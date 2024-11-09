США создали масштабную глобальную сеть интернет-наблюдения, распространив ее на Францию, Германию, Японию и даже собственных граждан, участвовавших в протестах Black Lives Matter и Occupy Wall Street

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Агентства по кибербезопасности Китайской Народной Республики опубликовали результаты расследования о том, как правительство Соединенных Штатов Америки и спецслужбы провели операцию под чужим флагом.





Мы решили опубликовать этот отчет с целью дальнейшего раскрытия информации о кибершпионских операциях, нацеленных на Китай, Германию и другие страны, которые были запущены правительством США, спецслужбами и странами Five Eyes nations", - цитирует russian.cgtn.com отчет, опубликованный совместно Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы Китая и Национальной инженерной лабораторией по технологиям предотвращения компьютерных вирусов.





В частности, отчете Volt Typhoon - III объясняется, как Штаты придерживаются стратегии "Оборона на опережение" в киберпространстве и проводят операции "Охота на опережение" для развертывания сил кибервойны вокруг стран-противников для проведения ближней разведки и проникновения в сети Volt Typhoon. Кроме того, расследование показало, что спецслужбы США разработали специализированный "набор инструментов" под кодовым названием Marble для сокрытия операций по эксплуатации компьютерных сетей, введения в заблуждение при анализе атрибуции и возложения вины на другие страны.





Отчет Volt Typhoon – III: исходный код Marble





По информации, опубликованной в документе, "набор инструментов" является платформой, которую можно интегрировать с другими проектами по разработке кибероружия, помогая разработчикам скрывать различные идентифицируемые строки в программном коде, фактически "стирая отпечатки" разработчиков кибероружия, что аналогично изменению "нарезки" "огнестрельного оружия" и делает технически невозможным установить истинный источник кибероружия.





Также в рамках расследования было установлено, что в фреймворке Marble есть "грязная" функция, которая позволяет вставлять строки на других языках по желанию, например на китайском, русском, корейском, персидском и арабском.





Это явно сделано для того, чтобы ввести следователей в заблуждение и опорочить Китай, Россию, Северную Корею, Иран и арабские страны", - подчеркивается в отчете.





Уточняется, что подобные операции "под чужим флагом" не ограничиваются программированием, но также включают в себя имитацию тактики, методов и процедур киберпреступных группировок. Таким образом, хакеры, работающие на кибервойска и спецслужбы США, могут маскироваться в киберпространстве как "хамелеоны", притворяясь, что находятся в других странах, чтобы проводить кибератаки и заниматься шпионажем по всему миру.





Операция "Под чужим флагом" на самом деле является важным компонентом "эффективной операции" американской разведки, известной в Великобритании как "тайные онлайн-операции". Во внутренних документах США и альянса Five Eyes nations четко указано, что реализация этой операции, базирующейся на достижении эффекта, должна соответствовать четырем принципам - отрицание, нарушение, деградация и обман. И эти четыре основных принципа в точности охватывают все ключевые элементы операции Volt Typhoon.





В опубликованном в июле втором издании отчета китайские агентства по кибербезопасности сообщили, что правительственные учреждения США, и в частности разведывательные агентства, фабрикуют киберугрозы за рубежом, проводя операции по дезинформации в соответствии с разделом 702 Закона США о наблюдении за иностранной разведкой, который часто называют "законом о слежке без ордера". В докладе Volt Typhoon - III приводятся новые подробности о программах слежки.





Как отмечается в отчете, это говорит о том, что передовая интернет-инфраструктура США контролирует ключевые "узкие места" интернета и существует по меньшей мере семь точек доступа для перехвата и мониторинга всех подводных оптоволоконных кабелей от Атлантического до Тихого океана. Агентство национальной безопасности США запустило два соответствующих проекта: UpStream и Prism. Проект UpStream был разработан для хранения всех необработанных данных, перехваченных с подводных оптоволоконных кабелей, и создания огромного "хранилища данных" для последующей обработки. Другой проект - Prism расшифровывал данные и классифицировал их по различным интернет-приложениям, а затем пытался восстановить содержание сообщений. Оба проекта были санкционированы разделом 702 Закона о негласном наблюдении, который обеспечил правовую основу для глобальной слежки в интернете и стал фундаментом "Империи хакеров", согласно последнему отчету.





Отчет Volt Typhoon – III: две основные программы слежки, которыми управляет АНБ США





В Volt Typhoon - III подчеркивается, что многие центры управления и контроля шпионских программ расположены на зарубежных военных базах США, в том числе в Японии, Южной Корее, на Гуаме и Гавайях, что объясняет, почему Гуам, контролируемая США территория в Тихом океане, считается первоисточником ложного нарратива Volt Typhoon, созданного правительством США. Таким образом, военная инфраструктура США на Гуаме - это не "жертва", а центр управления и контроля, который атакует Китай и многие страны Юго-Восточной Азии.





Отчет Volt Typhoon –III: Глобальная операция эксплуатации компьютерных сетей (CNE) Управления специального доступа Агентства национальной безопасности США





Помимо этого, с разрешения раздела 702 Соединенные Штаты создали масштабную глобальную сеть интернет-наблюдения, распространив ее на Францию, Германию, Японию и даже собственных граждан, участвовавших в протестах Black Lives Matter и Occupy Wall Street.





