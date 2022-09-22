КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Пекине прошла пресс-конференция по итогам саммита ШОС

Фото: Чжан Сяо, Посол Китая в Казахстане

По приглашению Президента Казахстана К. Токаева Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Этот визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Это первый загранвизит Председателя Си Цзиньпина после вспышки COVID-19. Крупная дипломатическая акция Китая, которая проводится накануне 20-го съезда Коммунистической партии Китая, является важной вехой в возрождении прошлого и продвижении будущего. Она, несомненно, придаст новый и мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений.

Этот визит ознаменует золотой тридцатый юбилей китайско-казахстанских отношений. В 1992 году Китай и Казахстан подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. За последние 30 лет китайско-казахстанские связи шли в ногу со временем и достигли скачкообразного развития, не только принося пользу народам двух стран, но и внесли важный вклад в мир и стабильность в регионе, став примером добрососедской дружбы между соседними странами. Современный мир вступил в новый период бурных перемен. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан вновь в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также его искренность и уверенность в дальнейшем углублении китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двустороних отношений и их перехода на новый уровень.

Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад Китай и Казахстан рассматривали друг друга надежными друзьями и добрыми соседями, такими же близкими, как братья, и твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран. После январских событий с.г. Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.-Ж. Токаеву устное послание, решительно поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале Президент К.-Ж. Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выступил против "политизации" олимпийского движения и спорта. Казахстанская сторона всегда поддерживала позицию Китая по таким вопросам, как Тайвань, Синьцзян и борьба с "Восточным Туркестаном". В ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань МИД Казахстана своевременно высказался в поддержку Китая. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан, несомненно, еще больше укрепит политическое взаимодоверие между двумя странами, укрепит стратегическую взаимодействие и интеграцию интересов во благо совместного построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.

Этот визит создаст новый прорыв для совместного строительства "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном. В 2013 году Председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан и дал старт для совместного строительства "Пояса и пути". Казахстан стал страной, где была впервые в мире провозглашена инициатива "Один пояс, один путь", и первой остановкой ее на западе. За последние девять лет инициатива "Один пояс, один путь" раздулась из "мелкой искры" в "степной пожар" во всем мире. В настоящее время Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по инициативе "Один пояс, один путь" со 149 странами и 32 международными организациями. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов США. Прямые инвестиции превышают 140 млрд долларов США. Совместное строительство "Одного пояса и пути" Китаем и Казахстаном является первым испытанием. Две страны придерживаются направления "твердой связи", поддержки "мягкой связи" и "душевной связи" для непрерывного углубления в здравоохранении, зеленой экономике, цифровизации, инновациях и в других областях, и сотрудничать в продвижении строительства "Зеленого Шелкового пути", "Здорового Шелкового пути" и "Цифрового Шелкового пути" для постоянного достижения новых результатов. По случаю десятой годовщины инициативы "Одного пояса и пути" Председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан с ответным визитом и будет работать с Казахстаном над поиском новых возможностей в неспокойные времена мировой экономики. Также активно продвигать концепцию путем обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и совместного углубления строительство "Одного пояса и пути" с высоким качеством.

