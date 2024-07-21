Китай активно наращивает импорт для расширения предложения на рынке

Фото: В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) открылась 6-я Международная торгово-инвестиционная ярмарка Западного Китая. На фото запечатлен стенд Чунцина, где иностранные посетители наблюдают за четвероногим взрывозащищенным роботом. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Цзяси

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Что представляет собой негативный список? Этот список основан на принципе "все, что не запрещено, разрешено". Отрасли, сферы и виды деятельности, не включенные в негативный список, открыты для всех субъектов хозяйствования в соответствии с законом и не требуют одобрения правительства. Внедрение негативного списка, регламентирующего доступ на рынок, четко определяет границы ответственности правительства, позволяет рынку играть решающую роль в распределении ресурсов и закрепляет это на институциональном уровне.





Система доступа на рынок - одна из основ социалистической рыночной экономики Китая. В последние годы реформа этой системы стабильно продвигается: барьеры входа на рынок снижаются, правила становятся прозрачнее, а рыночная среда - справедливее, что повышает внутреннюю мотивацию и инновационную активность различных хозяйствующих субъектов.





В 2013 году была создана Шанхайская зона свободной торговли (ЗСТ), где был опубликован и введен в действие первый в Китае негативный список для иностранных инвестиций. В 2015 году его распространили на другие пилотные ЗСТ, а в 2016 году - на всю страну.





Этот подход также творчески применили во внутренней экономике Китая. В 2016 году его опробовали в 4 провинциях и городах, в 2017 расширили до 15, а в 2018 запустили единый национальный негативный список доступа на рынок.





Введение негативного списка во внутреннее экономическое управление не имеет аналогов в мировой практике. Оба списка начали действовать в пилотном режиме и после накопления опыта постепенно стали внедряться более широко. Система негативного списка стимулировала реформу ряда смежных систем, включая процедуры утверждения, инвестирование и надзор. Это значительно способствовало модернизации системы государственного управления и управленческих возможностей.





Особая комплексная бондовая зона Яншань в Шанхайской зоне свободной торговли (Шанхай, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Цзи Хайсинь





Параллельно постоянно совершенствуется механизм динамической корректировки негативного списка. По сравнению с редакцией 2016 года действующая версия негативного списка 2022 года была сокращена на 64%.





Негативный список также является важным аспектом для расширения институциональной открытости. Процесс сокращения негативного списка отражает историю развития иностранных компаний в Китае.





Версия негативного списка для иностранных инвестиций 2018 года четко определила, что к 2022 году будут отменены ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной промышленности Китая, а также ограничение на количество совместных предприятий (не более двух).





В октябре 2018 года немецкая компания BMW Group планировала приобрести 25% акций своего совместного предприятия в Китае BMW Brilliance. В 2022 году, с вступлением в силу нового негативного списка, намерение BMW Group было реализовано, и ее доля в BMW Brilliance увеличилась до 75%. В этом году BMW Group объявила о планах дополнительно инвестировать 20 млрд юаней (2,75 млрд долларов) в производственный центр в городе Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) для локализации изготовления новых моделей автомобилей.





Китай реализует институциональную открытость через механизм негативного списка. Страна твердо намерена продвигать открытость на высоком уровне, расширять доступ к рынку, сокращать негативный список для иностранных инвестиций и повышать уровень открытости современного сектора услуг. Кроме того, было объявлено о полной отмене ограничений на иностранные инвестиции в производственном секторе.





Негативный список продолжает сокращаться, а открытость сектора услуг ускоряется.





В марте этого года в Китае начала свою деятельность новая компания по ценным бумагам Standard Chartered Securities (China) co., ltd., которая стала первым в Китае полностью иностранным брокером.





Обнуление негативного списка для финансового сектора ускорило развитие бизнеса группы Standard Chartered в Китае.





КНР на протяжении ряда лет остается крупнейшим источником онлайн-доходов Standard Chartered в глобальном масштабе. Мы с оптимизмом смотрим на широкие возможности, которые принесет дальнейшая открытость Китая", - заявила президент Standard Chartered Bank (China) Чжан Сяолэй (Jerry Zhang).





Роботы наносят клей на лобовое стекло автомобиля в производственном центре BMW Brilliance в городе Шэньянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Фотоматериал предоставлен BMW Brilliance





Негативный список для иностранных инвестиций постоянно сокращается: от первоначальных 190 пунктов до нынешних 31 в национальной версии и 27 в версии для ЗСТ. Это не только способствует развитию иностранных предприятий, но и свидетельствует об ускоренном расширении высокоуровневой открытости Китая.





Институциональная открытость в сфере торговли также неуклонно прогрессирует.





Китай будет эффективно раскрывать ведущую роль пилотных ЗСТ и порт свободной торговли, а также выпустит негативный список для трансграничной торговли услугами", - отметил в своем программном выступлении на церемонии открытия третьего китайского международного импортного ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин 4 ноября 2020 года.





Спустя восемь месяцев в КНР появился первый негативный список в сфере трансграничной торговли услугами. Вскоре после этого адвокат из Гонконга Цю Хуаньфа (Khoo, William Wun Fat) прошел регистрацию в департаменте юстиции провинции Хайнань (Южный Китай), став первым юридическим консультантом из Гонконга в юридической фирме на Хайнане.





В этом году Министерство коммерции КНР опубликовало национальный негативный список в сфере трансграничной торговли услугами и версию документа для пилотных ЗСТ. Эта мера ускорит формирование многоуровневой системы открытости в сфере трансграничной торговли услугами. За первые пять месяцев этого года количество новых предприятий с иностранными инвестициями в Китае выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Китай путем последовательного расширения институциональной открытости, дальнейшего расширения доступа к рынку и сокращения негативного списка для иностранных инвестиций формирует более рыночную, правовую и интернационализированную деловую среду. Это, несомненно, предоставит странам мира более широкие рыночные возможности и принесет больше шансов для взаимовыгодного сотрудничества КНР с другими странами.





Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Чжао Чжаньхуэй, Хэ Линьпин, Ло Шаньшань