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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Пекине прошла пресс-конференция по итогам саммита ШОС

21.09.2022, 22:21 911
Участники конференции:
 
  • Лю Пивей, Секретарь Китайской ассоциации народной дипломатии
  • Лю Цзянпин, Замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Китая
  • Замсекретаря ШОС: Sohail Khan
  • Посол Туркменистана: Dusdyes Parakuat
 

Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

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Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях

13.09.2022, 10:16 7466
Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях
Фото: Чжан Сяо, Посол Китая в Казахстане
По приглашению Президента Казахстана К. Токаева Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Этот визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Это первый загранвизит Председателя Си Цзиньпина после вспышки COVID-19. Крупная дипломатическая акция Китая, которая проводится накануне 20-го съезда Коммунистической партии Китая, является важной вехой в возрождении прошлого и продвижении будущего. Она, несомненно, придаст новый и мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений.
 
Этот визит ознаменует золотой тридцатый юбилей китайско-казахстанских отношений. В 1992 году Китай и Казахстан подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. За последние 30 лет китайско-казахстанские связи шли в ногу со временем и достигли скачкообразного развития, не только принося пользу народам двух стран, но и внесли важный вклад в мир и стабильность в регионе, став примером добрососедской дружбы между соседними странами. Современный мир вступил в новый период бурных перемен. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан вновь в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также его искренность и уверенность в дальнейшем углублении китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двустороних отношений и их перехода на новый уровень.
 
Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад Китай и Казахстан рассматривали друг друга надежными друзьями и добрыми соседями, такими же близкими, как братья, и твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран. После январских событий с.г. Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.-Ж. Токаеву устное послание, решительно поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале Президент К.-Ж. Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выступил против "политизации" олимпийского движения и спорта. Казахстанская сторона всегда поддерживала позицию Китая по таким вопросам, как Тайвань, Синьцзян и борьба с "Восточным Туркестаном". В ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань МИД Казахстана своевременно высказался в поддержку Китая. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан, несомненно, еще больше укрепит политическое взаимодоверие между двумя странами, укрепит стратегическую взаимодействие и интеграцию интересов во благо совместного построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы. 
 
Этот визит создаст новый прорыв для совместного строительства "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном. В 2013 году Председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан и дал старт для совместного строительства "Пояса и пути". Казахстан стал страной, где была впервые в мире провозглашена инициатива "Один пояс, один путь", и первой остановкой ее на западе. За последние девять лет инициатива "Один пояс, один путь" раздулась из "мелкой искры" в "степной пожар" во всем мире. В настоящее время Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по инициативе "Один пояс, один путь" со 149 странами и 32 международными организациями. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов США. Прямые инвестиции превышают 140 млрд долларов США. Совместное строительство "Одного пояса и пути" Китаем и Казахстаном является первым испытанием. Две страны придерживаются направления "твердой связи", поддержки "мягкой связи" и "душевной связи" для непрерывного углубления в здравоохранении, зеленой экономике, цифровизации, инновациях и в других областях, и сотрудничать в продвижении строительства "Зеленого Шелкового пути", "Здорового Шелкового пути" и "Цифрового Шелкового пути" для постоянного достижения новых результатов. По случаю десятой годовщины инициативы "Одного пояса и пути" Председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан с ответным визитом и будет работать с Казахстаном над поиском новых возможностей в неспокойные времена мировой экономики. Также активно продвигать концепцию путем обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и совместного углубления строительство "Одного пояса и пути" с высоким качеством.
 
Этот визит придаст новые вехи китайско-казахстанскому деловому сотрудничеству. Китай и Казахстан имеют сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. С 1992 по 2021 год китайско-казахстанская торговля увеличилась с 368 млн долларов США до 25,25 млрд долларов США, увеличившись почти в 70 раз. С января по июль этого года двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном выросла вопреки тенденции, достигнув 17,7 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 20%, и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в течение года. Ряд стратегических крупномасштабных проектов, таких как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, ветряная электростанция в г. Жанатасе, Атырауский нефтехимический комплекс по полипропилену мощностью 500 000 тонн и Тургусунская ГЭС, один за другим реализовывались в Казахстане, став взаимовыгодной моделью китайско-казахстанского прагматичного сотрудничества. Китайско-казахстанские транзитные перевозки и международные сухопутно-морские мультимодальные перевозки добились выдающихся успехов: обе стороны открыли 7 постоянных противоположных портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1центр международного приграничного сотрудничества. В первом полугодии этого года 6 195 поездов Китай-Европа прошли через два порта Синьцзяна в Казахстан, вновь установив новый рекорд. В условиях пандемии здоровое развитие связей между Китаем и Казахстаном сыграло важную роль в стабилизации международной производственной цепочки и цепочки поставок. Две страны воспримут визит Председателя Си Цзиньпина как возможность участия Китая в строительстве Нового Казахстана и участия Казахстана в построении Китаем новой модели развития "двойного цикла". Создадут новые точки роста сотрудничества в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, современного сельского хозяйства, биомедицины и других областей, заложив более прочную основу для развития практического сотрудничества между двумя странами.
 
