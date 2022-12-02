КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

1. Показ памятного видеоролика

2. Выступление представителей журналистов разных центров

3. Выступление Ху Цзянь - заместителя директора отдела прессы МИДа





4. Выступление президента ассоциации У Хайлуна

5. Свободное общение журналистов и сотрудников

Выступление президента ассоциации У Хайлуна

Здравствуйте, уважаемые друзья-журналисты Китайского международного пресс-центра, дамы и господа!

Прежде всего от имени Ассоциации народной дипломатии Китая я хотел бы сердечно поздравить 84 журналистов из развивающихся стран, которые участвовали в текущем проекте Китайского международного пресс-центра, с его успешным завершением! Хочу выразить искренние приветствия и сердечную благодарность всем присутствующим гостям и друзьям!

Время летит незаметно, мы помним, как этим летом встречали наших друзей-журналистов в Китае в государственной резиденции "Дяоюйтай" и праздновали открытие программы Центра. В одно мгновение за окном уже пробрасывает легкий снег, и проект Центра подходит к концу. Я уверен, что все вы так же, как и я, тронуты просмотренным только что видеороликом, в котором в кратком формате описывается пребывание наших друзей-журналистов в Китае.

Для всех журналистов последние несколько месяцев, должно быть, были существенно насыщенными и короткими. Причина, по которой мы говорим "существенно", заключается в том, что во время пребывания в Китае мы интенсивно посетили более 50 партийных и государственных учреждений, центральных предприятий, университетов, аналитических центров и частных предприятий в Пекине, побывали в семи местных провинциях и городах Шаньдун, Шэньси, Ляонин, Шанхай, Юньнань, Фуцзянь и Аньхой, приняли участие в трех стажировках китайских СМИ, посетили более 60 лекций по истории партии и государства и подготовке журналистов, а также приняли участие в почти 30 красочных мероприятиях, посвященных культурному опыту. Благодаря этим мероприятиям вы почувствовали пульс динамичного развития Китая, проследили столетнюю историю Коммунистической партии Китая, изучили код успеха китайского управления, оценили очарование традиционной китайской культуры и познакомились с настоящим, трехмерным и всеобъемлющим всесторонним и многогранным Китаем. Особо следует отметить полное освещение 20-го съезда Коммунистической партии Китая, где мы смогли принять участие в этом важном историческом моменте, и смогли представить грандиозное событие народам развивающихся стран. За последние несколько месяцев друзья-журналисты активно участвовали в тренингах и подробно освещали происходящее с высоким уровнем профессионализма и мастерства, стараясь полностью вложить душу, чтобы понять настоящий Китай, с помощью своих ручек и объективов они рассказывали историю Китая, публикуя большое количество объективных, беспристрастных, эмоциональных и теплых репортажей о Китае. Уверен, что этот опыт станет одним из самых ярких моментов в вашей карьере и принесет вам пользу, когда вы продолжите объективно и глубоко освещать события в Китае в будущем.

Причина такого "короткого" периода заключается, с одной стороны, в том, что в Китае есть много хороших историй, которые заслуживают подробного изучения и освещения, а с другой стороны, в том, что во время пребывания в Китае журналисты установили подлинные связи со своими коллегами-журналистами, всеми сотрудниками Центра и многими китайскими друзьями. Многие журналисты полюбили Китай, с углублением своего понимания Китая еще более проникаясь привязанностью к этой теплой и дружелюбной стране. Всегда слишком рано прощаться с любимыми местами и друзьями, которые вам по-настоящему дороги.

Дорогие друзья-журналисты, хотя и говорится, что "даже провожая на тысячи ли, в конце концов нужно расстаться", я верю, что "расстояние не может разделить настоящих друзей и они ощущают друг друга независимо от расстояния". За последние несколько месяцев мы встретились, познакомились и узнали друг друга благодаря программе Китайского международного пресс-центра, и мы верим, что наши сердца всегда будут вместе. Китайский международный пресс-центр всегда будет вашим домом, а мы всегда будем вашей семьей и друзьями. Надеюсь, что вы будете часто обращаться к нам, когда вернетесь в свою страну, и будете часто возвращаться в Китай, когда у вас будет такая возможность. Я также надеюсь, что в своей священной и важной роли журналистов вы будете продолжать уделять внимание Китаю и освещать его события, а также оставаться свидетелями дружбы между Китаем и огромным количеством развивающихся стран и распространителями истории Китая.

