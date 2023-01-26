Китай отметил наступление года Кролика грандиозным гала-концертом
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Китай отметил наступление года Кролика. По случаю праздника Медиакорпорация Китая провела грандиозный гала-концерт. Эта традиция была заложена еще в 1983 году. Каким было новогоднее шоу в этот раз, знают мои коллеги.
Пятичасовая новогодняя феерия. Ее просмотр в канун праздника Весны уже стал доброй традицией для китайских зрителей. В этом году основная тема концерта звучала как "Процветающий Китай в новую эпоху и постоянно меняющаяся к лучшему жизнь". В программу вошли песни, танцы, юмористические сценки, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. При подготовке и съемках использовались самые современные технологии.
В этом году мы сделали акцент на культуре и технологиях. Использовали технологии виртуальной и дополненной реальности, беспилотные летательные аппараты", - поделился Цзоу Вэй, ассистент режиссера Новогоднего гала-концерта - 2023.
По данным на 2 часа ночи 22 января, в общей сложности в Китае и за рубежом концерт смотрели более 11 млрд человек. Более чем на 60% выросло число пользователей интернета, смотревших концерт через платформы новых медиа.
Мне больше всего понравились юмористические номера, а еще танцующие кролики! Они такие милые", - рассказала юная зрительница.
Для иностранной аудитории трансляции концерта вели каналы Медиакорпорации Китая на английском, русском, испанском, французском и арабском языках. Также шоу частично или полностью освещали на 68 языках СМИ из более чем 170 стран мира, включая японскую онлайн-видеоплатформу Niconico и американский CNN. Во многих странах трансляции велись на уличных экранах, а также в концертных и других залах.
Я очень рада, что попала на это мероприятие в зале правительства Москвы. Мы посмотрели трансляцию гала-концерта. Он был замечательным, а самое главное, что вдали от родины мы смогли погрузиться в новогоднюю атмосферу. И я рада, что в зале было много россиян, это говорит о популярности китайской культуры", - поделилась своим впечатлением зрительница.
Создатели концерта уделили внимание всем аспектам китайской культуры. Так, во время демонстрации боевых искусств на сцену вышли шаолиньские монахи. Создатели номера "оживили" древнюю фреску времен правления династии Цин, сохранившуюся в одном из залов шаолиньского монастыря.
Мы придумали историю о современном человеке, который попал внутрь этой древней фрески и увидел, как тренировались шаолиньские монахи в былые времена, а позже вернулся обратно, чтобы показать, чему у них научился", - сообщила Хао Цзин, режиссер-постановщик.
Также концерт ознакомил зрителей с традиционной китайской музыкой, в том числе с инструментом "наньин", имеющим более чем тысячелетнюю историю и внесенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
На самом деле подготовка таких концертов начинается с саморефлексии. Нужно задуматься о том, кто ты есть, кто мы такие, какова наша национальная культура и история. Мы углубились в пятитысячелетнюю историю Китая, выбрали из нее наиболее характерные, наиболее яркие моменты и творчески их переосмыслили. Это очень полезный процесс, благодаря которому мы сами получили более глубокое понимание о культуре и истории Китая", - поделилась своим мнением Юй Лэй, главный режиссер Новогоднего гала-концерта 2023.
Сам новогодний концерт за прошедшие 40 лет также стал квинтэссенцией китайской истории и неотъемлемым атрибутом праздника.