Этот визит вдохновит сердца и выстроит новый мост между двумя народами. Китай и Казахстан связаны горами и реками и имеют долгую историю дружественных обменов. Тысячи лет назад на древнем Шелковом пути народы Китая и Казахстана завязали дружбу, которая прошла через века. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад китайско-казахстанские контакты между людьми и культурные обмены были насыщенными и яркими. Китай открыл в Казахстане 5 институтов Конфуция, ежегодно обучая китайскому языку более 3000 человек. Такие мероприятия, как "Мост китайского языка", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", продолжают вызывать "бум массового изучения китайского языка". К концу 2021 года две страны имеют в общей сложности 15 100 студентов, обучающихся в вузах другой странны. Китайско-казахстанский фильм совместного производства "Композитор" получил широкое признание, а превосходные китайские кино- и телевизионные драмы, такие как "Кусочек Китая", "Все хорошо" и "Красивая жизнь", вошли в семьи тысяч людей Казахстана. Стихи Абая очень популярны в Китае, а имя казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае на слуху. В июле этого года Китай и Казахстан возобновили прямое авиасообщение, а Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. На следующем этапе Китай и Казахстан ускорят взаимное создание культурных центров и генеральных консульств в Сиане и Актобе, а также как можно скорее создадут технические колледжи, такие как центры китайской медицины и мастерские Лубань в Казахстане, что будет способствовать дальнейшему интенсивному обмену персоналом между двумя сторонами, создаст более удобную и эффективную платформу для личного и культурного обмена между двумя странами, а также укрепит более прочную основу общественного мнения для содействия развитию китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и дружбы между двумя, чтобы эти ценности передавались народами из поколения в поколение.
 
Этот визит добавит новые оттенки китайско-казахстанскому международному сотрудничеству. В настоящее время мир сталкивается с растущими неопределенностями и дестабилизирующими факторами, и все страны сталкиваются с общими рисками и вызовами. Как ответственные страны международного сообщества, Китай и Казахстан всегда поддерживали тесное сотрудничество на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и "Китай + Центральная Азия". Президент Токаев одобрил и поддержал инициативу глобального развития и инициативу глобальной безопасности, предложенную Председателем Си Цзиньпином, полагая, что вышеупомянутые инициативы помогут восполнить дефицит глобального мира, управления, доверия и развития. Китай поддерживает Казахстан в его более конструктивной роли в международных и региональных делах. Визит Председателя Си Цзиньпина еще больше укрепит связи между Китаем и Казахстаном по основным международным вопросам, повысит уровень сотрудничества между двумя странами на международной арене, совместно выступит против гегемонии и травли, защитит международную справедливость и будет способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.
 
В настоящее время мир переживает невиданные за столетие глубокие изменения и совокупное влияние эпидемии. И перед Китаем, и перед Казахстаном стоит историческая задача поддержания национальной безопасности и стабильности, осуществления национального развития и возрождения. Китай рассматривает визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан как возможность работать со своим соседом для продвижения общих ценностей, придерживаться взаимной выгоды, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно написать новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью

12.09.2022, 09:36 6796
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью
"25 февраля 2021 года председатель Си Цзиньпин, выступая на собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью, объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, региональная бедность полностью преодолена, и наша страна выполнила колоссальную задачу по ликвидации абсолютной бедности. Таким образом, Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью", - отметила в своем докладе в рамках программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае профессор Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй.
 
По информации докладчика: "Китайцы продемонстрировали свой вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе. Теперь появился вопрос: в чем заключается китайский опыт по борьбе с бедностью?
 
В своем выступлении на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности 12 февраля 2018 года председатель Си Цзиньпин обобщил опыт нашей страны в ходе борьбы с бедностью и сформулировал его в данных ниже шести тезисах. 
 
  • Твердо придерживаться принципа партийного руководства, усиливать организационные гарантии.
  • Придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.
  • Продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.
  • Твердо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.
  • Твердо придерживаться строгих требований, стимулировать серьезное практическое исполнение.
  • Твердо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, стимулировать внутренние движущие силы".
 
