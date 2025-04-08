Китай обнародовал свою позицию относительно злоупотребления тарифами со стороны США
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Китая в субботу обнародовало позицию по противодействию злоупотреблению США таможенными пошлинами, сообщает "Синьхуа".
Недавно Соединенные Штаты под различными предлогами ввели таможенные пошлины против всех своих торговых партнеров, включая Китай. Данный шаг серьезно посягает на законные права и интересы всех стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), наносит значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, существенно подрывает стабильность глобального экономического порядка. Правительство Китая резко осуждает и решительно выступает против подобных действий.
Согласно заявлению о позиции китайского правительства, действия США нарушают базовые экономические законы и рыночные принципы, игнорируют сбалансированные результаты, достигнутые в ходе многосторонних торговых переговоров, и не учитывают тот факт, что Соединенные Штаты уже давно извлекают значительную выгоду из международной торговли. Использование пошлин в качестве инструмента для оказания максимального давления и извлечения выгоды - это типичный пример унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.
Под видом стремления к "взаимности" и "справедливости" Соединенные Штаты участвуют в играх с нулевой суммой и, по сути, стремятся к "Америке прежде всего" и "американской исключительности", указывается в заявлении.
Отмечается, что Соединенные Штаты используют пошлины для подрыва существующего международного торгово-экономического порядка, ставя интересы США выше международного общественного блага и жертвуя законными интересами стран мира в угоду собственной гегемонистской повестке.
Подобные действия неизбежно встретят широкое противодействие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.
Китай - это древняя цивилизация и страна церемоний и ритуалов. Китайский народ ценит искренность в отношениях с людьми и верность слову.
Мы не провоцируем конфликты, но и не боимся трудностей. Давление и угрозы - неверный способ выстраивать отношения с Китаем. КНР уже принимает и будет продолжать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - подчеркивается в заявлении.
Указывается, что китайско-американские торгово-экономические отношения должны по своей сути отличаться взаимной выгодой и общим выигрышем, Соединенные Штаты должны откликнуться на общие чаяния народов двух стран и всего мира. Исходя из необходимости защиты коренных интересов двух стран Соединенные Штаты должны прекратить использовать пошлины в качестве оружия для подавления торговли и экономики Китая, а также перестать подрывать законные права китайского народа на развитие.
Будучи второй по величине экономикой мира и вторым крупнейшим потребительским рынком товаров, Китай будет шире открывать двери внешней открытости вне зависимости от изменений международной обстановки, подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что Китай будет продолжать продвигать внешнюю открытость высокого уровня, неуклонно расширять институциональную открытость с точки зрения норм, правил, управления и стандартов, проводить политику либерализации и упрощения торгово-инвестиционных процедур на высоком уровне, способствовать созданию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве закона интернационализированной первоклассной деловой среды, совместно с миром пользоваться возможностями развития, добиваясь взаимной выгоды и общего выигрыша.
Указывается, что экономическая глобализация - это неизбежный путь к развитию человеческого общества. Основанная на правилах многосторонняя торговая система, ядром которой является ВТО, внесла важный вклад в продвижение развития мировой торговли, содействие экономическому росту и устойчивому развитию.
Поскольку открытость и сотрудничество - это тенденция истории, мир не будет и не должен откатиться обратно к взаимной изоляции и разъединению, - говорится в заявлении. - Взаимная выгода и общий выигрыш отражают общие чаяния всех людей, в то время как экономический буллинг, направленный на решение собственных проблем за чужой счет, в конечном итоге приведет к обратному результату".
Международное сообщество несет общую ответственность за то, чтобы сделать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, выгодной для всех и сбалансированной", - указывается в заявлении.
Отмечается, что развитие является всеобщим правом всех стран мира, а не привилегией избранных. Международные дела должны решаться совместно через консультации, а будущее мира должно находиться в руках всех государств.
В торговых или тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм ведет в тупик, подчеркивается в заявлении. Все страны должны следовать принципу широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды, придерживаться подлинного мультилатерализма, совместно противостоять всем формам унилатерализма и протекционизма, отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО.
Подавляющее большинство стран, ценящих честность и справедливость, будут стоять на правильной стороне истории, принимая решения, отвечающие их собственным интересам. Мир нуждается в справедливости, а не в гегемонизме, подчеркивается в заявлении.