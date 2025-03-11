Китайская система раннего метеорологического предупреждения приносит пользу всему миру

Фото: russian.people.com.cn

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Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет в 2024 году - глава Госкомитета по делам здравоохранения





Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет в 2024 году. Об этом сообщил в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао, сообщает газета "Жэньминь жибао"





На пресс-конференции, посвященной вопросам народного благосостояния и проведенной на полях 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лэй Хайчао отметил, что с 2023 года этот показатель увеличился на 0,4 года.





Как уточнил он, это означает, что Китай досрочно достиг цели по увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни населения, которая была поставлена в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.) в сфере национального здравоохранения.





Согласно плану, Китай обязался к концу текущей пятилетки увеличить среднюю ожидаемую продолжительности жизни населения примерно на один год по сравнению с показателем 2020 года.





Лэй Хайчао указал, что в 2024 году Китай вышел на четвертое место по средней ожидаемой продолжительности жизни среди 53 стран с уровнем дохода выше среднего и на десятую позицию среди стран "Группы двадцати", опередив 21 страну с высоким уровнем дохода.





Глава госкомитета объяснил успехи рядом реализуемых стратегий, направленных на улучшение здоровья, включая инициативу "Здоровый Китай", а также здоровым образом жизни китайцев и влиянием традиционной культуры.





По словам Лэй Хайчао, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 8 регионах, включая города центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинции Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Хайнань, превысила 80 лет.





Как добавил он, различия в уровне здоровья между провинциальными регионами постепенно сокращаются, что свидетельствует о непрерывном улучшении ситуации с равным доступом к услугам здравоохранения.





Хотя Китай по-прежнему сталкивается с вызовами, обусловленными инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями, у страны сохраняется значительный потенциал для дальнейшего увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, заключил Лэй Хайчао.





В Пекине состоялось заседание Бюро ВК НПКСК, посвященное подготовке к закрытию 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва





11-е заседание Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва состоялось в Пекине в воскресенье. Оно было посвящено подготовке к закрытию 3-й сессии ВК НПКСК, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Заседание прошло под председательством члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПКСК Ван Хунина.





На заседании был рассмотрен и одобрен ряд документов, в том числе проект резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, а также проект политической резолюции 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.





По решению Бюро ВК НПКСК эти документы будут представлены для рассмотрения на заключительном заседании 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, которое пройдет 10 марта.





Ранее в воскресенье Ван Хунин председательствовал на 33-м заседании председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 14-го созыва.





Официальный представитель: Китайские военные достигнут целей к столетию НОАК в назначенные сроки





Китайские военные будут сосредоточивать все силы на интенсивной борьбе за достижение целей, намеченных к столетнему юбилею Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году, заявил в воскресенье У Цянь, официальный представитель делегации НОАК и Народной вооруженной полиции Китая в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао"





У Цянь назвал своевременное достижение целей, намеченных к столетнему юбилею НОАК, и ускоренное превращение народной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня "стратегическими требованиями" всестороннего построения модернизированного государства.





Мы должны посвятить наши усилия обеспечению того, чтобы мы достигли наших целей с высокими результатами в намеченные сроки", - сказал он.





По его словам, депутаты делегации НОАК и Народной вооруженной полиции Китая пообещали всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, ускорять трансформацию и модернизацию военного обучения, укреплять боевые силы нового образца, способные воевать на новых фронтах, основательно заниматься боевой подготовкой по всем направлениям, чтобы повысить способность побеждать в войне в условиях информатизации и интеллектуализации.





Состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии ВСНП 14-го созыва





В субботу состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, на котором были заслушаны и рассмотрены доклады о работе Постоянного комитета /ПК/ ВСНП, Верховного народного суда /ВНС/ КНР и Верховной народной прокуратуры (ВНП) КНР, сообщает газета "Жэньминь жибао"





На пленарном заседании присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители, в том числе Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.





Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи выступил с докладом о работе ПК ВСНП.





Подводя итоги работы ПК ВСНП за прошедший год, Чжао Лэцзи отметил новый прогресс и новые успехи в сфере укрепления реализации Конституции КНР и усиления контроля над ее соблюдением, защиты авторитета и престижа Конституции.





По его словам, добросовестно выполняя свои законодательные обязанности и постоянно совершенствуя социалистическую правовую систему с китайской спецификой, за прошедший год ПК ВСНП рассмотрел в общей сложности 39 законопроектов, из которых 24 были приняты, включая 6 новых законов и 14 пересмотренных законов.





