохозяйственные продукты и продукты питания из стран Центральной Азии всё чаще поступают на китайский рынок. По данным таможни Хоргос, за январь-август объем ввозимых и вывозимых через Хоргос грузов составил 27,227 миллиона тонн. Из них ввоз составил 22,685 миллиона тонн, а вывоз - 4,542 миллиона тонн.
Бекзод Исматуллаев, предприниматель из Узбекистана, занимается бизнесом в Китае уже 12 лет. Из-за его увлечения китайским кунг-фу и восхищения Брюсом Ли он принял для себя звучное китайское имя - Хейлун. В 2016 году, после многочисленных исследований, он открыл свою торговую компанию в Хоргосе, становясь свидетелем того, как все больше иностранных предпринимателей ищут здесь свои возможности.
Развитие Хоргоса и политика страны здесь хорошие, объем экспорта через грузовые порты довольно велик, и скорость также высока. Здесь хорошо вести бизнес", - говорит председатель правления ООО "Международная грузовая агентская компания "Летра" Бекзод Исматуллаев.
Хэйлун ведет бизнес в Хоргосе в течение 8 лет, и количество партнеров, с которыми он сотрудничает, постоянно растет, бизнес также успешно развивается.
Китайский рынок очень большой. Продукция сельского хозяйства из Узбекистана, такая как минеральная вода, чернослив, курага и черешня, поступает на китайский рынок, в то время как Китай экспортирует в Узбекистан кондиционеры, холодильники и телевизоры", рассказал Хейлун.
Не только бизнес процветает, но и Хейлун завел много партнеров, выучил китайский язык и взял в жены китаянку. "Моя жена из Сычуань. Мы поженились в 2017 году, и у нас уже есть два сына", - говорит Хейлун.
Для дружбы нет расстояний, близость сохраняется даже за тысячу ли. И за десять лет Хоргос вырос в новый центр Шелкового пути. Люди из разных стран, такие как Лю Чунлэй и Хейлун, активно участвуют в экономическом поясе Шелкового пути, ощущая на себе открытость и динамичность Китая, и свидетельствуя о реальных благосостояниях, которые приносит инициатива "Один пояс, один путь".
22.11.2023, 18:34 6661
В Хоргосе прошел форум по международной логистике и цепочке поставок
Фото: информационная компания Урумчи
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30 октября в Хоргосе прошел Форум высокого уровня по международной логистике и цепочке поставок на тему "Связь с Центральной Азией, обслуживание всего мира - создание ядра международной логистики и цепочки поставок в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в 2023 году". Форум собрал вместе экспертов и предпринимателей логистической отрасли из всей страны для обсуждения высококачественного развития международной логистики и цепочки поставок, содействия глубокому участию Хоргоса и даже всего Синьцзяна в мировой торговле и мировой логистической деятельности, а также создания демонстрационной зоны и инновационного образца развития международной логистики и цепочки поставок в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает информационная компания "Урумчи".
Секретарь партийного комитета города Хоргоса Хао Цзяньминь выразил в своем приветственном слове, что 2023 год - это 10-летие инициативы "Один пояс, один путь". В этот особенный исторический момент мы собрали лучших экспертов, чтобы обсудить стратегии развития, что имеет важное значение и будет иметь глубокое воздействие. Это несомненно будет способствовать инновационному обновлению и цифровому, зеленому обновлению стратегии развития цепочек поставок и снабжения Хоргоса, а также стимулировать высококачественное развитие промышленных и снабженческих цепочек в области коммерции и логистики; это наверняка ускорит строительство государственного логистического хаба на границе, ускорит создание нового паттерна открытого международного порядка и новой системы открытой экономики на более высоком уровне и нового экономического механизма открытой экономики на более высоком уровне; это, без сомнения, обеспечит открытый мировой экономический порядок и уровень открытой экономики, способствует построению новой системы глобального управления, открытого, взаимовыгодного и общего обязательства.
Председатель Китайской ассоциации логистики и закупок Хэ Лимин выступил с конкретными предложениями по ускорению построения международной логистики и цепочки поставок, чтобы содействовать высококачественному развитию "Одного пояса, одного пути". Он выразил мнение, что Хоргос - это важное окно открытости Китая на западном направлении, демонстрационная зона для развития приграничных территорий и точка роста для высококачественного развития региональной экономики. В будущем Китайская ассоциация логистики и закупок готова активно содействовать развитию логистики и цепочек поставок в Хоргосе, укрепит тесное сотрудничество и партнерство с Хоргосом, чтобы совместно способствовать высококачественному развитию "Одного пояса, одного пути".
