14.10.2024, 10:05 3531
Китайские метеорологи 30 лет рисуют "кривую дыхания Земли" на Цинхай-Тибетском нагорье
Фото: Обсерватория Вальгуань с высоты птичьего полета. Фотоматериал/Чжан Ци
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В самом сердце Евразии, на вершине Тибетского нагорья, китайские метеорологи 30 лет записывают изменения атмосферной концентрации углекислого газа, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Полученная кривая является объектом изучения на глобальных климатических конференциях, упоминается в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН и служит одним из ключевых аргументов в дискуссиях о глобальном изменении климата.
Эта линия также называется "кривой Валигуаня" в честь одноименной базовой обсерватории для наблюдения за глобальной атмосферой (далее - обсерватория Валигуань), которая располагается в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, на горе Валигуань высотой 3816 м над уровнем моря в уезде Гунхэ Хайнань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Именно здесь китайские метеорологи рисуют "кривую дыхания Земли".
Согласно строгим международным стандартам, базовая обсерватория для наблюдения за атмосферой должна находиться в изолированном открытом месте, вдали от населенных пунктов и промышленных объектов в радиусе нескольких десятков километров. Обсерватория Валигуань идеально соответствует этим требованиям, что позволило ей войти в сеть из 34 базовых обсерваторий для наблюдения за глобальной атмосферой Всемирной метеорологической организации (ВМО), став единственной такой обсерваторией в глубине Евразийского континента.
Обсерватория Валигуань официально приступила к своей миссии 17 сентября 1994 года. Находясь на Цинхай-Тибетском нагорье - "крыше мира", она функционирует в экстремальных условиях: температура здесь может опускаться ниже -20°C, а частые снегопады нередко отрезают ее от внешнего мира. Будучи самой высокогорной глобальной базовой обсерваторией в мире, Валигуань ставит перед своими сотрудниками особый вызов - постоянную борьбу с высотной болезнью.
Корреспондент на собственном опыте испытала трудности работы на станции: уже после нескольких шагов появилась головная боль и учащенное сердцебиение. Подъем на обсерваторию, расположенную на втором этаже здания, превратился в настоящее испытание. Однако наблюдатели обсерватории Валигуань ежедневно совершают этот подъем по семь-восемь раз, не говоря уже о необходимости подниматься на крышу этой трехэтажной постройки для проверки оборудования.
Самое сложное - это сон. Днем можно заставить себя работать, но ночью ты просто лежишь без сна", - делится Хуан Цзяньцин, сотрудник обсерватории с 30-летним стажем.
В периоды обострения высотной болезни у наблюдателей целый день болит голова, губы приобретают фиолетовый оттенок, а ногти синеют.
На метеорологической станции Валигуань действует сменная система работы: каждую смену дежурят два человека, меняясь каждые 10 дней.
Мониторинг атмосферы - это фиксация изменений климата, наш вклад в мировую науку. Это стоит всех усилий", - с гордостью говорит о своей работе Ян Хао, присоединившийся к команде в 2021 году.
На протяжении трех десятилетий несколько поколений метеорологов обсерватории Валигуань самоотверженно трудились в этих суровых условиях, неизменно поддерживая высочайшие стандарты эффективности и точности, демонстрируя истинный научный дух - сосредоточенность, строгость и скрупулезность.
Дэлигэр, бывший руководитель обсерватории Валигуань, посвятивший ей 14 лет жизни, ежедневно в первую очередь заботился о безопасности персонала, оборудования и данных.
Теперь дорога на гору стала удобнее, на станции появились новые рабочие и жилые корпуса, оборудование постоянно модернизируется, становясь все более точным. Окрестные деревни тоже преобразились: здесь построили крупнейший в мире по установленной мощности фотоэлектрический парк, развивается экологический и культурный туризм. Окружающая среда обсерватории Валигуань становится все более зеленой, а воздух - чище, что позволяет нам еще точнее фиксировать естественное состояние атмосферы", - отметил Дэлигэр.
Сегодня обсерватория Валигуань ведет наблюдения за более 200 ключевых компонентов атмосферы из 7 категорий. Это метеорология, кислотные дожди, аэрозоли, общее содержание озона, реактивные газы, солнечная радиация и парниковые газы. Ежедневно обсерватория генерирует свыше 200 тыс. единиц данных, причем большинство наблюдений ведется круглосуточно. На сегодняшний день эта станция обладает самым длинным в Китае непрерывным рядом данных о концентрации парниковых газов.
ВМО проводит международную калибровку и сравнение измерений углекислого газа, метана и других газов каждые два года. В течение прошедших 30 лет работы в обсерватории выполнялись строго в соответствии с требованиями ВМО к качеству данных глобальных фоновых обсерваторий атмосферы. Сравнительный анализ с другими международными наблюдательными обсерваториями подтверждает высокую согласованность данных обсерватории Валигуаня, что позволяет ей достоверно отражать тенденции изменения концентрации парниковых газов на всем Евразийском континенте.
Китай всегда был и остается активным участником и твердым сторонником многостороннего подхода к решению проблемы глобального изменения климата", - подчеркивает Ван Цзяньцюн, замглавы обсерватории Валигуань.
По его словам, "кривая Валигуаня" и связанные с ней данные наблюдений стали важнейшим научным свидетельством изменений климата. По его словам, эти данные уже вошли в Мировой центр данных по парниковым газам и глобальные базы данных, они используются для составления глобального бюллетеня по парниковым газам, а также для многочисленных научных оценок ВМО, Программы ООН по окружающей среде, МГЭИК и других авторитетных организаций. Это наглядно демонстрирует значимый вклад Китая в мировую климатологию.