В 2012 году численность населения за чертой бедности в Китае составляла 98,99 миллиона человек, в стране насчитывалось 832 бедных уезда. Через 4 года количество китайцев, живущих за чертой бедности, сократилось более чем на 50% и число бедных уездов уменьшилось до 804. В 2020 году эти два показателя снизились до нуля. Это ознаменовало, что страна успешно решила задачу по ликвидации абсолютной бедности.
 

Значит, в течение 8 лет после 18-го съезда ЦК КПК 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Согласно текущим критериям, с момента начала политики реформ и открытости в Китае в 1978 году 770 миллионов малоимущих сельских жителей страны избавились от бедности, что составляет более 70 процентов от общемирового показателя. Китай на 10 лет раньше запланированного срока достиг цели снижения уровня бедности, поставленной в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Можно сказать, что Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью", - подчеркнула Хуан Мэй.

  

Год

Численность населения за чертой бедности (млн. человек)

Количество бедных уездов

2012

98,99

832

2016

43,35

804

2020

0

0


Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: 6-й Шэньянский культурный фестиваль Cheongsam

27.08.2022, 15:10 14801
22 августа состоялось торжественное открытие 6-го Шэньянского культурного фестиваля Cheongsam под руководством Китайского Национального совета по текстилю и одежде и при поддержке Отдела рекламы Шэньянского муниципального комитета Коммунистической партии Китая.
 
Тема культурного фестиваля в Чонсаме в этом году - "Красота Cheongsam, город новый". Будет проведено пять дополнительных мероприятий, а именно: церемония открытия, "Красота Cheongsam", форум культурного творчества "Город - это новое", Первая выставка культурного и креативного дизайна в Шэньяне в 2022 году, посвященная Cheongsam Фанхуа и Cheongsam Сити Шоу, Первый конкурс культурного и креативного дизайна в Шэньяне, Церемония закрытия и Четвертая Китайская художественная премия Cheongsam Art Awards. Эти мероприятия в полной мере продемонстрируют глубокое историческое и культурное наследие Шэньяна, яркую культурную экологию и процветающую культурную индустрию, а также будут способствовать строительству в Шэньяне региональных культурных и творческих центров.
 
Чтобы лучше интегрировать культуру Cheongsam в городскую жизнь, объединить красоту Cheongsam с очарованием города и способствовать творческому преобразованию и инновационному развитию превосходной традиционной культуры Китая, этот фестиваль культуры Cheongsam специально провел первый конкурс Shenyang cheongsam cultural creative design в 2022 году.

 
В соответствии с целью создания новых требований, стимулирования нового потребления и стимулирования новой жизнеспособности культурных и творческих индустрий и индустрии культурного туризма конкурс "Культура и творчество" объединяет более 200 заявок от колледжей, дизайнерских компаний, студий и независимых дизайнеров. Эти работы являются инновационными, оригинальными и имеют четкое представление о времени, демонстрируя глубокую коннотацию культуры Шэньяна Cheongsam, интерпретируя уникальную красоту сочетания культуры Cheongsam и городского развития Шэньяна, а также исследуя индустрию от культурного и креативного дизайна до разработки продукта, дизайна внешнего вида, обработки и производства. Направление расширения каждого звена производственной цепочки.

 
На церемонии открытия был официально представлен визуальный образ логотипа Культурного фестиваля в Шэньяне Cheongsam, одной из работ Конкурса культурного и креативного дизайна. Логотип имеет симметричный дизайн, на левой и правой сторонах изображения текста с линиями чонсама в качестве основной линии, дополненной благоприятным рисунком облаков, образующих форму розы - цветка Шэньяна. Благоприятный узор облаков выражает благоприятность, радость и счастье; роза выражает и великолепие города; "Китайский красный" символизирует энтузиазм, прогресс и единство. Общий дизайн логотипа соответствует концепции "наследие, практика, честь, красота", затрагивает городской гуманистический контекст, подчеркивает характер города, наследует культуру Cheongsam и пропагандирует дух времени и надежду на лучшую городскую жизнь.

 
На церемонии открытия был проведен культурно-творческий форум по Cheongsam. Хэ Ян, профессор Пекинского института технологий моды и куратор Национального музея костюма Пекинского института технологий моды Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Wenchuang Technology Group Co., LTD., и Ман И, профессор Академии искусств, Лу Сюнь, старший научный сотрудник культуры Cheongsam, были приглашены на форум.
 