Бывший главный инженер Министерства транспорта КНР Сюй Яхуа, отметил укрепление строительства транспортной инфраструктуры с целью поддержки высококачественного развития инициативы "Один пояс, один путь". Он призывает делиться опытом и идеями, чтобы содействовать укреплению транспортной системы страны, способствовать высококачественному развитию инициативы "Один пояс, один путь" и вносить свой вклад в строительство страны с развитой транспортной инфраструктурой.
Доклад руководителя Института комплексных транспортных проблем Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Мин о "Способах развития экономики приграничных логистических хабов" подчеркнул современное направление развития логистики и предложил конкретные рекомендации по ускорению формирования современной логистической системы.
Для полного использования выдающегося влияния отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей, собрать качественные предприятия, был учрежден Хаб международной логистики и цепочек поставок, также во время форума состоялась церемония "Амбассадоров продвижения китайской промышленности в Хоргосе", где и.о. мэра Хоргоса Пи Люйбин вручил назначение 6 амбассадорам продвижения китайской промышленности в Хоргосе.
Вице-мэр Хоргоса Лю Чжиянь провел презентацию инвестиционной среды Хоргоса, охватывающую ее географическое положение, льготную политику и открытость. С правительством Хоргоса подписано соглашений по 31 ключевому проектам, включая стратегические соглашения о сотрудничестве в области торговли, логистики, новых источников энергии, цифровых технологий, трансграничных цепочек поставок и финансовых услуг. Эти соглашения играют активную роль в поощрении Хоргоса ускорить формирование международной системы логистики и цепочки поставок. В ответ на восемь предложений Председателя КНР Си Цзиньпина на Третьем международном форуме по сотрудничеству "Один пояс, один путь", призывающее к высококачественному сотрудничеству "Один пояс, один путь", форум также представил "Инициативу Хоргоса по стимулированию высококачественного сотрудничества в области международной логистики и цепочек поставок", надеясь, что люди всех сфер жизни присоединятся к совместным усилиям в построении системы международной логистики и цепочек поставок, содействуя высококачественному сотрудничеству "Один пояс, один путь".
В ходе форума участники, опираясь на свой опыт, представили доклады на темы международной логистики, трансграничных цепочек поставок, финансовых услуг, промышленного интернета и цифровой трансформации с различных точек зрения и аспектов. Также был проведен круглый стол по вопросам "Проблемы, вызовы и меры по их преодолению в области логистики и цепочек поставок в новых условиях" и "Как установить благоприятную экосистему международной логистики и цепочек поставок для более успешного развития международной торговли".
В форуме приняли участие более 200 человек, среди которых были Заместитель губернатора Или-Казахского автономного округа СУАР КНР и руководители Хоргоса, ответственные лица различных отраслей Китайской ассоциации логистики и закупок, известные эксперты и представители отрасли логистики и цепочек поставок.
22.11.2023, 16:25 7081
В индустриальном парке "Инин" состоялась церемония подписания соглашений по привлечению инвестиций
Фото: информационная компания Урумчи
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26 октября в индустриальном парке "Инин" зоны экономического развития "Хоргос" состоялась церемония подписания соглашений по привлечению инвестиций в проекты, всего 4 проекта на общую сумму 950 млн юаней, сообщает информационная компания "Урумчи".
Член партийного рабочего комитета и заместитель руководителя административного комитета индустриального парка "Инин" Сюй Хайтао в своей речи сказал, что индустриальный парк "Инин" как важная часть зоны экономического развития "Хоргос" выделяется своими преимуществами в области местоположения, политики, открытости, транспорта, ресурсов и др. Богатство кадровых ресурсов и обилие природных ресурсов создают прочную основу для развития промышленности. Индустриальный парк будет активно использовать важные исторические возможности для качественного развития, придерживаться политики привилегий, предоставлять качественные услуги, создавать благоприятное окружение для привлечения, обслуживания и удержания предприятий. Также надеется, что правительство и предприятия углубят сотрудничество, вместе создадут захватывающую картину высококачественного развития.
