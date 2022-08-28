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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Pocket park - Парк Дашизи

27.08.2022, 14:58 3351
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Pocket park - Парк Дашизи
Парк Дашизи расположен на пересечении Дадонг-роуд и улицы Дашизи, занимая площадь более 1300 квадратных метров. Первоначальное место представляло собой баскетбольную площадку, построенную на пустующей земле. Объекты относительно старые, и в них отсутствуют зеленые ландшафты и удобства. В 2021 году China Resources Group осуществила серию строительных работ на этом участке в соответствии с концепцией pocket park и в сочетании с тематикой исторических и культурных кварталов в районе Дадун.
 
Карманный парк тонко интегрирует традиционные элементы Северо-Восточного Китая в строительство парка с помощью скульптур, эскизов, света и тени и выставленных стен. В настоящее время этот парк вызывает у жителей Шэньяна детские воспоминания и стал популярным местом развлечений.
 
Императорский дворец Шэньяна
 
Императорский дворец Шэньяна расположен в центре площади Мин и Цин Фанчэн в Шэньяне. Он занимает площадь в 60 000 квадратных метров и сохранил более 114 зданий времен династии Цин, общее количество комнат составляет более 500. Строительный комплекс разделен на восточную, среднюю и западную дороги в соответствии со временем строительства и базовой схемой. Восточная дорога в основном включает в себя зал Дачжэн и павильон Десяти королей, построенный в начале переезда Нурхачи в Шэньян; есть несколько групп зданий, таких как Большой Внутренний дворец Цюэ и дворец и храм Шэнцзин, которые были построены после того, как столица династии Цин была обоснована в Пекине. Строительство трехстороннего здания заняло почти 160 лет, демонстрируя очевидные особенности того времени.
 
Запретный город Шэньян содержит богатую традиционную маньчжурскую культуру. В нем собраны элементы архитектурного убранства ханьцев, маньчжуров, монголов и тибетцев, а также интегрированы архитектурные особенности дворцовых зданий и местных жилищ. Он представляет собой высочайшие технические и художественные достижения дворцовых построек до того, как династия Цин перенесла свою столицу. Он обладает высокой исторической ценностью, художественной ценностью и отличительными характеристиками. В 1961 году Государственный совет объявил Императорский дворец в Шэньяне первой партией подразделений по охране национальных культурных реликвий. Он также был включен в список Всемирного наследия в 2004 году и стал национальным первоклассным музеем в 2017 году.
 
Центральная улица Шэньяна
 
Центральная улица Шэньяна расположена в центральном районе Шэньян-сквер-Сити, центральном районе Шэньяна. Это источник торговли Шэньяна. Длина главной улицы составляет 1360 метров (включая 315 метров в западной части Центральной улицы). Она занимает общую площадь в 1 миллион квадратных метров и общую коммерческую площадь в 500 000 квадратных метров. Это самый большой историко-культурный квартал в Шэньяне, самый ранний по своему образованию и наиболее сохранившийся. Это также коммерческий центр города и туристический распределительный центр.
 
После многих лет развития и строительства Центральная улица была признана одной из первых десяти известных коммерческих улиц в Китае и одним из первых демонстрационных кварталов развития коммерческой, туристической и культурной индустрии в Китае. Это гостиная, туристический центр и торговый центр города. В 2021 году после преобразования и модернизации Центральная улица получила множество наград, таких как национальная демонстрационная пешеходная улица, национальный квартал туризма и досуга, национальный кластер ночной культуры и потребления туризма.

