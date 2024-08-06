Китай придает особое значение экологической защите в ходе реализации крупных инженерных проектов

В ходе реализации инженерных проектов в Китае все чаще используются более экологичные и инновационные подходы

Фото: Жэньминь жибао

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На гидроэлектростанции "Хуанцзинься" в городе Ханьчжуне провинции Шэньси экологический рыбоход длиной 1908 метров поднимается вверх вдоль плотины. Благодаря созданным каналам пополнения воды, каналам для сбора рыбы и отверстиям для прохода рыбы в период нереста через рыбоход ежедневно мигрирует около 3 тысяч рыб, сообщает "Жэньминь жибао".





Еще на этапе первоначального планирования и проектирования мы полностью учли особенности миграции и нереста рыб в реке Ханьцзян, построив экологичный рыбоход для обеспечения их беспрепятственной миграции", - пояснил сотрудник ГЭС.





ГЭС "Хуанцзинься" является крупным узлом управления водными ресурсами в рамках проекта, который перенаправляет воду из реки Ханьцзян, крупнейшего притока Янцзы, в реку Вэйхэ, крупнейший приток Хуанхэ, для удовлетворения потребностей в воде городов Шэньси, в том числе Сианя и Сяньяна.





Сегодня экологически ориентированные сооружения, такие как рыбоходы, птичьи коридоры, водопропускные трубы и экодуки, становятся крайне необходимыми для крупных инженерных проектов по всей стране.





В ходе реализации инженерных проектов по всей стране все чаще используются более экологичные и инновационные подходы.





В частности, с самого начала строительства Цинхай-Тибетской железной дороги, самой высокой и длинной в мире высокогорной железной дороги, было инвестировано 1,54 млрд юаней на защиту экологи вдоль маршрута. Железная дорога, соединяющая провинцию Цинхай на северо-западе Китая и Сицзанский автономный район на юго-западе страны, охватывает 33 специальных прохода для миграции диких животных. Чтобы свести к минимуму беспокойство дикой природы, поездам запрещено подавать звуковые сигналы при прохождении здесь.





Крыша железнодорожного вокзала Сюнъань в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй состоит из 17,7 тысячи поликристаллических кремниевых фотоэлектрических панелей, генерирующих в среднем 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволяет ежегодно экономить 1,8 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 4,5 тысячи тонн, что эквивалентно посадке 12 га деревьев.





Фото: Жэньминь жибао





Во время строительства моста Сянган-Чжухай-Аомэнь, самого длинного в мире морского моста, популяция китайских белых дельфинов, находящихся под государственной охраной первой категории в КНР, увеличилась с 1,2 до более 2 тысяч особей.





Строители моста заявили, что мегапроект "является не только вехой в переходе Китая от крупной мостостроительной страны к мостостроительной державе, но и памятником, представляющим гармоничное сосуществование человека и океана".





Китай придает большое значение поддержанию гармонии между человечеством и природой в своем планировании развития. Опираясь на несущую способность и ресурсы окружающей среды, страна постоянно культивирует новые движущие силы и преимущества развития через высокоуровневую защиту природы. Эффективно снижая ресурсные и экологические издержки и постоянно усиливая потенциал и импульс развития, КНР удается одновременно повышать экономическую, социальную и экологическую эффективность.





Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что новые качественные производительные силы по своей сути являются "зелеными". Инновации и прорывы, достигнутые в рамках крупных проектов страны, облегчают понимание глубокого смысла этого замечания.





Во время строительства транспортного коридора Шэньчжэнь - Чжуншань, мегаперехода через море на юге Китая, строители столкнулись с проблемой транспортировки сборных погружных труб общей длиной 5035 метров с производственной базы на строительную площадку, расстояние между которыми достигает примерно 50 километров. Проектная команда предложила построить интегрированное судно для транспортировки и установки погружных труб, что сократило объем дноуглубительных работ более чем на 10 млн куб. м и снизило выбросы выхлопных газов примерно на 1 млн кубических метров по сравнению с традиционными методами буксировки.





Фото: Жэньминь жибао





Гармония между человечеством и природой является важной особенностью китайской модернизации. В Китае считается, что для продвижения инноваций в моделях развития необходимо придерживаться идеи "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы - бесценное достояние", ускорять инновации в "зеленых" технологиях и применение передовых "зеленых" технологий, продвигать глубокую интеграцию промышленной цифровизации и интеллектуализации с "зеленым" развитием, тем самым закладывая прочную "зеленую" основу для высококачественного развития.





При разработке планов крупных инженерных проектов КНР придает равное значение экологической защите и экономическому развитию. Фокусируясь на общей картине, но также уделяя внимание деталям, страна инициативно принимает проактивные стратегии для своих крупных инженерных проектов. КНР готова создавать новые чудеса и писать новую главу китайской модернизации, характеризующуюся гармоничным сосуществованием человека и природы.