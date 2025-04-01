30.03.2025, 12:44 12071
Казахстанская юная актриса Дильназ Нұрсейіт: В будущем хочу учиться в Китае
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01.04.2025, 14:56 2371
Идти вместе с Китаем - значит идти навстречу возможностям
Фото: На Шанхайской международной выставке станков посетители наблюдают за работой лазерного оборудования. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/У Сюэ
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28 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями международных деловых кругов в Доме народных собраний в Пекине. В мероприятии приняли участие более 40 председателей советов директоров и главных исполнительных директоров иностранных компаний, а также представители деловых ассоциаций, сообщает газета "Жэньминь Жибао".
Лидер Китая отметил, что предприятия с зарубежным капиталом являются важными участниками процесса китайской модернизации, реформ, открытости и инноваций, а также ее взаимосвязанности с миром и интеграции в экономическую глобализацию.
Китай был, остается и неизменно будет идеальным, безопасным и перспективным местом для иностранных инвестиций. Идти вместе с Китаем - значит идти навстречу возможностям, верить в Китай - значит верить в завтрашний день, и инвестировать в Китай - значит инвестировать в будущее", - подчеркнул Си Цзиньпин.
В последнее время в КНР состоялись крупные международные мероприятия, такие как Форум развития Китая-2025 на высоком уровне, ежегодное совещание Боаоского азиатского форума-2025 и инновационный форум "Чжунгуаньцунь-2025". Активное участие руководителей транснациональных корпораций в этих событиях наглядно демонстрирует уникальную ценность инновационного потенциала и открытости страны для мировой экономики.
Будучи основным драйвером роста мировой экономики, Китай, развивая модернизацию с китайской спецификой, одновременно способствует стабильности глобального развития. За первые два месяца этого года китайская экономика показала заметный подъем, второй по величине в мире потребительский рынок продолжил раскрывать свой потенциал, институциональное открытие экономики стабильно развивалось, при этом новые производительные силы ускоренно формировались, что привлекло все больше международного капитала. На фоне геополитической нестабильности, роста протекционизма и усиливающейся неопределенности в мировой экономике, "тепло", создаваемое высококачественным развитием китайской экономики, приобретает особую ценность.
Китай с его обширным рыночным пространством, предсказуемой политикой и благоприятной средой для развития стал плодородной почвой для инвестиций и предпринимательства иностранных компаний. С начала года, начиная от обнародования плана действий по стабилизации иностранных инвестиций на 2025 год, включающего 20 конкретных мер, и заканчивая внесением предложений в Доклад о работе правительства КНР по усилению политики стабилизации внешней торговли, Китай продолжает работать над снижением барьеров для входа на рынок, соответствием высоким международным стандартам, повышением эффективности поддержки и созданием благоприятной бизнес-среды. Так страна активно предлагает миру возможности роста на своем огромном рынке.
Многие руководители транснациональных компаний заявили: "Широкие возможности и пространство для роста в Китае вдохновляют"; "Китайский рынок - это не "опция по выбору", а "обязательный пункт"". Этот консенсус воплощается в конкретные инвестиционные решения.
Транснациональные компании инвестируют в Китай не только ради производства, но и для проведения исследований и разработок, а китайские инновации стали важным фактором повышения конкурентоспособности международных компаний. К примеру, Mercedes-Benz инвестирует более 14 млрд юаней (1,93 млрд долл. США) в укрепление локальных исследовательских возможностей и дальнейшее развитие "умного производства" в Китае; фармацевтическая компания Eli Lilly and Company выбрала Пекин для создания своего первого инновационного инкубатора за пределами США, нацелившись на широкие перспективы, открываемые технологическими инновациями в КНР.
Согласно недавнему исследованию аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, проведенному среди более ста руководителей транснациональных компаний, половина предприятий ожидает дальнейшего повышения значимости китайской инновационной экосистемы для своих глобальных стратегий. Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор французского продовольственного гиганта Danone, считает, что Китай представляет собой не только важный рынок, но и передовую инновационную экосистему в мире.
Мультилатерализм - неизбежный выбор для преодоления сложностей и вызовов, стоящих перед миром. Предприятия с иностранным капиталом, особенно транснациональные компании, играют ключевую роль в поддержании мирового экономического порядка и несут серьезную ответственность. В ответ на заявления некоторых стран о "разрыве экономических связей" Китай придерживается подлинного мультилатерализма, продвигает инклюзивную экономическую глобализацию, энергично участвует в глобальном экономическом управлении и стремится построить открытую мировую экономику.
