08.04.2025, 18:08 14761
Казахстанские бизнесмены создают транзитные склады в Китае
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09.04.2025, 16:35 8111
Казахстанский спортсмен: Синьцзян - отличное место для снежного волейбола
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09.04.2025, 09:55 12186
Объединенными усилиями реализовать Инициативу по глобальной безопасности, совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В настоящее время человеческое сообщество сталкивается с небывалыми переменами в масштабах мира, эпохи и истории. Будучи ответственной мировой державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай четко следует по пути мирного развития, твердо противостоит гегемонизму, неизменно считает своей задачей защиту мира и спокойствия во всем мире. В вопросах международной безопасности, Китай своим торжественным обещанием отказаться от гегемонии и экспансии, а также реальными действиями неподчинения грубой силе и защите справедливости завоевал уважение и доверие международного сообщества. Международное сообщество также ожидает, что Китай будет играть большую роль в глобальном управлении безопасностью.
Именно на этом фоне зародилась Инициатива по глобальной безопасности. В апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия совещания Боаоского азиатского форума выступил с программной речью "Объединение усилий для преодоления вызовов во имя прекрасного будущего". Тогда он впервые выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, изложил концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, призвал страны адаптироваться к глубоко меняющемуся международному ландшафту в духе солидарности и посредством идеи обоюдного выигрыша противостоять сложным и запутанным вызовам безопасности. Это важное теоретическое расширение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи в дипломатической области, отражающее стремление китайской нации к идеалам великого единения мира и мировому спокойствию.
В феврале 2023 года китайская сторона опубликовала "Концепцию Инициативы по глобальной безопасности", где всесторонне изложила шесть основных концепций и принципов Китая в отношении глобальной безопасности:
Приверженность концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности;
Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран;
Придерживаться соблюдения целей и принципов Устава ООН;
Неизменно принимать во внимание разумную озабоченность всех стран в сфере безопасности;
Мирное решение споров и разногласий через диалог и консультации;
Комплексное обеспечение безопасности в традиционных и нетрадиционных областях.
Одновременно данный документ на основе принципа неделимой безопасности выдвигает такие важные позиционные установки, как построение сообщества безопасности человечества, совместного построения мира всеобщей безопасности, далекого от страха. Инициатива по глобальной безопасности уже стала одной из целевых задач Китая в рамках его новой стратегии развития международных отношений и ключевым элементом высшей дипломатической стратегии КНР.
Великие истины предельно просты, и важнейшим являются реальные действия. Китай является как автором Инициативы по глобальной безопасности, так и действующей стороной, реализующей эту важную инициативу. В июле 2024 года Китай опубликовал первый "Доклад о прогрессе в реализации Инициативы по глобальной безопасности", в котором всесторонне представлены результаты по 20 приоритетным направлениям сотрудничества. Эти результаты наглядно демонстрируют, что инициатива расширяется от китайского предложения до международного консенсуса, превращаясь из благородного замысла в практические действия. Ее значимость в поддержании мира и стабильности в мире, а также в содействии коллективной безопасности человечества становится все более очевидной.
Во-первых, Инициатива стала стратегическим ориентиром для преодоления глобальных вызовов в сфере безопасности и обеспечения долгосрочного мира и стабильности. В ответ на насущные потребности международного сообщества, как предотвращение конфликтов и защиту мирного развития, инициатива выдвигает концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Она призывает применять мышление взаимной выгоды при решении сложных проблем безопасности, тем самым указывая правильное направление для человеческого сообщества, ведущее к прочному миру и всеобщей безопасности. Ключевые принципы инициативы уже включены в более чем 100 соглашений, подписанных Китаем с другими странами и международными организациями, что наглядно демонстрирует, как практическая деятельность Китая по созданию сообщества единой безопасности человечества получает все более широкую поддержку и способствует укреплению мировых сил, выступающих за мир.
