Китайская медицина шагает в Центральную Азию

Фото: Поезд Китай-Европа, загруженный товарами, отправляется из Международного порта города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) в немецкий город Дуйсбург. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Лю Ицзян

Рассказать друзьям

Недавно на встрече с представителями международных деловых кругов председатель КНР Си Цзиньпин вновь подтвердил, что курс Китая на реформы и открытость остается неизменным, открытые двери КНР будут распахиваться все шире, а политика использования иностранных инвестиций не изменилась и не изменится. В условиях растущей нестабильности международной обстановки приверженность Китая открытому развитию повсеместно воспринимается как "остров стабильности", сообщает газета "Жэньминь жибао".





История реформ и открытости - это история встречного движения Китая и мира, ярким примером которого служит успех иностранных предприятий в КНР. Сегодня иностранные инвестиции охватывают 20 категорий и 115 крупных отраслей экономики Китая, создано 1,24 млн предприятий с общим объемом инвестиций почти 3 трлн долларов США. Иностранные инвесторы в Китае, как правило, получают щедрую отдачу. Некоторые расширились от одного направления до комплексного бизнеса, другие - от присутствия на одной территории до охвата целых регионов, третьи - от одного завода до корпорации, увеличив свой потенциал в десятки и даже сотни раз.





Согласно немецким СМИ, только в 2024 году немецкие компании инвестировали в Китай 5,7 млрд евро, и "подавляющее большинство немецких предприятий намерены остаться в КНР". С начала года в Китае один за другим реализуются крупные проекты с иностранными инвестициями на общую сумму 33 млрд долларов США. Это убедительно доказывает, что Китай был, остается и будет идеальным, безопасным и перспективным направлением для иностранных инвестиций.





КНР последовательно расширяет институциональную открытость в сфере правил, регулирования, управления и стандартов, конкретными действиями углубляя и расширяя масштабы открытости.





На умном заводе электромобильного производителя Leapmotor в городе Цзиньхуа (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) проходят испытания новых моделей. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ху Сяофэй





В Китае реализован комплекс мер по расширению открытости: введено в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Мальдивами, включено 297 новых товарных позиций в перечень сырья и вспомогательных материалов с нулевыми тарифами в порту свободной торговли острова Хайнань (Южный Китай), в городе Тяньцзинь (Северный Китай) открыта первая в стране многопрофильная больница третьего уровня с 100% иностранным капиталом, а также выданы разрешения первым 13 иностранным компаниям на ведение деятельности в сфере телекоммуникационных услуг с добавленной стоимостью. Эти шаги способствуют ускорению перемещения людей, товаров и капитала.





За первые два месяца этого года объем грузов, перевозимых по новому западному сухопутно-морскому коридору, соединяющему город Чунцин на юго-западе Китая с 555 портами в 127 странах и регионах мира, вырос почти на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а объем железнодорожных грузоперевозок по маршрутам Китай-Европа увеличился на 15,4%. За первые три месяца действия политики 240-часового безвизового транзита число иностранцев, въезжающих через все пограничные пункты Китая, возросло на 34,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Открытость - отличительная черта модернизации с китайской спецификой и проявление ответственности страны в содействии мировой модернизации. От проведения Китайского международного импортного ЭКСПО, Китайской международной ярмарки торговли услугами, Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров и Китайского международного ЭКСПО потребительских товаров до строительства "Одного пояса, одного пути" вместе с более чем 150 странами и 30 международными организациями - Китай непрерывно вливает свежую струю открытости в мировую экономику.





Иностранные туристы фотографируются на память в историческом городке Цыцикоу в городе Чунцин (Юго-Западный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Сунь Кайфан





Сегодня Китай задает глобальные тренды в разработке автомобилей на новых источниках энергии, китайские "зеленые" технологии способствуют низкоуглеродному развитию других стран, на внутреннем рынке стремительно развивается так называемая экономика дебюта, а иностранные компании активно конкурируют за возможность проводить исследования в Китае. Огромный рыночный потенциал, "эффект тропического леса" инновационной экосистемы, а также совершенствующаяся правовая защита создают долгосрочные перспективы для компаний со всего мира, стремящихся закрепиться в КНР. Новая волна взаимовыгодного сотрудничества продолжит служить свидетельством совместного роста Китая и всего мира.





Си Цзиньпин подчеркнул: "Меры по открытости нужно реализовывать скорее раньше, чем позже, скорее быстрее, чем медленнее". Это чувство неотложности отражает глубокое понимание тенденций развития и демонстрирует стратегическую решимость противостоять встречным ветрам.





Как считает президент Азиатского банка развития Масато Канда, в условиях усиливающейся фрагментации международной торговли Китай стремится к дальнейшему углублению реформ и расширению внешней открытости на высоком уровне, что не только обеспечивает стабильный рост собственной экономики, но и вносит важный вклад в экономическое развитие Азии и всего мира. Глава Национального совета по американо-китайской торговле Шон Стайн (Sean Stein) заявил, что акцент Китая на открытости и мультилатерализме посылает всем сторонам мощный сигнал стабильности.





Истинное историческое сознание и историческая инициатива заключаются не в предугадывании направления временных течений, а в способности формировать эти течения. Китай твердо стоит на правильной стороне истории, решительно продвигая общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, обладая как стойкостью для движения вперед и жизненной силой для развития, так и моральной привлекательностью. В будущем в КНР будут написаны новые истории открытого сотрудничества, а уверенность в открытом развитии страны будет все больше становиться уверенностью в росте мировой экономики.





Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"