Подписанные соглашения включают проекты в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, производства оборудования, переработки продуктов питания и др.
Генеральный директор компании Yili Muchun Youbei Nailiao сказал: "Ресурсы сельского хозяйства и скотоводства в Синьцзяне богаты, долина реки Или имеет благоприятный климат, богатая растительность и вода, что обеспечивает уникальные преимущества в сырьевых материалах. Мы планируем арендовать стандартизированные заводские помещения на территории парка, приобрести более 20 единиц (комплектов) передового оборудования для производства сыра, ожидается, что объем производства во втором году после ввода в эксплуатацию достигнет 30 миллионов юаней. В будущем также планируется ввести производственные линии для сока из тутовника и напитков из облепихи, уникальные преимущества местоположения индустриального парка "Инин" также помогут предприятию выйти на международный рынок и развивать рынки стран вдоль инициативы "Один пояс, один путь".
С начала этого года индустриальный парк "Инин" придерживается принципа "проект - важны, развитие - важнее", рассматривая привлечение инвестиций и строительство проектов как "первый рычаг" для продвижения развития, придерживается принципа "предоставление услуг предприятию - наш долг", отбирает и укрепляет команду для привлечения инвестиций, формирует благоприятную атмосферу для привлечения иностранных инвестиций, отбирает проекты большого масштаба, с высоким уровнем технологий и способных к развитию, придавая новый импульс социально-экономическому развитию района.
Мы рассматриваем это соглашение как отличную возможность, чтобы углубить сотрудничество, улучшить структуру индустрии, активно отслеживать и обслуживать проекты, непрерывно совершенствовать бизнес-среду, придерживаться принципов ответственного предпринимательства и дружественных отношений с бизнесом. Мы обещаем предоставлять комплексные услуги и поддержку для развития предприятий, стремясь к совместному прогрессу и созданию общего будущего", - сказал заместитель исполнительного директора инвестиционной компании "Хэчэн" индустриального парка "Инин" зоны экономического развития "Хоргос" Ян Жуйхань.
10.11.2023, 21:50 44731
6-е Китайское международное импортное ЭКСПО прошло в Шанхае
Фото: На сделанном 21 октября фотоснимке запечатлен украшенный цветами Национальный выставочный и конференц-центр Шанхая. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн / Янь Дамин
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С 5 по 10 ноября в городе Шанхай прошло 6-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) в офлайн режиме.
Выставка приняла представителей 154 стран, регионов и международных организаций, более 3400 предприятий-экспонентов и 394 тысяч профессиональных посетителей. Кроме того, в CIIE приняли участие свыше 100 топ-менеджеров компаний из списка Fortune Global 500 и отраслевых лидеров, что побило рекорд в истории проведения мероприятия.
Национальная выставка в рамках 6-го CIIE в полной мере продемонстрировала готовность разных сторон к расширению открытости и сотрудничества. Состав стран-участниц CIIE охватил 5 континентов. 69 стран и 3 международные организации представили свои национальные экспозиции. В частности, 11 стран впервые приняли участие в выставке, 34 страны в первый раз присутствовали на мероприятии офлайн. В качестве почетных гостей выступили Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам. Площадь китайского павильона увеличена до 2500 кв. м, что установило новый рекорд.
Заметно повысилась эффективность коммерческой выставки. Выставочная площадь предприятий составила около 367 тыс. кв. м, число участников из рейтинга Fortune Global 500 и ведущих отраслевых игроков - 289. Оба показателя достигли небывалого уровня. В выставке участвовали 15 крупнейших мировых автоконцернов, 10 крупнейших компаний по производству промышленного электрооборудования, 10 крупнейших производителей медицинского оборудования, 3 гиганта горнодобывающей отрасли, 4 крупнейших зерновых трейдера и 5 ключевых судоходных компаний.
В ходе установки экспозиционных зон акцент был сделан на высококачественном развитии и жизни, площадь тематических выставок в области передовых технологий, таких как энергосберегающие и низко углеродные технологии и искусственный интеллект, а также товаров повседневного спроса, увеличена на 30%. Был сделан премьерный показ более 400 новых продуктов, технологий и услуг. Местные органы власти и соответствующие департаменты сформировали 39 торговых делегаций правительства и 4 отраслевые торговые делегации, в составе которых свыше 750 торговых подразделений.