Ассоциация народной дипломатии Китая будет и впредь рассматривать Китайский международном пресс-центр как один из наиболее важных проектов Ассоциации, находящийся под опекой, руководством и активной поддержкой различных кооперативных подразделений. Ассоциация будет продолжать развивать этот проект в течение длительного времени и делать его все лучшее, чтобы больше журналистов из развивающихся стран имели возможность приехать в Китай с визитом, увидеть страну, а также построить мост для понимания широкой общественностью развивающихся стран Китая, китайского народа и Коммунистической партии Китая.

В заключение хочу пожелать всем друзьям-журналистам счастливой дороги домой, а по возвращении - счастливой жизни и хорошей работы! Желаю всем присутствующим гостям крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Я также желаю, чтобы наша дружба длилась вечно. Да здравствует дружба между Китаем и огромным количеством развивающихся стран!

Благодарю всех за внимание.

Выступление Ху Цзянь - заместителя директора отдела прессы МИДа

Уважаемый председатель У Хайлун, уважаемые друзья-журналисты Китайского международного пресс-центра, дорогие друзья.

Всем доброе утро!

Очень жаль, что не могу увидеть вас перед вашим отъездом и проститься с вами в глаза. До сих пор я хорошо помню, как несколько месяцев назад мы все вместе собрались на церемонии открытия, много разговаривали и смеялись. Я по вам очень соскучилась.

На церемонии открытия я сказала, "надеюсь, что вы сможете использовать свою бумагу, ручку и объектив, чтобы правдиво рассказать миру о том, что вы видите, слышите и чувствуете в Китае". В этом видео и в ваших репортажах я увидела прекрасные моменты вашей работы, счастливой жизни и глубокой дружбы, полученные в Китае за последние несколько месяцев. Вы внимательно наблюдали, вы размышляли о Китае объективно и непредвзято, создавая наши общие прекрасные воспоминания! Вы действительно позволили миру еще лучше понять Китай, а также увидеть его более яркими глазами. Я горжусь вами.

Друзья-журналисты, за последние несколько месяцев мы совместно достигли взаимопонимания и более глубокого понимания Китая. Все активно посетили правительственные учреждения, предприятия, аналитические центры и СМИ в Пекине, а также проехали на велосипедах по широкому проспекту Чанъань и совершили круиз по красивой реке Лянма. Жизнь в "пекинском стиле" стала для вас модной тенденцией. Каждый испытал открытую экономическую модель и огромный рыночный потенциал в современном городе Шанхае, а также проследил славные традиции и революционный дух КПК в Яньань, святой земле революции. Также совершили поездку в Фуцзянь на юго-восточном побережье, Юньнань на красочном юге, познакомились с прекрасной провинцией Аньхой.

Вместе мы приобрели огромный опыт, работая бок о бок над крупными отчетными заданиями. Вы участвовали в XX съезде Коммунистической партии Китая на протяжении всего процесса, в течение десяти дней и ночей, днем вы брали интервью, ночью писали статьи. После окончания собрания вы сразу отправились в Шанхай, чтобы сообщить о пятом импортном ЭКСПО. Мы очень тронуты вашим профессионализмом и ответственностью к работе. Вы говорите о фактах, используете рациональный анализ, чтобы всесторонне сообщить о собрании, объективно оцениваете развитие Китая и активно планируете сотрудничать с Китаем. Я внимательно читала труды каждого, и многие прекрасные статьи произвели на меня глубокое впечатление.

Мы вместе приобрели дружбу, проявляя заботу друг о друге в нашей повседневной работе и жизни. Легендарный колумбийский писатель Гарсиа Маркес говорил: "Настоящий друг - это тот, кто будет держать тебя за руку и чувствовать твое сердце". Я слышала много трогательных историй о времени пребывания в Китае. Эти истории говорят о том, что за последние несколько месяцем нашего совместного пути мы не только реализовали собственный яркий путь, но и сформировали взаимную дружбу.

Надеюсь, вы продолжите следить за действительными историями о Китае. В Китае есть поговорка: "Даже горы и моря не могут разделить людей с общими устремлениями". Хотя все вы скоро вернетесь на родину, Китай всегда будет вашим вторым домом, дверь которого всегда вам будет открыта. В конце хотелось бы пожелать всем присутствующим светлого будущего, пусть дружба между нами длится вечно, а отношения между Китаем и вашими странами будут долгими и яркими!

Спасибо за внимание!

Выступление представителей журналистов разных центров

Уважаемые руководители, друзья со всего мира, добрый день!

Для меня большая честь выступать здесь от имени коллег из Латинской Америки и Карибского бассейна. Наши ребята представляют Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Доминикану, Эквадор, Сальвадор, Гайану, Мексику, Никарагуа, Панаму, Перу, Уругвай и Венесуэлу.

Я приехал из Чили. Чили - очень узкая и протяженная страна, и наша географическая среда так же богата и разнообразна, как гражданства наших друзей, присутствующих здесь.

Я искренне благодарю китайское правительство и Китайскую ассоциацию общественной дипломатии. Вы предоставили нам эту ценную возможность получить представление о Китае и понять Китай. Эта поездка глубоко изменила нашу жизнь. Опыт и знания, полученные за последние несколько месяцев, навсегда запечатлеются в наших сердцах. Я верю, что присутствующие коллеги разделяют мое мнение.

То, что мы увидели и услышали в Пекине, а также в других провинциях и городах, которые мы посетили, все это показало нам сердечный и дружелюбный Китай, простодушный и разнообразный Китай, а также инклюзивный Китай. Это тот Китай, который каждый должен признать, и это также тот Китай, который я мечтал увидеть после получения письма-приглашения участвовать в нашей программе. Китай меня не разочаровал, и я вернусь с радостью.

Я был свидетелем и прочувствовал прогресс этого азиатского гиганта с точки зрения первого лица. Это мой второй визит в Китай с 2019 года. Я заметил значительные изменения в Китае: по улицам и переулкам, по повседневной жизни людей я видел его научно-технический прогресс, а по строительству инфраструктуры я увидел его великую победу над абсолютной нищетой. Китай - это страна, находящаяся в самом разгаре строительства и развития, и вышеупомянутый прогресс является признаком развития Китая.

Моя связь с Китаем началась в 2014 году, и я убежден, что эта связь будет длиться вечно, потому что за последние несколько месяцев в Китае я встретил замечательных партнеров по работе и участвовал в серии китайско-латиноамериканских проектов и инициатив, что позволило мне установить близкие отношения с этой землей, которой я глубоко восхищаюсь. Я глубоко благодарен за это.

Я верю, что с сегодняшнего дня у всех нас будет неразрывная связь с этой землей. Каждый из нас должен стать "посланником" Китая в наших странах. Мы должны рассказать нашим странам об увиденном и услышанном во время программы, мы должны показать настоящий Китай, который мы увидели, почувствовали и к которому прикоснулись. Культура Китая, его еда, архитектура, история и повседневная жизнь китайского народа, все заслуживает бережной передачи нашему народу. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, 12 ноября, у Китая будет более 80 "журналистов-посланников" по всему миру.

Я хотел бы поблагодарить нашу принимающую сторону, Китай, за предоставленную мне возможность встретиться с моими соотечественниками из Латинской Америки и Карибского бассейна. Без вас, моих дорогих латиноамериканских друзей, эта поездка не была бы такой прекрасной. Эта поездка в Китай также помогла нам, латиноамериканским странам, лучше понять друг друга, укрепить связи и понять культуру друг друга. Мы должны поблагодарить Китай за это. Дорогие друзья из Латинской Америке, я хотел бы выразить вам здесь свое уважение и восхищение. Большое вам спасибо.

Я также хочу выразить свою признательность всем членам команды, ответственной за нашу поездку, в т. ч. Ли Чао, Шэнь Сяочан, Чжу Юйтон, Цинь Цзыхань, Ван Цзысюань и Чжан Дунхань. Благодаря их упорному труду, кропотливой работе, искренней помощи от начала до конца мы можем отпраздновать успешное завершение нашей программы здесь сегодня. Благодаря вашей упорной работе и самоотверженности каждый из нас больше понимает Китай. Мы всегда будем благодарны вам за глубокую дружбу, которую вы установили с нами за это время. Двери наших стран всегда будут открыты для вас, и мы надеемся снова встретиться с вами в наших странах. Большое вам спасибо за все.