 
Хайланьсин Страна Мечты
 
Hailanxing Dream Land инвестируется компанией Hailanxing tourism culture Co., которая полностью принадлежит Rongxin Group. С общим объемом инвестиций в 120 миллионов юаней Dream Land занимает площадь в 26 000 квадратных метров. Она состоит из шести тематических зон: Океанское королевство, Образование, Клуб животных, Королевство Радости, Сельское хозяйство и Развлекательные шоу. Общая конструкция построена в соответствии с высокими стандартами и высокими техническими требованиями с более чем 100 развлекательными проектами. Dream Land - это крытый комплексный тематический парк, который интегрирован с туризмом, развлечениями, досугом, исследованиями и культурой. Как семейный развлекательный центр, Dream Land внедряет в город "океанскую культуру" и добавляет в нее элементы образования, развлечений, взаимодействия и уникального опыта, чтобы создать комплексный тематический парк.
 
Рисовое Пространство Мечты
 
Shenyang Xibo Longdi creative agricultural industry Co., Ltd. наследует культуру Сибо и продвигает переработку с помощью туризма и сельского хозяйства. Компания тщательно построила Shenyang rice dream space, демонстрационную базу для стандартизированной посадки зеленого риса Longdi 10 000 mu (национальный уровень), демонстрационную базу для производителей туристических товаров (национальный уровень), Национальный мир создания звезд, а также совместно построенные проекты исследовательской базы и проекты проживания в семье. Компания стремится построить операционную систему сельского хозяйства, переработки, туризма, науки и техники, кино- и телевизионной базы, образования и ухода за пожилыми людьми.
 
В 2010 году rice dream space осуществил проект по экологическому озеленению. Сейчас здесь выращивают 30 000 му - зеленого риса в год. Это национальная стандартизированная демонстрационная база по выращиванию и переработке риса. Годовой объем производства зеленого высококачественного риса составляет 20 000 тонн. Компания также представила проекты по обогащению селена совместно с Китайской академией наук, Провинциальной академией сельскохозяйственных наук и другими институтами для улучшения научно-технического содержания производства.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

новости по теме

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: 6-й Шэньянский культурный фестиваль Cheongsam

27.08.2022, 15:10 2501
22 августа состоялось торжественное открытие 6-го Шэньянского культурного фестиваля Cheongsam под руководством Китайского Национального совета по текстилю и одежде и при поддержке Отдела рекламы Шэньянского муниципального комитета Коммунистической партии Китая.
 
Тема культурного фестиваля в Чонсаме в этом году - "Красота Cheongsam, город новый". Будет проведено пять дополнительных мероприятий, а именно: церемония открытия, "Красота Cheongsam", форум культурного творчества "Город - это новое", Первая выставка культурного и креативного дизайна в Шэньяне в 2022 году, посвященная Cheongsam Фанхуа и Cheongsam Сити Шоу, Первый конкурс культурного и креативного дизайна в Шэньяне, Церемония закрытия и Четвертая Китайская художественная премия Cheongsam Art Awards. Эти мероприятия в полной мере продемонстрируют глубокое историческое и культурное наследие Шэньяна, яркую культурную экологию и процветающую культурную индустрию, а также будут способствовать строительству в Шэньяне региональных культурных и творческих центров.
 
Чтобы лучше интегрировать культуру Cheongsam в городскую жизнь, объединить красоту Cheongsam с очарованием города и способствовать творческому преобразованию и инновационному развитию превосходной традиционной культуры Китая, этот фестиваль культуры Cheongsam специально провел первый конкурс Shenyang cheongsam cultural creative design в 2022 году.

 
В соответствии с целью создания новых требований, стимулирования нового потребления и стимулирования новой жизнеспособности культурных и творческих индустрий и индустрии культурного туризма конкурс "Культура и творчество" объединяет более 200 заявок от колледжей, дизайнерских компаний, студий и независимых дизайнеров. Эти работы являются инновационными, оригинальными и имеют четкое представление о времени, демонстрируя глубокую коннотацию культуры Шэньяна Cheongsam, интерпретируя уникальную красоту сочетания культуры Cheongsam и городского развития Шэньяна, а также исследуя индустрию от культурного и креативного дизайна до разработки продукта, дизайна внешнего вида, обработки и производства. Направление расширения каждого звена производственной цепочки.