Чао Цинчэнь, директор Национального климатического центра Китая, отмечает особую ценность длинных рядов данных Валигуань. Он считает, что эти данные помогают ученым глубже понять динамику климатической системы и предоставляют научную основу для разработки эффективных стратегий по смягчению последствий изменения климата.
Грегори Кармайкл, председатель Научного руководящего комитета Глобальной службы атмосферы ВМО, высоко оценивает роль обсерватории Валигуань. По его мнению, эта китайская обсерватория играет ключевую роль в сети глобальной программы наблюдений за атмосферой. Более того, значение обсерватории Валигуань будет только возрастать в рамках недавно инициированного ВМО проекта глобального мониторинга парниковых газов, демонстрируя еще большую научную и практическую ценность.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Хунмэй
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15.10.2024, 12:58 831
Китай продолжает развивать "шанхайский дух" для укрепления сотрудничества
Фото: Вид с высоты птичьего полета на международный выставочный центр Жемчужина ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ян Сюэмэй
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Лозунг, выдвинутый Китаем после того, как страна в июле этого года приняла на себя председательство в Шанхайской организации сотрудничества, - "Развивать "шанхайский дух": ШОС в действии". Этот лозунг ясно демонстрирует, что ШОС не является "клубом пустых разговоров", а представляет собой объединение, ориентированное на конкретные действия, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В настоящее время Китай полностью приступил к работе в качестве председателя и планирует провести более 100 заседаний и мероприятий в рамках ШОС, чтобы конкретными шагами еще больше углубить практическое сотрудничество в различных областях и способствовать формированию более тесного сообщества единой судьбы ШОС.
ШОС - это первая международная организация, созданная при участии Китая и названная в честь китайского города. На протяжении более 20 лет своего существования ШОС неизменно руководствуется "шанхайским духом", постоянно повышая политическое взаимное доверие, развивая добрососедские отношения, совместно охраняя региональную безопасность и эффективно укрепляя практическое сотрудничество, играя тем самым важную роль в поддержании глобальной и региональной стабильности и развития. Организация расширилась с первоначальных 6 стран-основателей до "большой семьи ШОС", охватывающей 26 государств. Таким образом, влияние и притягательность ШОС, а также сплоченность ее участников неуклонно возрастают. Организация прошла плодотворный путь мирного развития и стала образцом для построения нового типа международных отношений.
В настоящее время, когда в мире ускоряются невиданные за сто лет перемены, человечество вновь оказалось на историческом перепутье. ШОС всегда стояла и стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, поскольку достижение большего развития через единство и сотрудничество важно не только для благосостояния народов стран-членов, но и имеет решающее значение для регионального и глобального мира, стабильности и развития.
Китай, являясь страной-основателем ШОС, всегда рассматривает организацию как приоритетное направление своей внешней политики. В июле текущего года лидер КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью на заседании ШОС в формате "ШОС плюс" в Астане, предложив построить "общий дом", в котором царят солидарность и взаимодоверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, честность и справедливость. Это указало направление для совместного создания нового плана развития ШОС.
Основная причина, по которой ШОС смогла сохранить свою жизнеспособность, заключается в том, что она всегда придерживается "шанхайского духа". Китай четко заявил, что после вступления в должность председателя страна будет продолжать сотрудничать с партнерами по организации и работать рука об руку с большим числом государств и международных организаций, разделяющих "шанхайский дух", чтобы сделать перспективы построения сообщества единой судьбы человечества более яркими и обнадеживающими.
25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в Китае в следующем году, является одним из наиболее важных мероприятий в рамках ШОС и ключевым событием в период председательства Китая.
В июне 2018 года Китай успешно провел саммит ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), на котором был намечен путь и направление будущего развития ШОС, достигнут ряд важных договоренностей, что превзошло ожидания и стало вехой в процессе развития организации.
В следующем году Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС, достигнет консенсуса разных сторон и наметит новый план развития объединения. Встречи и мероприятия, организуемые Китаем, будут сосредоточены на продвижении практического сотрудничества в пяти таких направлениях, как укрепление политического взаимного доверия, поддержание общей безопасности, содействие общему процветанию, укрепление народных обменов и повышение эффективности механизмов. Это вдохнет новые силы в развитие ШОС.
Достижение модернизации является общей целью стран ШОС. Китай предложил объявить 2025 год Годом устойчивого развития ШОС и провести ряд мероприятий по сотрудничеству и конкретным действиям в восьми приоритетных областях, отмеченных в Инициативе по глобальному развитию, включая сокращение бедности, продовольственную безопасность, борьбу с пандемиями и разработку вакцин, финансирование развития, противодействие изменению климата и зеленое развитие, индустриализацию, цифровую экономику и инфраструктурную взаимосвязанность. Кроме того, Китай продолжит продвигать высококачественное сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" со стратегиями развития ее стран-участниц, способствуя модернизации стран.
Продвижение глобального управления в более справедливом и рациональном направлении - это ценностная ориентация для решения насущных проблем современного мира, а также важный путь к созданию лучшего будущего для человечества.
В период председательства Китая в ШОС по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и победы во Второй мировой войне, а также 80-летия основания ООН будет принята декларация саммита, выражающая общую позицию стран-членов по важным международным и региональным вопросам, что станет вкладом ШОС в решение глобальных проблем.
Перед лицом глубоко меняющейся международной обстановки Китай будет придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества, твердо направлять все стороны на развитие "шанхайского духа", укреплять единство и сотрудничество, способствовать непрерывному развитию и росту ШОС, чтобы организация продолжала идти в ногу со временем и вносить еще больший вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания в регионе и мире.