Хэ Ян, давний исследователь этнической одежды, является дизайнером олимпийской формы Пекина 2008 года, формы факелоносцев и формы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На церемонии открытия Хэ Ян выступил с важной речью под названием "Традиционные изменения и современное повествование о Cheongsam с заколкой светлых висков и теней". В последние годы "Банкет во дворце Тан", "Лунмэнь Кинг-Конг" и "Ло Шэнь Шуй Фу" неоднократно были "в кругу". Культурные инновации Дворца Тан также получили высокую оценку как "популяризатор китайской традиционной культуры в кругу" благодаря вышеупомянутому культурному IP "национального уровня". На форуме Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Culture and Innovation Technology Group Co., LTD., исследовал силу культурной интеллектуальной собственности на тему обмена эстетикой жизни со всем миром. "Сочетание и применение красоты Cheongsam и цифровизации" - это новая тема Manyi. Она поделилась с гостями цифровыми инновациями традиционной одежды под названием "Инновационное применение традиционной одежды в цифровой индустрии".

 
Три важных гостя собрались в Шэньяне, чтобы обсудить такие актуальные темы, как развитие индустрии Cheongsam, экспорт городской культуры и полировка золотой вывески исторического и культурного города Шэньян. В своей речи они не только отдали дань уважения традиционной культуре, но и рассказали о своих исследованиях и размышлениях о пути городского развития, что позволило создать индустрию Чонсам и городское развитие Шэньяна.
 
Неоновая одежда танцевала шаг за шагом. Вечером 22 августа, первый день этого мероприятия совпал с открытием Шестого Шэньянского культурного фестиваля Чонсам. 18 репортеров иностранных СМИ прибыли на место показа cheongsam на Северном рынке, чтобы почувствовать красоту cheongsam, которая ходит по Китаю.

 
После просмотра подиума cheongsam, полного китайского стиля и шэньянского колорита, корреспондент кыргызстанского Silk Road New Observer Джолпонай Турдакунова сказала, что каждый предмет одежды сегодня вечером имеет свои особенности и китайские девушки тоже очень красивы. Красивые. Она надеется, что у нее будет возможность узнать больше о китайском шелке и еде.
 
Шэньян - столица провинции Ляонин и очень красивый город.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation

27.08.2022, 15:07 15106
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation
Корпорация Neusoft Medical Systems Corporation (Neusoft Medical или Компания) была основана в 1998 году со штаб-квартирой в Шэньяне, провинция Ляонин. Руководствуясь концепцией инноваций и создания добавленной стоимости, компания поставляет крупногабаритное медицинское оборудование и сопутствующие решения и услуги по всему миру.
 
Neusoft Medical имеет дочерние компании или представительства в 10 странах, включая Соединенные Штаты, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию и Бразилию, а ее продукция продается более чем в 110 странах и регионах по всему миру с более чем 42 000 установками. Компания владеет 25 провинциальными сервисными бригадами и 12 региональными центрами запасных частей на внутреннем рынке. На зарубежном рынке у компании есть 14 групп обслуживания клиентов, 11 зарубежных центров запасных частей и 2 учебных центра.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited

27.08.2022, 15:03 15366
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited
Придерживаясь своей миссии и ответственности как пионера регионального экономического развития, AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited стремится совершенствовать свои возможности по проектированию и производственной интеграции на основе отечественной программы гражданской авиации, программы венчурного сотрудничества Airbus A220 и платформы исследований и разработок и проектирования. Самолет серии Airbus A220 - это единственный самолет, предназначенный для рынка, от 100 до 150 посадочных мест, сочетающий в себе передовые аэродинамические характеристики, передовые материалы и технологии и двигатели последнего поколения. Обладая идеальными размерами для рынка небольших однофюзеляжных самолетов и дальностью полета до 3400 морских миль (6300 километров), самолеты серии A220 являются последним дополнением к ведущему семейству однофюзеляжных самолетов Airbus. Самолет серии A220, доступный в версиях A220-100 и A220-300, является новейшей моделью Airbus и важной моделью в семействе коммерческих самолетов Airbus.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Pocket park - Парк Дашизи

27.08.2022, 14:58 15681
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Pocket park - Парк Дашизи
Парк Дашизи расположен на пересечении Дадонг-роуд и улицы Дашизи, занимая площадь более 1300 квадратных метров. Первоначальное место представляло собой баскетбольную площадку, построенную на пустующей земле. Объекты относительно старые, и в них отсутствуют зеленые ландшафты и удобства. В 2021 году China Resources Group осуществила серию строительных работ на этом участке в соответствии с концепцией pocket park и в сочетании с тематикой исторических и культурных кварталов в районе Дадун.
 
Карманный парк тонко интегрирует традиционные элементы Северо-Восточного Китая в строительство парка с помощью скульптур, эскизов, света и тени и выставленных стен. В настоящее время этот парк вызывает у жителей Шэньяна детские воспоминания и стал популярным местом развлечений.
 