Мы тесно сотрудничали со всеми сторонами и всеми силами создали международную торгово-экономическую выставку, отличающуюся высокими стандартами, качеством и уровнем, предоставлять участникам больше возможностей для расширения рынка, увеличения инвестиций и наращивания развития", - сказал заместитель министра коммерции КНР Шэн Цюпин.
Будучи платформой для стимулирования открытости на высоком уровне, CIIE продолжает передавать сигнал о намерении Китая расширять открытость внешнему миру. На мероприятии впервые представлен ряд новейшей продукции в областях производства высокотехнологичного оборудования, экологически чистых технологий и биотехнологий. Такие продукты, как желтая питайя (Hylocereus megalanthus) из Эквадора и ананасы из Бенина, благодаря выставке впервые вышли на китайский рынок.
Являясь международным общественным благом, доступным для всех, CIIE всецело демонстрирует приверженность Китая истинному мультилатерализму и концепции сообщества единой судьбы человечества. На Форуме "Хунцяо", который посвящен теме "глобальная открытость" и позиционирует себя в качестве международного общественного блага, вновь опубликован Доклад о мировой открытости и Всемирный индекс открытости. Форум создал высокоуровневую платформу для диалога и обмена между международными политическими, деловыми и академическими сообществами.
В этом году прошли 22 подфорума, темы которых охватили "зеленое" развитие, цифровую экономику, интеллектуальную науку и технику и другие самые обсуждаемые вопросы. На них выступили свыше 300 политических, коммерческих и академических тяжеловесов.
Шанхай, главное место проведения CIIE, ускоряет создание собирательно-распределительного центра импортно-экспортных товаров. Помимо этого, число торгово-сервисных платформ в формате "6 дней + 365 дней", предназначенных для оказания поддержки в реализации товаров выставки, увеличилось до 60. Шанхай прилагает усилия, чтобы превратить экспонентов в инвесторов, и уже 6 лет подряд выпускает план действий по оптимизации бизнес-среды. Объем фактически использованных городом иностранных инвестиций вырос с 16,661 млрд долларов США в 2018 году до 23,956 млрд долларов США в 2022 году. Их общая сумма достигла 101,3 млрд долларов США за пять лет, что на 20,5% больше, чем за предыдущие 5 лет", - рассказал заместитель мэра Шанхая Хуа Юань.
Выступая первой в мире национальной выставкой, ориентированной на импорт, CIIE стало международной платформой для сопряжения китайского и мирового рынков, интеграции отраслей, взаимного стимулирования креативного мышления и обмена опытом в сфере правил и норм. В дальнейшем Министерство коммерции Китая вместе с другими ведомствами примет комплексные меры для стимулирования импорта высококачественной продукции со всего мира и содействия высококачественному развитию торговли.
Китай непрестанно расширяет политическую поддержку импорта, обеспечивая стабильную работу всех звеньев импорта сырьевых товаров, а также наращивая импорт энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Чтобы увеличить импорт передовых технологий, важного оборудования, ключевых комплектующих, содействовать корректировке и оптимизации промышленной структуры, Министерство коммерции совместно с другими ведомствами пересмотрит перечень технологий и товаров, поощряемых к импорту.
Постоянно раскрывается потенциал импорта. В этом году Китай ввел временные импортные пошлины на 1020 товарных позиций (не считая товаров с тарифными квотами). В соответствии с вступившими в силу соглашениями о свободной торговли и преференциальной торговле, Китай в рамках 19 соглашений распространил конвенционные ставки на некоторые импортные товары из 29 стран и регионов мира, в дальнейшем снизив уровень таможенных тарифов. Кроме того, страна за счет активизации роли трансграничной электронной коммерции высвобождает потенциал импорта потребительских товаров.
Китай посредством проведения выставок неустанно продвигает обмены. Чтобы больше компаний смогли воспользоваться возможностями на китайском рынке, КНР максимально использует роль крупных выставочных площадок, таких как CIIE, усиливает влияние различных выставок, содействует притоку в страну большего количества высококачественных товаров, технологий и услуг, способствует налаживанию связей и взаимодействию между предприятиями.