Источник: рублика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
09.10.2024, 13:44 9096
Китай содействует углубленной реализации Инициативы по глобальному развитию
Фото: Depositphotos
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Стремление к развитию воплощает в себе чаяния народа о лучшей жизни. Это первоочередная задача развивающихся стран и вечная тема человеческого общества. 21 сентября 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выдвинул Инициативу по глобальному развитию (далее - Инициатива). Это предложение послужило вкладом китайской мудрости и силы в решение мировых проблем развития. В течение прошедших трех лет механизм сотрудничества в рамках Инициативы непрерывно совершенствовался, а результаты взаимодействия становились все более ощутимыми, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За этот период значительно выросло количество участников Инициативы. Ее поддержали и к ней присоединились более 100 стран и ряд международных организаций, включая ООН. Свыше 80 государств вошли в Группу друзей в поддержку Инициативы по глобальному развитию. Более 70 стран, регионов и международных организаций объединились для создания сети Центров содействия глобальному развитию. Свыше 40 стран и международных учреждений подписали с Китаем меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству. В ООН была сформирована рабочая группа по продвижению Инициативы. Открылся Демонстрационный центр трехстороннего сотрудничества Китай - Африка (Эфиопия) - ООН (ЮНИДО). Сотрудничество на полях Инициативы постоянно углубляется и обретает практические формы, получая широкое признание и активную поддержку мирового сообщества.
Инициатива зародилась в Китае, но возможности и результаты, приносимые ей, принадлежат всему миру. С момента выдвижения Инициативы Китай практически расширяет каналы финансирования, внедряет инновационные модели сотрудничества, укрепляет потенциал развития, развивает сеть партнеров. Пекин координирует действия со всеми сторонами, настойчиво работает над формированием мощной движущей силы устойчивого развития.
Диалог высокого уровня по глобальному развитию, состоявшийся в июне 2022 года, ознаменовал начало реализации Инициативы. На этом форуме китайская сторона объявила о ключевых мерах по воплощению Инициативы в жизнь. В число этих мер входит создание Фонда глобального развития и сотрудничества Юг - Юг, увеличение вклада в Целевой фонд мира и развития Китай - ООН, учреждение Центра содействия глобальному развитию, публикация Доклада о глобальном развитии, а также открытие глобальной сети знаний о развитии.
По итогам мероприятия был опубликован перечень из 32 конкретных мер. В их числе создание глобального альянса по сокращению бедности и развитию, запуск специальной акции по содействию производству продовольствия, формирование международного альянса по инновациям и исследованиям в области вакцин, продвижение построения глобального партнерства по сотрудничеству в области использования чистой энергии, создание глобальной сети устойчивого управления лесами, проведение Международного форума по глобальному развитию, а также предоставление 100 тыс. мест для подготовки специалистов из развивающихся стран.
Китай вместе с партнерами ускоряет реализацию программ сотрудничества в рамках Инициативы, постоянно усиливая импульс глобального развития. Страна предприняла ряд конкретных шагов: расширила Фонд помощи сотрудничеству Юг - Юг до Фонда глобального развития и сотрудничества Юг - Юг и выделила дополнительный капитал, основала инновационную базу данных глобальных проектов развития, включающую более 1 тыс. проектов; реализовала свыше 140 трехсторонних проектов сотрудничества с более чем 20 международными организациями в более чем 60 странах. Была создана инновационная учебная база Центра содействия глобальному развитию, предоставляющая возможности обучения для широкого круга представителей развивающихся стран. Запущены центры подготовки, такие как "Дом молодых лидеров в области глобального развития". Осуществлено более 1 тыс. проектов по наращиванию потенциала для развивающихся стран, обучено свыше 40 тыс. специалистов различных категорий.
Главный представитель ЮНИДО в Китае Бернардо Кальсадилья Сармьенто отметил, что Инициатива достигла значительных успехов в мобилизации ресурсов, создании механизмов сотрудничества и продвижении практического взаимодействия. Это демонстрирует решимость и способность Китая внести вклад в общее процветание во всем мире. Исполнительный директор Южного центра Карлос Мария Корреа подчеркнул, что Инициатива соответствует приоритетам развивающихся стран, акцентирует внимание на целях устойчивого развития и предоставляет более эффективную и целенаправленную поддержку развивающимся государствам.
Цель Инициативы и цель ООН одна - никого не оставлять позади на пути развития. Как заявил Деннис Фрэнсис, председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, цель Инициативы соответствует Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и имеет огромный потенциал для предоставления благ всем странам мира. По его словам, видение, продвигаемое Инициативой, воплощает подлинный многосторонний подход и будет способствовать созданию более справедливого и устойчивого мира для всех.
В будущем Китай намерен углублять сотрудничество в рамках Инициативы со всеми заинтересованными сторонами, продолжать делиться возможностями развития, которые открывает китайская модернизация, ускорять реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и содействовать совместному развитию. Пекин стремится к созданию модели развития, характеризующейся выгодами для всех, балансом, координацией, инклюзивностью, взаимовыгодным сотрудничеством и общим процветанием. Все это направлено на то, чтобы вместе открыть лучшее будущее для человечества.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Аньци
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Аньци
07.10.2024, 09:09 13046
Защита и развитие языков и письменностей всех народов Китая на примере Синьцзяна
Фото: информационная компания Урумчи
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Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из пяти автономных районов Китая и был основан 1 октября 1955 года. С древних времен в Синьцзяне проживают многие этнические группы, и перемещения народов происходили здесь часто. По предварительным данным седьмой национальной переписи населения Китая, проведенной в 2020 году, общая численность населения Синьцзяна превышает 25,85 миллиона человек, из которых свыше 14,93 миллиона составляют представители этнических меньшинств, сообщает информационная компания "Урумчи".