 
На церемонии открытия был официально представлен визуальный образ логотипа Культурного фестиваля в Шэньяне Cheongsam, одной из работ Конкурса культурного и креативного дизайна. Логотип имеет симметричный дизайн, на левой и правой сторонах изображения текста с линиями чонсама в качестве основной линии, дополненной благоприятным рисунком облаков, образующих форму розы - цветка Шэньяна. Благоприятный узор облаков выражает благоприятность, радость и счастье; роза выражает и великолепие города; "Китайский красный" символизирует энтузиазм, прогресс и единство. Общий дизайн логотипа соответствует концепции "наследие, практика, честь, красота", затрагивает городской гуманистический контекст, подчеркивает характер города, наследует культуру Cheongsam и пропагандирует дух времени и надежду на лучшую городскую жизнь.

 
На церемонии открытия был проведен культурно-творческий форум по Cheongsam. Хэ Ян, профессор Пекинского института технологий моды и куратор Национального музея костюма Пекинского института технологий моды Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Wenchuang Technology Group Co., LTD., и Ман И, профессор Академии искусств, Лу Сюнь, старший научный сотрудник культуры Cheongsam, были приглашены на форум.
 
Хэ Ян, давний исследователь этнической одежды, является дизайнером олимпийской формы Пекина 2008 года, формы факелоносцев и формы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На церемонии открытия Хэ Ян выступил с важной речью под названием "Традиционные изменения и современное повествование о Cheongsam с заколкой светлых висков и теней". В последние годы "Банкет во дворце Тан", "Лунмэнь Кинг-Конг" и "Ло Шэнь Шуй Фу" неоднократно были "в кругу". Культурные инновации Дворца Тан также получили высокую оценку как "популяризатор китайской традиционной культуры в кругу" благодаря вышеупомянутому культурному IP "национального уровня". На форуме Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Culture and Innovation Technology Group Co., LTD., исследовал силу культурной интеллектуальной собственности на тему обмена эстетикой жизни со всем миром. "Сочетание и применение красоты Cheongsam и цифровизации" - это новая тема Manyi. Она поделилась с гостями цифровыми инновациями традиционной одежды под названием "Инновационное применение традиционной одежды в цифровой индустрии".

 
Три важных гостя собрались в Шэньяне, чтобы обсудить такие актуальные темы, как развитие индустрии Cheongsam, экспорт городской культуры и полировка золотой вывески исторического и культурного города Шэньян. В своей речи они не только отдали дань уважения традиционной культуре, но и рассказали о своих исследованиях и размышлениях о пути городского развития, что позволило создать индустрию Чонсам и городское развитие Шэньяна.
 
Неоновая одежда танцевала шаг за шагом. Вечером 22 августа, первый день этого мероприятия совпал с открытием Шестого Шэньянского культурного фестиваля Чонсам. 18 репортеров иностранных СМИ прибыли на место показа cheongsam на Северном рынке, чтобы почувствовать красоту cheongsam, которая ходит по Китаю.

 
После просмотра подиума cheongsam, полного китайского стиля и шэньянского колорита, корреспондент кыргызстанского Silk Road New Observer Джолпонай Турдакунова сказала, что каждый предмет одежды сегодня вечером имеет свои особенности и китайские девушки тоже очень красивы. Красивые. Она надеется, что у нее будет возможность узнать больше о китайском шелке и еде.
 
Шэньян - столица провинции Ляонин и очень красивый город.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation

27.08.2022, 15:07 2776
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation
Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation (Neusoft Medical или Компания) была основана в 1998 году со штаб-квартирой в Шэньяне, провинция Ляонин. Руководствуясь концепцией инноваций и создания добавленной стоимости, компания поставляет крупногабаритное медицинское оборудование и сопутствующие решения и услуги по всему миру.
 