Во-вторых, инициатива предлагает конструктивные решения для урегулирования международных конфликтов и снижения риска военных столкновений. В последние годы Китай успешно выступил посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что инициировало волну диалога и примирения на Ближнем Востоке. По палестино-израильскому вопросу Китай опубликовал позиционный документ, способствовавший проведению в Пекине исторического диалога между палестинскими фракциями. В отношении украинского кризиса Китай неизменно занимает позицию мирного посредничества, прилагая конструктивные усилия для достижения окончательного урегулирования конфликта и обеспечения прочного мира. Кроме того, Китай твердо поддерживает стратегическую стабильность на Корейском полуострове, а также возобновлению многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана. Все эти меры представляют собой практическую реализацию Инициативы и подтверждают значительный вклад Китая в разрешение международных и региональных кризисов.
В-третьих, инициатива ускоряет углубление международного и регионального сотрудничества в сфере безопасности. Руководствуясь данной инициативой, Китай активно участвует в миротворческих операциях ООН, и его элитные миротворческие подразделения становятся надежным щитом мира в горячих точках. В сфере нетрадиционных угроз безопасности Китай выстраивает многоуровневую сеть сотрудничества с государствами Глобального Юга. Кроме того, Китай выступил инициатором таких инициатив, как "Глобальная инициатива по безопасности данных" и "Глобальная инициатива по управлению искусственным интеллектом", тем самым укрепляя международные механизмы безопасности в новых сферах.
В-четвертых, создание платформ для диалога и сотрудничества в сфере безопасности. Решение глобальных проблем безопасности требует выработки общего консенсуса и координации действий всех сторон. В целях развития сотрудничества с государствами Центральной Азии в рамках механизма "Китай - Центральная Азия" были созданы министерские механизмы сотрудничества в таких сферах, как правоохранительная деятельность, таможенный контроль, управление чрезвычайными ситуациями и другие. Эти механизмы эффективно функционируют и играют важную роль в реализации Инициативы по глобальной безопасности, развитии обменов в сфере безопасности и формировании сообщества единой безопасности "Китай - Центральная Азия".
Китай и Казахстан являются добрыми соседями, связанными общими горами и реками, а также сообществом единой судьбы, основанным на многовековой дружбе, высоком уровне взаимного доверия и тесных узах партнерства. В июле прошлого года, во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, главы двух государств опубликовали совместное заявление, в котором достигли важного консенсуса о совместной реализации Инициативы по глобальной безопасности. Китай и Казахстан являются активными сторонниками, участниками и вкладчиками данной инициативы, демонстрируя образец плодотворного сотрудничества в продвижении многополярного мира и реформировании глобальной системы управления.
В этом году отмечается 80-я годовщина победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. В условиях изменяющейся международной обстановки Китай и Казахстан твердо придерживаются первоначальных целей создания ООН, неизменно следуют целям и принципам Устава ООН, а также вместе с другими странами выступают за сохранение послевоенного мирового порядка. Китай и Казахстан решительно выступают против любых попыток и действий отрицать, искажать или фальсифицировать историю Второй мировой войны.
Китайская сторона готова и далее укреплять сотрудничество с Казахстаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других многосторонних платформ, неуклонно содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, претворять в жизнь подлинную многосторонность, совершенствовать глобальное управление в сфере безопасности и способствовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных вопросов. Китай и Казахстан будут вносить еще больше стабильности и позитивной энергии в сложную международную ситуацию и совместно стремиться к достижению общей безопасности для человечества и прочного мира во всем мире.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.04.2025, 20:19 23726
Жумагуль: Синьцзян моя вторая родина
Фото: Скрин с видео
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07.04.2025, 16:14 31681
Верить в Китай - значит, верить в завтрашний день
Фото: Поезд Китай-Европа, загруженный товарами, отправляется из Международного порта города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) в немецкий город Дуйсбург. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Лю Ицзян
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Недавно на встрече с представителями международных деловых кругов председатель КНР Си Цзиньпин вновь подтвердил, что курс Китая на реформы и открытость остается неизменным, открытые двери КНР будут распахиваться все шире, а политика использования иностранных инвестиций не изменилась и не изменится. В условиях растущей нестабильности международной обстановки приверженность Китая открытому развитию повсеместно воспринимается как "остров стабильности", сообщает газета "Жэньминь жибао".