Язык является средством общения и мышления человека, а также важным носителем культуры, научно-технического прогресса и даже наследования и развития человеческой цивилизации. Заместитель заведующего кафедрой китайского языка и литературы Синьцзянского университета Чжан Дэнкэ считает, что в Синьцзяне существует богатое языковое разнообразие и множество письменностей. Китайское правительство в соответствии с законом продвигает распространение государственного языка и письменности, эффективно защищая языковое и письменное многообразие, что не только обеспечивает культурные права граждан всех народов Синьцзяна, но и укрепляет межэтническое общение и содействует развитию экономики, культуры и других сфер.
Китай законодательно защищает языки и письменности всех народов
Китай всегда придавал большое значение защите языков и письменностей всех народов", - приводит пример Чжан Дэнкэ.
Такие законы, как Конституция Китайской Народной Республики, Закон КНР об автономии национальных районов и Закон КНР о государственном языке, предусматривают свободу для каждого народа использовать и развивать свой язык и письменность.
С момента основания Китайской Народной Республики, политика в отношении языков и письменностей прошла несколько этапов, включая проведение реформы письменности, усиление языковых норм, содействие языковой гармонии и разработку языковой стратегии. Чжан Дэнкэ отметил, что на каждом из этих этапов Синьцзян на законных основаниях обеспечивал и всегда поддерживал свободу использования и развития языков и письменностей народов Синьцзяна, а также, учитывая местное многоязычие и разнообразие письменностей, проделал значительную и эффективную работу.
Например, в период "проведения реформы письменности" на основе плана китайской фонетической транскрипции (пиньинь) и с учетом произношения языков этнических меньшинств был разработан "метод транслитерации" для записи имен и географических названий на языках меньшинств Синьцзяна латинскими буквами, который стал частью международного продвижения пиньиня. В период "усиления языковых норм" были разработаны и опубликованы правила транслитерации уйгурских имен на китайском языке, что помогло представителям этнических меньшинств стандартизировать и облегчить написание имен в различных сферах общественной жизни.
Чжан Дэнкэ отметил, что в последние годы на государственном уровне Китай принял ряд научно обоснованных политик и нормативных актов по защите языков и письменностей этнических меньшинств, которые регулируют их использование и развитие, что способствовало продвижению этой работы. В то же время, Синьцзян на основе соответствующих законов и политик и с учетом реальных потребностей региона постоянно разрабатывает местные законы и активно продвигает распространение государственного языка и письменности. Также поощряется взаимное обучение языкам и письменностям между народами, что постепенно ведет к правовой и нормативной регламентации использования и развития языков и письменностей в Синьцзяне.
Китай всегда стремился к защите и развитию языков и письменностей этнических меньшинств по всей стране, и Синьцзян не является исключением", - говорит Чжан Дэнкэ.
В соответствии с Конституцией и законами, Китай продвигает государственный язык, при этом полностью уважая и гарантируя свободу каждого народа использовать и развивать свой язык и письменность. В настоящее время в Синьцзяне народы региона в основном используют более 10 различных языков и письменностей, которые широко применяются в таких областях, как судебная система, администрация, образование, СМИ, радио и телевидение, интернет, а также в общественных делах.
Многообразие языков и письменностей всех народов продолжается
С 1950-х годов в университетах Синьцзяна были открыты специальности по языкам и литературе этнических меньшинств Китая (направления уйгурского и казахского языков). Выпускники этих программ в основном работают в административной сфере, в образовании и занимаются исследованиями языков и письменностей этнических меньшинств. По словам Чжан Дэнкэ, население всех народов региона, осваивая государственный язык, получает доступ к современному образу жизни, а поддержка курсов языков этнических меньшинств способствует сохранению языков и культур.
В пересмотренном в 2015 году "Законе КНР об образовании" сказано, что "государственный язык является основным языком обучения в школах и других образовательных учреждениях", а в регионах с национальной автономией, где большинство учеников составляют представители этнических меньшинств, "школы и другие образовательные учреждения должны использовать государственный язык и язык соответствующего народа или местного этнического населения для реализации билингвального обучения".
Я работаю преподавателем и исследователем языков этнических меньшинств в университете. Моя основная работа - обучение студентов разных национальностей уйгурскому языку, перевод любимых народом литературных произведений на уйгурском языке, а также развитие информационных технологий, таких как создание базы данных для уйгурского языка и машинный перевод", - рассказывает Чжан Дэнкэ.
Чжан Дэнкэ родился, вырос и работает в Синьцзяне.
В повседневной жизни, будь то покупки или общение, я часто использую языки этнических меньшинств, когда говорю с представителями этих народов", - говорит он.
У него много друзей среди этнических меньшинств, и они часто общаются, смешивая несколько языков. Разные языки не препятствуют их взаимодействию, что в Синьцзяне является обычным делом. Независимо от этнической принадлежности, пола, возраста и профессии, каждый может почувствовать, насколько эффективно правительство Китая уважает и защищает языковое и письменное многообразие народов Синьцзяна.
Сообщается, что с 2015 года китайское правительство начало проект по защите языковых ресурсов Китая, целью которого является спасение и защита языков этнических меньшинств, особенно исчезающих, а также сбор и запись материалов, относящихся к китайским диалектам, языкам этнических меньшинств и устной культуре. Чжан Дэнкэ принимал участие в нескольких проектах по исследованию китайских диалектов и языков этнических меньшинств в Синьцзяне.
Меня особенно впечатлил проект по защите робского диалекта уйгурского языка. Этот диалект сильно отличается от современного уйгурского языка, и на нем говорят всего около тысячи человек. Если бы мы не начали сбор и защиту вовремя, скорее всего, сейчас мы бы не смогли услышать произношение этого диалекта и потеряли бы все записанные на нем рассказы и песни", - сказал Чжан Дэнкэ.