Neusoft Medical имеет дочерние компании или представительства в 10 странах, включая Соединенные Штаты, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию и Бразилию, а ее продукция продается более чем в 110 странах и регионах по всему миру с более чем 42 000 установками. Компания владеет 25 провинциальными сервисными бригадами и 12 региональными центрами запасных частей на внутреннем рынке. На зарубежном рынке у компании есть 14 групп обслуживания клиентов, 11 зарубежных центров запасных частей и 2 учебных центра.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited

27.08.2022, 15:03 3036
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited
Придерживаясь своей миссии и ответственности как пионера регионального экономического развития, AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited стремится совершенствовать свои возможности по проектированию и производственной интеграции на основе отечественной программы гражданской авиации, программы венчурного сотрудничества Airbus A220 и платформы исследований и разработок и проектирования. Самолет серии Airbus A220 - это единственный самолет, предназначенный для рынка, от 100 до 150 посадочных мест, сочетающий в себе передовые аэродинамические характеристики, передовые материалы и технологии и двигатели последнего поколения. Обладая идеальными размерами для рынка небольших однофюзеляжных самолетов и дальностью полета до 3400 морских миль (6300 километров), самолеты серии A220 являются последним дополнением к ведущему семейству однофюзеляжных самолетов Airbus. Самолет серии A220, доступный в версиях A220-100 и A220-300, является новейшей моделью Airbus и важной моделью в семействе коммерческих самолетов Airbus.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

Высокая чайная культура в Китае

19.08.2022, 14:02 6856
Высокая чайная культура в Китае
Фото: Кадр с видео
Деревня Цзянцзяпин расположена на юго-западе поселка Лаосянь уезда Пинлу городского округа Анькан провинции Шанси площадью 14 кв. км, где проживают 377 домохозяйств в количестве 1 тысячи 193 сельчан, среди которых 195 малообеспеченных домохозяйств в размере 537 сельчан, так что она определена как крайне бедная деревня и вырвалась из нищеты в 2019 году. 
 
Чай представляет собой ведущую отрасль промышленности этого селения. Благодаря ряду политических мер в области борьбы с бедностью в деревне построен демонстрационный сад современной чайной промышленности муниципального уровня (чайная гора "Феникс"), открыт сад горного чая площадью примерно 183,3 га, а также созданы 3 чайных предприятия, 4 профессиональных кооператива и 2 стандартизированных завода по переработке чая. В то же время с опорой на локальные туристические достопримечательности, такие как обширная чайная плантация, Дворец спокойствия и Тысячелетнее чайное дерево, развивались 8 гостевых домов чайного туризма. 
 
Основным источником дохода для масс служат чаеводство в деревне и работа за ее пределами, при этом по итогам 2020 года чистый доход на душу населения в деревне составил 9411 юаней. 21 апреля 2020 года во время своей инспекционной поездки в образцовую чайную плантацию "Феникс" генсек ЦК КПК Си Циньпин выразил должную оценку работе деревни Цзянцзяпин в плане сокращения нищеты, дав важные указания: "Зеленые горы принесут пользу местным сельчанам, если последние не нанесли урон первым" и "Производство чая способствует процветанию уезда, дает возможность местным жителям вести собственный бизнес, это вносит весомый вклад в ликвидацию бедности и создание среднезажиточного общества", заверив сельчан в том, что "эта деревня меняется и будет меняться к лучшему".
 
 
Поселок Чанъань
 
Поселок Чанъань как восточные ворота уезда Пинли расположен на пересечении провинций Шэньси и Хубэй географической площадью 227 кв. км, постоянно проживающее население которого насчитывает 20 510 из 5857 домохозяйств. На территории поселка, чья приоритетная индустрия - чай и гиностемма пятилистная (вид целебных трав китайской медицины), построена экскурсионная чайная плантация площадью 1,4 тыс. га, площадь выращивания гиностеммы пятилистной стабилизируется на уровне около 333 га, созданы 67 крупных домохозяйств чайных напитков, охватывающих зеленый, желтый, белый, черный и темный сорта, 18 заводов по переработке чая, 12 ведущих предприятий центрального, провинциального и городского уровня, а также 8 промышленных парков чайных напитков провинциального и муниципального уровня, среди которых 5 предприятий получили сертификат ЕС на чайную продукцию. 
 