История реформ и открытости - это история встречного движения Китая и мира, ярким примером которого служит успех иностранных предприятий в КНР. Сегодня иностранные инвестиции охватывают 20 категорий и 115 крупных отраслей экономики Китая, создано 1,24 млн предприятий с общим объемом инвестиций почти 3 трлн долларов США. Иностранные инвесторы в Китае, как правило, получают щедрую отдачу. Некоторые расширились от одного направления до комплексного бизнеса, другие - от присутствия на одной территории до охвата целых регионов, третьи - от одного завода до корпорации, увеличив свой потенциал в десятки и даже сотни раз.
Согласно немецким СМИ, только в 2024 году немецкие компании инвестировали в Китай 5,7 млрд евро, и "подавляющее большинство немецких предприятий намерены остаться в КНР". С начала года в Китае один за другим реализуются крупные проекты с иностранными инвестициями на общую сумму 33 млрд долларов США. Это убедительно доказывает, что Китай был, остается и будет идеальным, безопасным и перспективным направлением для иностранных инвестиций.
КНР последовательно расширяет институциональную открытость в сфере правил, регулирования, управления и стандартов, конкретными действиями углубляя и расширяя масштабы открытости.
В Китае реализован комплекс мер по расширению открытости: введено в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Мальдивами, включено 297 новых товарных позиций в перечень сырья и вспомогательных материалов с нулевыми тарифами в порту свободной торговли острова Хайнань (Южный Китай), в городе Тяньцзинь (Северный Китай) открыта первая в стране многопрофильная больница третьего уровня с 100% иностранным капиталом, а также выданы разрешения первым 13 иностранным компаниям на ведение деятельности в сфере телекоммуникационных услуг с добавленной стоимостью. Эти шаги способствуют ускорению перемещения людей, товаров и капитала.
За первые два месяца этого года объем грузов, перевозимых по новому западному сухопутно-морскому коридору, соединяющему город Чунцин на юго-западе Китая с 555 портами в 127 странах и регионах мира, вырос почти на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а объем железнодорожных грузоперевозок по маршрутам Китай-Европа увеличился на 15,4%. За первые три месяца действия политики 240-часового безвизового транзита число иностранцев, въезжающих через все пограничные пункты Китая, возросло на 34,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Открытость - отличительная черта модернизации с китайской спецификой и проявление ответственности страны в содействии мировой модернизации. От проведения Китайского международного импортного ЭКСПО, Китайской международной ярмарки торговли услугами, Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров и Китайского международного ЭКСПО потребительских товаров до строительства "Одного пояса, одного пути" вместе с более чем 150 странами и 30 международными организациями - Китай непрерывно вливает свежую струю открытости в мировую экономику.
Сегодня Китай задает глобальные тренды в разработке автомобилей на новых источниках энергии, китайские "зеленые" технологии способствуют низкоуглеродному развитию других стран, на внутреннем рынке стремительно развивается так называемая экономика дебюта, а иностранные компании активно конкурируют за возможность проводить исследования в Китае. Огромный рыночный потенциал, "эффект тропического леса" инновационной экосистемы, а также совершенствующаяся правовая защита создают долгосрочные перспективы для компаний со всего мира, стремящихся закрепиться в КНР. Новая волна взаимовыгодного сотрудничества продолжит служить свидетельством совместного роста Китая и всего мира.
Си Цзиньпин подчеркнул: "Меры по открытости нужно реализовывать скорее раньше, чем позже, скорее быстрее, чем медленнее". Это чувство неотложности отражает глубокое понимание тенденций развития и демонстрирует стратегическую решимость противостоять встречным ветрам.