Как сказал Чжао Лэцзи, осуществляя свои надзорные полномочия в соответствии с законом, ПК ВСНП заслушал и рассмотрел 21 доклад, представленный Госсоветом КНР, Государственным надзорным комитетом КНР, ВНС КНР и ВНП КНР.





Чжао Лэцзи отметил, что были активизированы усилия по поддержке депутатов в выполнении своих обязанностей в соответствии с законом, в том числе была оказана помощь депутатам в поддержании тесных связей с народными массами.





Чжао Лэцзи изложил планы работы ПК ВСНП на 2025 год.





Выступая с докладом о работе ВНС, председатель ВНС Чжан Цзюнь отметил, что в 2024 году китайские суды всех уровней приняли к рассмотрению более 46 млн дел и завершили более 45 млн дел, что примерно соответствует уровню предыдущего года.





По его словам, за прошедший год китайские суды обеспечили защиту национальной безопасности и социальной стабильности, способствовали высококачественному развитию и гарантировали благосостояние населения, обеспечив строгость и справедливость правосудия.





По его словам, суды в 2025 году будут вносить еще больший вклад в осуществление всестороннего соблюдения принципа верховенства закона в государственном управлении и построение социалистического правового государства на более высоком уровне.





Выступая с докладом о работе ВНП, генеральный прокурор ВНП Ин Юн отметил, что в прошедшем году органы прокуратуры занимались, в частности, продвижением на более высокий уровень построения "спокойного Китая", а также обеспечением благосостояния населения.





По его словам, в 2025 году органы прокуратуры будут продолжать всестороннее углубление реформ и вносить больший вклад во всестороннее продвижение великого дела построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации.





Функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году - чиновник





Как показывает ситуация в первые два месяца этого года, функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году, сообщила в воскресенье министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао"





По ее словам, в январе-феврале этого года предприятия страны ускоренными темпами возобновляли производство после каникул по случаю праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год).





Ван Сяопин ожидает, что с помощью мер поддержки, проводимых правительством, ситуация с занятостью в стране в этом году будет стабильной в целом и улучшится.





По ее словам, китайское правительство пообещало в этом году проводить более активную и действенную макрополитику, что окажет более мощную поддержку экономическому росту и содействию занятости.





Она отметила, что в этом году Китай запустит новый раунд политических мер, направленных на поддержку трудоустройства молодежи, включая выпускников вузов, а также будет поддерживать предприятия трудоемких отраслей в создании и сохранении рабочих мест в процессе их трансформации и модернизации.





Состоялось заключительное заседание ежегодной сессии ВК НПКСК





В понедельник утром состоялось заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители приняли участие в мероприятии, которое прошло в Доме народных собраний в Пекине.





На заседании были приняты резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, по докладу о работе с внесенными предложениями за период с 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, а также доклад об итогах рассмотрения внесенных на нынешней сессии предложений и политическая резолюция 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.





На заседании с речью выступил председатель ВК НПКСК Ван Хунин.





Депутаты ВСНП внесли 269 законодательных инициатив на рассмотрение ежегодной сессии





По состоянию на полдень субботы, крайний срок для внесения законодательных инициатив на текущей 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, депутаты ВСНП внесли 269 таких инициатив, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Секретариат сессии в воскресенье заявил, что также получил более 8000 предложений от депутатов ВСНП.





268 законодательных инициатив связаны с законотворческой работой и одно касается надзорной работы, сообщили в секретариате, добавив, что инициативы в основном касаются законодательства в ключевых, новых и связанных с иностранными делами областях.





Предложения охватывают широкий круг тем, включая стимулирование потребления, внедрение искусственного интеллекта для содействия экономическому росту и защиту прав и интересов частных предприятий.





Секретариат изучает законодательные инициативы и составит по ним отчет, который представит президиуму сессии для дальнейшего рассмотрения.





Китай подтверждает приверженность реформам и открытости на "двух сессиях"





Те, кто стремится понять траекторию и направленность развития второй по величине экономики мира, заметят повторяющуюся тему на "двух сессиях" в Китае в этом году - реформы и открытость, сообщает газета "Жэньминь жибао"





На проходящих ежегодных сессиях ВСНП и ВК НПКСК - первых после состоявшегося в июле прошлого года третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, посвященного реформам, - реформы вновь были отмечены по широкому спектру направлений, от развития сельских районов и совершенствования бюджетной, налоговой и финансовой систем, до образования и здравоохранения.