Волшебный травяной сад уезда Пинли 
 
Пинлинская чайная компания "Волшебный травяной сад", основанная в 2006 году, с устаным капиталом 18 миллионов юаней, расположеная в деревне Чжунъюань поселка Чанъань уезда Пинлу городского округа Анькан, занимает площадь около 1,33 га с площадью застройки 8860,81 кв.м, производственным цехом 6500 кв.м и существующей базой свыше 53,33 га.
 
Главная сфера хозяйственной деятельности компании охватывает исследования, разработки, производство и реализацию гиностеммы пятилистной (вида целебных трав китайской медицины) и сопряженных с ней продуктов в 3 категориях из 10 отдельных позиций, в частности чай, супермикропорошек, крахмальная вермишель, мучная лапша, остро-кислая крахмальная лапша (характерное китайское традиционное блюдо), пастилки и маски для лица из гиностеммы пятилистной или с ее добавкой. Гиностемма пятианстная, знаменитая как "Волшебная трава на Востоке", содержащая стеролы и флавоноиды, 17 видов аминокислот, включая глютаминовую кислоту, и 18 видов микроэлементов, таких как железо, цинк и медь, устраняет жар и обезвреживает яд, останавливает кашель и очищает легкие, питает сердце и успокаиваст душу, a также укрепляет Ци и стимулирует секрецию Цзин. В настоящее время годовой объем производства и сбыта предприятия оценивается в более чем 200 тонн, а выручка от продаж достигает 31,46 млн юаней. В 2019 году оно было признано ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства и высокотехнологичным предприятием правительством провинции Шэньси.
 
Чайная церемония
 
Легенда о Шен Нонге Это имя означает "фермер, обладающий божественной силой". Существующие исторические данные не могут подтвердить , существовал ли Шен Нонг на самом деле или нет. Но в Китае хорошо известна легенда о том, что Шэнь Нун пробовал все виды трав.
 
От листьев деревьев до Чайных листьев
 
В первые годы правления династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. ~ 771 г. до н.э.) в провинции Сычуань уже выращивали чайные деревья. Чай также был принят как овощ, который можно было готовить, есть и пить как напиток. Во времена правления Кинг Ву из Чжоу чай был записан как дань уважения. От листьев деревьев до Чайных листьев Самый ранний искусственный чай, выращенный в 1 веке, был найден на горе Менгдин. Хуа Туо (141-203), легендарный хирург, писал, что чаепитие полезно для здоровья. Во времена Вэй-Цзинь, Южной и Северной династий (220-589) выращивание чая расширилось.
 
Приготовление чая во времена династии Тан
 
Чай стал обычным и изысканным напитком, поднявшись в духовное царство "способа пить".
 
Искусство чаепития в стиле Тан
 
Чайная церемония во времена династии Тан была довольно сложной и изысканной, чайные сервизы найденны в храме Фамен в провинции Шэньси.
 
Чай из притока Дракона и Феникса

Вскоре после основания династии Сун император Тайцзун издал указ о производстве Драконов - Чай из притока Феникса в качестве дани императорскому двору с 977 года.
 
Разновидности китайского чая
 
Зеленый чай, Белый чай, Желтый чай, Чай Ву Лонг (Темно-Зеленый чай), Черный чай, Темный чай, Жасминовый чай, Травяной чай.
 