Источник: "Жэньминь жибао", корреспондент газеты Ло Шаньшань
10.11.2023, 21:21 44256
Культура Дуньхуана - мост для культурного обмена
Фото: Туристы осматривают пещеры Могао в городе Дуньхуан. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Биньинь
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Шелковый путь, прозванный "каналом человеческой культуры" и "евразийской артерией", проходит через город Дуньхуан (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) и соединяет четыре великие древние цивилизации, а именно цивилизации Китая, Инда, Египта и Шумера. Культура Дуньхуана, представленная буддийскими пещерными храмами Могао и артефактами в пещере Цанцзиндун (пещера хранения сутр), существует почти 2000 лет. Она является результатом слияния и взаимодействия китайской культуры с индийской, греческой, персидской и другими иноземными культурами, а также "сияющей жемчужиной" в истории мировой цивилизации.
В начале XX века многие артефакты из пещеры Цанцзиндун храмового комплекса Могао Дуньхуана разошлись по всему миру. Многочисленные зарубежные ученые изучали богатое содержание и ценность дуньхуанских пещер и рукописей. Исследовательская академия Дуньхуана стала крупнейшим международным центром изучения дуньхуановедения.
В последние годы Исследовательская академия Дуньхуана проводила в Австрии, Франции и Узбекистане крупные выставки дуньхуанского искусства и благотворительные выставки шедевров настенной живописи Дуньхуана, а также организовывала мероприятия, посвященные культуре Дуньхуана, в Австралии и Таиланде, повышая осведомленность мирового сообщества о культуре Дуньхуана.
Пещеры Дуньхуана имеют богатую историческую, культурную и художественную ценность. Настенные росписи, пережившие тысячелетия, находятся под угрозой разрушения. В целях сохранения данных о пещерах Дуньхуана в конце 1980-х годов тогдашний заместитель директора Исследовательской академии Дуньхуана Фань Цзиньши впервые предложила концепцию "цифрового Дуньхуана", которая подразумевает под собой использование цифровых технологий для вечного хранения в высоком качестве информации о настенных росписях и цветных скульптурах Дуньхуана.
В течение более чем 30 лет команда специалистов по цифровой трансформации из Исследовательской академии Дуньхуана активно сотрудничала с научно-исследовательскими организациями в Китае и за рубежом, постепенно создавая точный, реалистичный и высококачественный фонд ресурсов "цифрового Дуньхуана". Это обеспечило важную поддержку сохранению пещер Дуньхуана, изучению дуньхуановедения и популяризации дуньхуанской культуры.
Сегодня благодаря цифровым технологиям неподвижные пещерные артефакты "обрели крылья", став доступными для зрителей со всего мира. В 2022 году заработала первая в мире открытая платформа цифрового культурного наследия на базе блокчейна - "Цифровая библиотека открытых материалов Дуньхуана". Распознав с помощью искусственного интеллекта элементы фресок, мы собрали около 6500 высококачественных цифровых архивов древних пещер и рукописей в пещере Цанцзиндун на территории храмового комплекса Могао, разбили эти ресурсы на 19 разделов и сделали их открытыми для публики.
Непрерывно исследуя способы интеграции и распространения, мы сокращаем дистанцию между культурным наследием Дуньхуана и обществом. Только в 2022 году мультимедийные платформы Исследовательской академии Дуньхуана посетили более 200 млн интернет пользователей из 120 стран и регионов мира.
За 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" Исследовательская академия Дуньхуана провела множество мероприятий по международным академическим и гуманитарным обменам. В 2018 году академия направила в Афганистан делегацию для изучения культурного наследия. После прибытия делегации были подробно изучены трудности и потребности провинции Бамиан в исследовании, охране и популяризации культурного наследия, даны конкретные рекомендации, обсуждены сферы и способы укрепления сотрудничества в будущем для совместного сохранения и пропаганды историко-культурного наследия на Шелковом пути.
Реализация инициативы "Один пояс, один путь" открыла новые возможности для развития культуры Дуньхуана, которая в свою очередь обеспечила культурную поддержку инициативе. В течение 10 лет эксперты Исследовательской академии Дуньхуана неоднократно посещали Иран, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны с целью изучения древних памятников Великого Шелкового пути и проведения обменов в этой сфере.