Повестка дня "двух сессий" также подчеркивает приверженность Китая расширению открытости на высоком уровне и стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций.





Вне зависимости от изменений внешней среды мы должны всегда твердо придерживаться политики открытости внешнему миру, уверенно расширять открытость на институциональном уровне, планомерно расширять инициативную и одностороннюю открытость, содействуя реформам и развитию посредством расширения открытости", - говорится в докладе о работе правительства, представленном в минувшую среду на обсуждение на сессии ВСНП.





ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО





Приверженность Китая реформам и открытости отражена в последних событиях в самой южной островной провинции страны - Хайнань, где порт свободной торговли начнет независимые таможенные операции в 2025 году.





В кулуарах "двух сессий" депутат ВСНП, замглавы Комиссии по работе Хайнаньского порта свободной торговли (ХПСТ) Цай Цян заявил, что формирование тарифной системы, адекватной ХПСТ, приближается к завершению, усилия будут приложены к дальнейшей оптимизации его тарифных льгот.





Согласно докладу о работе правительства, в этом году Китай намерен ускорить реализацию основных политических мер в отношении портов свободной торговли, а также усовершенствовать политику открытия и развития зон экономического развития.





От углубления реформ в уже созданных особых экономических зонах до дальнейшего ослабления ограничений на доступ к рынку для инвестиций - Китай последовательно выступает за реформы и открытость, ускоряя свое высококачественное развитие и делясь возможностями с остальным миром.





С 1978 года в результате реформ и открытости некогда отсталая страна превратилась в рыночную экономическую державу, а ВВП на душу населения в Китае вырос с 156,4 долл. США в 1978 году до 12614,1 долл. в 2023 году.





В 2024 году ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении, страна вошла в число самых быстрорастущих крупных экономик мира, продолжая вносить около 30% в глобальный экономический рост.





Тем не менее, проблемы остаются. Внутри - страна сталкивается с препятствиями, в том числе с недостаточным спросом, чтобы поддержать экономический подъем и стимулировать развитие за счет инноваций. В глобальном масштабе компаниям приходится бороться с обострением торговых трений, ростом протекционизма и новейшей волной технологических революций, которые меняют отрасли, модели производства и образ жизни.





Китайское руководство ясно дало понять, что различные проблемы, возникшие в ходе реформ и открытости, могут быть решены только путем продвижения реформ и открытости, демонстрируя твердую решимость преодолеть риски и препятствия на предстоящем пути.





Китай наметил цель обеспечить рост ВВП в 2025 году на уровне примерно 5%, поскольку политики полны решимости обеспечить устойчивое восстановление экономики с помощью решительных и эффективных мер.





Посредством дальнейшего всестороннего углубления реформ, расширения открытости, стимулирования инноваций и более интенсивной реализации макроэкономической политики мы сможем эффективно формировать новые драйверы развития, на основе имеющихся возможностей и условий достичь намеченного показателя", - говорится в Докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте плана экономического и социального развития на 2025 год, который в минувшую среду был представлен законодателям на рассмотрение.





2025 год - это важный год для дальнейшего, более всестороннего углубления реформ и расширения открытости, считает депутат ВСНП, мэр города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе Китая Ляо Вэньбинь, заявляя, что благодаря реформам будут открыты более широкие возможности для высококачественного развития.





ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВСЕГО МИРА





Хотя "две сессии" в основном посвящены политике внутреннего развития Китая, высококачественное развитие Китая создает все больше общих возможностей для всего мира, а его открытый рынок становится по-настоящему глобальным.





В мире, наполненном неопределенностью, проходящие "две сессии" дали недвусмысленный сигнал: Китай стремится к расширению открытости на высоком уровне и продолжает делиться возможностями развития со всем миром.





Согласно докладу о работе правительства, Китай создает больше пространства для международного сотрудничества в процессе расширения открытости, таким образом повышая уровень взаимного стимулирования и позитивного взаимодействия внутренней и международной циркуляции.





Открытость внешнему миру является ключевым шагом развития Китая, и китайское правительство остается непоколебимым в своей приверженности продвижению открытости, и дверь внешней открытости Китая будет распахиваться все шире и шире", - заявил глава Исследовательского центра при Госсовете КНР Шэнь Даньян на пресс-конференции в минувшую среду, комментируя доклад о работе правительства.