США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе

13.08.2022, 16:20 9591
США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Недавно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что серьезно нарушило принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно нарушило суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Китай решительно выступает против этого поступка, строго осуждает и принимает эффективные контрмеры. США распространяют фейковые новости, пытаясь "обелить" Пелоси и "облить грязью" Китай. Эти действия серьезно загрязнили информационное пространство общественного мнения, что негативно влияет на суждения глобальных наблюдателей и сбивает с толку широкую общественность. Как посол Китая в Казахстане, я обязан разъяснить правду о напряженности в Тайваньском проливе и разоблачить позорное лицо американской стороны, которая сама вор, но при этом кричит: держи вора!
 
Во-первых, кто несет прямую ответственность за напряженность в Тайваньском проливе и кто меняет статус-кво здесь?
 
Американская сторона заявила, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана "чрезмерной" реакцией Китая, особенно военными учениями, которые могут "изменить статус-кво в Тайваньском проливе". 
 
На самом деле, этот кризис был полностью вызван тем, что США в одностороннем порядке изменили статус-кво в Тайваньском проливе. Каков же статус-кво Тайваньского пролива? Тайвань является частью территории Китая с древних времен. Этот статус подрывает не Китай, а США и сепаратистские силы на Тайване. Соединенные Штаты в одностороннем порядке придумали так называемый "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", не меняет ли это статус-кво? Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие и технику на Тайвань для поддержки тайваньских сепаратистов, не меняет ли это статус-кво? Тайваньские сепаратисты все активнее продвигают преступный план "независимости Тайваня", пытаясь похитить 24 миллиона жителей Тайваня в своих корыстных интересах, не меняет ли это статус-кво? Не говоря уже о том, что Пелоси, фигура № 3 в политических кругах США, ездила на Тайвань на военном самолете, серьезно и грубо нарушила суверенитет Китая, преднамеренно подорвала мир в Тайваньском проливе и напрямую спровоцировала эскалацию напряженности в Тайваньском проливе. Если бы не поездка Пелоси, ситуация в Тайваньском проливе была бы не такой, как сейчас.
 
В ответ на провокацию США китайские военные провели военные учения в акватории Тайваня, что является необходимой и законной мерой для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Соответствующие китайские власти заранее выпустили напоминания о безопасности и предупреждения о навигации. Военные учения проводятся открыто, прозрачно и профессионально, в соответствии с национальным законодательством, международным правом и международной практикой. Его цель - защитить суверенитет и территориальную целостность Китая, сдержать антикитайские силы США и тайваньских сепаратистов и действительно поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. 
 
Во-вторых, США заявляют, что они очень "сдержанны", ложно утверждая, что Китай может "вторгнуться" на Тайвань, как это произошло в Украине. Это полностью переворачивает факты и попирает правовые принципы.
 
На самом деле, на протяжении десятилетий США неоднократно вмешивались в дела Тайваньского пролива и неоднократно угрожали воссоединению Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? В последнее время американская сторона настаивает на попустительстве поездки Пелоси на Тайвань, несмотря на неоднократные заявления и жесткое противодействие со стороны Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? Сообщается, что США наращивают свое военное присутствие в Азии, что соответствует последовательному поведению США, заключающемуся в том, чтобы "сначала создавать проблемы, а затем перекладывать вину на других для достижения своих целей". Это "сдержанность" по-американски?
 
Не говоря уже о том, что США вели войны и военные операции по всему миру и совершали бесчисленные преступления. Вот лишь некоторые из них: проект Брауновского Университета "Цена войны" показал, что более 47 тыс. мирных жителей погибли в результате войны в Афганистане. По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за почти 20-летней войны в Афганистане 2,6 миллиона афганцев бежали за границу и 3,5 миллиона людей скитаются по белу свету. По другим данным, с 2003 по 2021 год около 209 тысяч иракских мирных жителей погибли в войнах конфликтах, а около 9,2 миллиона иракцев стали беженцами или были вынуждены покинуть родину. В отчете ООН отмечается, что во многих авиаударах США по таким местам, как Сирия, "не были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы отличить военные цели от гражданских". The New York Times сообщила, что, основываясь на расследовании секретных документов Пентагона, частые авиаудары США в Сирии привели к большому количеству жертв среди гражданского населения из-за "серьезных недостатков разведки" и "неправильного прицеливания". И это американская "сдержанность"! 
 