Как считает президент Азиатского банка развития Масато Канда, в условиях усиливающейся фрагментации международной торговли Китай стремится к дальнейшему углублению реформ и расширению внешней открытости на высоком уровне, что не только обеспечивает стабильный рост собственной экономики, но и вносит важный вклад в экономическое развитие Азии и всего мира. Глава Национального совета по американо-китайской торговле Шон Стайн (Sean Stein) заявил, что акцент Китая на открытости и мультилатерализме посылает всем сторонам мощный сигнал стабильности.
Истинное историческое сознание и историческая инициатива заключаются не в предугадывании направления временных течений, а в способности формировать эти течения. Китай твердо стоит на правильной стороне истории, решительно продвигая общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, обладая как стойкостью для движения вперед и жизненной силой для развития, так и моральной привлекательностью. В будущем в КНР будут написаны новые истории открытого сотрудничества, а уверенность в открытом развитии страны будет все больше становиться уверенностью в росте мировой экономики.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
07.04.2025, 09:37 36266
Китай обнародовал свою позицию относительно злоупотребления тарифами со стороны США
Фото: Depositphotos
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Китая в субботу обнародовало позицию по противодействию злоупотреблению США таможенными пошлинами, сообщает "Синьхуа".
Недавно Соединенные Штаты под различными предлогами ввели таможенные пошлины против всех своих торговых партнеров, включая Китай. Данный шаг серьезно посягает на законные права и интересы всех стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), наносит значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, существенно подрывает стабильность глобального экономического порядка. Правительство Китая резко осуждает и решительно выступает против подобных действий.
Согласно заявлению о позиции китайского правительства, действия США нарушают базовые экономические законы и рыночные принципы, игнорируют сбалансированные результаты, достигнутые в ходе многосторонних торговых переговоров, и не учитывают тот факт, что Соединенные Штаты уже давно извлекают значительную выгоду из международной торговли. Использование пошлин в качестве инструмента для оказания максимального давления и извлечения выгоды - это типичный пример унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.
Под видом стремления к "взаимности" и "справедливости" Соединенные Штаты участвуют в играх с нулевой суммой и, по сути, стремятся к "Америке прежде всего" и "американской исключительности", указывается в заявлении.
Отмечается, что Соединенные Штаты используют пошлины для подрыва существующего международного торгово-экономического порядка, ставя интересы США выше международного общественного блага и жертвуя законными интересами стран мира в угоду собственной гегемонистской повестке.
Подобные действия неизбежно встретят широкое противодействие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.
Китай - это древняя цивилизация и страна церемоний и ритуалов. Китайский народ ценит искренность в отношениях с людьми и верность слову.
Мы не провоцируем конфликты, но и не боимся трудностей. Давление и угрозы - неверный способ выстраивать отношения с Китаем. КНР уже принимает и будет продолжать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - подчеркивается в заявлении.
Указывается, что китайско-американские торгово-экономические отношения должны по своей сути отличаться взаимной выгодой и общим выигрышем, Соединенные Штаты должны откликнуться на общие чаяния народов двух стран и всего мира. Исходя из необходимости защиты коренных интересов двух стран Соединенные Штаты должны прекратить использовать пошлины в качестве оружия для подавления торговли и экономики Китая, а также перестать подрывать законные права китайского народа на развитие.
Будучи второй по величине экономикой мира и вторым крупнейшим потребительским рынком товаров, Китай будет шире открывать двери внешней открытости вне зависимости от изменений международной обстановки, подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что Китай будет продолжать продвигать внешнюю открытость высокого уровня, неуклонно расширять институциональную открытость с точки зрения норм, правил, управления и стандартов, проводить политику либерализации и упрощения торгово-инвестиционных процедур на высоком уровне, способствовать созданию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве закона интернационализированной первоклассной деловой среды, совместно с миром пользоваться возможностями развития, добиваясь взаимной выгоды и общего выигрыша.
Указывается, что экономическая глобализация - это неизбежный путь к развитию человеческого общества. Основанная на правилах многосторонняя торговая система, ядром которой является ВТО, внесла важный вклад в продвижение развития мировой торговли, содействие экономическому росту и устойчивому развитию.