Языки и письменности всех народов будут развиваться
От уникальных диалектных мелодий на китайском языке в уезде Баркөл до устных народных пословиц на диалектах китайского языка в уезде Манас, от почти исчезнувших уйгурских диалектов в районе Лобнор до впечатляющих таджикских народных песен в районе Ташкурган - Чжан Дэнкэ отмечает, что языки и письменности всех народов Синьцзяна обогатили китайскую культуру. Это подчеркивает заботу правительства Китая на всех уровнях о развитии языков и письменностей этнических меньшинств.
Язык и письменность - это носители культуры. Следует отметить, что китайское правительство в 1951 и 1954 годах дважды проводило спасательную запись уйгурской классической музыки "12 мукамов". С 1960-х годов были выделены значительные средства и людские ресурсы для подготовки и публикации таких устных литературных произведений, как эпос кыргызского народа "Манас" и монгольский эпос "Джанггар". Эти произведения были опубликованы на языках этнических меньшинств и стали частью нематериального культурного наследия.
Согласно статистике, в настоящее время в Синьцзяне зарегистрировано 5607 объектов нематериального культурного наследия и 6559 наследников традиций. "Всеобщая декларация прав человека" гласит, что каждый человек имеет право участвовать в культурной жизни. В последние годы в Синьцзяне были построены пять центров для сохранения традиций уйгурской музыки "Мукам" за счет государственного финансирования; центральный бюджет также выделил более 100 миллионов юаней на создание десяти национальных центров для сохранения объектов нематериального наследия, таких как центры для эпоса "Манас" в Кызылсу-Кыргызском автономном округе, для эпоса "Джанггар" в Боро-Тала-Монгольском автономном округе и для фестиваля народных танцев "Машряп" в уезде Ават округа Аксу. В Синьцзяне также поощряется частное участие в создании объектов нематериального наследия, и в настоящее время в регионе существует более 250 таких объектов.
Развитие искусственного интеллекта невозможно без данных, то есть так называемых "больших данных". Иными словами, языковые данные, как основа для развития искусственного интеллекта, сами по себе уже стали важным ресурсом в информационном обществе", - отмечает Чжан Дэнкэ.
Чжан Дэнкэ подчеркивает, что "планирование языковых ресурсов" уже стало ключевым направлением развития языковой политики в Китае, где ресурсы языков этнических меньшинств занимают важное место и привлекают большое внимание. Таким образом, разнообразие языков и письменностей Синьцзяна не только не будет подвергаться воздействию технологий искусственного интеллекта, но наоборот, эти технологии будут способствовать их развитию и, в свою очередь, помогут в информационной и цифровой эре сохранить и защитить культуру этнических меньшинств.
28.09.2024, 09:06 24066
Славному Китаю 75 лет
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстан Чжан Сяо дал интервью средствам массовой информации по случаю 75-летия КНР.
1 октября Китайская Народная Республика отметит свое 75-летие. За последние 75 лет Китай непрерывно шел от бедности, слабости, изоляции и отсталости к процветанию, силе, открытости и прогрессу, создавая одно за другим "китайские чудеса" и внося огромный вклад в мировое развитие и прогресс человечества.
От бедности и слабости до второй по величине экономики мира, экономическая мощь и совокупная мощь Китая совершили исторический скачок. В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 млрд юаней, а в 2023 году он превысил 126 трлн юаней, уверенно заняв второе место в мире по величине экономики и увеличившись в 223 раза, со среднегодовыми темпами роста 7,9%. Среди них среднегодовые темпы роста с 1979 по 2023 год составляют 8,9%, что намного выше, чем темпы роста мировой экономики, составившие 3,0% за тот же период. Общий экономический объем составляет около 17% мирового объема, тем самым став крупнейшей в мире страной по производству, торговле товарами, валютными резервами, а также вторым по величине потребителем товаров. С валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в размере 13 400 долларов США Китай стал страной с доходом выше среднего. Среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост с 1979 по 2023 год составил 24,8%, занимая первое место в мире.
От ограничения узких мест к главной опоре, базовые отрасли промышленности и инфраструктуры Китая были укреплены как никогда раньше. Общий объем производства зерна в Китае увеличился с 113,2 млрд кг в 1949 году до 695,4 млрд кг в 2023 году, увеличившись в 5,1 раза; производство круп, мяса, чая, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции занимает первое место в мире. Китаю потребовалось несколько десятилетий, чтобы завершить процесс индустриализации, который занял у развитых стран сотни лет. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Китая занимает первое место в мире уже 14 лет подряд, составляя около 30% мировой доли. Китай занимает первое место в мире по объему производства более 200 видов основных промышленных товаров. В 2023 году объем производства автомобилей, мобильных телефонов, промышленных роботов и интегральных схем в Китае составил 30,11 миллиона, 1,57 миллиарда, 430 000 и 351,4 миллиарда соответственно, заняв первое место в мире. Китай построил крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог, сеть автомагистралей и портовый кластер и занимает первое место в мире по объему железнодорожных, автомобильных, пассажирских и грузовых перевозок, а также по грузообороту портов. В 2023 году ежегодное количество грузовых поездов Китай - Европа превысил 17 тысяч, а сеть обслуживания охватила практически всю территорию Европы и Азии. Построил крупнейшую в мире и технологически передовую сеть 5G, 60% базовых станций связи 5G в мире установлено в Китае.
