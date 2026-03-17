Китайская Наземная космическая станция открывает новые возможности для аэрокосмических исследований

Фото: Система имитации и исследования космической плазменной среды на Наземной космической станции. Фото/Ли Лиюнь

В научно-технологическом инновационном городке нового района Харбина (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) расположен белоснежный архитектурный комплекс, занимающий площадь почти 50 футбольных полей. Это Наземный испытательный комплекс моделирования космической среды - важнейший государственный объект научно-технической инфраструктуры аэрокосмической отрасли Китая. Объект также известен как Наземная космическая станция, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Комплекс создавался совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) в течение почти 20 лет и в 2024 году успешно прошел государственную приемку. Установка способна воспроизводить на Земле девять видов экстремальных условий открытого космоса - вакуум, радиационное облучение, слабое магнитное поле, плазму и другие. Это обеспечивает возможность наземной верификации, необходимой для реализации крупнейших аэрокосмических программ.





Большинство наземных имитационных стендов в мире воспроизводят лишь один фактор, тогда как реальная среда открытого космоса представляет собой комплексное воздействие сразу нескольких", - пояснил Ли Лии, директор Института космической среды и физики материалов Харбинского политехнического университета.





Он отметил, что Наземная космическая станция создана именно для максимально точного моделирования реальных условий космического пространства.





Установка - это не просто набор разрозненных испытательных камер. Это единое физическое пространство, позволяющее воссоздавать комплексное воздействие факторов, например, радиационное облучение при сверхнизких температурах или синергетический эффект нескольких видов излучения одновременно.





Спектр научных исследований, доступных на Наземной космической станции, чрезвычайно широк: от анализа микромеханизмов и космической биологии до численного моделирования и централизованного мониторинга.





Марсианский пылевой стенд на Наземной космической станции» предназначен для имитации условий низкого давления и высокоскоростных пылевых бурь на поверхности Марса. Фото/Ли Лиюнь





К примеру, здесь моделируют воздействие космической пыли, движущейся со скоростью 70 км/с, что необходимо для разработки систем защиты космических аппаратов. В огромной вакуумной камере, несмотря на колоссальную нагрузку (почти 10 тонн на квадратный метр из-за перепада давления), точность позиционирования ключевых компонентов оборудования сохраняется до миллиметра. Кроме того, здесь воссоздается среда заряженной лунной пыли для испытания материалов скафандров, предназначенных для высадки на Луну.





За весь период от проектирования до государственной приемки команда решила 15 ключевых технологических задач, способствовала созданию более 2 тыс. аэрокосмических компонентов и обеспечила квалификационные испытания свыше десяти крупных космических аппаратов.





Благодаря своим уникальным возможностям Наземная космическая станция с начала эксплуатации привлекла множество ученых как из Китая, так и из других стран.





В марте 2025 года группа профессора Лу Цюаньмина из Китайского университета науки и технологий совместно с Харбинским политехническим университетом впервые в лабораторных условиях воспроизвела и экспериментально подтвердила процесс магнитного пересоединения на магнитопаузе земной магнитосферы.





Раньше мы были ограничены установками размером в несколько десятков сантиметров, а здесь оборудование в десятки раз крупнее, что позволяет исследовать несравненно более сложные физические процессы", - делится один из участников эксперимента.





В последние годы на фоне бурного роста коммерческой космонавтики нагрузка на установку существенно возросла.





В 2023 году коммерческие испытательные задачи составляли лишь 36% от общего числа, а во второй половине 2025 года эта доля выросла до 67%", - сообщил Ли Лии.





По его словам, станция обеспечивает наземную отработку электронных систем для большинства спутников орбитальных группировок Китая, способствуя ускоренному развертыванию отечественных низкоорбитальных созвездий.





Наземная космическая станция работает не только в интересах китайской науки, но и активно развивает партнерство с зарубежными коллегами: ведется совместная работа над сложными научными задачами, налажен обмен данными, а также организована подготовка специалистов.





В частности, совместно с Азиатско-Тихоокеанской организацией по космическому сотрудничеству официально запущена Глобальная программа открытого доступа. Сегодня станция ведет масштабное научное взаимодействие с 15 исследовательскими организациями из восьми стран по ряду приоритетных направлений, используя технологический обмен как инструмент международного сближения.





Ускоритель протонов и тяжелых ионов на 300 МэВ в составе комплекса Наземная космическая станция. Фото/Ли Лиюнь





С момента государственной приемки станция обеспечивает выполнение задач в таких стратегически важных областях, как пилотируемая и коммерческая космонавтика, исследование дальнего космоса, медицина и здравоохранение, сельскохозяйственная селекция, разработка новых материалов и возобновляемая энергетика. Наряду с прикладными задачами, здесь проводятся фундаментальные научные исследования. В общей сложности услугами станции воспользовались более 200 организаций, включая CASC, и свыше 400 научных групп; общее время работы оборудования превысило 60 тыс. часов.





В дальнейшем Наземная космическая станция будет развиваться по трем векторам: точнее, шире и глубже", - обозначил Ли Лии.





В техническом плане усилия сосредоточатся на совершенствовании высокоточного моделирования, производстве микросхем и создании новых материалов для аэрокосмической отрасли. Что касается спектра услуг, приоритетными направлениями станут исследования дальнего космоса, квантовые технологии и возобновляемая энергетика. В сфере международного сотрудничества станция продолжит предоставлять зарубежным научным коллективам уникальную испытательную базу - прежде всего для изучения радиационной стойкости материалов и проверки надежности аппаратов, предназначенных для дальних космических миссий.





Опираясь на возможности этого комплекса, мы намерены ускорить реализацию Глобальной программы открытого доступа и инициировать международные мегапроекты, объединив ведущие университеты, институты и выдающихся ученых со всего мира для проведения передовых исследований", - заключил Ли Лии.





Наземная космическая станция - это не только стратегический объект государственного значения для Китая, но и форпост всего человечества в познании Вселенной. В перспективе она обеспечит надежную наземную поддержку пилотируемым экспедициям на Луну, миссиям по доставке образцов с Марса и исследованиям самых дальних рубежей Солнечной системы.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Фан Юань