Ранее в двух предыдущих отчетах агентств о Volt Typhoon сообщалось, что Microsoft расширила сотрудничество с военными и разведывательными службами США. В 2024 году это сотрудничество усилилось.





Отчет Volt Typhoon –III: Данные слежки АНБ США за лидерами Германии





Согласно данным, опубликованным в отчете Bloomberg от 7 мая, американский технологический гигант предоставил разведывательным службам Штатов автономные версии своих моделей ИИ и помощь в анализе строго засекреченной разведывательной информации. В том же месяце компания Microsoft выпустила новое решение на основе ИИ и представила функцию "Воспоминание", которая позволяет операционной системе Windows записывать каждое действие пользователя и предоставлять эту информацию помощнику ИИ для обучения. В июне компания OpenAI, сотрудничающая с Microsoft, пригласила бывшего директора АНБ США Накасоне в свой совет директоров.





Отмечается, что, "будучи важным партнером в программах прослушивания телефонных разговоров по Разделу 702, Microsoft все больше подвергается влиянию и манипуляциям со стороны американских спецслужб".





В свою очередь можно сказать, что правительственные учреждения США дали добро на злоупотребление Microsoft своим доминирующим положением на рынке и использование обновлений Windows и Office для объединения и продвижения программных продуктов таким образом, что это можно расценивать как замаскированную форму монополии", - уточнятся в отчете Volt Typhoon - III.





Также в отчете подтверждается, что Китай последовательно выступает против политического вмешательства в технические расследования инцидентов, связанных с кибербезопасностью, и политизации вопроса о том, кто несет ответственность за кибератаки, призывая к широкому международному сотрудничеству в области кибербезопасности.





Кроме того, в документе рассматриваются два предыдущих исследования: "Volt Typhoon: заговорщическая мошенническая кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая разведывательным сообществом США" и "Volt Typhoon - II: секретная дезинформационная кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая правительственными агентствами США".





Авторы отчета пришли в выводу, что заключение Вашингтона об этой кампании было разработано для защиты полномочий по массовой слежке без ордера по всему миру, а также политических и экономических интересов группы заинтересованных лиц.





В третьем и последнем отчет "Операция "Volt Typhoon - III: кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными агентствами США" оценивает "операцию Volt Typhoon" как политический фарс, который разыграло правительства Штатов. Кроме того, сообщается, что правительственные учреждения США, ведущие СМИ и технологический гигант Microsoft хранили молчание по поводу двух предыдущих отчетов, опубликованных в апреле и июле, и только бывший сотрудник разведки США Роберт Эдвард Джойс и некоторые компании, занимающиеся кибербезопасностью, пытались оспорить и опровергнуть выводы, но избегали упоминания того, что было раскрыто в них, в попытке "исказить факты".





Отчет Volt Typhoon – III: специалисты из подразделения операций по индивидуальному доступу внедряли бэкдор в сетевое оборудование, произведенное компанией Cisco и приобретенное организациями





В частности, в феврале в совместном отчете Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований Volt Typhoon был назван спонсируемым китайским государством субъектом, который скомпрометировал и сохраняет постоянный доступ к критически важным ресурсам инфраструктуры США. На своем официальном сайте Microsoft сообщила, что Volt Typhoon действует с середины 2021 года и обычно фокусируется на шпионаже и сборе информации.





По информации агентств по кибербезопасности КНР, свыше 50 экспертов по кибербезопасности из США, Европы, Азии и других стран и регионов согласны с тем, что правительство США и Microsoft без каких-либо конкретных доказательств связали Volt Typhoon с правительством Китая, а также выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство США сфабриковало Volt Typhoon.





Между тем МИД КНР призвал США прекратить клевету в адрес Китая и внести вклад в безопасность киберпространства, информирует агентство "Синьхуа".





Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на ежедневном брифинге для журналистов, еще в апреле текущего года профильные китайские ведомства разоблачили американскую сторону, распустившую в целях продвижения собственной геополитической повестки скандальный слух о причастности Китая к атакам Volt Typhoon.





По словам Линь Цзяня, сославшегося на последний доклад, данная дезинформационная кампания была спланирована Агентством национальной безопасности, Федеральным бюро расследований и другими членами американского разведывательного сообщества при участии "ястребов" из Конгресса США и многочисленных федеральных агентств, а также структур кибербезопасности других стран - участниц разведывательного альянса Five Eyes с целью манипулирования общественным мнением.





Соединенные Штаты до сих пор не предоставили нам объяснений после публикации доклада", - подчеркнул дипломат, добавив, что глава АНБ по-прежнему занимается распространением дезинформации о Volt Typhoon.





Более того, по его словам, в последнем докладе сообщается, что правительство США оказывает давление на соответствующие компании по кибербезопасности и просит их изменить свои технические заключения, которые доказывают, что Volt Typhoon - это группа, занимающаяся распространением вирусов-вымогателей.





Китай решительно осуждает безответственное поведение американской стороны, заявил Линь Цзянь.





Мы настоятельно просим Соединенные Штаты дать нам объяснения, немедленно прекратить клевету в адрес Китая и очернение страны, призываем ответственно защищать мир и безопасность в киберпространстве", - добавил официальный представитель МИД КНР.