По мнению руководителей транснациональных компаний, на фоне усиления протекционизма КНР продолжает расширять открытость, внося стабильность в мировую экономику и становясь оазисом определенности и привлекательным местом для инвестиций и предпринимательства. Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на принципах Всемирной торговой организации, активно адаптируется к международным высокостандартным экономическим и торговым правилам, содействует реализации преимуществ Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и развивает торговые связи с более чем 230 странами и регионами мира.
Китай готов сотрудничать с международным бизнес-сообществом для совместной поддержки многосторонней торговой системы, глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и среды открытого международного сотрудничества, способствуя развитию экономической глобализации в правильном направлении.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь Жибао"
31.03.2025, 12:57 11571
Чэнь Чжифэн: Стать достойным "конюхом" на пути "Один пояс, один путь"
Фото: Скрин с видео
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28.03.2025, 20:01 35446
Китайские зубные протезы широко применяются в стоматологии Центральной Азии
Фото: Скрин с видео
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27.03.2025, 21:28 41866
История "короля фруктов и овощей" Юй Чэнчжуна о дружбе с соседями
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26.03.2025, 17:46 46321
Высококачественное развитие Китая служит "стабильным якорем" глобальной экономики
Фото: На полностью автоматизированном терминале порта Циндао, расположенном в одноименном городе провинции Шаньдун (Восточный Китай), проводятся работы по погрузке и выгрузке с грузовых судов. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Цзиньган
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Недавно в Пекине состоялся Форум развития Китая - 2025 на высоком уровне. Участники из разных стран глубоко обсудили тему "Всестороннее высвобождение драйверов развития для совместного стимулирования стабильного роста мировой экономики". Дискуссии не только затронули вызовы и возможности развития мировой экономики, но и наглядно продемонстрировали динамичность китайской экономики и уверенность мировой общественности в ее устойчивости, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Сегодня выражение "делать ставку на Китай" часто упоминается в международных деловых кругах, что говорит о растущих ожиданиях международного сообщества относительно роли Китая в качестве двигателя глобальной экономики.
Состав участников форума ярко иллюстрирует эту тенденцию: здесь присутствовали руководители транснациональных компаний из Европы и США - Apple, Siemens, BMW, а также топ-менеджеры предприятий из стран глобального Юга, таких как Малайзия и Бразилия, представившие различные сектора, включая производство, финансы и услуги. Компании единодушно подчеркнули значимость китайского рынка, выразив оптимизм касательно его возможностей и стремление к долгосрочному сотрудничеству.
Развитие компании существенно выиграло от быстрого роста китайской экономики. Они продолжают курс на долгосрочные инвестиции в КНР, используя "китайскую скорость" для локализации инновационных технологий и продуктов, твердо следуя принципу "развиваться в Китае и вместе с Китаем", - подчеркнул председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Келлениус (Ola Källenius).
По мере появления новых перспектив в глобальной торговле и инвестициях компания с нетерпением ждет возможности содействовать дальнейшему процветанию китайской экономики и намерена продолжать вносить вклад в ее глубокую интеграцию с мировой экономикой", - заявил генеральный директор банка HSBC Джордж Элхедери (Georges Elhedery).
Председатель правления Siemens Роланд Буш (Roland Busch) с восхищением подчеркнул, что Китай показал, откуда берется рост. В начале года китайская экономика продемонстрировала множество знаковых достижений, ставших образцом экономической устойчивости, потенциала и динамизма: оживленный рынок потребления в сферах кинематографа, зимних видов спорта и туризма, раскрывающий огромный потенциал внутреннего экономического цикла; постоянные технологические прорывы стартапов, таких как шестерка ведущих стартапов в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), демонстрирующие мощный инновационный потенциал; бурное развитие энергоэффективной бытовой техники и возобновляемой энергетики, показывающее колоссальные возможности для трансформации.
Новые драйверы роста в различных сферах продолжают накапливать и укреплять свой потенциал, что обязательно принесет китайской экономике долгосрочный и мощный импульс для развития.
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф (Dilma Rousseff) высоко оценила экономическую трансформацию Китая. По ее словам, Китай, совершив переход от "мирового завода" до "центра инноваций", благодаря стратегическому планированию и последовательным инвестициям занял лидирующие позиции в областях возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта и других передовых сферах. Все эти достижения основаны на дальновидной политике и проактивном лидерстве.