В 2017 году по приглашению Кыргызстана государственное управление по охране культурного наследия КНР поручило Исследовательской академии Дуньхуана изучить возможности охраны и реставрации древнего городища в селе Кум-Добо Кочкорского района Нарынской области Кыргызстана. На основе комплексного исследования этого памятника были реализованы проекты по охране культурного наследия, его оцифровке, превентивной защите и демонстрации руин, что заложило прочную основу для нашего сотрудничества с другими странами в сфере культурного наследия.
По мере постепенного изучения древних руин вдоль Шелкового пути мы обнаружили, что, несмотря на различия в материалах и техниках строительства культурных памятников разных стран, между культурами и руинами на Шелковом пути существует тесная связь. Комплексные технологии охраны культурного наследия Исследовательской академии Дуньхуана эффективно применяются не только в 200 ключевых проектах по сохранению культурного наследия Китая, но и играют позитивную роль в охране памятников культуры в других странах, расположенных вдоль Шелкового пути.
В этом году в рамках оказания Мьянме помощи в реставрации храма Татбиинню в Пагане мы реализуем международный проект по извлечению информации о фресках. С помощью цифровой фотосъемки, фотограмметрии и лазерного 3D-сканирования мы собираем полную и точную информацию о фресках на первом этаже и руинах северных ворот храма Татбиинню.
Чтобы внести свой вклад в изучение и охрану культурного наследия на Шелковом пути, в будущем мы продолжим сотрудничество с другими государствами.
Источник: "Жэньминь жибао", директор Исследовательской академии Дуньхуана
06.11.2023, 18:35 53556
НОАК в деле поддержания мировой безопасности
Фото: кадр из видео
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21.10.2023, 09:29 69166
Аналитический центр Тайхэ в Пекине
Фото: taiheinstitute.org
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Основанный в 2013 году институт Тайхэ (TI) является независимым некоммерческим аналитическим центром, базирующимся в Пекине, Китай, с миссией содействия взаимному пониманию между цивилизациями и содействия глобальному миру и развитию. Придерживаясь девиза "Мы фокусируемся на моментах", TI стремится предоставлять обоснованный анализ и экспертные рекомендации, подкрепленные глубокими исследованиями. Непредубежденное исследование TI предоставляет различные точки зрения частным лицам, организациям и правительствам, стремящимся лучше понять Китай и мир в целом.
На сегодняшний день TI получил заказ от целого ряда центральных и местных правительственных ведомств Китая на проведение исследований внутренней и внешней политики Китая, региональной экономики и социального развития. Между тем TI установил и поддерживает связи почти с 60 посольствами и зарубежными учреждениями, а также осуществляет богатые академические обмены с известными организациями и аналитическими центрами в стране и за рубежом, включая среди прочего посольство Соединенных Штатов Америки в Китае, посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Китае, посольство Королевства Нидерландов в Китае, посольство Испании в Китае, посольство Японии в Китае, посольство Республики Индонезия в Китае, посольство Республики Сингапур в Китае, посольство Исламской Республики Пакистан в Китае, посольство Республики Узбекистан в Китае, посольство Королевства Саудовской Аравии в Китае, посольство Государства Израиль, посольство Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Китае, посольство Республики Колумбия в Китае, Китайский народный институт - министерство иностранных дел, Китайскую ассоциацию публичной дипломатии, Китайскую образовательную ассоциация международного обмена, Центр АСЕАН-Китай, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), секретариат Шанхайской организации сотрудничества, Торговую палату Европейского союза в Китае, Национальный комитет по американо-китайским отношениям, стипендии Эйзенхауэра, Институт Брукингса, Национальный комитет по американской внешней политике (NCAFP), China-Brücke e.V., Китайско-Израильская глобальная сеть и академическое лидерство (SIGNAL), Фонд Восточной Азии, Международный фонд "Низами Гянджеви Центр", химическое общество Пакистана, Институт политических и международных исследований (IPIS), Трехконтинентальный институт социальных исследований, Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Шанхайский финансово-экономический университет, Уханьский университет, Нанькайский университет, Восточно-Китайский педагогический университет, Северо-Западный политехнический университет, Хунаньский университет, Хунаньский сельскохозяйственный университет, Шэньчжэньский университет, Сянтаньский университет, Шанхайскую академию социальных наук и другие высшие учебные заведения и исследовательские центры.