По словам Шэнь Даньяна, в этом году в докладе о работе правительства описывается несколько новых мер в сфере открытости, в которых подчеркиваются усилия по созданию первоклассной интернационализированной бизнес-среды, обеспечивающей соблюдение рыночных принципов и принципа верховенства закона





Воспользовавшись появляющимися в Китае возможностями, расширили свое присутствие на китайском рынке иностранные гиганты, такие как Tesla и BMW, которые используют обширные промышленные экосистемы и потребительский рынок Китая для достижения прорывов в области электромобилей, возобновляемых источников энергии и передовых материалов.





Недавний отчет Американской торговой палаты в Южном Китае (AmCham South China) показывает, что примерно 58% опрошенных иностранных предприятий включили Китай в тройку своих главных направлений капиталовложений, а 76% компаний сообщили о намерении в 2025 году реинвестировать в Китай.





Член ВК НПКСК 14-го созыва Цзян Ин подчеркнула, что постоянное продвижение Китаем открытости на высоком уровне привлечет на китайский рынок больше международного капитала и технологий, одновременно расширяя глобальный охват китайских товаров и услуг.





Китай - главный двигатель развития мировой экономики





В условиях, когда мировая экономика не имеет достаточно мощных драйверов роста, а односторонние действия и протекционизм набирают обороты, Китай поставил перед собой цель - достичь роста ВВП примерно на 5% к 2025 году. Это должно продемонстрировать всему миру, что Китай твердо намерен продвигать высококачественное развитие, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Стремление увеличить ВВП на 5% свидетельствует о мощи и уверенности. В прошлом году, несмотря на внешнее давление и растущие внутренние проблемы, Китай успешно выполнил поставленные задачи социально-экономического развития. Совокупный объем экономики впервые превысил отметку в 130 трлн юаней, а темпы роста в 5% стали одним из самых высоких показателей в мире.





Устойчивый рост в прошлом году стал основой для достижения цели обеспечить рост ВВП на уровне примерно 5% в этом году. В последнее время Международный валютный фонд, Всемирный банк, финансовая корпорация Goldman Sachs, Швейцарская Банковская Корпорация и другие международные учреждения сообщили о повышении своих ожиданий экономического роста Китая на текущий год. Это стало результатом более глубокого анализа динамики китайской экономики.





Рост ВВП на 5% свидетельствует о жизненной силе и потенциале Китая. В прошлом году страна внесла около 30% в развитие мировой экономики и стала основным двигателем ее роста. Международная общественность считает поставленную Китаем цель весьма амбициозной, учитывая, что в этом году внешние условия для страны стали более сложными и суровыми, а фундамент для восстановления экономики остается нестабильным. Достижение этой цели потребует напряженной работы. Однако, если Китай сможет ее реализовать, это окажет положительное влияние на мировую экономику, запустив "эффект мультипликатора".





Живая энергия и возможности исходят из инновационного развития, трансформации и модернизации. Обеспечение роста ВВП на уровне примерно 5% требует дальнейшего развития производства и повышения инновационного потенциала. В прошлом году традиционное производство Китая и стратегические новые отрасли промышленности развивались ускоренными темпами, отрасли будущего также развивались упорядоченно. Исследования в области ключевых технологий были плодотворными, и в разработке высокотехнологичного оборудования был достигнут значительный прогресс. Инновационные достижения в таких передовых областях, как искусственный интеллект и квантовые технологии, будут продолжать появляться.





В текущем году Китай продолжит активно развивать коммерческую космонавтику, экономику малых высот и другие передовые отрасли производства, а также уделит особое внимание биопроизводству, квантовым технологиям, воплощенному искусственному интеллекту, 6G и другим индустриям будущего. Кроме того, Китай продолжит продвигать развитие программы "Искусственный интеллект +". Основная цель - добавить мощности производительным силам нового качества. Инновационные практики Китая служат вдохновляющим примером для всего мира и помогут расширить горизонты для развития мировой экономики.





Низкоуглеродное развитие и экологическая трансформация становятся источником энергии и возможностей. В этом году Китай ставит перед собой цель снизить энергоемкость ВВП примерно на 3% и постоянно улучшать качество окружающей среды. Китай демонстрирует свою решимость и упорство в стремлении создать экологическую цивилизацию и продвигать зеленое развитие. Страна готова внести свой вклад в глобальное реагирование на изменение климата и обеспечение экологической безопасности.