Императорский дворец Шэньяна
 
Императорский дворец Шэньяна расположен в центре площади Мин и Цин Фанчэн в Шэньяне. Он занимает площадь в 60 000 квадратных метров и сохранил более 114 зданий времен династии Цин, общее количество комнат составляет более 500. Строительный комплекс разделен на восточную, среднюю и западную дороги в соответствии со временем строительства и базовой схемой. Восточная дорога в основном включает в себя зал Дачжэн и павильон Десяти королей, построенный в начале переезда Нурхачи в Шэньян; есть несколько групп зданий, таких как Большой Внутренний дворец Цюэ и дворец и храм Шэнцзин, которые были построены после того, как столица династии Цин была обоснована в Пекине. Строительство трехстороннего здания заняло почти 160 лет, демонстрируя очевидные особенности того времени.
 
Запретный город Шэньян содержит богатую традиционную маньчжурскую культуру. В нем собраны элементы архитектурного убранства ханьцев, маньчжуров, монголов и тибетцев, а также интегрированы архитектурные особенности дворцовых зданий и местных жилищ. Он представляет собой высочайшие технические и художественные достижения дворцовых построек до того, как династия Цин перенесла свою столицу. Он обладает высокой исторической ценностью, художественной ценностью и отличительными характеристиками. В 1961 году Государственный совет объявил Императорский дворец в Шэньяне первой партией подразделений по охране национальных культурных реликвий. Он также был включен в список Всемирного наследия в 2004 году и стал национальным первоклассным музеем в 2017 году.
 
Центральная улица Шэньяна
 
Центральная улица Шэньяна расположена в центральном районе Шэньян-сквер-Сити, центральном районе Шэньяна. Это источник торговли Шэньяна. Длина главной улицы составляет 1360 метров (включая 315 метров в западной части Центральной улицы). Она занимает общую площадь в 1 миллион квадратных метров и общую коммерческую площадь в 500 000 квадратных метров. Это самый большой историко-культурный квартал в Шэньяне, самый ранний по своему образованию и наиболее сохранившийся. Это также коммерческий центр города и туристический распределительный центр.
 
После многих лет развития и строительства Центральная улица была признана одной из первых десяти известных коммерческих улиц в Китае и одним из первых демонстрационных кварталов развития коммерческой, туристической и культурной индустрии в Китае. Это гостиная, туристический центр и торговый центр города. В 2021 году после преобразования и модернизации Центральная улица получила множество наград, таких как национальная демонстрационная пешеходная улица, национальный квартал туризма и досуга, национальный кластер ночной культуры и потребления туризма.

 
Хайланьсин Страна Мечты
 
Hailanxing Dream Land инвестируется компанией Hailanxing tourism culture Co., которая полностью принадлежит Rongxin Group. С общим объемом инвестиций в 120 миллионов юаней Dream Land занимает площадь в 26 000 квадратных метров. Она состоит из шести тематических зон: Океанское королевство, Образование, Клуб животных, Королевство Радости, Сельское хозяйство и Развлекательные шоу. Общая конструкция построена в соответствии с высокими стандартами и высокими техническими требованиями с более чем 100 развлекательными проектами. Dream Land - это крытый комплексный тематический парк, который интегрирован с туризмом, развлечениями, досугом, исследованиями и культурой. Как семейный развлекательный центр, Dream Land внедряет в город "океанскую культуру" и добавляет в нее элементы образования, развлечений, взаимодействия и уникального опыта, чтобы создать комплексный тематический парк.
 
Рисовое Пространство Мечты
 
Shenyang Xibo Longdi creative agricultural industry Co., Ltd. наследует культуру Сибо и продвигает переработку с помощью туризма и сельского хозяйства. Компания тщательно построила Shenyang rice dream space, демонстрационную базу для стандартизированной посадки зеленого риса Longdi 10 000 mu (национальный уровень), демонстрационную базу для производителей туристических товаров (национальный уровень), Национальный мир создания звезд, а также совместно построенные проекты исследовательской базы и проекты проживания в семье. Компания стремится построить операционную систему сельского хозяйства, переработки, туризма, науки и техники, кино- и телевизионной базы, образования и ухода за пожилыми людьми.
 
В 2010 году rice dream space осуществил проект по экологическому озеленению. Сейчас здесь выращивают 30 000 му - зеленого риса в год. Это национальная стандартизированная демонстрационная база по выращиванию и переработке риса. Годовой объем производства зеленого высококачественного риса составляет 20 000 тонн. Компания также представила проекты по обогащению селена совместно с Китайской академией наук, Провинциальной академией сельскохозяйственных наук и другими институтами для улучшения научно-технического содержания производства.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

Высокая чайная культура в Китае

19.08.2022, 14:02 19186
Высокая чайная культура в Китае
Фото: Кадр с видео
Деревня Цзянцзяпин расположена на юго-западе поселка Лаосянь уезда Пинлу городского округа Анькан провинции Шанси площадью 14 кв. км, где проживают 377 домохозяйств в количестве 1 тысячи 193 сельчан, среди которых 195 малообеспеченных домохозяйств в размере 537 сельчан, так что она определена как крайне бедная деревня и вырвалась из нищеты в 2019 году. 
 
