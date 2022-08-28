КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Pocket park - Парк Дашизи

Карманный парк тонко интегрирует традиционные элементы Северо-Восточного Китая в строительство парка с помощью скульптур, эскизов, света и тени и выставленных стен. В настоящее время этот парк вызывает у жителей Шэньяна детские воспоминания и стал популярным местом развлечений.
Императорский дворец Шэньяна
Императорский дворец Шэньяна расположен в центре площади Мин и Цин Фанчэн в Шэньяне. Он занимает площадь в 60 000 квадратных метров и сохранил более 114 зданий времен династии Цин, общее количество комнат составляет более 500. Строительный комплекс разделен на восточную, среднюю и западную дороги в соответствии со временем строительства и базовой схемой. Восточная дорога в основном включает в себя зал Дачжэн и павильон Десяти королей, построенный в начале переезда Нурхачи в Шэньян; есть несколько групп зданий, таких как Большой Внутренний дворец Цюэ и дворец и храм Шэнцзин, которые были построены после того, как столица династии Цин была обоснована в Пекине. Строительство трехстороннего здания заняло почти 160 лет, демонстрируя очевидные особенности того времени.
Запретный город Шэньян содержит богатую традиционную маньчжурскую культуру. В нем собраны элементы архитектурного убранства ханьцев, маньчжуров, монголов и тибетцев, а также интегрированы архитектурные особенности дворцовых зданий и местных жилищ. Он представляет собой высочайшие технические и художественные достижения дворцовых построек до того, как династия Цин перенесла свою столицу. Он обладает высокой исторической ценностью, художественной ценностью и отличительными характеристиками. В 1961 году Государственный совет объявил Императорский дворец в Шэньяне первой партией подразделений по охране национальных культурных реликвий. Он также был включен в список Всемирного наследия в 2004 году и стал национальным первоклассным музеем в 2017 году.
Центральная улица Шэньяна
Центральная улица Шэньяна расположена в центральном районе Шэньян-сквер-Сити, центральном районе Шэньяна. Это источник торговли Шэньяна. Длина главной улицы составляет 1360 метров (включая 315 метров в западной части Центральной улицы). Она занимает общую площадь в 1 миллион квадратных метров и общую коммерческую площадь в 500 000 квадратных метров. Это самый большой историко-культурный квартал в Шэньяне, самый ранний по своему образованию и наиболее сохранившийся. Это также коммерческий центр города и туристический распределительный центр.
После многих лет развития и строительства Центральная улица была признана одной из первых десяти известных коммерческих улиц в Китае и одним из первых демонстрационных кварталов развития коммерческой, туристической и культурной индустрии в Китае. Это гостиная, туристический центр и торговый центр города. В 2021 году после преобразования и модернизации Центральная улица получила множество наград, таких как национальная демонстрационная пешеходная улица, национальный квартал туризма и досуга, национальный кластер ночной культуры и потребления туризма.
Хайланьсин Страна Мечты
Hailanxing Dream Land инвестируется компанией Hailanxing tourism culture Co., которая полностью принадлежит Rongxin Group. С общим объемом инвестиций в 120 миллионов юаней Dream Land занимает площадь в 26 000 квадратных метров. Она состоит из шести тематических зон: Океанское королевство, Образование, Клуб животных, Королевство Радости, Сельское хозяйство и Развлекательные шоу. Общая конструкция построена в соответствии с высокими стандартами и высокими техническими требованиями с более чем 100 развлекательными проектами. Dream Land - это крытый комплексный тематический парк, который интегрирован с туризмом, развлечениями, досугом, исследованиями и культурой. Как семейный развлекательный центр, Dream Land внедряет в город "океанскую культуру" и добавляет в нее элементы образования, развлечений, взаимодействия и уникального опыта, чтобы создать комплексный тематический парк.
Рисовое Пространство Мечты
Shenyang Xibo Longdi creative agricultural industry Co., Ltd. наследует культуру Сибо и продвигает переработку с помощью туризма и сельского хозяйства. Компания тщательно построила Shenyang rice dream space, демонстрационную базу для стандартизированной посадки зеленого риса Longdi 10 000 mu (национальный уровень), демонстрационную базу для производителей туристических товаров (национальный уровень), Национальный мир создания звезд, а также совместно построенные проекты исследовательской базы и проекты проживания в семье. Компания стремится построить операционную систему сельского хозяйства, переработки, туризма, науки и техники, кино- и телевизионной базы, образования и ухода за пожилыми людьми.
В 2010 году rice dream space осуществил проект по экологическому озеленению. Сейчас здесь выращивают 30 000 му - зеленого риса в год. Это национальная стандартизированная демонстрационная база по выращиванию и переработке риса. Годовой объем производства зеленого высококачественного риса составляет 20 000 тонн. Компания также представила проекты по обогащению селена совместно с Китайской академией наук, Провинциальной академией сельскохозяйственных наук и другими институтами для улучшения научно-технического содержания производства.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.