Этот визит придаст новые вехи китайско-казахстанскому деловому сотрудничеству. Китай и Казахстан имеют сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. С 1992 по 2021 год китайско-казахстанская торговля увеличилась с 368 млн долларов США до 25,25 млрд долларов США, увеличившись почти в 70 раз. С января по июль этого года двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном выросла вопреки тенденции, достигнув 17,7 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 20%, и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в течение года. Ряд стратегических крупномасштабных проектов, таких как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, ветряная электростанция в г. Жанатасе, Атырауский нефтехимический комплекс по полипропилену мощностью 500 000 тонн и Тургусунская ГЭС, один за другим реализовывались в Казахстане, став взаимовыгодной моделью китайско-казахстанского прагматичного сотрудничества. Китайско-казахстанские транзитные перевозки и международные сухопутно-морские мультимодальные перевозки добились выдающихся успехов: обе стороны открыли 7 постоянных противоположных портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1центр международного приграничного сотрудничества. В первом полугодии этого года 6 195 поездов Китай-Европа прошли через два порта Синьцзяна в Казахстан, вновь установив новый рекорд. В условиях пандемии здоровое развитие связей между Китаем и Казахстаном сыграло важную роль в стабилизации международной производственной цепочки и цепочки поставок. Две страны воспримут визит Председателя Си Цзиньпина как возможность участия Китая в строительстве Нового Казахстана и участия Казахстана в построении Китаем новой модели развития "двойного цикла". Создадут новые точки роста сотрудничества в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, современного сельского хозяйства, биомедицины и других областей, заложив более прочную основу для развития практического сотрудничества между двумя странами.

Этот визит вдохновит сердца и выстроит новый мост между двумя народами. Китай и Казахстан связаны горами и реками и имеют долгую историю дружественных обменов. Тысячи лет назад на древнем Шелковом пути народы Китая и Казахстана завязали дружбу, которая прошла через века. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад китайско-казахстанские контакты между людьми и культурные обмены были насыщенными и яркими. Китай открыл в Казахстане 5 институтов Конфуция, ежегодно обучая китайскому языку более 3000 человек. Такие мероприятия, как "Мост китайского языка", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", продолжают вызывать "бум массового изучения китайского языка". К концу 2021 года две страны имеют в общей сложности 15 100 студентов, обучающихся в вузах другой странны. Китайско-казахстанский фильм совместного производства "Композитор" получил широкое признание, а превосходные китайские кино- и телевизионные драмы, такие как "Кусочек Китая", "Все хорошо" и "Красивая жизнь", вошли в семьи тысяч людей Казахстана. Стихи Абая очень популярны в Китае, а имя казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае на слуху. В июле этого года Китай и Казахстан возобновили прямое авиасообщение, а Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. На следующем этапе Китай и Казахстан ускорят взаимное создание культурных центров и генеральных консульств в Сиане и Актобе, а также как можно скорее создадут технические колледжи, такие как центры китайской медицины и мастерские Лубань в Казахстане, что будет способствовать дальнейшему интенсивному обмену персоналом между двумя сторонами, создаст более удобную и эффективную платформу для личного и культурного обмена между двумя странами, а также укрепит более прочную основу общественного мнения для содействия развитию китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и дружбы между двумя, чтобы эти ценности передавались народами из поколения в поколение.

Этот визит добавит новые оттенки китайско-казахстанскому международному сотрудничеству. В настоящее время мир сталкивается с растущими неопределенностями и дестабилизирующими факторами, и все страны сталкиваются с общими рисками и вызовами. Как ответственные страны международного сообщества, Китай и Казахстан всегда поддерживали тесное сотрудничество на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и "Китай + Центральная Азия". Президент Токаев одобрил и поддержал инициативу глобального развития и инициативу глобальной безопасности, предложенную Председателем Си Цзиньпином, полагая, что вышеупомянутые инициативы помогут восполнить дефицит глобального мира, управления, доверия и развития. Китай поддерживает Казахстан в его более конструктивной роли в международных и региональных делах. Визит Председателя Си Цзиньпина еще больше укрепит связи между Китаем и Казахстаном по основным международным вопросам, повысит уровень сотрудничества между двумя странами на международной арене, совместно выступит против гегемонии и травли, защитит международную справедливость и будет способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.

В настоящее время мир переживает невиданные за столетие глубокие изменения и совокупное влияние эпидемии. И перед Китаем, и перед Казахстаном стоит историческая задача поддержания национальной безопасности и стабильности, осуществления национального развития и возрождения. Китай рассматривает визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан как возможность работать со своим соседом для продвижения общих ценностей, придерживаться взаимной выгоды, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно написать новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях.