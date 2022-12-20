КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
Я рад видеть, что достигнутый нами важный консенсус по развитию китайско-саудовских отношений в настоящее время превращается в осязаемые плоды сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Китаем и готов совместными с Вами усилиями содействовать тому, чтобы саудовско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства постоянно развивались, принося пользу дружественным народам двух стран. Это также пойдет на пользу миру, стабильности и спокойствию как в регионе, так и во всем мире", - заявил король.
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?