Поскольку открытость и сотрудничество - это тенденция истории, мир не будет и не должен откатиться обратно к взаимной изоляции и разъединению, - говорится в заявлении. - Взаимная выгода и общий выигрыш отражают общие чаяния всех людей, в то время как экономический буллинг, направленный на решение собственных проблем за чужой счет, в конечном итоге приведет к обратному результату".
Международное сообщество несет общую ответственность за то, чтобы сделать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, выгодной для всех и сбалансированной", - указывается в заявлении.
Отмечается, что развитие является всеобщим правом всех стран мира, а не привилегией избранных. Международные дела должны решаться совместно через консультации, а будущее мира должно находиться в руках всех государств.
В торговых или тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм ведет в тупик, подчеркивается в заявлении. Все страны должны следовать принципу широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды, придерживаться подлинного мультилатерализма, совместно противостоять всем формам унилатерализма и протекционизма, отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО.
Подавляющее большинство стран, ценящих честность и справедливость, будут стоять на правильной стороне истории, принимая решения, отвечающие их собственным интересам. Мир нуждается в справедливости, а не в гегемонизме, подчеркивается в заявлении.
06.04.2025, 15:43 35686
Китайская медицина шагает в Центральную Азию
Фото: Скрин с видео
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06.04.2025, 13:03 44686
Кто нарушает справедливость, теряет поддержку: политика "взаимных пошлин" вызывает недовольство и оборачивается во вред самим себе
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В последние дни правительство США объявило о введении так называемых взаимных пошлин в размере от 10% до 50% в отношении всех торговых партнеров. Эта мера затрагивает 185 стран и регионов по всему миру и является самой масштабной и наиболее агрессивной тарифной инициативой нынешней администрации. Подобные действия грубо нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, подрывают существующий международный экономико-торговый порядок и глобальное производственное разделение труда, а также ущемляют законные права и интересы всех сторон, включая Китай и Казахстан. Это типичный пример протекционизма, односторонних действий и политики принуждения, против которых Китай решительно возражает.
Следует отметить, что в последнее время отмечается неудовлетворительное состояние экономики США.
Во-первых, инфляционные последствия политики количественного смягчения, принятой США в период пандемии COVID-19, до сих пор не устранены. В феврале индекс цен на личные потребительские расходы в США вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении.
Во-вторых, из-за сокращений в государственном секторе и других факторов наблюдается заметное ослабление на рынке труда. В феврале количество уволенных работников составило 172 тысячи человек, что на 245% больше по сравнению с январем. Индекс доверия работников упал до самого низкого уровня за последние десять лет. По оценке Международной стратегической и инвестиционной группы США, сокращение затрат в государственном секторе может привести к потере от 500 тысяч до 1,4 миллиона рабочих мест.
В-третьих, нестабильность американского рынка и риски в экономике оказывают негативное влияние на потребительскую активность. Согласно данным Исследовательского института Банка Америки, в течение 12 месяцев, завершившихся в феврале 2025 года, остатки на текущих и сберегательных счетах населения всех уровней дохода продолжали сокращаться и приближались к уровню 2019 года с поправкой на инфляцию. В феврале индекс потребительской уверенности в США снизился по всем возрастным категориям, уровням дохода, образования, географическим регионам и партийной принадлежности, что стало самым резким месячным снижением за последние четыре года.
В-четвертых, ухудшение делового климата и неустойчивость государственной политики привели к снижению инвестиционной активности. Согласно последнему опросу Ассоциации индивидуальных инвесторов США, пессимизм среди частных инвесторов достиг наивысшего уровня с 2023 года. Капитал активно выводится из высокорисковых активов и переводится в более безопасные вложения; часть инвесторов вообще покидает рынок.
