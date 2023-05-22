КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

Фото: russian.news.cn

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С 18 по 19 мая в Сиане провинции Шэньси пройдет саммит "Китай - Центральная Азия". Председательствует на мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин. На встречу приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые за последний 31 год с момента установления дипломатических отношений главы этих государств проводят саммит в очном формате, что является важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии.





В начале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал к формированию более тесного сообщества единой судьбы Китая и стран Центральной Азии. За последний год с небольшим Китай провел Форум торгово-экономического сотрудничества "Китай - Центральная Азия" и первый Форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству, а также обнародовал "Совместную инициативу по качественному и устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией" и "Циндаоскую инициативу по промышленному и инвестиционному сотрудничеству в формате "Китай + пять стран Центральной Азии"". Все это придало новый импульс углублению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.





Все активней продвигается процесс взаимосвязанности. В последние годы в рамках совместного строительства "Пояса и пути" продолжала ускоренными темпами наращиваться взаимосвязанность между Китаем и странами Центральной Азии. Был запущен Транскаспийский международный транспортный маршрут, что позволило соединить Китай с Казахстаном и через Каспийское море выйти на Азербайджан, а затем, пересекая Грузию, Турцию и Черное море, проложить путь в европейские страны. По этому маршруту грузы проходят примерно за 20 дней. По автомобильным и железным дорогам между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном грузы отправляются в Ташкент, Коканд, Андижан, Асак в Узбекистане и Бишкек в Кыргызстане, и прибывают в пункт назначения примерно на пять дней раньше, чем если бы отправлялись по традиционным маршрутам.





Стоит упомянуть и маршруты контейнерных перевозок "Китай - Европа", которые уже стали визиткой взаимосвязанности в странах "Пояса и пути": в 2022 году через КПП Хоргос и Алашанькоу в Китае или через Центральную Азию в Европу проследовало почти 13 тысяч составов, то есть 80% от их общего количества. Непрерывно расширяются трансграничные транспортные каналы между Китаем и Центральной Азией, методы транспортировки диверсифицируются, что помогает странам Центральной Азии преобразовать недостатки удаленности от морских портов в преимущества транзитного узла, задействовать потенциал транзитных перевозок и создать благоприятные условия для расширения торговых обменов.





Новых успехов удалось достичь в устранении препятствий в торговле. Благодаря совместным усилиям всех сторон объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2022 году впервые превысил 70 млрд долларов США, достигнув исторического максимума в 70,23 млрд долларов США и при этом увеличившись на 40% в годовом исчислении. Таким образом удалось досрочно выполнить намеченные лидерами наших стран цели по объему торговли.





В структуре торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии по-прежнему доминируют продукты минерального происхождения, механическое и электротехническое оборудование, а также продукция текстильной промышленности, в то время как продукция сельского хозяйства стала новой точкой роста. Структура торговли продолжается оптимизироваться. Стремительное развитие получает торговля в формате трансграничной электронной коммерции. Она помогает малым и средним предприятиям в странах Центральной Азии ускорить процесс цифровизации и осуществлять международную торговлю в интернете в русле принципа "покупать со всего мира и продавать всему миру".





Инвестиционное сотрудничество трансформируется и модернизируется. Китай уверенными шагами продвигает прямые инвестиции в страны Центральной Азии и постоянно расширяет сферы, в которые эти инвестиции поступают. На сегодня Китай является крупнейшим источником инвестиций для Кыргызстана и Таджикистана, вторым по величине для Узбекистана и четвертым - для Казахстана. Что касается сотрудничества в проектах инфраструктурного строительства и производственных мощностей, то в 2022 году China Energy Engineering Corporation заключила в Узбекистане контракты на выполнение восьми проектов общей стоимостью более 10 млрд юаней.





Проекты затрагивают сразу несколько областей: альтернативные источники энергии, строительство, индустриальные парки, строительные материалы, нефтегазопроводы и др. Объем накопленных прямых инвестиций Китая в сельское хозяйство пяти стран Центральной Азии по состоянию на конец 2021 года составил порядка 400 млн долларов США. Вложения используются для переработки пшеничной муки и растительного масла, разведения и убоя крупного рогатого скота и овец, выращивания хлопка и обработки текстильных материалов, что стало значительным вкладом в развитие отрасли и создание рабочих мест. В сфере высоких технологий Китай и Узбекистан изучают возможности строительства биотехнологических кластеров и инновационных технопарков, а также планируют создать совместный инвестиционный фонд для реализации этих проектов.





В области регионального сотрудничества заметны впечатляющие результаты. Китай и страны Центральной Азии соседствуют друг с другом и имеют общую границу протяженностью более 3300 километров. Приграничное сотрудничество всегда было одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан являются основными торговыми партнерами Синьцзян-Уйгурского автономного района.





В марте 2023 году китайская делегация из Синьцзяна в рамках дружественных обменов посетила Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, где подписала девять документов: соглашений или протоколов о намерениях наладить побратимские отношения. 17 крупных синьцзянских предприятий подписали соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве на сумму 750 млн долларов США с предприятиями трех стран, в рамках заключенных соглашений будет развиваться взаимодействие в области энергоресурсов, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, трансграничной электронной торговли, электроэнергетики, строительства инфраструктуры. Помимо этого, был заключен ряд соглашений о сотрудничестве в области медицины и образования, а также заложена важная основа для всестороннего расширения регионального сотрудничества между Китаем (Синьцзян-Уйгурским автономным районом) и странами Центральной Азии.





По прогнозам международных организаций, темпы экономического роста Китая и стран Центральной Азии в 2023 году будут выше среднемировых. Этот регион становится поясом сотрудничества для качественного развития и будет демонстрировать опережающее развитие в области совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути". В нынешней сложной международной ситуации Китай и страны Центральной Азии могут посредством постоянного углубления сотрудничества и налаживания более тесных экономических связей обеспечивать стабильность региональных производственных цепочек и цепочек поставок, а также способствовать экономическому развитию стран и регионов.





Лю Хуацинь, директор Института по исследованию Евразии Академии международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР