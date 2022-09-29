КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Пекинский национальный плавательный комплекс

Фото: Посольство КНР в РК

14 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин успешно посетил Казахстан с государственным визитом. Каковы важные результаты визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан Вы можете назвать, господин посол? Каково их значение?

14 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил успешный государственный визит в Казахстан, в ходе которого лидеры двух стран добились плодотворных результатов. Главы двух государств провели официальные переговоры, обменялись мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли важного широкого консенсуса. По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью. Соответствующие министерства и ведомства двух стран подписали документы о сотрудничестве в области торговли, экономики, взаимосвязанности, финансов, водопользования и СМИ, что придало новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Стороны договорились об открытии генконсульств в городах Сиань и Актобе для дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.

Визит Председателя Си Цзиньпина приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном и 20-летию подписания Китайско-Казахстанского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что является важной вехой в развитии Китайско-казахстанских отношений. Находясь на новой отправной точке истории, главы двух государств всесторонне обобщили достижения и опыт 30-летних дипломатических отношений, совместно разработали план следующего шага и взялись за руки, чтобы открыть новое "золотое 30-летие" китайско-казахстанских отношений.

Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан привлек внимание и вызвал большое количество сообщений местных и международных СМИ. Господин посол, каковы, по Вашему мнению, основные моменты визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан? Что больше всего впечатлило?

Во время этого визита было много ярких моментов, которые произвели на людей глубокое впечатление. Подводя итоги, обычно выделяют следующие моменты: несмотря на то что визит был коротким, по содержанию был очень насыщенным, дружеская атмосфера и множество ярких моментов привлекли внимание всего мира. Председатель Си Цзиньпин находился в Казахстане более 3 часов. Президент Токаев лично встретил и проводил высокого гостя в аэропорт. Он провел торжественную церемонию встречи в Акорде и вручил Председателю Си Цзиньпину высшую почетную медаль Казахстана "Алтын кыран". Главы двух государств совместно посетили художественную выставку "Казахстан и Китай: Диалог тысячелетий", известная казахстанская артистка исполняет известную китайскую песню "Азалия" на китайском языке. Можно предвидеть, что этот "циклонный трехчасовой" государственный визит накопил огромную энергию и будет продолжать высвобождать ее в долгосрочной перспективе, чтобы вывести китайско-казахстанские отношения на более высокий уровень. Этот визит в полной мере продемонстрировал тесную дружбу и высокое доверие между главами двух стран. Президент Токаев принял Председателя Си Цзиньпина, как самого почетного гостя, с высочайшей вежливостью и сопровождал на протяжении всего визита. В аэропорту Президент Токаев поприветствовал Председателя Си и свободно вел диалог на китайском языке. В ходе переговоров Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай твердо поддерживает Казахстан в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также твердо поддерживает проводимые Казахстаном реформы для поддержания национальной стабильности и развития. Президент Токаев тепло отметил большие достижения Китая в области развития под руководством Председателя Си Цзиньпина, пожелал 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая полного успеха и подчеркнул, что визит Председателя Си Цзиньпина указывает на открытие обеими сторонами нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Казахстан будет твердо придерживаться политики одного Китая и будет хорошим партнером и другом, на которого Китай может положиться при любых обстоятельствах.

Этот визит в полной мере демонстрирует сильное желание и твердую решимость двух стран развивать дружественные китайско-казахстанские отношения. Это первый визит Председателя Си Цзиньпина после пандемии коронавируса, он имеет большое значение, а также является крупной дипломатической деятельностью главы государства перед 20-м Всекитайским съездом Коммунистической партии Китая. Он отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также подчеркивает высокий уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита стороны достигли важного политического консенсуса, подписали совместное заявление, в котором выразили общую позицию по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам. Проявленное казахстанской стороной гостеприимство демонстрирует ее политическую волю к дружественному отношению к Китаю и ее сильное желание продолжать способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений. Стороны договорились содействовать формированию китайско-казахстанского сообщества единой судьбы и совместно продвигать Инициативу по глобальному развитию. Считается, что под личным стратегическим руководством двух лидеров китайско-казахстанские отношения навсегда сохранят правильное русло и продолжат неуклонно двигаться вперед.

В ходе визита главы двух государств обсудили широкий круг тем. Расскажите, в каких конкретно областях Китай и Казахстан будут укреплять сотрудничество на следующем этапе и какие новые меры будут приняты?

В ходе визита главы двух государств действительно достигли широкого консенсуса по конкретным и ключевым направлениям сотрудничества на следующем этапе, заложив прочную основу для развития китайско-казахстанского практического сотрудничества в различных областях.

Во-первых, продолжать качественно продвигать инициативу "Один пояс, один путь". Как место, где было начато совместное строительство "Пояса и пути" и первая зарубежная остановка для строительства в западном направлении, Казахстан занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Пояса и пути". За последние 9 лет совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном достигло плодотворных результатов, принеся ощутимую пользу народам двух стран и играя важную демонстрационную роль в мире. В следующем году исполняется 10 лет со дня совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", выдвинутой Председателем Си Цзиньпином. Обе стороны воспользуются этим как возможностью продолжить активно продвигать совместное сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол" и работать вместе над созданием этой инициативы, а также реализовать "Зеленый Шелковый путь", "Шелковый путь здоровье" и "Цифровой Шелковый путь" на благо двух народов.

Во-вторых, повысить уровень взаимосвязанности между Китаем и Казахстаном. Взаимосвязанность является основным направлением китайско-казахстанского делового сотрудничества. Казахстан является важным узлом для грузовых поездов Китай-Европа. С начала этого года грузовые поезда Китай-Европа вопреки преобладающим тенденциям, увеличились, в общей сложности на 10 000 поездов, что на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Даже на фоне эпидемии связь между Китаем и Казахстаном быстро и здорово развивалась, внося важный вклад в стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок. На следующем этапе Китай и Казахстан продолжат углублять практическое сотрудничество между коридором Китай-Европа и Транскаспийским международным транспортным коридором, изучат возможность совместного строительства третьего железнодорожного КПП, а также создадут удобный и эффективный наземный транспортный коридор, морские мультимодальные перевозки "артерия" через Европу и Азию, придающие новый мощный импульс поддержанию стабильности и бесперебойности международной производственной цепочки и цепочки поставок.

В-третьих, способствовать улучшению и модернизации китайско-казахстанского делового сотрудничества. В ходе визита Китай и Казахстан подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве, охватывающих широкий спектр областей. Китай и Казахстан сосредоточатся на постэпидемической эпохе, будут и далее эффективно использовать существующие механизмы, такие как регулярные встречи премьер-министров и межправительственных комитетов по сотрудничеству, будут укреплять политический обмен и координацию, использовать имеющиеся преимущества, уделят приоритетное внимание индустриальному сотрудничеству, торговле, сельскому хозяйству, инфраструктуре и сосредоточат внимание на больших данных, искусственном интеллекте, цифровых финансах, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетике и других областях. Все это создаст новые точки роста, поднимет прагматичное сотрудничество между двумя сторонами на новый уровень и будет продвигать Инициативу по глобальному развитию.

В-четвертых, укрепление связей между народами двух стран. В 2019 году, до эпидемии, обмен между гражданами двух стран достиг примерно 400 000 человеко-раз. Из-за эпидемии количество обменов между Китаем и Казахстаном значительно сократилось. Исходя из общей ситуации развития и сотрудничества двусторонних отношений, Китай и Казахстан будут стремиться к созданию удобства для людских обменов, дальнейшей активизации сотрудничества в сфере туризма, приложат все усилия для восстановления обмена студентами, изучат возможность открытия Лубаньской мастерской в Казахстане. Кроме того, будет ускорен процесс открытия центров культуры в обеих странах, которые построят еще один мост дружеских обменов между двумя народами.

После государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств совместно приняли участие в Самаркандском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Каким Вы видите сотрудничество в рамках китайско-казахстанского многостороннего механизма на следующем этапе?

Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, китайско-казахстанские отношения вышли за рамки многосторонних отношений и имеют большое значение для мира в регионе и даже во всем мире. Столкнувшись со сложной международной и региональной ситуацией, Китай и Казахстан имеют одинаковую позицию или общий язык по основным международным вопросам и всегда осуществляли тесное сотрудничество, которое хорошо защищало общие интересы обеих сторон. В условиях нестабильной международной ситуации и накопления рисков и вызовов Китай и Казахстан будут продолжать тесно сотрудничать с многосторонними механизмами, такими как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА и "Китай - Центральная Азия" для совместной реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности. Своевременно обмениваться мнениями по таким вопросам, как международное управление, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, стабильность производственной цепочки и цепочки поставок, а также урегулирование региональных горячих точек, внедрить подлинный многосторонний подход, содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества и внесить китайско-казахстанский вклад в создание более справедливой и разумной системы глобального управления.