КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения", предложенному некоторыми западными странами на 51-й сессии Совета ООН по правам человека.

Какова скрытая повестка "проекта решения", предложенного некоторыми западными странами?

Некоторые западные страны продолжают использовать уловку наказания развивающихся стран под предлогом озабоченности правами человека. Недавно они представили так называемый проект решения Совету по правам человека. Это звучит так: "С интересом принимая к сведению данные оценки Верховного комиссара по правам человека проблем с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, опубликованной 31августа 2022 года, решает провести дебаты о ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на своей пятьдесят второй сессии по пункту 2."

Обманчиво простой проект решения, подобный этому, на самом деле таит в себе злые намерения. Долгое время всем был известен политический заговор западных стран с целью использования проблем, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Первоначально они сговорились провести срочные дебаты по вопросам, связанным с Синьцзяном, и даже принять резолюцию в ходе 51-й сессии Совета по правам человека. Из-за сильного противодействия со стороны подавляющего большинства развивающихся стран у западных стран не было иного выбора, кроме как предложить план Б: выдвинуть довольно короткий, но более запутанный "проект решения" и замаскировать его под "процедурный вопрос". Их истинная цель не что иное, как включение слухов, связанных с Синьцзяном, в повестку дня Совета по правам человека, унижение и наказание Китая, а также вмешательство во внутренние дела Китая, все это служит их политическому плану использования вопросов, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Этот проект решения ни в коем случае не является простым "процедурным вопросом", а существенным актом, который серьезно подрывает основные интересы Китая.

Почему развивающиеся страны должны голосовать против такого "проекта решения"?

Некоторые западные страны пытались обмануть развивающиеся страны, утверждая, что "проект решения направлен на содействие диалогу" или "те, кто не поддерживает права человека, Совет по правам человека для обсуждения вопросов, связанных с Синьцзяном, использует двойные стандарты". На самом деле Китай всегда был открыт для диалога и обмена мнениями по вопросам прав человека. Именно Соединенные Штаты и другие западные страны всегда занимаются разжиганием конфронтации под знаменем диалога. Если они действительно заинтересованы в инициировании диалога, их представители могут высказаться и свободно начать дискуссию в области прав человека. Нет необходимости намеренно подталкивать Совет по правам человека к принятию решения.

США и Запад состряпали и распространили ложь и слухи о Синьцзяне, пытаясь провести политические манипуляции в Совете по правам человека, которые разрушат атмосферу диалога и сотрудничества. Правда в том, что Соединенные Штаты и многие западные страны предпочитают закрывать глаза на свои собственные серьезные проблемы с правами человека и плохие послужные списки, но в то же время указывают пальцем на состояние прав человека в других странах. Это типичные двойные стандарты. Некоторые иностранные СМИ процитировали высокопоставленного американского официального представителя, который заявил, что реальная цель США - включить вопрос о Синьцзяне в повестку дня Совета по правам человека и проложить путь для продвижения межстрановых резолюций против Китая, предпринять дальнейшие действия, наказать и унизить Китай, а также вмешаться во внутренние дела Китая. До сих пор почти все страны, выступившие соавторами "проекта решения", являются западными, что в полной мере демонстрирует, что "проект решения" является сутью давления, оказываемого США и Западом на развивающиеся страны.

Что произойдет, если такой "проект решения" будет принят? Почему это подорвет интересы всех развивающихся стран?

Если "решение" будет принято, это будет равносильно одобрению так называемой Синьцзянской оценке Совета по правам человека, которая подорвет авторитет и доверие к Совету по правам человека. Этот метод представления проблем с правами человека в конкретной стране в форме так называемых процедурных решений на основе ложной и предвзятой "оценки" откроет ящик Пандоры, создаст "опасный короткий путь" для США и Запада использовать проблемы с правами человека, чтобы наказать развивающиеся страны и открыть для них новую удобную дверь для нападения на развивающиеся страны в политических целях. Сегодня они нацелены на Китай, а завтра они могут фабриковать ложь по своему желанию и делать все, что им заблагорассудится, с любыми развивающимися странами. Можно сказать, что выступать против "проекта решения" - значит, выступать против политизации и инструментализации вопросов прав человека, защищать основные нормы международных отношений о невмешательстве во внутренние дела и защищать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций.

Почему "оценка" УВКПЧ Синьцзяна недействительна и ничтожна?

Синьцзян ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом в соответствии с законом, эффективно пресекая тенденцию к учащению террористической деятельности. С 2017 года в Синьцзяне более пяти лет не было серьезных случаев насильственных террористических актов, ситуация с социальным обеспечением значительно улучшилась, и в жизни людей вернулись мир и гармония. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) является избирательно слепы к этому. Под влиянием манипуляций нескольких западных стран оно состряпало "оценку" в отношении Синьцзяна, энергично преследует презумпцию виновности, использует так называемые "свидетельские показания" некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которая полна слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай.

