КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы

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2 февраля генеральное консульство КНР в Алматы провело прием по случаю фестиваля фонарей "Теплая встреча праздника Весны", на котором присутствовали и выступили с речами генеральный консул Цзян Вэй, руководитель представительства МИД РК в Алматы Булегенов и генеральный директор компании CNPC в Центральной Азии и России Бянь Дэчжи. Мероприятие посетили более 350 гостей, в том числе китайские соотечественники, студенты, представители китайских предприятий, находящиеся на территории консульского округа, представители акимата, маслихата и дипломатических миссий, аккредитованные в городе Алматы, а также местные культурные деятели, ученые, журналисты и другие гости.





Генеральное консульство КНР в Алматы





Генеральное консульство КНР в Алматы





Генеральный консул Цзян Вэй выразила поздравление всем китайским соотечественникам, проживающим в пределах консульского округа, и казахстанским друзьям с китайским Новым годом, рассказала о достигнутых достижениях в социально-экономическом развитии Китая за прошедший год и подчеркнула, что 20-й съезд Коммунистической партии Китая выработал грандиозный план всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, а китайский народ энергично, смело и решительно двигается вперед к достижению цели, намеченной к столетию образования КНР.





Генеральное консульство КНР в Алматы





Цзян Вэй высоко оценила значительные успехи в развитии китайско-казахстанских отношений в различных областях за 30 лет и отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев совместно объявили о стратегической цели построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, придав новый и мощный импульс совместному развитию и процветанию двух стран. Цзян Вэй подчеркнула, что 2023 год - это год начала всесторонней реализации духа 20-го съезда ЦК КПК, а также год десятилетия выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Обеим сторонам следует сконцентрироваться на реализации важных консенсусов, достигнутых лидерами двух государств, и активно укреплять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, способствовать высококачественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" и прилагать неустанные усилия для углубления дружбы между народами двух стран.





Генеральное консульство КНР в Алматы





Генеральное консульство КНР в Алматы