Де-юре Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и у Китая нет возможности идти на уступки в плане суверенитета и территориальной целостности. Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос - это вопрос межгосударственных отношений, что совершенно несопоставимо. Понятия "вторгнуться" или "наступить" могут произойти только между двумя странами. Называть действия Китая по защите воссоединения Родины "вторгнуться на Тайвань" - это чистое "загрязнение дискурса". Мы надеемся, что все стороны будут проявлять повышенную бдительность в отношении этого. Мы должны серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис.
 
В-третьих, большинство стран мира поддерживают Китай или США?
 
В последнее время под манипуляциями американской стороны некоторые страны выступили с заявлениями в поддержку американской стороны. Соединенные Штаты использовали это, чтобы заявить, что международное сообщество поддерживает их и осуждает Китай. Это типичный нонсенс. На самом деле международные голоса, поддерживающие Китай, гораздо громче тех, кто поддерживает США.
 
Принцип одного Китая принят большинством стран мира и является базовой нормой в международных отношениях. Его смысл очень ясен: в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В настоящее время 181 страна установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая, в том числе США. Как США объясняют собственные "двойные стандарты"? Сколько стран в мире повторяют бред правительства США и противоречат сами себе?
 
Дело в том, что более 160 стран уже публично подтверждают свою твердую приверженность политике одного Китая, понимание и поддержку законной позиции Китая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш четко подчеркнул, что ООН будет и впредь придерживаться резолюции 2758 ГА ООН. Президент Казахстана г-н К.Ж.Токаев и Министерство иностранных дел Казахстана неоднократно выражали свою твердую позицию поддержки принципа одного Китая и противодействия "независимости Тайваня", что является важным проявлением высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Это голос справедливости, разделяемый международным сообществом.
 
Предпринятые Китаем контрмеры в отношении США направлены не только на защиту национального единства, но и принципа невмешательства во внутренние дела, предусмотренного международным правом. Если отказаться от этого принципа, мир вернется в состояние джунглей, где большие запугивают малых, а сильные притесняют слабых, а Соединенные Штаты будут более безрассудно обижать другие страны, особенно малые и средние страны, с их так называемой позиции силы. Мы не можем позволить этому. Сегодня, когда происходит разгул односторонней травли международное сообщество должно прийти к более четкому консенсусу по этому вопросу, произнести более сильный голос и совместно защищать международную справедливость, а также законные права и интересы всех развивающихся стран.
 
В-четвертых, как следует решать Тайваньский вопрос?
 
Кое-кто в США утверждает, что тайваньский вопрос является долгосрочным, "нерешенным". На самом деле, решение тайваньской проблемы легкодоступно: придерживаться принципа одного Китая. До тех пор, пока США перестанут вмешиваться во внутренние дела Китая, поддерживать тайваньских сепаратистов и препятствовать мирному воссоединению Китая, тайваньский вопрос, естественно, будет решен. Мы готовы стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, что касается исключительно вмешательства внешних сил и кучки сепаратистов "независимости Тайваня" и их сепаратистской деятельности. 
 
Если Соединенные Штаты все еще в бреду хотят оставаться "мировым лидером", используя проблему Тайваня для воспрепятствования великому возрождению китайской нации и создания нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обмен на политический капитал, намерены пойти все дальше и дальше по ложному и опасному пути, то я хотел бы подчеркнуть, что осознание воссоединения обеих сторон Тайваньского пролива является общим стремлением китайской нации. Ни одна страна, никакая сила или кто-либо не должны недооценивать чёткую решимость, твердую волю и сильную способность китайского правительства и народа защитить национальный суверенитет и территориальную целостность, добиться национального воссоединения и национального возрождения.
 