В заключение: я считаю, что этот опыт укрепил связи между Латинской Америкой и Китаем и позволит нам продолжать открывать путь сотрудничества, взаимного обучения, взаимопонимания и углубления дружбы. Я искренне надеюсь, что в течение долгого времени между народами Китая и Латинской Америки может сохраняться плодотворное братство. Я с нетерпением жду этого и верю в это.

Еще раз благодарю вас всех.

Здесь собрались директор Китайского международного пресс-центра (CIPCC) и коллеги-журналисты, дамы и господа.

Программа CIPCC 2022 года скоро подходит к концу. "До свидания" - самое трудное слово, которое можно произнести в этот момент, но, как Уильям Шекспир в пьесе "Как вам это понравится" писал: "Весь мир - это сцена, а все мужчины и женщины - просто актеры".

Мы приехали в Китай как актеры, и я считаю, что мы покидаем сцену в то время, когда аплодисменты звучат громче всего.

Сегодня радостный и печальный день одновременно. Мы радостны потому, что скоро отправимся в наши страны, чтобы встретиться с нашими семьями, друзьями и любимыми.

Мы особенно рады новым дружеским отношениям, которые мы завели за последние несколько месяцев. Но более важная причина в том, что мы приобрели знания о Китае благодаря многим лекциям и медиа-турам, теплому гостеприимству китайского народа, а также роскошным китайским блюдам. От имени моих коллег я выражаю нашу глубокую благодарность каждому из вас за моменты, которые мы разделили вместе, за возможность работать, путешествовать с вами вместе в качестве журналистов, общаться и обмениваться идеями и взглядами на глобализацию и многие другие вопросы.

Однако мы чувствуем печаль потому, что за радостью установления новой дружбы следует разлука; действительно, некоторые из нас, возможно, никогда больше не получат возможности приехать в Китай или встретиться с друзьями до конца своей жизни.

Тем не менее мы бесконечно благодарны правительству и народу Китая за то, что они принимали нас в прекрасном городе Пекине в течение пяти месяцев. Нельзя игнорировать усилия нашего неутомимого директора г-на Юй Лэя и его трудолюбивого и способного помощника г-на Цзоу Бэньшоу. Товарищ Бен, я люблю тебя и буду скучать по тебе! Господин Юй Лэй, я хотел бы выразить вам особенную благодарность за вашу доброту и великодушие. Спасибо вам за то, что вы простили наши недостатки.

Я не могу забыть усилия и других наших друзей - Ван Хайли, Ерин, Нина, Николь, Стивен и других, кто так или иначе поддерживал нас.

Главная цель CIPCC - позволить африканским журналистам самим увидеть, что такое Китай, из чего он сделан, чтобы они могли рассказать правдивую историю и помочь исправить неправильные представления о Китае.

Я читал прекрасные истории и очерки о Китае, написанные африканскими журналистами и журналистами из Азии, Южной Америки и Карибского бассейна. Коллеги-журналисты, на мой взгляд, наша программа предлагает большее, чем написанное.

Вот в чем дело: мы считали своим долгом поддержать дело укрепления уз дружбы между нашими правительствами и Китаем, потому что это принесет огромную пользу нашим народам.

Мы должны стремиться к поощрению и продвижению хороших рабочих отношений между Китаем и Африкой посредством торговли, передачи технологий, развития инфраструктуры и обмена между людьми. Несомненно, отношения между Китаем и Африкой были основаны на взаимном уважении и совместном процветании. Сегодня большинство крупных инфраструктурных проектов во всех 54 африканских странах финансируются Китаем.

Например, в Гане электростанция Sunon Asogli стоимостью 790 миллионов долларов, инвестированная Shenzhen Energy, в настоящее время обеспечивает надежное электроснабжение 8 млн жителей Ганы, а общее количество жителей Ганы - 30 млн. Мы не забываем о крупных инвестициях Китая в энергетические, автомобильные и железнодорожные проекты в Восточной Африке, Нигерии, Анголе, Южной Африке, Эфиопии и Египте.

Эта история дружбы между Африкой и Китаем не была рассказана достаточно громко, и я считаю, что сейчас самое время сообщить миру, что Китай и Африка - лучшие друзья.

