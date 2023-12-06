Китайские пирожки с говядиной в Кашгаре

Фото: информационная компания Урумчи

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В каждом китайском городе есть своя характерная кулинарная особенность, сообщает информационная компания "Урумчи".





На ночном рынке "Хан базар" в Кашгаре, Синьцзян, вы можете познакомиться с местными вкусами.





информационная компания Урумчи





Каждый вечер у ларька Ань Цунцян с ароматными и хрустящими пирожками всегда образуется длинная очередь туристов, ожидающих покупку.





Когда речь заходит о пирожках с говядиной, местные жители всегда рекомендуют именно этот ларек.









На тесте выкладывается слой говядины и слой зелени. В момент скручивания теста начинка из говядины и зелени идеально смешивается. Завернутые пирожки кладут в сковороду с маслом и обжаривают до золотистой корки.





Говяжьи пирожки следует есть горячими: они хрустящие снаружи, нежные и ароматные внутри.





информационная компания Урумчи





Наши пирожки в основном зависят от местных продуктов: местной муки и местной говядины. После добавления соли, глутамата натрия и наших уникальных специй начинка становится особенно нежной. Туристы очень любят их", - рассказывает владелец ларька в Кашгаре Ань Цунцян.