Так называемые свидетельские показания некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которые полны слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай. Такая "оценка" не основана на фактах, без разрешения Комиссии по правам человека, Совета по правам человека и без согласия китайского правительства. Это было против воли бывшего Верховного комиссара мадам Мишель Бачелет. Это абсолютно незаконно, не имеет юридической силы. Китайское правительство пригласило мадам Бачелет посетить Китай, включая Синьцзян, в мае. Я сопровождала ее всю поездку. Она находилась под таким огромным давлением со стороны США и некоторых западных сил, что решила не баллотироваться на второй срок, так как она не сделала заявления, которое удовлетворило бы эти силы. Именно поэтому эти западные силы пытались еще сильнее надавить на УВКПЧ, чтобы оно опубликовало так называемую "оценку": в попытке очернить Китай и напасть на него. Однако даже эта незаконная и недостоверная "оценка" не осмелилась преувеличить существование таких заблуждений, как: так называемый геноцид, "вынужденный труд", "религиозное угнетение" и "принудительная стерилизация" в Синьцзяне. Можно видеть, что ложь века, сфабрикованная Соединенными Штатами и Западом, обанкротилась.

Какова истинная природа "проблем", связанных с Синьцзяном?

Проблемы, связанные с Синьцзяном, касаются не этнической принадлежности, религии и прав человека. Они касаются противодействия насильственному терроризму, радикализации и сепаратизму и имеют непосредственное отношение к защите суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Китая. В последние годы в Синьцзяне наблюдается устойчивый экономический рост, социальная гармония и стабильность, повышение уровня жизни, процветающая культура, свобода религиозных убеждений и религиозный гармония. Иностранные друзья, побывавшие в Синьцзяне, сказали, что то, что они видели своими глазами в Синьцзяне, полностью отличается от того, что сообщалось западными СМИ или изображалось антикитайскими силами. Во время 51-й сессии Совета по правам человека, Синьцзян-Уйгурский автономный район также направил делегацию для ознакомления с фактами борьбы с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне и провел выставку под названием "Синьцзян - хорошее место", чтобы показать реальную ситуацию социальной стабильности и развития в Синьцзяне, которая была тепло встречена развивающимися странами, включая множество мусульманских стран.

Почему развивающиеся страны должны поддерживать Китай в Совете по правам человека?

Мы должны твердо придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран, который является золотым правилом выживания развивающихся стран, в частности малых и средних стран. Если Соединенным Штатам и Западу будет позволено добиться успеха в вопросах, связанных с Китаем, им нечего будет бояться. Поддержка Китая путем голосования против "проекта решения" в Совете по правам человека означает соблюдение принципа невмешательство во внутренние дела, поддержка самих развивающихся стран и защита общих интересов развивающихся стран и международной справедливости. Справедливость.

Подавляющее число развивающихся стран уже давно ясно видят попытки Соединенных Штатов и Запада вмешиваться во внутренние дела Китая и подавлять и сдерживать развитие Китая с помощью вопросов, связанных с Синьцзяном. В последние годы почти 100 стран, включая большинство мусульманских стран, выступили в Совете по правам человека, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН и на других публичных мероприятиях в поддержку Законной позиции Китая по вопросам, включая Синьцзян, и выступили против вмешательства в Внутренние дела Китая во имя так называемых вопросов, связанных с Синьцзяном. Во время этой сессии Совета по правам человека почти 70 стран одобрили совместное заявление в поддержку Китая, и более 20 стран поддержали Китай, сделав заявления в своем национальном качестве, что еще раз создало мощный импульс поддержки законной позиции Китая и противодействия вмешательству во внутренние дела Китая со стороны почти 100 стран, включая почти все мусульманские страны. Широкий спектр развивающиеся страны также высказались против "проекта решения", связанного с Синьцзяном, решительно выступая против политических маневров США и других западных стран. При неизменной поддержке развивающихся стран эта несправедливая политическая программа закончится лишь провалом. Активное участие Китая в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека: проблема прав человека является одним из трех столпов Организации Объединенных Наций и важной областью участия Китая в работе Организации Объединенных Наций и глобальном правлении. Китай всегда придавал большое значение защите прав человека.





Уважение и защита прав человека" была прописана в Конституции Китая и Уставе Коммунистической партии Китая и включена в наши национальные стратегии и планы развития. Китай является единственной крупной страной, которая разработала и осуществила четыре последовательных национальных плана действий в области прав человека. Мы активно участвовали в глобальном управлении правами человека и внесли свой вклад в понимание и решение проблемы Китая в глобальных усилиях в области прав человека. Мы активно участвовали в обмене и сотрудничестве в области прав человека со многими странами, в частности, с развивающимися странами. В ходе текущей сессии Совета по правам человека (12 сентября - 7 октября) представитель Китая сделал много совместных заявлений от имени развивающихся стран, призывая вносить больший вклад в содействие защите экономических, социальных и культурных прав и ликвидации неравенства, выступая против незаконных односторонних принудительных мер и призывая Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) уважать путь развития прав человека, самостоятельно выбранный странами в свете их национальных условий. Мы призываем международное сообщество осуществить инициативы глобального развития и построения сообщества общего будущего для человечества. Мы призываем все стороны реализовать инициативу глобальной безопасности и совместно противостоять гегемонии и блоковой политике. Мы призываем международное сообщество уделять больше внимания негативному воздействию колониализма на осуществление в полном объеме прав человека. НПО Китая также организовали ряд параллельных мероприятий для обсуждения концепций, политики и практики в области прав человека, а также других тем, представляющих общий интерес для развивающихся стран.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.





Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.