В условиях нарастающей внешней неопределенности и нестабильности Китай обеспечивает "стабильный якорь" для мировой экономики через последовательность высококачественного развития, оставаясь надежным источником экономической динамики.
В современном мире усиливается экономическая фрагментация, нарастают унилатерализм и протекционизм, а глобализация сталкивается с серьезными вызовами. Исторический опыт неоднократно доказывал, что открытость и сотрудничество - единственный путь к взаимной выгоде. Будучи ответственной державой, Китай твердо стоит на защите многосторонней торговой системы, демонстрируя ответственность крупной страны в продвижении экономической глобализации.
Страна достигла значительного прогресса в экономической реструктуризации: доля профицита счета текущих операций в ВВП сократилась с примерно 10% в 2007 году до около 1% в настоящее время.
В условиях изменяющейся международной обстановки Китай решительно расширяет открытость и сотрудничество, настаивает на честной конкуренции на основе международных общепринятых правил, защищает свободу торговли и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, ориентируясь на большее развитие через взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
В торговых войнах нет победителей, и группа BMW по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы китайской экономики, сохраняя уверенность в своем развитии в КНР, готова продолжать расширять инвестиции, ускорять локализацию производства и исследований, а также углублять стратегическое партнерство", - заявил глава BMW Оливер Ципзе (Oliver Zipse).
Развитие - вечная задача человеческого общества. Китай всегда тесно связывает собственное развитие с глобальным прогрессом, придерживается правильного курса экономической глобализации, реализовывает подлинный многосторонний подход, стремится быть стабилизирующей и определяющей силой в деле глобального мирного развития, совместно с другими странами преодолевая риски и вызовы ради общего процветания.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
21.03.2025, 13:36 55976
В Синьцзяне создано 28 международных "домов водителей" для обслуживания водителей на маршрутах "Один пояс, один путь"
Фото: Информкомпания Урумчи
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По сообщению китайского издания "Рабочая газета", на данный момент в Синьцзяне построено 16 международных "домов водителей" в пограничных пунктах, из которых 10 расположены непосредственно на пунктах пропуска, а 6 - в логистических парках. В этом году Федерация профсоюзов Синьцзяна планирует построить еще 12 международных "домов водителей" в пограничных пунктах, стремясь охватить профсоюзным обслуживанием все пункты пропуска.
Синьцзян граничит с 8 странами, включая Россию и Казахстан, и располагает 19 открытыми пунктами пропуска первого класса. В последние годы Синьцзян воспользовался новыми возможностями совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", всесторонне ускоряя качественное развитие ядра этого проекта, а также Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли.
В 2024 году валовой региональный продукт Синьцзяна вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2 трлн юаней, а общий объем внешнеторгового оборота увеличился на 21,8%. В том же году число грузовых транспортных средств, пересекших границу Синьцзяна, превысило 1,06 млн, из которых примерно 545 тыс. - на выезд, 519 тыс. - на въезд, а общее число китайских и иностранных водителей грузовиков, пересекших границу, достигло около 1 млн человек.
В связи с постоянным обновлением рекордов по количеству пересечений границы людьми и объемам грузоперевозок, с 2023 года Федерация профсоюзов автономного района совместно с профильными ведомствами продвигает строительство "домов водителей" в пограничных пунктах и развитие международных автотранспортных услуг.
По имеющимся данным, все 16 построенных международных "домов водителей" уже открыты для посещения. Внутри каждого из них есть диваны, телевизоры, микроволновые печи, кулеры с водой, аптечки и другие удобства. Для китайских и иностранных водителей предоставляется "единое окно" услуг, включающее 8 основных функций, таких как питание, техническое обслуживание автомобилей, телемедицина и логистическая информационная платформа. Международные "дома водителей" в пограничных пунктах в основном предназначены для кратковременного отдыха водителей грузовиков, тогда как те, что расположены в логистических парках, ориентированы на тех, кто останавливается на более длительный срок.
Пограничный пункт "Хоргос" является важным торговым узлом между Китаем и Казахстаном. Здесь расположены 5 международных "домов водителей" общей площадью более 2600 кв. м, которые с момента открытия обслужили более 30 тыс. китайских и иностранных водителей грузовиков.
Зайдя в китайско-казахстанский международный "дом водителей" в международном логистическом парке "Цзинь И" в Хоргосе, можно увидеть, как несколько водителей играют в бильярд. "Пока ждем разгрузки, отдыхаем, принимаем душ, едим - очень удобно", - говорит казахстанский водитель грузовика Сержан Бауржан.