Чай представляет собой ведущую отрасль промышленности этого селения. Благодаря ряду политических мер в области борьбы с бедностью в деревне построен демонстрационный сад современной чайной промышленности муниципального уровня (чайная гора "Феникс"), открыт сад горного чая площадью примерно 183,3 га, а также созданы 3 чайных предприятия, 4 профессиональных кооператива и 2 стандартизированных завода по переработке чая. В то же время с опорой на локальные туристические достопримечательности, такие как обширная чайная плантация, Дворец спокойствия и Тысячелетнее чайное дерево, развивались 8 гостевых домов чайного туризма. 
 
Основным источником дохода для масс служат чаеводство в деревне и работа за ее пределами, при этом по итогам 2020 года чистый доход на душу населения в деревне составил 9411 юаней. 21 апреля 2020 года во время своей инспекционной поездки в образцовую чайную плантацию "Феникс" генсек ЦК КПК Си Циньпин выразил должную оценку работе деревни Цзянцзяпин в плане сокращения нищеты, дав важные указания: "Зеленые горы принесут пользу местным сельчанам, если последние не нанесли урон первым" и "Производство чая способствует процветанию уезда, дает возможность местным жителям вести собственный бизнес, это вносит весомый вклад в ликвидацию бедности и создание среднезажиточного общества", заверив сельчан в том, что "эта деревня меняется и будет меняться к лучшему".
 
 
Поселок Чанъань
 
Поселок Чанъань как восточные ворота уезда Пинли расположен на пересечении провинций Шэньси и Хубэй географической площадью 227 кв. км, постоянно проживающее население которого насчитывает 20 510 из 5857 домохозяйств. На территории поселка, чья приоритетная индустрия - чай и гиностемма пятилистная (вид целебных трав китайской медицины), построена экскурсионная чайная плантация площадью 1,4 тыс. га, площадь выращивания гиностеммы пятилистной стабилизируется на уровне около 333 га, созданы 67 крупных домохозяйств чайных напитков, охватывающих зеленый, желтый, белый, черный и темный сорта, 18 заводов по переработке чая, 12 ведущих предприятий центрального, провинциального и городского уровня, а также 8 промышленных парков чайных напитков провинциального и муниципального уровня, среди которых 5 предприятий получили сертификат ЕС на чайную продукцию. 
 
Волшебный травяной сад уезда Пинли 
 
Пинлинская чайная компания "Волшебный травяной сад", основанная в 2006 году, с устаным капиталом 18 миллионов юаней, расположеная в деревне Чжунъюань поселка Чанъань уезда Пинлу городского округа Анькан, занимает площадь около 1,33 га с площадью застройки 8860,81 кв.м, производственным цехом 6500 кв.м и существующей базой свыше 53,33 га.
 
Главная сфера хозяйственной деятельности компании охватывает исследования, разработки, производство и реализацию гиностеммы пятилистной (вида целебных трав китайской медицины) и сопряженных с ней продуктов в 3 категориях из 10 отдельных позиций, в частности чай, супермикропорошек, крахмальная вермишель, мучная лапша, остро-кислая крахмальная лапша (характерное китайское традиционное блюдо), пастилки и маски для лица из гиностеммы пятилистной или с ее добавкой. Гиностемма пятианстная, знаменитая как "Волшебная трава на Востоке", содержащая стеролы и флавоноиды, 17 видов аминокислот, включая глютаминовую кислоту, и 18 видов микроэлементов, таких как железо, цинк и медь, устраняет жар и обезвреживает яд, останавливает кашель и очищает легкие, питает сердце и успокаиваст душу, a также укрепляет Ци и стимулирует секрецию Цзин. В настоящее время годовой объем производства и сбыта предприятия оценивается в более чем 200 тонн, а выручка от продаж достигает 31,46 млн юаней. В 2019 году оно было признано ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства и высокотехнологичным предприятием правительством провинции Шэньси.
 
Чайная церемония
 
Легенда о Шен Нонге Это имя означает "фермер, обладающий божественной силой". Существующие исторические данные не могут подтвердить , существовал ли Шен Нонг на самом деле или нет. Но в Китае хорошо известна легенда о том, что Шэнь Нун пробовал все виды трав.
 