От отставания в развитии до лидерства в инновациях, Китай достиг плодотворных успехов в направлении построения инновационной страны. С 2013 года Китай занимает второе место в мире по объему инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), в 2023 году расходы на которые достигли 3327,8 млрд юаней, что в 233 раза больше, чем в 1991 году. Соотношение инвестиции в НИОКР к ВВП Китая составляет 2,64%, что превышает средний уровень стран ЕС. Эквивалент полной занятости персонала НИОКР занимает первое место в мире уже 11 лет подряд. К концу 2023 года Китай занял первое место в мире по числу 100 крупнейших в мире научно-технических инновационных кластеров, при этом нынешнее количество высокотехнологичных предприятий составляет 463 тысяч. Индекс инноваций Китая подскочил с 34-го места в 2012 году на 12-е место в мире, войдя в число инновационных стран. Крупные достижения постоянно реализуются в области пилотируемых космических полетов, исследования Луны и Марса, спутниковой навигации, ядерной энергетики и производства крупных пассажирских самолетов. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и 5G, быстро развиваются, масштабы цифровой экономики уже много лет подряд занимают второе место в мире, а объем транзакций электронной коммерции и масштаб транзакций мобильных платежей занимают первое место в мире.
От нехватки питания и одежды до общества всеобщей средней зажиточности, жизнь людей претерпела колоссальные изменения. В конце 2023 года постоянное городское население Китая достигло 930 миллионов человек, что на 760 миллионов больше, чем в конце 1978 года. Уровень урбанизации постоянного населения составил 66,16%, увеличившись на 48,24 процентного пункта. В 2023 году располагаемый доход на душу населения достиг 39 218 юаней, увеличившись в реальном выражении в 76 раз по сравнению с 1949 годом, что в среднем составляет 6,0 % в год без учета ценовых факторов. Потребительские расходы на душу населения составят 26 796 юаней, что в реальном выражении в 36 раз больше, чем в 1956 году, среднегодовой рост которых составил 5,5 %. В 2023 году количество автомобилей на 100 домохозяйств по стране составил 49,7, а количество кондиционеров - 145,9, что в 2,9 раза и 2,1 раза больше, чем в 2013 году соответственно. К концу 2020 года все 98,99 миллиона сельских бедняков в Китае были избавлены от нищеты в соответствии с нынешними стандартами, завершив трудную задачу ликвидации абсолютной бедности.
От закрытости и полузакрытости к высокому уровню открытости, политика открытости Китая привела к большим достижениям, которые привлекли внимание всего мира. Общая доля импорта и экспорта товаров Китая на международном рынке увеличилась с менее чем 1% в 1978 году до 12,4% в 2023 году, что сделало Китай крупнейшей страной в мире по торговле товарами семь лет подряд. Общий объем импорта и экспорта услуг Китая увеличился с 4,69 млрд долларов США в 1982 году до 933,1 млрд долларов США в 2023 году, среднегодовой темп роста составил 13,8%, а в глобальном рейтинге Китай поднялся с 34-го на 4-е место. Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в Китае в 2023 году составил 163 миллиарда долларов США, что в 176 раз больше, чем в 1983 году, и Китай остается мировым лидером уже много лет подряд. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом составил 130,1 млрд долларов США, и по этому показателю Китай входил в тройку крупнейших в мире 11 лет подряд. Китай подписал более 230 документов о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями. Грузовые поезда Китай - Европа курсируют более чем в 200 городах в 25 европейских странах. Создание сообщества единой судьбы человечества превратилось из китайской инициативы в международный консенсус. Инициатива глобального развития, Инициатива глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации вызвали широкий резонанс.
Достижения Китая в области развития обусловлены главным образом тем, что китайский народ под руководством Коммунистической партии Китая нашел путь социализма с китайской спецификой в новую эпоху, подходящий национальной специфике Китая. В июле 2024 года на третьем Пленуме ЦК КПК XX созыва было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации", согласно которому следует новая стратегия по всестороннему продвижению строительства сильной нации и великого дела национального омоложения посредством модернизации в китайском стиле. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай будет неуклонно следовать по пути построения социализма с китайской спецификой, всесторонне углублять реформы, чтобы открыть широкие перспективы модернизации в китайском стиле, и стремиться к осуществлению великого омоложения китайской нации.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, связанные общими горами и реками, и имеют общую судьбу. За прошедшие 32 года с момента установления дипломатических отношений под стратегическим руководством глав двух стран китайско-казахстанские отношения продолжали стремительно развиваться, показывая международный пример добрососедства, дружбы и сотрудничества. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин успешно посетил Казахстан, наметив новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также развития сотрудничества в различных областях. Китай готов работать с Казахстаном и добросовестно реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух стран, продолжать углублять политическое взаимодоверие, продолжать продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Китай и Казахстан совместными усилиями строят китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующееся вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, взаимосвязанностью и общим процветанием, продвигая равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, и вместе вносят "китайско-казахстанский вклад" в создание лучшего будущего для сообщества единой судьбы человечества!
22.09.2024, 12:27 31456
Синьцзянский филиал GAC Motor: передовые технологии в сердце Урумчи
Фото: скрин видео
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Синьцзянский филиал GAC Motor, расположенный в Урумчийской зоне технико-экономического развития в районе Тоутуньхэ, является звеном в цепочке производства автомобилей компании GAC. Этот филиал символизирует не только развитие технологий, но и растущие амбиции компании по расширению своего присутствия в мире.
Исследования
Главный исследовательский центр GAC Motor находится в Гуанчжоу, где трудятся от 8 до 10 тысяч высококвалифицированных специалистов. Однако компания не ограничивает ни один регион - у GAC есть центры разработок в других странах, что обеспечивает ее глобальную направленность. Основной размер бренда компании - GAC Trumpchi, известный своими автомобилями на новых источниках энергии. Среди них - электрокары и гибриды, созданные для современного рынка. В портфель компании также входят совместные предприятия с японскими автопроизводителями, такими как GAC Honda и GAC Toyota, которые выпускают автомобили, совмещающие передовые технологии двух стран.