Как сообщается, в международных "домах водителей" водители также могут подавать обращения и получать помощь через горячую линию, комнаты медиации на предприятиях и ящики для предложений на местах. (Корр. У Дуосы, Ма Аньни.)
10.03.2025, 14:07 89491
Сессии ВСНП и ВК НПКСК: Китай полностью уверен в достижении целевого показателя роста ВВП в 2025 году
Фото: russian.news.cn
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Китай полностью уверен, что достигнет целевого показателя экономического роста на уровне около 5 проц. в текущем году, поскольку для реализации этой цели имеются прочная основа, поддержка и гарантии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе, сообщает "Синьхуа".
Охарактеризовав экономические показатели прошлого года как удовлетворительные, Чжэн Шаньцзе отметил, что китайская экономика доказала сильную устойчивость и жизнеспособность, заложив прочную основу для развития в этом году.
В 2025 году Китай активизирует усилия по стимулированию потребительских расходов, указал глава госкомитета, уточнив, что страна направит 300 млрд юаней /около 41,8 млрд долларов США/ на поддержку программы трейд-ин для потребительских товаров, при этом ее рамки будут расширены. В 2024 году на программу трейд-ин было выделено 150 млрд юаней.
По словам Чжэн Шаньцзе, несколько ведомств недавно разработали специальный план действий, нацеленный на стимулирование потребления, который вскоре будет обнародован.
В текущем году также будет расширено эффективное инвестирование, сообщил он, отметив, что страна будет поддерживать инвестиции частных предприятий в нарождающиеся отрасли и отрасли будущего.
Чжэн Шаньцзе добавил, что в прошлом году Китай рекомендовал частным инвесторам более 8000 проектов для капиталовложений. В 2025 году, по его словам, страна также представит ряд крупных проектов, которые будут привлекательными для частного капитала, в таких секторах, как железные дороги, атомная энергетика, водное хозяйство, основная научно-техническая инфраструктура.
10.03.2025, 13:57 89711
В рамках 3-й сессии ВСНП 14-го созыва глава МИД КНР Ван И изложил позицию Китая по некоторым международным вопросам
Фото: russian.people.com.cn
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Глава МИД КНР призвал к совместному построению сообщества единой судьбы человечества
Министр иностранных дел КНР Ван И призвал к построению сообщества единой судьбы человечества, отвечая на вопрос о влиянии политики США "Америка прежде всего" на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Все большее число стран принимают участие в построении сообщества единой судьбы человечества, и более 100 стран поддерживают три глобальные инициативы, а именно Инициативу по глобальному развитию, Инициативу о глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации", - отметил министр.
Он добавил, что более трех четвертей стран по всему миру присоединились к совместной реализации инициативы "Пояс и путь".
По словам Ван И, если каждая страна будет делать упор на "моя страна превыше всего" и будет одержима позицией силы, то мир попадет вновь под господство закона джунглей, малые и слабые страны понесут удар в первую очередь, а международные правила и порядок будут серьезно нарушены.
Ван И отметил, что крупная держава должна соблюдать свои международные обязательства и выполнять возложенные на нее обязанности.
История докажет, что победа будет за теми, кто созидает ради всех. Совместное созидание во имя сообщества единой судьбы человечества сделает мир общим для всех стран, и будущее - общим для всех народов", - добавил Ван И.
Ван И: Китай остается стойким в противовес мировой непредсказуемости
Китай остается стойким в противовес мировой непредсказуемости, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Мы живем в меняющемся и неспокойном мире, где определенность становится дефицитным ресурсом", - подчеркнул Ван И.
Китайская дипломатия будет твердо стоять на правильной стороне истории и на стороне прогресса человечества. Мы будем оставаться стойкими в противовес мировой непредсказуемости ", - сказал он.
Ван И отметил, что Китай будет справедливой силой, борющейся за мир и стабильность во всем мире, прогрессивной силой, выступающей за международную справедливость и равенство, и конструктивной силой, способствующей общему развитию во всем мире.
Китай будет поддерживать подлинную многосторонность и защищать многостороннюю систему свободной торговли", - сказал Ван И.
Мы будем продолжать расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и делиться огромными возможностями китайской модернизации со всеми странами", - заявил глава МИД КНР.
Глава МИД КНР: Этой осенью в городе Тяньцзинь состоится очередной саммит ШОС
Этой осенью в городе Тяньцзинь на севере Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
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