От листьев деревьев до Чайных листьев
 
В первые годы правления династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. ~ 771 г. до н.э.) в провинции Сычуань уже выращивали чайные деревья. Чай также был принят как овощ, который можно было готовить, есть и пить как напиток. Во времена правления Кинг Ву из Чжоу чай был записан как дань уважения. От листьев деревьев до Чайных листьев Самый ранний искусственный чай, выращенный в 1 веке, был найден на горе Менгдин. Хуа Туо (141-203), легендарный хирург, писал, что чаепитие полезно для здоровья. Во времена Вэй-Цзинь, Южной и Северной династий (220-589) выращивание чая расширилось.
 
Приготовление чая во времена династии Тан
 
Чай стал обычным и изысканным напитком, поднявшись в духовное царство "способа пить".
 
Искусство чаепития в стиле Тан
 
Чайная церемония во времена династии Тан была довольно сложной и изысканной, чайные сервизы найденны в храме Фамен в провинции Шэньси.
 
Чай из притока Дракона и Феникса

Вскоре после основания династии Сун император Тайцзун издал указ о производстве Драконов - Чай из притока Феникса в качестве дани императорскому двору с 977 года.
 
Разновидности китайского чая
 
Зеленый чай, Белый чай, Желтый чай, Чай Ву Лонг (Темно-Зеленый чай), Черный чай, Темный чай, Жасминовый чай, Травяной чай.
 

США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе

13.08.2022, 16:20 21921
США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Недавно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что серьезно нарушило принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно нарушило суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Китай решительно выступает против этого поступка, строго осуждает и принимает эффективные контрмеры. США распространяют фейковые новости, пытаясь "обелить" Пелоси и "облить грязью" Китай. Эти действия серьезно загрязнили информационное пространство общественного мнения, что негативно влияет на суждения глобальных наблюдателей и сбивает с толку широкую общественность. Как посол Китая в Казахстане, я обязан разъяснить правду о напряженности в Тайваньском проливе и разоблачить позорное лицо американской стороны, которая сама вор, но при этом кричит: держи вора!
 
Во-первых, кто несет прямую ответственность за напряженность в Тайваньском проливе и кто меняет статус-кво здесь?
 
Американская сторона заявила, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана "чрезмерной" реакцией Китая, особенно военными учениями, которые могут "изменить статус-кво в Тайваньском проливе". 
 
На самом деле, этот кризис был полностью вызван тем, что США в одностороннем порядке изменили статус-кво в Тайваньском проливе. Каков же статус-кво Тайваньского пролива? Тайвань является частью территории Китая с древних времен. Этот статус подрывает не Китай, а США и сепаратистские силы на Тайване. Соединенные Штаты в одностороннем порядке придумали так называемый "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", не меняет ли это статус-кво? Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие и технику на Тайвань для поддержки тайваньских сепаратистов, не меняет ли это статус-кво? Тайваньские сепаратисты все активнее продвигают преступный план "независимости Тайваня", пытаясь похитить 24 миллиона жителей Тайваня в своих корыстных интересах, не меняет ли это статус-кво? Не говоря уже о том, что Пелоси, фигура № 3 в политических кругах США, ездила на Тайвань на военном самолете, серьезно и грубо нарушила суверенитет Китая, преднамеренно подорвала мир в Тайваньском проливе и напрямую спровоцировала эскалацию напряженности в Тайваньском проливе. Если бы не поездка Пелоси, ситуация в Тайваньском проливе была бы не такой, как сейчас.
 
В ответ на провокацию США китайские военные провели военные учения в акватории Тайваня, что является необходимой и законной мерой для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Соответствующие китайские власти заранее выпустили напоминания о безопасности и предупреждения о навигации. Военные учения проводятся открыто, прозрачно и профессионально, в соответствии с национальным законодательством, международным правом и международной практикой. Его цель - защитить суверенитет и территориальную целостность Китая, сдержать антикитайские силы США и тайваньских сепаратистов и действительно поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. 
 
Во-вторых, США заявляют, что они очень "сдержанны", ложно утверждая, что Китай может "вторгнуться" на Тайвань, как это произошло в Украине. Это полностью переворачивает факты и попирает правовые принципы.
 
На самом деле, на протяжении десятилетий США неоднократно вмешивались в дела Тайваньского пролива и неоднократно угрожали воссоединению Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? В последнее время американская сторона настаивает на попустительстве поездки Пелоси на Тайвань, несмотря на неоднократные заявления и жесткое противодействие со стороны Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? Сообщается, что США наращивают свое военное присутствие в Азии, что соответствует последовательному поведению США, заключающемуся в том, чтобы "сначала создавать проблемы, а затем перекладывать вину на других для достижения своих целей". Это "сдержанность" по-американски?
 