В-пятых, США испытывают колоссальное давление из-за роста государственного долга, а проблема дефицита бюджета становится всё более острой. На данный момент государственный долг США превысил 36,6 триллиона долларов, а расходы на обслуживание долга - более 1 триллиона долларов. США сами создали для себя "дамоклов меч", который теперь висит у них над головой, и увязли в порочном круге: "бюджетный дефицит - выпуск государственных облигаций - уплата процентов - еще больший дефицит".
В условиях текущей ситуации подрывная тарифная политика США неизбежно обернется для них "бумерангом", нанеся многоплановый ущерб американскому народу, промышленности и макроэкономике. По своей сути, повышение тарифов представляет собой скрытую форму "налога на потребление" - так называемая "тарифная дубинка" в конечном счете обернется дополнительным бременем для потребителей США.
Согласно расчетам Бюджетной лаборатории Йельского университета, в случае принятия другими странами ответных мер на политику "реципрокных пошлин" США, американские семьи с низким, средним и высоким уровнем дохода понесут в среднем убытки в размере 1300, 2100 и 5400 долларов США соответственно. Для американских производственных предприятий, зависящих от сложных глобальных цепочек поставок, данная политика неизбежно приведет к росту издержек, снижению международной конкурентоспособности и дальнейшему ослаблению промышленной базы страны. Подобная безответственная линия может втянуть экономику США в новый виток стагфляции.
Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что действия США могут спровоцировать новую волну торгового протекционизма, нанеся серьезный ущерб международному торгово-экономическому порядку. Издержки, связанные с неконтролируемым распространением тарифной политики, способны привести мировую экономику к затяжной депрессии. Согласно последним исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития, каждый рост американских тарифов на 10% приводит к снижению глобального экономического производства на 0,3%. США, проводя политику жесткого приоритета собственных национальных интересов, продолжают распространять по всему миру негативные последствия своей односторонней линии, выступая в качестве крупнейшего источника глобальной нестабильности и риска.
Торговые и тарифные войны не имеют победителей. Протекционизм и односторонние действия не ведут к выходу из кризиса. Китайская сторона решительно выступает против односторонних действий и политики давления, применяемых Соединенными Штатами, твердо отстаивает международную справедливость и принципы равноправия, последовательно продвигает подлинный многосторонний подход и неуклонно предпринимает практические шаги по защите многосторонней торговой системы, обеспечению стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, поддержанию открытой и кооперативной международной среды и содействию формированию открытой мировой экономики.
Китай выдвинул Глобальную инициативу развития как мощный призыв к совместному прогрессу в новую эпоху, а в рамках высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" предоставляет международному сообществу глобальные общественные блага, основанные на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В течение последних пяти лет Китай обеспечивал около 30% глобального экономического роста, выступая в роли "ускорителя" мирового развития.
Китай последовательно проводит Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE) и Китайскую международную выставку по стимулированию цепочек поставок (CISCE), предоставляет 100% беспошлинный режим для всех товарных позиций из 43 наименее развитых стран, снизил совокупный уровень тарифов до 7,3%, что приближается к среднему уровню развитых стран, и полностью отменил ограничения на доступ иностранного капитала в обрабатывающую промышленность.
Будучи одним из крупнейших торговых партнеров более чем 150 стран и регионов, Китай заключил 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, обеспечивая стабильные и устойчивые выгоды как для китайского народа, так и для народов стран-партнеров.
Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями международного бизнес-сообщества особо отметил: Китай неизменно придерживается курса на углубление реформ и всестороннее открытие, а двери открытости будут становиться все шире и шире. Китай не создает торговых барьеров, не прибегает к протекционизму или односторонним действиям, твердо продвигает высококачественное развитие и высокоуровневую открытость, неизменно придерживается концепции взаимовыгодного сотрудничества и всесторонне способствует инклюзивной и всеобщей экономической глобализации.
Китай готов и впредь исполнять роль "якоря стабильности" и "двигателя роста" мировой экономики, а также делиться широкими возможностями, открывающимися в ходе китайского развития, со всеми странами мира, включая Республику Казахстан.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
05.04.2025, 11:08 45476
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?