Экономические достижения, достигнутые Китаем, удивили весь мир. Одним из важных факторов, стоящих за такими достижениями, является постепенная эволюция систем в Китае, которая требует плавного и неуклонного изменения системы при сохранении стабильности существующей политической структуры и во избежание серьезных социальных рисков. Достижение такого баланса может быть отнесено к успеху КПК, которая в качестве правящей партии обладает сильной и стабильной властью и лидерством в Китае, а также культурным генам, стоящей за этой властью.

В 2021 году ознаменовалось 43-летие осуществления политики реформ и открытости Китая. Китай добился огромных экономических успехов и прогресса с 1978 по 2020 год, включая увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) с 376,87 млрд юаней до 101 трлн юаней, увеличение доли ВВП в общем мировом ВВП с 2,3% до 17% и увеличение ВВП на душу населения с 222 долл. США (равняется 381 юань) до 10 504 долл. США (равняется 72 447 юаней), заняв 63-е место в мире и став страной со средним уровнем дохода.

Китай двигался по правильному пути и достиг такого огромного успеха всего за 43 года осуществления политики реформ и открытости. Си Цзиньпин отметил, что КПК и китайский народ полностью обязаны предоставить человеческому обществу китайское решение для построения лучшего общества.

На недавно завершившемся 20-м Всекитайском съезде КПК председатель Си Цзиньпин перечислил ряд достижений под руководством своей администрации. Ключевыми среди них были целенаправленные инвестиции в науку, технологии, инновации и исследования, повышение уровня жизни, увеличение дохода на душу населения и эффективное демократическое управление. Но для меня главными событиями были борьба с бедностью - избавление около 100 миллионов человек от нищеты за последнее десятилетие и борьба с коррупцией. И не заблуждайтесь, решимость наказывать должностных лиц за любой преступный акт достойна похвалы и подражания со стороны правительств африканских стран.

Эти беспрецедентные достижения являются громким призывом к журналистам, особенно к тем из нас, кто имел честь освещать 20-й Всекитайский съезд КПК, стремиться требовать подотчетности от наших соответствующих правительств.

В заключение я смиренно призываю журналистов рассматривать эту программу обмена знаниями как стартовую площадку для начала новой беседы, повествования, которое оживляет обновленные отношения между Китаем и Африкой.

Выражаю вам благодарность за ваше любезное внимание.





Се се! Нагоде! Ме дасе! Асахнте сана! Шукран!

Уважаемый президент Китайской ассоциации общественной дипломатии г-н У Хайлун, коллеги, участники делегации представителей СМИ, здравствуйте!

Я очень рад возможности выступить перед вами на этой теплой церемонии закрытия. В этот момент мое сердце полно тоски по моему родному городу, и я также переживаю предстоящее расставание. Как семья, мы пережили много счастливых и прекрасных моментов вместе. Выражаю благодарность Китайской ассоциации общественной дипломатии за организацию данной многомесячной программы.

Пожалуйста, позвольте мне поделиться с вами самыми глубокими и незабываемыми моментами, которые я пережил за этот период. Я глубоко уверен, что эта программа имеет большое значение для меня лично и моей журналистской профессии.

Я полон энтузиазма к истории. На мой взгляд, история - отличный учитель. Он учит нас, как понимать настоящее и предвидеть будущее. Мы можем извлечь ценные уроки из истории. Что мне больше всего запомнилось, так это посещение дома № 106 на улице Ванчжи (ныне № 76 на улице Синье) в административном районе Хуанпу в Шанхае, где состоялся Первый Всекитайский съезд КПК. Именно здесь начала пускать корни мечта о национальной независимости, освобождении и избавлении от тисков колонизации, эксплуатации и нищеты.

Мы посетили место проведения Первого Всекитайского съезда КПК и Дом-музей в Шанхае, узнали о пути возрождения Китайской Народной Республики, заслуживающем внимания всего мира. Там рассказывается об истории 13 представителей китайского коммунизма, которые в то время были молодыми, в том числе и покойный китайский лидер Мао Цзэдун, который посвятил себя борьбе за идеалы народа страны и в конце концов достиг независимости страны. Там также рассказывается о великой борьбе за создание независимой Китайской Народной Республики, а также о великих жертвах, принесенных великим народом за последние 100 лет.

За последние несколько месяцев наши журналисты участвовали в визитах и лекциях, организованных для нас в рамках программы, и стали свидетелями результатов, достигнутых Китаем после обретения независимости. Мы своими глазами увидели подъем Китая и его выдающиеся достижения в политической, экономической, социальной, научно-технической и культурной областях.