Не говоря уже о том, что США вели войны и военные операции по всему миру и совершали бесчисленные преступления. Вот лишь некоторые из них: проект Брауновского Университета "Цена войны" показал, что более 47 тыс. мирных жителей погибли в результате войны в Афганистане. По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за почти 20-летней войны в Афганистане 2,6 миллиона афганцев бежали за границу и 3,5 миллиона людей скитаются по белу свету. По другим данным, с 2003 по 2021 год около 209 тысяч иракских мирных жителей погибли в войнах конфликтах, а около 9,2 миллиона иракцев стали беженцами или были вынуждены покинуть родину. В отчете ООН отмечается, что во многих авиаударах США по таким местам, как Сирия, "не были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы отличить военные цели от гражданских". The New York Times сообщила, что, основываясь на расследовании секретных документов Пентагона, частые авиаудары США в Сирии привели к большому количеству жертв среди гражданского населения из-за "серьезных недостатков разведки" и "неправильного прицеливания". И это американская "сдержанность"! 
 
Де-юре Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и у Китая нет возможности идти на уступки в плане суверенитета и территориальной целостности. Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос - это вопрос межгосударственных отношений, что совершенно несопоставимо. Понятия "вторгнуться" или "наступить" могут произойти только между двумя странами. Называть действия Китая по защите воссоединения Родины "вторгнуться на Тайвань" - это чистое "загрязнение дискурса". Мы надеемся, что все стороны будут проявлять повышенную бдительность в отношении этого. Мы должны серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис.
 
В-третьих, большинство стран мира поддерживают Китай или США?
 
В последнее время под манипуляциями американской стороны некоторые страны выступили с заявлениями в поддержку американской стороны. Соединенные Штаты использовали это, чтобы заявить, что международное сообщество поддерживает их и осуждает Китай. Это типичный нонсенс. На самом деле международные голоса, поддерживающие Китай, гораздо громче тех, кто поддерживает США.
 
Принцип одного Китая принят большинством стран мира и является базовой нормой в международных отношениях. Его смысл очень ясен: в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В настоящее время 181 страна установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая, в том числе США. Как США объясняют собственные "двойные стандарты"? Сколько стран в мире повторяют бред правительства США и противоречат сами себе?
 
Дело в том, что более 160 стран уже публично подтверждают свою твердую приверженность политике одного Китая, понимание и поддержку законной позиции Китая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш четко подчеркнул, что ООН будет и впредь придерживаться резолюции 2758 ГА ООН. Президент Казахстана г-н К.Ж.Токаев и Министерство иностранных дел Казахстана неоднократно выражали свою твердую позицию поддержки принципа одного Китая и противодействия "независимости Тайваня", что является важным проявлением высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Это голос справедливости, разделяемый международным сообществом.
 
Предпринятые Китаем контрмеры в отношении США направлены не только на защиту национального единства, но и принципа невмешательства во внутренние дела, предусмотренного международным правом. Если отказаться от этого принципа, мир вернется в состояние джунглей, где большие запугивают малых, а сильные притесняют слабых, а Соединенные Штаты будут более безрассудно обижать другие страны, особенно малые и средние страны, с их так называемой позиции силы. Мы не можем позволить этому. Сегодня, когда происходит разгул односторонней травли международное сообщество должно прийти к более четкому консенсусу по этому вопросу, произнести более сильный голос и совместно защищать международную справедливость, а также законные права и интересы всех развивающихся стран.
 
В-четвертых, как следует решать Тайваньский вопрос?
 
Кое-кто в США утверждает, что тайваньский вопрос является долгосрочным, "нерешенным". На самом деле, решение тайваньской проблемы легкодоступно: придерживаться принципа одного Китая. До тех пор, пока США перестанут вмешиваться во внутренние дела Китая, поддерживать тайваньских сепаратистов и препятствовать мирному воссоединению Китая, тайваньский вопрос, естественно, будет решен. Мы готовы стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, что касается исключительно вмешательства внешних сил и кучки сепаратистов "независимости Тайваня" и их сепаратистской деятельности. 
 
Если Соединенные Штаты все еще в бреду хотят оставаться "мировым лидером", используя проблему Тайваня для воспрепятствования великому возрождению китайской нации и создания нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обмен на политический капитал, намерены пойти все дальше и дальше по ложному и опасному пути, то я хотел бы подчеркнуть, что осознание воссоединения обеих сторон Тайваньского пролива является общим стремлением китайской нации. Ни одна страна, никакая сила или кто-либо не должны недооценивать чёткую решимость, твердую волю и сильную способность китайского правительства и народа защитить национальный суверенитет и территориальную целостность, добиться национального воссоединения и национального возрождения.
 

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