Медная улица Бакчи в Кашгаре

12.08.2022, 19:55 12076
Медная улица Бакчи в Кашгаре
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
В древнем городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая собирается местная семья медников. На уйгурском языке медников называют мысгер, каждый кусок меди различной формы в руках мысгеров в результате прокаливания, резки, ковки, сварки и других процессов превращается в художественное произведение искусства. В этой серии прогуляйтесь по улице Бакчи в древнем городе и узнайте о процессе изготовления традиционных медных изделий от владельца Магазина медных изделий ручной работы шестого поколения Имама Мамата.

 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) древняя пагода стала символом революции

08.08.2022, 08:46 16011
Гора Баоташань в Китае - одна из самых высоких вершин над уровнем моря. На вершине горы находится пагода, первоначально возведенная при династии Тан ( 618-907 гг.). Она была восстановлена в период династии Сун ( 960-1279 гг.), в также была отремонтирована при династиях Цзинь (1115-1234 гг.) и Мин (1368-1644 гг.).
 
1200-летнее сооружение высотой 44 метра, с периметром 36,8 метра, представляет собой восьмиугольную девятиэтажную кирпичную башню в стиле лофт. Во времена династии Сун на холме были построены Академия "Цзялян Шуюань" (образовательная благотворительная организация), Храм Дунъюэ, Башня Чжайсин (сбора звезд), Сигнальная башня, a у подножия горы видны наскальные надписи, Лес стел и Колодец Фаньгун. У подножия горы выгравированы на каменной скале три китайских нероглифа "Цзя Лин Шань", которые написал Фань Чжунъянь (известный литератор и политик в династии Северная Сун (960-1127 гг.).

 
Древняя пагода приобрела новый вид и стала пылающим факелом, который вел китайскую революцию от победы к триумфу, когда в 1937 году председатель ЦК КПК Мао Цзедун переехал в Яньань. В 1957 году пагода была внесена в число первой партии ключевых объектов охраны культурных ценностей провинцией Шэньси, а в 1996 году была признана Госсоветом КНР в качестве организации. 
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (C9IPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) жители целой деревни в полном объеме избавились от нищеты

08.08.2022, 08:29 16301
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) жители целой деревни в полном объеме избавились от нищеты
Фото: Кадр с видео
Деревня Наньгоу общей площадью 24 кв. км расположена на южной части района Аньсай городского округа Яньань провинции Шанси, которой подчиняются 7 крестьянских ячеек в количестве 1009 сельчан из 345 домохозяйств, среди них 45 зарегистрированных малообеспеченных домохозяйств в размере 119 сельчан. 
 
На территории деревни обрабатывают около 211 га, действуют 8 крупных домохозяйств разведения, и численность поголовья местных овец Хуэян равна 1200. Деревня оснащена современной инфраструктурой: территории полностью покрыты электроснабжением, есть водопровод и гудронированное шоссе, построен сельский медицинский пункт высокого уровня, а также гарантировано безопасное и надежное проживание. 

 
В 2018 году жители целой деревни уже в полном объеме избавились от нищеты. По итогам 2021 года среднедушевой располагаемый доход достиг отметки в 17 500 юаней. На пути к искоренению нищеты в деревне Нангоу, приняв уникальную модель развития под лозунгом "кооперативного хозяйствования с помощью поддержки предприятий под эгидой партийной ячейки на основе выявления образцового эффекта членов Компартии и участия народных масс", благодаря укреплению руководящего состава, трансформации мышления сельчан и вовлечению ведущих предприятий жители всемерно продвигали реформу системы прав коллективной собственности в сельской местности, а также энергично развивали современное сельское хозяйство и сельский туризм, что позволило вывести жителей из бедности в 2018 году. В этом процессе деревня Наньгоу преобразуется с опорой на три реформирования, а именно: превращение ресурсов в активы, капитала - в акции, а также фермеров - в акционеров, благодаря чему удалось добиться прорывного развития.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

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