Мемориальный музей Первого Всекитайского съезда КПК представляет собой живую историческую память и посылает важное послание не только китайской нации, но и людям всего мира, которые стремятся к развитию и возрождению, а именно: чтобы осуществить мечту об возрождении и развитии, необходимо верить в политических лидеров народа и всегда ставить интересы народа на первое место, а также необходимо провести длительную борьбу и принести огромные жертвы.

Мощный, стабильный и процветающий Китай является важной гарантией международного мира и развития; предложенные китайским лидером инициатива "Один пояс, один путь", инициатива в области глобальной безопасности и другие заложили прочный фундамент и предоставили важные возможности для сотрудничества в различных областях для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества. Китай разделяет результаты развития с развивающимися странами, включая арабские страны, стремится к общему прогрессу для повышения уровня жизни людей.

Я искренне благодарю организаторов этого мероприятия за то, что они позволили нашим арабским журналистам стать свидетелями истории и принять участие в самом важном политическом и историческом событии - 20-м Всекитайском съезде КПК. Я искренне желаю, чтобы программа продолжала развиваться и идти вперед в будущее.

Наконец, от имени арабских коллег, участвовавших в программе, я хотел бы поблагодарить МИД Китая, Китайскую ассоциацию общественной дипломатии и всех сотрудников Китайского международного медиацентра. Спасибо вам за организацию этой ценной программы, чтобы у нас, журналистов, было более точное и глубокое понимание Китая. Китай - ведущая, сильная и постоянно развивающаяся страна с древней историей и богатым наследием. Благодаря этому событию у нас появилось всестороннее и детальное понимание реалий в Китае, и мы оставили глубокое впечатление. Этот опыт останется в нашей профессиональной сфере надолго.

Наконец, я хотел бы попросить Президента Китайской ассоциации общественной дипломатии принять мой подарок вашей ассоциации, чтобы выразить мою благодарность и уважение за усилия, приложенные для обеспечения нашей программы. Для меня большая честь участвовать в качестве журналиста из Иорданского Хашимитского королевства.

Большое спасибо.



Иорданское информационное агентство: Вафа Фавваз Ахмад Зинатия

Всем здравствуйте! Добрый вечер!

На нашем телеканале есть слово - "время передачи". Это означает, что каждый новостной репортаж или сюжет должен транслироваться в течение минуты или двух - иногда мы можем говорить еще одну минуту, если нам повезет.

Ежедневная осознанность научила нас рассказывать одну мощную историю за очень ограниченное время.

Когда мне сказали, что я буду выступать с заключительной речью от имени журналистов азиатско-тихоокеанских стран - я понял, что это будет нелегкая задача - просто потому, что я не думаю, что наши впечатления за последние четыре-шесть месяцев можно уместить в короткую речь.

Но я готов принять вызов. Как я обычно пишу статью, я разделяю сегодняшний рассказ на три части: введение, основная часть и часть экстра.

Введение - посетить Китай в наши дни - это история само по себе. Это очень редкая возможность. Я больше не мог сосчитать количество ПЦР-тестов, которые мы должны были пройти - и, к счастью, мы прошли весь путь, QR-коды, которые мы должны отсканировать, еще важная система Beijing health kit и удобная платежная система Alipay потребовали от нас немало времени, прежде чем мы смогли приспособиться… Но все это отличная цифровая инфраструктура, которую, я надеюсь, что наши страны смогут внедрить в будущем.

Конечно, наша жизнь за последние четыре-шесть месяцев была полна изменений, и я хочу поблагодарить команду CIPCC, в состав которой входят Бен, Хайли, Николь, Синди, Нина, Ерин и Стивен, за их помощь и понимание. Извините за сообщения, которые мы вам отправляли поздней ночью. Вы нам помогали с первого дня до сегодняшнего, завершающего дня нашей программы.

Теперь вот основная часть моей истории - я никогда не забуду, как мне впервые представилась возможность встретиться со всеми участниками Азиатско-Тихоокеанского региона - мы вошли в комнату, где они репетировали номер песни для церемонии открытия.

Именно там мне сказали, что, поскольку я с Филиппин, может быть, мы сможем присоединиться к пению Heal the world… В тот момент мы почувствовали мгновенную связь, мы не были чужими… Мы стали частью семьи.

