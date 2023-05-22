21.05.2023, 12:38 2511
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: кадр видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Си Цзиньпин встретился за круглым столом с главами центральноазиатских стран
- Председатель КНР провел переговоры с президентом Кыргызстана
- В Сиане прошла встреча лидеров Китая и Таджикистана
- Казахстан открыл национальный павильон на ведущей площадке онлайн-торговли в Поднебесной
- В Тяньцзине прошел 7-й Всемирный интеллектуальный конгресс
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21.05.2023, 12:26 2726
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: кадр видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Председатель КНР вместе с супругой поприветствовали лидеров стран Центральной Азии
- Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Туркменистана
- Китай и Узбекистан расширяют экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество
- КНР подписала межправительственные соглашения о воздушном транспорте со странами Центральной Азии
18.05.2023, 22:22 6481
Торгово-экономическое сотрудничество Китая с Центральной Азией
Фото: russian.news.cn
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С 18 по 19 мая в Сиане провинции Шэньси пройдет саммит "Китай - Центральная Азия". Председательствует на мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин. На встречу приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые за последний 31 год с момента установления дипломатических отношений главы этих государств проводят саммит в очном формате, что является важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии.
В начале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал к формированию более тесного сообщества единой судьбы Китая и стран Центральной Азии. За последний год с небольшим Китай провел Форум торгово-экономического сотрудничества "Китай - Центральная Азия" и первый Форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству, а также обнародовал "Совместную инициативу по качественному и устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией" и "Циндаоскую инициативу по промышленному и инвестиционному сотрудничеству в формате "Китай + пять стран Центральной Азии"". Все это придало новый импульс углублению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
Все активней продвигается процесс взаимосвязанности. В последние годы в рамках совместного строительства "Пояса и пути" продолжала ускоренными темпами наращиваться взаимосвязанность между Китаем и странами Центральной Азии. Был запущен Транскаспийский международный транспортный маршрут, что позволило соединить Китай с Казахстаном и через Каспийское море выйти на Азербайджан, а затем, пересекая Грузию, Турцию и Черное море, проложить путь в европейские страны. По этому маршруту грузы проходят примерно за 20 дней. По автомобильным и железным дорогам между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном грузы отправляются в Ташкент, Коканд, Андижан, Асак в Узбекистане и Бишкек в Кыргызстане, и прибывают в пункт назначения примерно на пять дней раньше, чем если бы отправлялись по традиционным маршрутам.
Стоит упомянуть и маршруты контейнерных перевозок "Китай - Европа", которые уже стали визиткой взаимосвязанности в странах "Пояса и пути": в 2022 году через КПП Хоргос и Алашанькоу в Китае или через Центральную Азию в Европу проследовало почти 13 тысяч составов, то есть 80% от их общего количества. Непрерывно расширяются трансграничные транспортные каналы между Китаем и Центральной Азией, методы транспортировки диверсифицируются, что помогает странам Центральной Азии преобразовать недостатки удаленности от морских портов в преимущества транзитного узла, задействовать потенциал транзитных перевозок и создать благоприятные условия для расширения торговых обменов.
Новых успехов удалось достичь в устранении препятствий в торговле. Благодаря совместным усилиям всех сторон объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2022 году впервые превысил 70 млрд долларов США, достигнув исторического максимума в 70,23 млрд долларов США и при этом увеличившись на 40% в годовом исчислении. Таким образом удалось досрочно выполнить намеченные лидерами наших стран цели по объему торговли.
В структуре торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии по-прежнему доминируют продукты минерального происхождения, механическое и электротехническое оборудование, а также продукция текстильной промышленности, в то время как продукция сельского хозяйства стала новой точкой роста. Структура торговли продолжается оптимизироваться. Стремительное развитие получает торговля в формате трансграничной электронной коммерции. Она помогает малым и средним предприятиям в странах Центральной Азии ускорить процесс цифровизации и осуществлять международную торговлю в интернете в русле принципа "покупать со всего мира и продавать всему миру".