Открытое развитие и совместное использование возможностей порождают жизненную энергию и новые перспективы. В этом году Китай планирует значительно увеличить внутренний спрос во всех сферах, что станет мощным двигателем и надежным источником экономического роста. Несмотря на изменения во внешней среде, Китай неизменно следует принципам открытости внешнему миру и неуклонного расширения институциональной открытости, а также упорядоченно увеличивает независимую и одностороннюю открытость.





Две сессии Китая 2025: курс на устойчивый рост и глобальное сотрудничество





В столице Китая в самом разгаре главное политическое событие года - ежегодные "две сессии", объединяющие заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Эти встречи, на которые собираются тысячи делегатов со всей страны, определяют курс Китая на ближайший год, охватывая вопросы экономики, социальной политики, международных отношений и технологического развития. В 2025 году эти сессии особенно значимы, ведь страна стоит перед новыми вызовами, но в то же время уверенно движется вперед, демонстрируя силу и устойчивость, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Экономический прорыв: баланс роста и стабильности





В центре внимания - курс на поддержание устойчивого экономического роста. Китайское правительство сохраняет целевой показатель ВВП на уровне около 5%, что подтверждает решимость страны идти по пути стабильного развития. Несмотря на глобальную турбулентность, экономика КНР демонстрирует гибкость, и руководство страны готово поддержать ее дополнительными стимулами.





Бюджетная политика приобретает проактивный характер: запланировано рекордное увеличение предельного уровня дефицита до 4% ВВП, что позволит инвестировать в стратегически важные проекты. В частности, ожидается выпуск государственных облигаций на сумму 3 трлн юаней, а местные органы власти получат возможность привлечь дополнительные 4,5-5 трлн юаней на развитие инфраструктуры.





Потребительский сектор также выходит на передний план. Власти планируют усилить поддержку внутреннего спроса, стимулируя потребление через программы обмена старой техники на новую, субсидии на покупку автомобилей и бытовых приборов. Важную роль сыграет развитие сферы услуг и индустрии впечатлений - от туризма до культуры и спорта.





Особое внимание уделено частному сектору. Недавняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина с ведущими предпринимателями страны стала сигналом поддержки для частного бизнеса. Также ожидается принятие нового Закона о поощрении частной экономики, который облегчит доступ частных компаний к рынкам и привлечет больше иностранных инвестиций. Казахстанские компании также активно участвуют в китайских программах, развивая сотрудничество в сельском хозяйстве, IT-секторе и промышленном производстве.





Китай активно работает над укреплением социальной политики. Вопросы здравоохранения, образования и поддержки семей занимают важное место на повестке "двух сессий". Запланировано увеличение расходов на медицинскую инфраструктуру, особенно в сельских районах, а также развитие системы ухода за пожилыми. Китай адаптируется к демографическим изменениям, вводя новые программы по поддержке рождаемости: налоговые льготы, субсидии на жилье для молодых семей, развитие доступных детских садов и яслей.





Во внешнеполитическом курсе Китай подтверждает свою приверженность миру и многостороннему сотрудничеству. Ожидается продолжение работы по укреплению инициативы "Один пояс, один путь", способствующей развитию инфраструктуры и торговых связей по всему миру. Также Китай стремится углубить партнерство со странами Глобального Юга, предлагая взаимовыгодные проекты в области энергетики, транспорта и технологий.





В 2025 году "две сессии" стали отправной точкой для новых преобразований. Китай демонстрирует силу, гибкость и уверенность в своем курсе. Ориентируясь на устойчивый рост, поддерживая социальное благополучие и продвигая инновации, страна закладывает основу для долгосрочного процветания.





Решения, принимаемые в эти дни в Пекине, окажут влияние не только развитие страны, но и на всю мировую экономику. Устойчивое развитие Китая создает новые возможности для международного сотрудничества и укрепляет глобальную стабильность. Пекин показывает миру: Китай идет вперед, опираясь на собственные силы, открываясь для партнеров и строя будущее, основанное на инновациях, гармонии и общем процветании.





Состоялось заключительное заседание ежегодной сессии ВК НПКСК





В понедельник утром состоялось заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао"





Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители приняли участие в мероприятии, которое прошло в Доме народных собраний в Пекине.





На заседании были приняты резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, по докладу о работе с внесенными предложениями за период с 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, а также доклад об итогах рассмотрения внесенных на нынешней сессии предложений и политическая резолюция 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.





На заседании с речью выступил председатель ВК НПКСК Ван Хунин.