У нас не хватит времени, если я буду рассказывать обо всех мероприятиях и местах, которые мы посетили во время нашего пребывания в Китае, но перечислю некоторые из них: я знаю, что поездка в Шаньдун запомнилась многим моим коллегам-журналистам, еще 20-й Всекитайский съезд КПК и ЭКСПО в Шанхае.

Организовать эти мероприятия и репортажи было непросто, и мы действительно очень восхищаемся работой г-на Юй Лэй. Хотела бы выразить вам благодарность за вашу усердную работу и за все, что вы сделали для проведения этой настолько значимой и запоминающейся для нас всех программы.

Теперь часть "экстра", я обычно представляю себя как Тристан Нодало из CNN на Филиппинах.

Келум из Шри-Ланки - ваша отвага и самоотверженность как журналиста вдохновляет нас.

Рахул из Пакистана - руководитель нашей группы - тот, кто может вести увлекательные беседы от серьезных политических тем до странных животных, которых можно встретить на Филиппинах.

Амир и Кайеш - ваши вопросы и любопытство раскрывают разные точки зрения.

Ребята из Лаоса - Сенгтонг Бутенг и Пхет - вы люди немногословные, но полные знаний и мудрости.

Фетри из Индонезии и Назрин из Малайзии - пожалуйста, продолжайте искать новые приключения.

Топ из Таиланда - нет, нет, нет. Просто шучу. Один из самых трудолюбивых журналистов, которых мы знаем, и всегда готовый протянуть руку помощи.

Мери и Бурайета - я хотел бы, чтобы у нас было больше времени узнать друг друга. Ваша дружба тоже достойна восхищения.

Туи и Ингкус - поистине поражает ваше спокойствие в любой ситуации.

И сын Минеи, подожди, а где Минея? Мы видели твою страсть к футболу и журналистике, когда ты задавал сложные вопросы.

И прежде, чем я закончу свою речь - последние несколько имен были среди тех, кто действительно оказал влияние на все мое пребывание здесь, в Китае. Мы смеемся вместе, мы плачем вместе. Но за этим весельем я воочию убедился, насколько они преданы своему делу.

Хасна из Малайзии - ваш профессионализм находится на высшем уровне. Когда вы работаете, то получается настоящая работа. Но я надеюсь, что можно увидеть и другую вашу сторону - веселую, заботливую и вдумчивую. Пожалуйста, улыбайтесь почаще.

Мой друг Мока из Камбоджи - несмотря на вашу молодость, в этом путешествии вы проявили большую зрелость. Вы сказали мне, что домой вернется другой Мока - я не могу не согласиться, потому что это лучшая версия вас самих.

Куок из Вьетнама - по-настоящему надежный человек, и тот, кто делает все возможное для своих друзей и людей, которых он любит. Он может выглядеть серьезным, но в нем есть забавная сторона, когда вы узнаете его поближе.

Гита - в твоем сердце есть место, и я знаю, что это любовь… Мой друг по пению. Ваш смех заразителен, но мы будем благодарны вам за то количество любви, которым вы с нами поделились. Metro tv гордится этим.

Луки-мба, вы как целый институт. Я думаю, что вы будете лучшим в большинстве историй, написанных в рамках этой программы - но шутки в сторону, вы - клей, который связывает всех нас в группе - когда вы говорите, мы слушаем, и это потому, что вы заслуживаете нашего уважения.

Винсент - брат, лучший друг, которого я приобрел здесь. Спасибо вам за самоотверженность и готовность помочь всем нам в этой программе.

Беа-Кабабаян. Я не могу представить, что буду проходить эту программу с другим человеком, кроме вас.

У нас есть своя доля драматизма - но вы справились, и мы справились. Это незабываемый опыт, который мы оба привезем домой.

Дамы и господа, к сожалению, у меня нет больше времени, чтобы по отдельности представить каждого члена азиатско-тихоокеанской группы.

На данный момент мы завершаем программу делегации, но связь, дружба, отношения и уроки, полученные от CIPCC, всегда останутся неизменными.

Но подождите, я передумал - я не ставлю точку в этой истории, потому что в глубине души я знаю, что наши пути все равно так или иначе пересекутся и мы сможем написать еще одну новую страницу.

Так что никаких прощаний, увидимся.

Благодарю вас.