Инвестиционное сотрудничество трансформируется и модернизируется. Китай уверенными шагами продвигает прямые инвестиции в страны Центральной Азии и постоянно расширяет сферы, в которые эти инвестиции поступают. На сегодня Китай является крупнейшим источником инвестиций для Кыргызстана и Таджикистана, вторым по величине для Узбекистана и четвертым - для Казахстана. Что касается сотрудничества в проектах инфраструктурного строительства и производственных мощностей, то в 2022 году China Energy Engineering Corporation заключила в Узбекистане контракты на выполнение восьми проектов общей стоимостью более 10 млрд юаней.
Проекты затрагивают сразу несколько областей: альтернативные источники энергии, строительство, индустриальные парки, строительные материалы, нефтегазопроводы и др. Объем накопленных прямых инвестиций Китая в сельское хозяйство пяти стран Центральной Азии по состоянию на конец 2021 года составил порядка 400 млн долларов США. Вложения используются для переработки пшеничной муки и растительного масла, разведения и убоя крупного рогатого скота и овец, выращивания хлопка и обработки текстильных материалов, что стало значительным вкладом в развитие отрасли и создание рабочих мест. В сфере высоких технологий Китай и Узбекистан изучают возможности строительства биотехнологических кластеров и инновационных технопарков, а также планируют создать совместный инвестиционный фонд для реализации этих проектов.
В области регионального сотрудничества заметны впечатляющие результаты. Китай и страны Центральной Азии соседствуют друг с другом и имеют общую границу протяженностью более 3300 километров. Приграничное сотрудничество всегда было одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан являются основными торговыми партнерами Синьцзян-Уйгурского автономного района.
В марте 2023 году китайская делегация из Синьцзяна в рамках дружественных обменов посетила Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, где подписала девять документов: соглашений или протоколов о намерениях наладить побратимские отношения. 17 крупных синьцзянских предприятий подписали соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве на сумму 750 млн долларов США с предприятиями трех стран, в рамках заключенных соглашений будет развиваться взаимодействие в области энергоресурсов, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, трансграничной электронной торговли, электроэнергетики, строительства инфраструктуры. Помимо этого, был заключен ряд соглашений о сотрудничестве в области медицины и образования, а также заложена важная основа для всестороннего расширения регионального сотрудничества между Китаем (Синьцзян-Уйгурским автономным районом) и странами Центральной Азии.
По прогнозам международных организаций, темпы экономического роста Китая и стран Центральной Азии в 2023 году будут выше среднемировых. Этот регион становится поясом сотрудничества для качественного развития и будет демонстрировать опережающее развитие в области совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути". В нынешней сложной международной ситуации Китай и страны Центральной Азии могут посредством постоянного углубления сотрудничества и налаживания более тесных экономических связей обеспечивать стабильность региональных производственных цепочек и цепочек поставок, а также способствовать экономическому развитию стран и регионов.
Лю Хуацинь, директор Института по исследованию Евразии Академии международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР
16.05.2023, 17:27 10096
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Сиань преобразился перед саммитом "Китай - Центральная Азия"
- Эксперт из Узбекистана заявил о стремлении КНР и стран Центральной Азии к миру и стабильности на всей планете
- Железная дорога Китай - Киргизия - Узбекистан расширит торговые связи в регионе
- В Ухане открылся инновационный подвесной монорельс
14.05.2023, 11:45 15071
В Сиане состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай"
Фото: avesta.tj
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В городе Сиане провинции Шаньси прошла четвертая встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", информирует bigasia.ru.
Высокопоставленные дипломаты обсудили множество вопросов - от сотрудничества в области сельского хозяйства до борьбы с терроризмом. Главы внешнеполитических ведомств обозначили перспективы партнерства в торговле, экономике, инвестициях, промышленности, транспорте, инновациях и зеленой энергетике.
22.04.2023, 21:51 33991
Глава МИД КНР: Китай считает своим священным долгом поддерживать послевоенный международный порядок
Фото: Depositphotos
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Китай считает своим священным долгом защищать авторитет ООН и поддерживать послевоенный международный порядок, заявил в пятницу член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Глава китайского внешнеполитического ведомства сделал это заявление, выступая с программной речью на церемонии открытия форума "Ланьтин" ("Голубой зал"), озаглавленного "Китайская модернизация и мир".