Производственные мощности и планы на будущее
GAC Motor активно наращивает объемы производства. В 2023 году компания продала 2,53 миллиона автомобилей. К 2030 году GAC ставит амбициозную цель - увеличить этот показатель до 4,75 миллиона машин в год. В Китае находится основной производственный комплекс, размещенный на четырех базах, включая завод в Урумчи. Помимо Китая, GAC уже открыла заводы в Нигерии и Таиланде, а в Малайзии строит новую производственную площадку.
На сегодняшний день только заводы в Китае производят около 1 миллиона автомобилей GAC Trumpchi, причем в Китае продается 400 тысяч машин этой марки ежегодно. Компания производит как легковые автомобили, так и внедорожники и минивэны. Стоимость моделей варьируется: самый доступный GAC GS3 стоит 69 тысяч юаней, самый дорогой - 390 тысяч юаней.
Синьцзянский филиал: развитие и экспорт
Синьцзянский филиал был основан в 2016 году и занимает площадь в 330 тыс. кв. м. Здесь осуществляется сборка автомобилей из готовых запчастей. В июле этого года предприятие произвело 25 тысяч автомобилей, что принесло компании 2,9 миллиарда юаней выручки. На территории Синьцзяна работают 15 центров по продаже автомобилей первой категории и 27 - второй.
GAC активно развивает автоматизацию производства. На заводе использовались роботы и автоматизированные системы, обеспечивающие точность сборки и высокое качество продукции. Роботизированные руки позволяют удерживать корпус, моторы и другие элементы автомобиля, снижая нагрузку на рабочих и сводя к минимуму риск ошибок. На каждом этапе производства проводятся мероприятия по контролю качества, соответствующие стандартам компании.
Обучение и инновации
На заводе в Урумчи также работает учебный центр, где проходят стажировку студенты местных вузов. Это важная часть корпоративной стратегии GAC, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для автомобильной промышленности. В дальнейшем планируется расширение завода и увеличение производственных мощностей. Кроме того, филиал ориентирован на экспортную продукцию на мировом рынке.
Завершающий этап
Одним из последних этапов сборки является установка дверей автомобиля. Этот процесс также полностью автоматизирован - робот аккуратно устанавливает двери, а рабочие проверяют качество каждой детали. После завершения сборки автомобили проходят финальную проверку, после чего они готовы к эксплуатации.
18.09.2024, 08:51 36701
Уезд Цзяи - центр изготовления музыкальных инструментов
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Уезд Цзяи известен как центр изготовления музыкальных инструментов. Он получил звание показательной зоны по туризму. В 2011 году уезд Цзяи превратился в туристической памятник. Уезд является образцом развития и сохранения уйгурской культуры.
На сегодняшний день в регионе работает проект по улучшению туристических условий. В уезде говорят, что через каждые десять шагов можно встретить мастера по изготовлению музыкальных инструментов, а через каждые пять - увидеть танцы и услышать музыку. В уезде Цзяи живет 1309 человек. 45 процентов местных жителей умеют делать музыкальные инструменты. Историю изготовления инструментов можно отследить от династии Чуцзы.
Музей уйгурских национальных инструментов
В уезде Цзяи в основном производится инструмент дутар, но также делают инструменты разных национальностей, в том числе казахские.
Музей построен в 2013 году для привлечения туристов и ознакомлением посетителей с народными уйгурскими инструментами.
Среди туристов этот музей пользуется популярностью, минимальное количество посетителей в день начинается от 200 человек, а в праздничные и выходные дни достигает 1000.
Самым древним инструментам в музее насчитывается 300 000 лет.
Сокровищем этого музея является инструмент, высота которого более двух метров, он имеет 14 струн. В 2014 он принял участие в конкурсе и получил звание главного музыкального инструмента Синдзяна.
Все инструменты изготавливаются из тутового дерева. Они производятся и используются по сегодняшний день, но сохранились инструменты, технология изготовления которых утрачена.
На верхних частях грифа изображают лошадей или птиц. Люди в этом уезде продолжают развивать культуру изготовления инструментов. Технология передается из поколения в поколение.
Промышленный парк изготовления музинструментов уезда Цзяи
Этот парк был построен в 2020 году, общая площадь 3300 квадратных метров. Сейчас здесь работает 164 мастера. Их зарплата достигла 7500 юаней. Цех переработки состоит из двух частей: мужской и женской. На изготовление одного инструмента у мастера уходит два дня. Женщины работают над той частью, где нужна внимательность. Например, узоры и струны. Одна женщина за день может сделать узоры и струны для 35 инструментов. Работа в этом кооперативе удобна для местных жителей, предприятие находится близко к их домам и семье.
С особой внимательностью мастера относятся не только к изготовлению инструментов, но и к их упаковке, что обеспечивает сохранность при транспортировке. После упаковки изделия отправляют в разные точки продаж. В Синдзян и по всей стране. 70 процентов продаж в осуществляются в Синдзяне, остальные 30 в других провинциях Китая. В год продается более 50 тысяч инструментов.
13.09.2024, 12:42 44806
Китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос"
Фото: Kazakhstan Today
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Китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос" был создан лидерами Китая и Казахстана в 2003 году. Проект сотрудничества на национальном уровне - это первая зона трансграничного экономического сотрудничества, созданная между странами.
В январе Государственный совет официально одобрил это учреждение. Общая площадь центра составляет 5,6 квадратного километра, из которых центральная площадь составляет 3,43 квадратного километра. В Казахстане площадь составляет 2,17 квадратного километра, и здесь внедрена модель управления "либерализация первой линии и контроль второй линии".
Проект включает в себя: торговые переговоры, демонстрацию и продажу товаров, складирование и транспортировку, гостиницы и рестораны, а также объекты коммерческого обслуживания распределительного центра.