TI также является инициатором создания Китайского института инноваций и стратегии развития, членом исследовательской сети "Пояс и путь" и Международной коалиции по экологическому развитию BRI, а также председателем экспертного комитета Инновационного центра по китайско-американским молодежным обменам.
TI активно сотрудничает с международными СМИ и публикует результаты своих исследований через СМИ и свои официальные аккаунты на различных онлайн-платформах, включая ежемесячное онлайн-издание на английском языке TI Observer. Основные результаты также публикуются в виде библиотеки TI.
В 2017 году под девизом "Научная культура · Этика будущего · общие ценности" TI инициировал ежегодный форум цивилизаций Тайхэ (TCF), целью которого является "поиск общих ценностей и изучение гармоничного развития". Теперь форум превратился в важнейшую платформу для международных академических обменов и публичной дипломатии.
В 2021 году TI учредил сообщество наблюдателей Института Тайхэ (TIO Community), совершенно новую платформу обмена мнениями для китайской и международной политической, деловой и академической элиты.
Kazakhstan Today посетил институт Тайхэ в ходе пресс-тура для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023, организованного газетой "Жэньминь жибао".
Как официальное печатное издание ЦК КПК "Жэньминь жибао" является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира.
Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК Партии придает газете большое значение.
Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ.
17.10.2023, 09:29 77296
Жанатасская ветряная электростанция: профессиональный рост главного казахстанского специалиста
Фото: pixabay.com
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В степи Гоби в городе Жанатасе на юге Казахстана, где расположена ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", возвышается белая ветряная турбина. Вращаясь на ветру, огромные лопасти преобразуют энергию ветра в экологически чистое электричество. Ильяс, казахстанский сотрудник ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", работает в компании уже четыре года и в настоящее время является главным специалистом производственного отдела.
В 2019 году ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" еще находилась на этапе строительства, а когда начинаешь с нуля, то надо решать тысячу задач. Ильяс, специальность которого была китайский язык, тогда только пришел в компанию, взял на себя большую часть работы по переводу и обработке документов, и вскоре влился в коллектив. Помимо получения опыта работы, Ильяс принял активное участие в тренинге по управлению проектами, а также и в других видах тренингов.
Я получил новые знания и навыки в области управления, с которыми раньше не сталкивался и это укрепило и улучшило мои комплексные навыки управления", - говорит Ильяс.
Потрясение от того, что он впервые увидел ветряную турбину, зародило в сердце Ильяса зерно любопытства к ветряной энергетике. "Я впервые вижу такую большую ветряную турбину", - поделился Ильяс. Выполнив свои обязанности в качестве координатора и администратора, он проявил инициативу и принял участие в управлении инженерными работами, такими как проверка и тестирование оборудования. Карьерный план Ильяса и его готовность перепрофилироваться были поддержаны ТОО "Жанатасская ветровая электростанция". Компания организовала для Ильяса участие в соответствующем техническом тренинге и экзамене на получение профессионального сертификата электромонтера 5-го уровня (наивысшего уровня), организованном Министерством энергетики Казахстана, на котором Ильяс также показал отличные результаты.
Получение профессионального сертификата стало лишь отправной точкой. В компании работа Ильяса расширилась от офиса до управления проектами в области ветроэнергетики. Благодаря "индивидуальному обучению" компании и "неустанным усилиям" Ильяса он постепенно превратился из генерального менеджера в междисциплинарного специалиста, который умеет общаться, разбирается в технологиях, способен координировать управление проектом и технические задачи.
Процесс работы на площадке проекта не всегда проходит гладко, возникают непредвиденные проблемы, такие как отключение питания оборудования и системные сбои. Чтобы не задерживать производство, Ильяс часто брал инициативу в свои руки, используя свои переводческие и профессиональные навыки, чтобы срочно приступить к работе.
При непосредственном общении с китайскими производителями я могу шаг за шагом решать всевозможные технические проблемы. И хотя тогда мне очень не хватало времени, я испытывал огромное чувство удовлетворения, когда проблемы были решены, и каждый раз узнавал много нового", - вспоминает Ильяс.
Четыре года назад Ильяс только чувствовал, что работа в таком месте - это что-то новое и стабильное, но сегодня у него есть свое понимание и ожидания от этой отрасли.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?