По его словам, в последнее время часто приходится слышать странные и абсурдные заявления о том, что Китай бросает вызов так называемому международному порядку, основанному на правилах, пытается с помощью силы или угроз в одностороннем порядке изменить текущую обстановку в Тайваньском проливе, а также подрывает мир и стабильность в районе пролива.
Такие высказывания противоречат здравому смыслу в области международных отношений и исторической справедливости. Их логика абсурдна, а последствия опасны", - подчеркнул он.
По словам Цинь Гана, Китай, будучи одной из стран с самыми многочисленными жертвами в мировом антифашистском альянсе во время Второй мировой войны, а также государством - основателем ООН, первым подписавшим Устав ООН, считает своим священным долгом защищать авторитет ООН и поддерживать послевоенный международный порядок.
У Китая наилучший послужной список в сфере соблюдения целей и принципов Устава ООН, международного права и основных норм международных отношений. Нам не нужны в этом вопросе напоминания от определенных стран или групп стран", - сказал Цинь Ган.
По его словам, беспристрастный человек легко может определить, кто прибегает к принципам ООН, когда нужно, и отбрасывает их, когда они мешают, кто нарушает международный порядок и кто занимается гегемонией, буллингом и бесчинствами.
Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая. Оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, подчеркнул Цинь Ган, добавив, что это не только история Тайваня, но и его статус-кво.
Возвращение Тайваня Китаю является составной частью послевоенного международного порядка, о чем черным по белому написано в Каирской и Потсдамской декларациях, отметил он.
Цинь Ган сказал, что это не материковый Китай, а сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", и некоторые страны, стремящиеся этим воспользоваться, подрывают международные правила, в одностороннем порядке меняют статус-кво и разрушают стабильность в Тайваньском проливе.
По его словам, сформулированные ими правила, статус-кво и стабильность, по сути, направлены на размывание принципа одного Китая, достижение "мирного раскола" Китая и в конечном счете фальсификацию истории Второй мировой войны, подрыв послевоенного международного порядка и попрание суверенитета Китая.
Это неприемлемо для более чем 1,4 млрд китайцев. Китай ни в коем случае не потеряет вновь те территории, что вернул, а установленный послевоенный международный порядок ни в коем случае не должен быть нарушен", - сказал он.
Цинь Ган подчеркнул, что для Китая защита государственного суверенитета и территориальной целостности является естественной и оправданной.
Мы хотели бы со всей серьезностью предупредить те силы, которые под вывеской международного порядка занимаются подрывом международных аксиом, тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, и мы ни в коем случае не будем робеть перед тем, кто попытается спекулировать на принципе одного Китая. Мы ни в коем случае не отступим перед тем, кто подрывает суверенитет и безопасность Китая", - резюмировал Цинь Ган, предупредив, что "играющий с огнем в тайваньском вопросе непременно обожжется".
28.03.2023, 11:55 51326
Традиции вышивания казахского народа в уезде Урумчи
Фото: Информационная компания Урумчи
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Традиционное казахское вышивание является одним из главных нематериальных национальных культурных достояний Китая, оно получило статус охраняемого культурного наследия. В поселке Шуйсигоу уезда Урумчи в Синьцзяне вышивальщица Халимаш Ахит и ее подруги сейчас работают над выполнением заказа, сообщает информационная компания "Урумчи".
Халимаш Ахит является наследницей традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи, она занимается раскопкой и охраной местной культуры вышивки народа хазар.
Это шляпа, которую я сшила для свадебного наряда 23 года назад. Она была в комплекте с цветной шапкой и жилетом. Тогда один гость из Казахстана купил их у меня за 2000 юаней, затем я сшила себе новый комплект, который я храню до сих пор и надеюсь передать его своим детям", - рассказывает наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.
Ее вышивка имеет уникальный персональный стиль. На основе традиционных узоров она добавляет свои собственные творческие идеи, что придает вышивке более разнообразный дизайн и узоры.
Мне нравится рисовать этот вид расходящихся рогов овец. Традиционные узоры обычно сходятся в одном направлении, но мне нравится, когда узоры расходятся в разных направлениях", - говорит наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.
В процессе передачи культуры вышивки она также исследует рыночную эффективность вышивки, пытаясь органично сочетать традиционный и современный дизайн узоров и стилей, учитывая потребности целевой аудитории.