Оборудование, рассматриваемое как экспорт, будет облагаться налогом, для материалов для строительства инфраструктуры, поступающих в Центрально-Китайский регион из Казахстана, будет осуществляться налоговый возврат. А оборудование для самостоятельного использования объектов в регионе освобождается от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте. Товары должны обрабатываться в соответствии с общими правилами торгового и налогового администрирования, в соответствии с действующими правилами таможни, плата за провоз предметов один раз в день составляет 8000 юаней на человека.
Эксплуатация и развитие: строительство Центрального делового района началось в июне 2006 года и было официально завершено 18 апреля 2012 года.
Отраслевая система: строительство пилотной зоны свободной торговли - 1 ноября 2023 года была открыта пилотная зона свободной торговли в Китае (Синьцзян).
Восьмого апреля 2017 года был открыт Китайский культурный центр Хоргоса
Музей и выставка китайской культуры особым образом представлены в китайско-казахстанской зоне свободной торговли с целью полного представления древней китайской культуры, распространения красивых китайских историй и содействия культурным обменам между Китаем и Казахстаном, а также экономическому и социальному развитию Хоргоса.
Китайская культура настолько обширна и глубока, что практически невозможно полностью и точно отобразить ее в выставочном зале площадью всего 1500 квадратных метров. Поэтому здесь выбрано самое важное из обширной и глубокой китайской культуры.
В Китайском культурном центре Хоргоса представлены: Великий шелковый путь в Китае. Мост между Востоком и Западом.
Великий шелковый путь, для краткости называемый Шелковым путем, был разделен на сухопутный Шелковый путь и морской Шелковый путь. Император Уди из династии Хань отправила Чжанцяня с дипломатической миссией в Западный регион, открыв сухопутный маршрут из столицы Чанъань в Центральную и Западную Азию через Ганьсу и Синьцзян и соединив страны Средиземноморья в период с 202 по 8 год до н.э. Его основной функцией была транспортировка шелка, произведенного в Китае, отсюда и название города. Морской Шелковый путь был морским проходом, служившим средством связи, торговли и культурного обмена между древним Китаем и зарубежными странами. В основном он был сосредоточен в Южно-Китайском море, поэтому его также называли Южно-Китайским морским шелковым путем. Морской Шелковый путь был сформирован при династиях Рейн и Хань, развивался при Троецарствии и династиях Бу, процветал при династиях Тан и Сун и трансформировался при династиях Мин и Цин. Это старейший из известных нам морских путей.
В одном из залов продемонстрирована китайская каллиграфия, оставленная рукой китайских мастеров.
Китайская каллиграфия и живопись - одно из уникальных традиционных искусств в мире. Китайская живопись показывает понимание и восприятие людьми природы, общества, политики, философии, религии, морали, литературы и искусства уникальными китайскими художественными средствами и представляет собой форму рисования кистью, мягким пером или даже пальцами на обычном шелке или рисовой бумаге традиционными красками и тушью для китайской живописи.
Китайская каллиграфия - это уникальная форма художественного выражения китайских иероглифов. Китайская каллиграфия превращает письмо в произведение искусства, полное красоты, благодаря своему уникальному мазку, структуре и расположению, которые рассматриваются как поэзия без слов, танец без действий, картины без рисунков и музыка без звуков.
Любовь в Китае
Китайская нация - это народ, который ценит привязанность и верность. Жители Китая разыгрывали бесчисленные истории о постоянстве и романтической чистой любви в течение пяти тысяч лет. Чтобы прославить и распространить понимание этого светлого чувства, были написаны тысячи стихов и песен, в которых использовались многие символические языки, такие как красная фасоль, мешочки с лотосом, ветви ивы, гуси, утки-мандаринки, пион, ласточка, цветы персика и так далее и которые стали красочным произведением искусства.
Шелк
Здесь показана современная шелковая продукция из города Суджоу, который является партнером Хоргоса. Традиционная китайская одежда - ханьфу. В нее можно переодеться и сделать фото, такая услуга пользуется спросом у иностранцев.
Чайная культура Китая
Чайная культура Китая берет начало из давних времен, она очень важна для китайцев, и здесь есть все, что участвует в этой культуре. Большая часть китайцев пьет зеленый чай.
Также имеются залы, рассказывающие о китайских мифах, древних объектах и захоронениях, о китайских философах и краткой их биографией, которые являются основателями китайской идеологии. Экспозиции посвященные китайским праздникам, великим достижениям, театральному искусству.
12.09.2024, 22:51 48231
Татарская мечеть в Урумчи
Фото: кадр из видео
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Мечеть была построена в 1896 году при поддержке татарской диаспоры. И в 1919 году, при поддержке зарубежной торговой ассоциации, мечеть была реконструирована и восстановлена, получив новое обрамление.
В знак благодарности местное население дало новое название этой мечети, в честь фирмы, занимавшейся восстановлением - Ян Хан. 1997 году правительство занялось постройкой нового здания, вследствие чего, оно получило сегодняшний облик. Общая площадь территории мечети составляет 5000 квадратных метров, где здание занимает 3000 квадратных метров. Помещение способно принять более 2000 верующих единовременно.
Эта мечеть сочетает в себе национальные традиции и современную архитектуру, разработанную для наилучшей акустики во время чтения молитв.
В связи с суровыми климатическими условиями Урумчи, для удобства верующих, внутри установлены кондиционеры, имеется горячая вода для омовения, а зимой здание подключено к городской системе отопления.
В день сюда приходит около 200 человек, в Жума Намаз количество прихожан превышает вышеупомянутое число более чем в 2 раза.
Город Урумчи - многонациональный город. Двери Ян Хан всегда открыты для населения и зарубежных гостей.
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