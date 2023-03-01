КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

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1. Уважать суверенитет всех государств. Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава ООН, должно строго соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства должны быть гарантированы. Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба. Основополагающие нормы международных отношений должны отстаиваться всеми участниками в защиту международной справедливости. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов.





2. Отбросить мышления холодной войны. Безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого, а региональная безопасность не может быть достигнута путем усиления, тем более расширения военных блоков. Резонные интересы и легитимные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны восприниматься всерьез и урегулироваться надлежащим образом. Сложные проблемы не решаются простыми способами. Следует придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, с учетом долгосрочного мира на планете способствовать формированию сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры европейской безопасности. Не допускаются попытки обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации, следует общими усилиями поддержать мир и стабильность на Евразийском континенте.





3. Прекратить военные конфликты. В войнах не бывает победителей. Вместо того чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины. Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий.





4. Запустить мирные переговоры. Диалог и переговоры - единственный выход из украинского кризиса. Все усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризиса, заслуживают одобрения и поддержки. Международное сообщество должно придерживаться верного направления в пользу примирения, проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. Китайская сторона готова играть для этого конструктивную роль.





5. Ликвидировать гуманитарный кризис. Важно приветствовать и поддерживать всякие шаги, которые позволяют облегчить напряженную гуманитарную ситуацию. В гуманитарных акциях необходимо соблюдать принцип нейтралитета и беспристрастности без политизации гуманитарного вопроса. Нужно действенными мерами обеспечивать безопасность мирного населения, открывать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из зоны конфликта. Следует наращивать гуманитарную помощь пострадавшим районам, улучшать гуманитарное положение на месте, обеспечивать быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Необходимо поддерживать координирующую роль ООН в осуществлении гуманитарной акции в зоне конфликта.





6. Защитить мирное население и пленных. Участники конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право и воздержаться от нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам. Нужно защищать женщин, детей и других пострадавших от конфликта, уважать элементарные права пленных. Китайская сторона выступает за обмен пленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого больше благоприятных условий.





7. Обеспечить безопасность атомных электростанций. Не допускается совершение вооруженной атаки на АЭС и другие мирные атомные объекты. Призываем к соблюдению международного права, включая Конвенцию о ядерной безопасности. Категорически не допускается техногенная ядерная катастрофа. Поддерживаем конструктивную роль МАГАТЭ в содействии ядерной безопасности и физической сохранности мирных атомных объектов.





8. Снизить стратегический риск. Применение ядерного оружия не допускается, ядерную войну развязывать нельзя. Необходимо противодействовать попыткам использования ядерного оружия или угрозы его применением. Недопустимо распространение ядерного оружия и возникновение ядерного кризиса. Категорически не допускается разработка и применение биологического и химического оружия какой бы то ни было страной при каких бы то ни было обстоятельствах.





9. Обеспечить вывоз зерна. «Черноморская инициатива» по вывозу украинского зерна, подписанная Россией, Турцией и Украиной, при заверении ООН подлежит сбалансированному, полному и эффективному выполнению при выявлении ключевой роли ООН. Выдвинутая Китаем инициатива по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности служит реализуемым вариантом для преодоления глобального продовольственного кризиса.





10. Отменить односторонние санкции. Односторонние санкции и усиление давления не только являются контрпродуктивными, но и создают все новые проблемы. Не допустимы любые не санкционированные Советом Безопасности ООН односторонние ограничительные меры. Отдельные страны должны прекратить злоупотребление односторонними санкциями и экстерриториальное применение юрисдикции против других стран, оказывать позитивное влияние на смягчение напряженности украинского кризиса и создавать предпосылки для развития экономики и повышения благосостояния населения в развивающихся странах.





11. Обеспечить устойчивость цепочек производства и поставок. Следует практическими действиями защищать действующую мировую экономическую систему, выступать против попыток политизировать мировую экономику, а также применять ее в качестве инструмента и оружия. С целью не допустить ущерба восстановлению глобальной экономики нужно сообща нейтрализовать негативные последствия кризиса, в частности для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном и логистики.





12. Содействовать восстановлению после конфликта. Международное сообщество должно предпринимать меры для поддержки мирного восстановления в зоне конфликта. Китайская сторона готова оказывать помощь и играть свою конструктивную роль.