Прошлые поколения предпочитали яркие цвета и цветочные узоры, а молодые люди предпочитают простые оттенки. Несмотря на изменение цветовой гаммы и дизайна, традиционные техники вышивки у казахов остаются неизменными", - поделилась наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.
Сегодня мы совершенствуем наши вышивки, используя новые узоры. Многие материалы и инструменты теперь доступны, что очень удобно и позволяет создавать более современные изделия для дома, украшенные вышивкой.
27.03.2023, 12:31 53911
Казахский традиционный танец "буркут би"
Фото: Информационная компания Урумчи
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Казахский танец орла, на казахском "буркут би", важная часть культуры казахского народа, проживающего в Китае.
Житель района Дабаньчэн города Урумчи Женисхан Шарип с детства научился у отца, он наследник четвертого поколения "буркут би". "Буркут би" богато демонстрирует особенности охоты китайских казахов", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В 2009 году казахский танец - подражание птице (буркут би) был включен во вторую партию списка нематериального культурного наследия на уровне Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Женисхан Шарип был выбран в качестве наследника танца "буркут би", который внесен в список нематериального культурного наследия автономного района.
Голова беркута может разворачиваться назад с двух сторон, может вращаться в 6 направлениях, ни одна другая птица не может этого сделать. В нашем танце мы можем только так, назад повернуть не можем", - рассказывает наследник танца "буркут би" Женисхан Шарип.
Танцевальное снаряжение Женисхана Шарипа состоит из семи черных козьих шкур. Всякий раз во время выступлений его наряд особенно привлекателен. В семье Женисхана имеется традиция соколиной охоты, это также основная причина, по которой семья может наследовать танец "буркут би". Он считает, что орлиный танец казахов не просто имитирует движения орлов, но и наследует память о традиционной кочевой жизни.
Танец "буркут би" произошел от традиционной кочевой жизни, мы хотим интегрировать танцевальную культуру, сформированную из традиционной кочевой жизни, в современную жизнь. Соприкосновение с природой и традиционная кочевая культура жизни присутствуют в этом танце", - говорит наследник танца "буркут би" Женисхан Шарип.
24.03.2023, 16:55 58346
Современный мастер из Синьцзяна: Ли Хуа и техника "золотой нити"
Фото: Информационная компания Урумчи
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Картины имеют характерный синьцзянский стиль, с золотыми нитями, как линиями и очертаниями, внутри и снаружи покрыты эмалью и глазурью.
Роспись перегородчатой эмалью представляет собой сочетание традиционных техник производства перегородчатой эмали и искусства росписи", - сообщает информационная компания "Урумчи".
Научное название проволоки, которую мы сейчас используем, "глиноземная проволока", обычно ее называют золотая проволока, она очень гибкая, поэтому, когда я делала эти линии, не возникало особой трудности, это позволяет мне рисовать так же плавно, как линейный рисунок", - говорит Ли Хуа.
Ли Хуа - мастер декоративно-прикладного искусства из Синьцзяна, она является наследницей нематериального культурного наследия перегородчатой эмали в Урумчи.
Она посвятила себя изучению искусства перегородчатой эмали в течение почти 20 лет, чтобы показать ландшафт и выразить культуру Синьцзяна.
Из плавных линий золотой нити вырисовываются леса евфратского тополя и степные просторы в виде трехмерного изображения на полотне, цвет эмали придает насыщенность и яркость синьцзянским картинам.
Производство картин перегородчатой эмалью в дополнение к требованию, чтобы создатели обладали превосходными навыками, также требуется определенный уровень навыков рисования, местная синьцзянская культура, обеспечивает Ли Хуа постоянный поток идей, это также позволяет ей получать удовольствие от росписи перегородчатой эмалью.
Перегородчатая эмаль особенно подходит для синьцзянских национальных костюмов и головных уборов, а также для наших танцев и фруктов, через их формы можно полно передать культуру. Поэтому я считаю, что должна продвигать искусство перегородчатой эмали, чтобы стимулировать ее развитие. В будущем я хочу, чтобы больше людей приезжали и обучались этому мастерству, делали больше изделий, которые олицетворяют богатую культуру Синьцзяна, и как можно больше людей познакомить с ней", - рассказывает мастер по перегородчатой эмали Ли Хуа.
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